Степанов о мужчине, который отдал кислород сыну и умер: Главврач больницы полностью опровергает эту информацию. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг распространенную СМИ информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса COVID-19 из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Давайте конкретно об этой истории. Речь шла о третьей городской больнице Белой Церкви. Мы разбираемся в каждом таком случае, потому что по таким случаям в СМИ формируется мнение о системе здравоохранения, которая не находится в хорошем состоянии... Главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 койки оборудованы кислородом, и находится, по-моему, 71 пациент в этой больнице под кислородом. Завтра у меня будет больше актуальной информации", - подчеркнул глава Минздрава.

Комментируя общую ситуацию в стране, Степанов отметил: "У нас на утро 18 ноября обеспечена кислородом 23751 койка. На начало эпидемии было до 3,5 тыс. коек. Мы ставим целью сначала 42 тыс. коек с подведением кислорода и затем до 60 тыс.".

Ранее волонтер Дана Яровая сообщила в соцсетях, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Яровая заявила, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели