Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог. ВИДЕО
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В Украине часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 перенаправили на ремонт дорог, а потом туда же решили пустить и деньги, направленные на борьбу с онкозаболеваниями. Более 3,5 миллиона долларов первоначально были выделены на главную онкологическую лабораторию в стране, которая давно нуждается в ремонте. Но вместо лаборатории ремонтировать решили дороги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
В Национальный институт рака в Киеве пациенты съезжаются со всей Украины. Врач и заведующая лабораторией Наталья Храновская показала лабораторию.
"Здесь более 30 лет не было ремонта. Мебель, все устаревшее, оборудованию - более 10 лет ", - рассказала Наталья в комментарии телеканалу "Настоящее время".
Именно здесь проводят основную диагностику рака. Многие исследования делать совсем не могут, потому что нет необходимого оборудования. То, что есть, куплено преимущественно за счет спонсоров.
"Мы очень его бережем и поддерживаем, но все остальное, вы видите, оно уже не выдерживает критики, ну вот ... все говорит само за себя", - говорит Храновская.
Еще в 2017 году власти пообещали провести реконструкцию этой лаборатории. Подготовили проект, из бюджета выделили более 3,5 миллиона долларов, но из-за бюрократии работы до сих пор не начались, говорит Храновская: "Лаборатория такого уровня в Национальном институте рака сейчас держится исключительно на энтузиазме сотрудников этой лаборатории, фанатов и специалистов своего дела, настоящих специалистов своего дела, которые просто хотят делать свою работу".
В октябре этого года в правительстве решили, что, поскольку деньги не использовали, основную часть отдадут на ремонт дорог и на реконструкцию монастыря во Львовской области и местного университета.
Известная украинская журналистка Янина Соколова поборола рак, в 2018-м она проходила лечение в этом институте.
"Вот у нас сейчас кажется, что ковид - это ад, но онкосфера - это ад еще больше. Мне очень хочется, чтобы те, кто перераспределил эти деньги, просто съездили на экскурсию в Институт рака", - говорит она.
По словам Соколовой, в плачевном состоянии там не только лаборатория. В отделениях ломается оборудование, палаты без ремонта, медикаментов не хватает.
"Я прошла четыре курса химиотерапии, я прошла 30 курсов лучевой терапии, - рассказывает она. - И лучевая терапия за счет государства существовала, потому что есть аппарат, куда ты приходишь, и иногда там люди стоят в очереди по 6 часов. Только одну химию мне предоставило государство, остальное я покупала за свои деньги".
В пациентских организациях заявляют, что эти деньги должны были оставить, если не в самом институте, то хотя бы отдать другим медучреждениям.
"Министерство здравоохранения, по идее, должно сделать все, чтобы эти деньги остались в медицинской сфере, в идеале - в той же онкологии, то есть никуда не пошли. И мы видим, на что эти деньги могли быть потрачены. Они могли даже не покидать стены Института рака", - говорит Вячеслав Быков, исполнительный директор фонда "Таблеточки".
В Минздраве отвечают, что деньги забрали, потому что их не потратили в самом институте: не провели тендеры, не сделали документацию. А по закону, выделенные деньги нужно потратить до конца бюджетного года. Объясняют такое решение и депутаты провластной фракции.
"Они не подали эти запросы, и деньги были бы просто распределены, в любом случае, на другие статьи. Единственная проблема, что не подумали с имиджевой точки зрения в Кабмине, что можно было их распределить просто на разные медицинские потребности. Просто контраст между онко и дорогами очень большой", - говорит Алексей Жмеренецький, депутат фракции" Слуга народа ".
В Институте рака не согласны, что они виноваты в сложившейся ситуации. Говорят, что они - авторы проекта реконструкции и без качественной лаборатории функционирование такого медучреждения практически невозможно.
"С юридической точки зрения, Институт рака не является заказчиком работ. Заказчик работ - государственное предприятие "Укрмедпроектбуд" МЗ. Они выполняют все работы", - говорит сотрудница Института Наталья Храновская.
После скандала в Министерстве здравоохранения пообещали выделить деньги уже со следующего бюджетного года и сразу же начать ремонт.
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Порошенко выделил, а Зеленский украл. Но виноват Порошенко. Смотри не перепутай.
73% - разве нужно лечить короновирус? Нет! Распилим деньги на дорогах!
73% - разве нужно лечить онкологию? Нет! Еще распилим бабла! Лох должен страдать - именно это девиз зеленского и его команды!
у меня в семье трое,с апреля хоть мамограмма должна была стать б/платной,но куда там!клован рулит,онкобольные ВСЁ оплачивают сами.чтоб вам скотам повыздыхать всем
Vladimir T fd7dc273
Новость то что называется в "тренде". НО! Больница для сотен (возможно тысяч) людей. Дороги для миллионов. Что важнее? Деньги раскрадут что на ремонте, что на дорогах. Нам "приятнее" если украдут на больницах?
Для меня важнее больницы, а для вас получается дороги.
Пост мой был, на первый взгляд, провокативный. Но это не так. Ответ прост: Перестаньте эмитировать "борьбу с коррупцией". Начните с ней бороться по настоящему. И я вас уверяю, что деньги сразу найдутся и на больницы и на дороги. А выбор "или больницы или дороги" - это полная варварская дичь!
Вы и сравниваете. Вы и дороги в приоритет ставите. Если вы считатет, что я не прав, тогда выражайте свои мысли более понятно и конкретно, а не, как негр умирающий от жажды, который попросил у джина в пустыне, что бы его сделали белым, было много воды, и он всю свою жизнь видел женские прелести. И джин превратил его в унитаз, в женском туалете.
Кстати в эту же тему. Строительная фирма обналила деньги за строительство "Мемориала революции достоинства". Но "мемориал" - это же святое! Зрада! Руки прочь! Пусть воруют дальше?
І так, чому не забрати ці 3,5 млн. баксів з коштів на утримання Верховної Ради чи Кабміну, чи Офісу президента, а?
Так вот: стОит ли 3 километра дороги жизней "сотен(возможно тысяч) людей"?
Слуги, если что, в Феофании или Шарите полечатся, а остальные обойдутся.
И почему у клоуна ЗЕ так не получается...
Тем более, что на старте у Порошенко Коломойский и Ко были, но как-то так вышло, что с 2016 по 2019 эта гоп-компания только издалека подванивать могла, а о своем премьер-министре Ахметов даже и мечтать не мог.
Алька
@springuaa
·1 ч
У нас реально все хватает онкобольным и родственники не продают жилье, что бы купить лекарства или влада пошла уже по черному и на этом решила распилить деньги.
А це якесь нове обчислення в математиці? Трускавецька новітня теорема... )))