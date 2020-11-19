"Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины", - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство в свою очередь сделает все, чтобы новая реальность для креативной индустрии была комфортной, а условия максимально благоприятными.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил в приветственном слове для IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина".
"Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины. Для этого у нас есть талантливые люди, уникальный культурный ресурс, у нас есть наследие. Сейчас креативные индустрии напоминают Феникса, который восстает из пепла: восстает обновленным, молодым, сильным и адаптированным к новой жизни и к новой реальности", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что государство в свою очередь сделает все, чтобы новая реальность для креативной индустрии была комфортной, а условия максимально благоприятными.
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Зробить людей щасливими...
Уж год кричит, а воз все там и нине!
я - нет.
догадываюсь, что это его любимые "Сваты".
Вова, не путай свое дерьмо с черноземом: на дерьме вырастут только такие же как ты ЗЕльоные навозные мухи
Какое оно убогоезеленое ничтожество...
Який безпросвітний морок.
Воно щодня відосики клепає ? Од нічого робить ?