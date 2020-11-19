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Степанов о мужчине, который отдал кислород сыну и умер: Главврач больницы полностью опровергает эту информацию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг распространенную СМИ информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса COVID-19 из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Давайте конкретно об этой истории. Речь шла о третьей городской больнице Белой Церкви. Мы разбираемся в каждом таком случае, потому что по таким случаям в СМИ формируется мнение о системе здравоохранения, которая не находится в хорошем состоянии... Главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 койки оборудованы кислородом, и находится, по-моему, 71 пациент в этой больнице под кислородом. Завтра у меня будет больше актуальной информации", - подчеркнул глава Минздрава.

Комментируя общую ситуацию в стране, Степанов отметил: "У нас на утро 18 ноября обеспечена кислородом 23751 койка. На начало эпидемии было до 3,5 тыс. коек. Мы ставим целью сначала 42 тыс. коек с подведением кислорода и затем до 60 тыс.".

Ранее волонтер Дана Яровая сообщила в соцсетях, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Яровая заявила, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+49
Просте питання: хто тобі, патологічному брехуну, повірить...?
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19.11.2020 09:18
+27
А это опровергнете?

"Радіо Свобода"

Влада України частину грошей з Фонду боротьби з COVID-19 перенаправили на ремонт доріг, а потім туди ж вирішили пустити і гроші, спрямовані на боротьбу з онкозахворюваннями.

Понад 3,5 мільйони доларів спочатку були виділені на головну онкологічну лабораторію в країні, якій давно потрібен ремонт.
Але замість лабораторії ремонтувати вирішили дороги.
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19.11.2020 09:20
+27
Расскажи про хорошее ты.

Бо те, кого ты выбрал, почему-то только нагло лгут.
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19.11.2020 09:23
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По-перше, відкрию секрет, я не за Порошенка голосував...
По-друге, щодо протестів проти карантинних заходів. Відкрию секрет: навіть у США та Італії МЕТРО НЕ ЗАКРИВАЛИ, коли там було хворих більше, ніж у нас зараз!



Я особисто ніде ніколи не заперечував епідемію, АЛЕ карантинні заходи мають бути логічними та адекватними! Якщо у нас навесні було по 50 хворих на день і закрили метро, а в США були десятки тисяч хворих на день і метро не закривали, то логіки я тут не бачу!

Не можна кидатися у крайнощі. Одна крайність - заперечення існування ковіду, інша крайність - панічний страх перед ковідом і бажання закрити все.
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19.11.2020 10:56 Ответить
Так ніде в Європі чи Америці не закривали... Я думаю, там кращі фахівці, ніж Ляшко і Степанов!
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19.11.2020 11:16 Ответить
Але ніде метро не зупинили... Мабуть тому, що розуміють - це ідіотизм!
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19.11.2020 11:56 Ответить
Ты , блин на грубость нарываешси, все , мля , обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешси, придешь на Цензор, тут ты сидишь. Оборотни вы, зеленые. Для вас , чем хуже , тем лучше считается.
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19.11.2020 10:41 Ответить
Стультус ти , а k. і не лічишся.
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19.11.2020 11:34 Ответить
За русскаязичного неукраїнця??? Він хоч один вірш Шевченка без папірця процитує?
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19.11.2020 10:43 Ответить
Емм, а звідкіля ви знаєте, хто мій ідол? У мене немає ідолів, я не створюю собі кумира! От спробуйте угадати, за кого я голосував торік...

Я вже неодноразово писав, що із 38 кандидатів у 1 турі можна було вибрати штук 5 достойніших і розумніших за Зе!
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19.11.2020 10:50 Ответить
емм, у нас його називають х@йлом взагалі-то...

У мене чіткий критерій того, хто має керувати державою: 1) інтелектуал; 2) патріот та свідомий українець; 3) моральний авторитет. Зе не відповідає ЖОДНОМУ з цих критеріїв!
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19.11.2020 10:58 Ответить
Вибачте, але я терпіти не можу тупих! Простота хуже воровства, як-то кажуть!

