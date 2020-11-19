Степанов о мужчине, который отдал кислород сыну и умер: Главврач больницы полностью опровергает эту информацию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг распространенную СМИ информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса COVID-19 из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Давайте конкретно об этой истории. Речь шла о третьей городской больнице Белой Церкви. Мы разбираемся в каждом таком случае, потому что по таким случаям в СМИ формируется мнение о системе здравоохранения, которая не находится в хорошем состоянии... Главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 койки оборудованы кислородом, и находится, по-моему, 71 пациент в этой больнице под кислородом. Завтра у меня будет больше актуальной информации", - подчеркнул глава Минздрава.
Комментируя общую ситуацию в стране, Степанов отметил: "У нас на утро 18 ноября обеспечена кислородом 23751 койка. На начало эпидемии было до 3,5 тыс. коек. Мы ставим целью сначала 42 тыс. коек с подведением кислорода и затем до 60 тыс.".
Ранее волонтер Дана Яровая сообщила в соцсетях, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Яровая заявила, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день.
Пожалуйста, подождите...
По-друге, щодо протестів проти карантинних заходів. Відкрию секрет: навіть у США та Італії МЕТРО НЕ ЗАКРИВАЛИ, коли там було хворих більше, ніж у нас зараз!
Я особисто ніде ніколи не заперечував епідемію, АЛЕ карантинні заходи мають бути логічними та адекватними! Якщо у нас навесні було по 50 хворих на день і закрили метро, а в США були десятки тисяч хворих на день і метро не закривали, то логіки я тут не бачу!
Не можна кидатися у крайнощі. Одна крайність - заперечення існування ковіду, інша крайність - панічний страх перед ковідом і бажання закрити все.
Я вже неодноразово писав, що із 38 кандидатів у 1 турі можна було вибрати штук 5 достойніших і розумніших за Зе!
У мене чіткий критерій того, хто має керувати державою: 1) інтелектуал; 2) патріот та свідомий українець; 3) моральний авторитет. Зе не відповідає ЖОДНОМУ з цих критеріїв!
І у чому чесність Зе? У бізнесі в рашці, який він закрив лише перед виборами? А ще у нього ж теж офшори є... І чим його поїздка в Оман чесніша за поїздку Петі на Мальдіви? Зе ж теж шифрувався - сказав, що у Карпати їде...
P.S. Якщо ви не зрозуміли, то моральний авторитет - це в тому числі і чесна людина (а ще моральний авторитет не дозволяє собі пошлих жартів та не грає прутнем на роялі)! Україні потрібен такий, як Чорновіл чи Лук'яненко (ось це були дійсно інтелектуали, патріоти і високоморальні люди), а не як Зе!
А от Зе я вважаю прихильником х@йла, бо язик не повертається назвати його щирим свідомим українцем, який цитує Шевченка та Стуса, одягає вишиванку не для піару, а за покликом серця, слухає Плач Єремії, а не потапів усіляких!
У Гриценка три вищі освіти, наприклад (одна з них - в США). За характером - типовий інтелігент.
Взагалі, я обирав між Гриценком і Кошулинським... Ще до вподоби був кандидат Андрій Новак - крутий економіст (має освіту в Україні і Канаді), не заплямований нічим, інтелектуал і патріот. Але його ніхто не знає. До речі, Новак - ровесник Зе - ось воно дійсно фахове нове обличчя, але ж його Зе у владу не кличе.
Ну а щодо Гриценка - то це він, наприклад, виписав програму Ющенка в 2004...
Непогана програма, до речі, і навіть багато її пунктів виконали - допомогу при народженні дитини ввели, пенсії удвічі підняли вже на початку 2005, український дубляж кіно впровадили, іноземні інвестиції збільшили в рази (2004 рік - 1,7 млрд. інвестицій, 2005 - 7,8 млрд., 2007 - 11 млрд.), контрабанду на митниці прикрили, що збільшило надхоження до бюджету на 70%.
Ну і скоротили строкову службу в армії до року - Гриценко якраз почав перехід до повністю контрактної армії і стандарти НАТО почав імплементувати...
А що зі своєї програми Зе виконав?
Може деолігархізацію провів?
Чи податок на виведений капітал запровадив?
Чи корупцію поборов і "весна прийде будем сажать" зробив?
Чи проблему євроблях вирішив?
Чи народовладдя запровадив з референдумами?
Які конкретно пункти програми Зе виконано?
Яким би не був Петя, але навіть він виконав більше, ніж Зе - асоціація, безвіз, Томос і тд (хоча, звісно, дуже багато і не виконав). Але що виконав Зе? Та НІФІГА!
Если это враки со стороны Яровой, то надо взгреть за раздувание ажиотажа.Если правда, поощрить. Это дело правоохранительных органов.
Про це й кричить Стєпанов з придворними підспівувачами.
В цивілізованих народах обирають відповідальних депутатів,які обирають компетентні уряди з міністрами-професіоналами,які вчасно розробляють антиепідеміологічний план,дбають про вчасну,в необхідних розмірах ,закупівлю медпрепаратів,обладнання,лабораторій,займаються комунікацією з населенням про рівень загроз,поточну ситуацію,заходи безпеки і лікування,й т.д.
Хтось чув про невдоволення Стєпанова з приводу дерибану фонду боротьби з епідемією ? Ні ? Про нестачу коштів для ефективної протидії поширенню ?
Народ справді винен.У виборі "прастих людєй с народа",для вирішення надскладних питань епідемії і війни !
Чи таки треба було терміново будувати (як китайці) чи переобладнувати існуючі лікарні ?
Та обладнування їх усім необхідним ?
Им всем нужен кислород.
И можно было бы поверить если бы не журналистка их Житомира, которая умерла молодой.... Людям не хватает кислорода и закупить его время было...
Узнаете? В 2014 это стало бы мемом путинской пропаганды. Но сейчас другие времена, порохосрань с упоением разкидывает на вентилятор любое дерьмо про Украину.