І у чому чесність Зе? У бізнесі в рашці, який він закрив лише перед виборами? А ще у нього ж теж офшори є... І чим його поїздка в Оман чесніша за поїздку Петі на Мальдіви? Зе ж теж шифрувався - сказав, що у Карпати їде...

P.S. Якщо ви не зрозуміли, то моральний авторитет - це в тому числі і чесна людина (а ще моральний авторитет не дозволяє собі пошлих жартів та не грає прутнем на роялі)! Україні потрібен такий, як Чорновіл чи Лук'яненко (ось це були дійсно інтелектуали, патріоти і високоморальні люди), а не як Зе!
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19.11.2020 11:20 Ответить
Для мене немає різниці між ліпецькою фабрикою і бізнесом Зе, між Мальдівами та Оманом, між віллою Петі в Іспанії і віллою Зе в Італії (у Зе вілла недалеко від вілли Соловйова)... Якщо ви шукаєте виправдання, то ви заангажовані!
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19.11.2020 12:31 Ответить
Если ты не отличаешь ливерную колбасу от говна, а таких дебилов у Вас 73% то живы в говне
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20.11.2020 07:08 Ответить
За Гриценка я голосував, якщо що...

А от Зе я вважаю прихильником х@йла, бо язик не повертається назвати його щирим свідомим українцем, який цитує Шевченка та Стуса, одягає вишиванку не для піару, а за покликом серця, слухає Плач Єремії, а не потапів усіляких!
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19.11.2020 10:59 Ответить
Чекайте, так звинувачують ж порохоботи?)))) Ви їм вірите? Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 4541 А взагалі, гляньте на документи - що продавав Гриценко. там винищувачі 60-х років Міг-21 і Міг-23, танки 50-х років Т-55 і Т-62 - все це ще при Кучмі зняли з озброєння, як застаріле!

У Гриценка три вищі освіти, наприклад (одна з них - в США). За характером - типовий інтелігент.

Взагалі, я обирав між Гриценком і Кошулинським... Ще до вподоби був кандидат Андрій Новак - крутий економіст (має освіту в Україні і Канаді), не заплямований нічим, інтелектуал і патріот. Але його ніхто не знає. До речі, Новак - ровесник Зе - ось воно дійсно фахове нове обличчя, але ж його Зе у владу не кличе.
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19.11.2020 11:24 Ответить
Ну якщо дивитися саме на досягнення, то Зе - останній, за кого треба було голосувати Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 7718
Ну а щодо Гриценка - то це він, наприклад, виписав програму Ющенка в 2004...
Непогана програма, до речі, і навіть багато її пунктів виконали - допомогу при народженні дитини ввели, пенсії удвічі підняли вже на початку 2005, український дубляж кіно впровадили, іноземні інвестиції збільшили в рази (2004 рік - 1,7 млрд. інвестицій, 2005 - 7,8 млрд., 2007 - 11 млрд.), контрабанду на митниці прикрили, що збільшило надхоження до бюджету на 70%.

Ну і скоротили строкову службу в армії до року - Гриценко якраз почав перехід до повністю контрактної армії і стандарти НАТО почав імплементувати...

А що зі своєї програми Зе виконав?

Може деолігархізацію провів?

Чи податок на виведений капітал запровадив?

Чи корупцію поборов і "весна прийде будем сажать" зробив?

Чи проблему євроблях вирішив?

Чи народовладдя запровадив з референдумами?

Які конкретно пункти програми Зе виконано?

Яким би не був Петя, але навіть він виконав більше, ніж Зе - асоціація, безвіз, Томос і тд (хоча, звісно, дуже багато і не виконав). Але що виконав Зе? Та НІФІГА!
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19.11.2020 12:23 Ответить
Ще Кривоноса і комбата Юрія Тимошенка вважаю достойними кандидатами. І віце-спікер Кошулинський в АТО був і не ігнорував повістки, як дехто!
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19.11.2020 12:45 Ответить
Главврач больницы опровергает ??!!! Серьезно !!?? Это все что ты можешь сказать!?? Снова рассказываешь нам про - «посмотрим, разберёмся, папередники, статистика...»?! Да вас всех народ скоро к стенке начнёт ставить !!!!!! ЛЖЕЦЫ и БАРЫГИ чертовы !!!!
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19.11.2020 10:22 Ответить
Ранее волонтер Дана Яровая сообщила в соцсетях, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну...

Если это враки со стороны Яровой, то надо взгреть за раздувание ажиотажа.Если правда, поощрить. Это дело правоохранительных органов.
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19.11.2020 10:24 Ответить
За кислород готовы драться, пациенты боятся умереть: эксклюзивные подробности о вспышке COVID-19 в Черкассах https://www.obozrevatel.com/society/stoyu-na-kolenyah-i-umolyayu-vzyat-patsienta-chto-proishodit-v-cherkasskih-bolnitsah-gde-lechat-koronavirus.htm
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19.11.2020 10:25 Ответить
Скажіть йому хтось що звинувачення загиблої людини у нестачі кисню неможливо спростувати розповідями про достатню кількість ліжок у лікарні.
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19.11.2020 10:26 Ответить
А карантин надо соблюдать, что бы не было драк за кислород. Медики кричали, предупреждали, наступит этап сортировки , если масово заболеют и нужна госпитализация. Вы что , не видите что в магазинах, маршрутках, кафе, ресторанах , кинотеатрах много без масок. Теперь кричат спасите, дайте кислород.
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19.11.2020 10:29 Ответить
Аякже.В епідемії з катастрофічними рекордами смертності й зараження винні не некомпетентні злодюги ,а дурний народ.
Про це й кричить Стєпанов з придворними підспівувачами.
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19.11.2020 10:42 Ответить
А таки так. В розповсюджуванні вірусу винні люди, які не виконують правила карантину. Сиділи би дома, не спілкувалися би з зараженими людьми, то масово би не хворіли. карантин він такий, його виконувати треба.
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19.11.2020 11:32 Ответить
Дуже зручна логіка для бездарних злодюг. В цивілізованого дисциплінованого народу рівень заражень менший,ніж у дурних варварів. Ніби як і правда. Але є одне "але".
В цивілізованих народах обирають відповідальних депутатів,які обирають компетентні уряди з міністрами-професіоналами,які вчасно розробляють антиепідеміологічний план,дбають про вчасну,в необхідних розмірах ,закупівлю медпрепаратів,обладнання,лабораторій,займаються комунікацією з населенням про рівень загроз,поточну ситуацію,заходи безпеки і лікування,й т.д.
Хтось чув про невдоволення Стєпанова з приводу дерибану фонду боротьби з епідемією ? Ні ? Про нестачу коштів для ефективної протидії поширенню ?
Народ справді винен.У виборі "прастих людєй с народа",для вирішення надскладних питань епідемії і війни !
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19.11.2020 14:34 Ответить
Мені от цікаво, а як у ресторані можна їсти в масці? Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 5236 Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 5236

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19.11.2020 10:42 Ответить
у цей буремний час в ресторан ходять їсти тілько нерозумні зелені . Бо розумні люди других забарвлень бережуться.
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19.11.2020 10:47 Ответить
Вам, зеленим брехунам, віри немає.Головлікар звичайно, щоб прикрити не тільки ваші дупи а і свою, скаже так як вам це потрібно. Але це відбуваєжться по всій Україні і ми самі є свідками цього недолугого керівництва, тому ваші побрехеньки нам не потрібні.
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19.11.2020 10:31 Ответить
так і не бреше ж - обладнано киснем - по 15 хвилин на добу. ...Скотина зелена
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19.11.2020 10:31 Ответить
Если бы главврач сказал правду, в то же день стал безработным. Да и кто тебе, лжецу, еще верит?
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19.11.2020 10:43 Ответить
А тебе кто-то еще верит?
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19.11.2020 10:48 Ответить
Не вірю жодному слову клептоманів, бариг, шулерів на зразок прокурорши Венедіктової, Степанова, Зеленського, Кравчука, Медведчука, Коломойського і іншої наволочі
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19.11.2020 10:49 Ответить
После слов "Главврач больницы опровергает..." читать нет смысла.
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19.11.2020 10:59 Ответить
Главврачи такие же зашкваренние чиновники.
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19.11.2020 11:00 Ответить
Конечно не правда. У нас всем больным хватает кислорода. И той девушке, которая умерла, и перед смертью писала, что больным не хватает кислорода.
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19.11.2020 11:02 Ответить
Завтра у меня будет больше актуальной информации", - подчеркнул глава Минздрава............завтра УЖЕ БУДЕТ ПОЗДНО
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19.11.2020 11:13 Ответить
Следите за руками - обладнано киснем и НАЛИЧИЕ самого кисню! Это называется "включить дурака"...
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19.11.2020 11:16 Ответить
Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 7794 може асфальд допоможе таким хворим ?

Чи таки треба було терміново будувати (як китайці) чи переобладнувати існуючі лікарні ?
Та обладнування їх усім необхідним ?
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19.11.2020 11:42 Ответить
Главврач понятно, что скажет - он против ветра плевать не будет. А больных опрашивали?
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19.11.2020 11:23 Ответить
т.е., он серьезно надеялся, что главврач это подтвердит?, да он на голубом глазу скажет, что у него не было таких пациентов отродясь, а если и были, то получали кислород круглые сутки..., степанов, который типо министр, не понимает, что за больничными стенами сейчас творится полный ужос, потому что это не возможно ни проверить , ни опровергнуть, туда никого не пускают! ни родственников, ни милицию, НИ КОГО, поэтому что там на самом деле творится, мы узнаем только от выживших, которые оттуда вырвались...
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19.11.2020 11:46 Ответить
Так что ,выживших в этой больнице нет или журналисты у нас все в польше уже?
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19.11.2020 13:10 Ответить
Здесь на сайте было интервью волонтёра, что если оборудовано кислородом столько-то койко мест, а просто койко мест больше, то для ковидных сюмест столько сколько оборудовано кислородом....

Им всем нужен кислород.

И можно было бы поверить если бы не журналистка их Житомира, которая умерла молодой.... Людям не хватает кислорода и закупить его время было...
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19.11.2020 12:23 Ответить
Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика.
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19.11.2020 12:50 Ответить
Можно и не опровергать. Сейчас идёт такая дикая накрутка, в том числе и со стороны правительства, что народу уже некуда деваться, он уже привык верить в треш. Информационный наркотик уже плотно встроился в организм. Нужна очередная доза или деза но чтобы пробрало.
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19.11.2020 13:22 Ответить
Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 1021
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19.11.2020 13:41 Ответить
А це тому, що хаос, паніку та брехню почали вигідно використовувати для швидкого збагачення різного роду покидьки.
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19.11.2020 14:07 Ответить
Убийца, пойманный на месте преступления, полностью отвергает его...
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19.11.2020 14:18 Ответить
Полностью и окончательно верим этому святому человеку, главному врачу и не менее того верим министру, который полностью верит главному врачу, но еще ничего не проверил.
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19.11.2020 15:26 Ответить
Еще бы сказал что места в больницах не продают, ублюдок!
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19.11.2020 17:44 Ответить
Неужели этот зебильный мудак думает, что ему кто-то верит?????
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19.11.2020 17:48 Ответить
ПОВНІСТЮ спростовує? Тобто? Не сину, не кисень, не віддав, і взагалі то був не мужчина, і який не помер?
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19.11.2020 17:53 Ответить
В Украине ужас што деется, мальчики в трусиках па бальницам дирутця за глаток кисларода. Истина вам гаварю, толька что пазванили родственники из Белай Церквы, знаюшие люди им нету смысла врати.
Узнаете? В 2014 это стало бы мемом путинской пропаганды. Но сейчас другие времена, порохосрань с упоением разкидывает на вентилятор любое дерьмо про Украину.
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19.11.2020 19:55 Ответить
Главврач списал денег за 10-х пациентов.
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19.11.2020 20:05 Ответить
Степанов вже з СІЗО інтерв'ю дає?
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20.11.2020 00:40 Ответить
Так они и сознались. За дураков нас всех считают?
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20.11.2020 00:42 Ответить
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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20.11.2020 06:48 Ответить
Чомусь більше довіри викликають слова волонтерки, аніж міністра. Цікаво, чим це можна пояснити?
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21.11.2020 10:38 Ответить
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