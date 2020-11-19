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бюджет (4804) дороги (2498) Кабмин (13798) онкология (145)

Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Украине часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 перенаправили на ремонт дорог, а потом туда же решили пустить и деньги, направленные на борьбу с онкозаболеваниями. Более 3,5 миллиона долларов первоначально были выделены на главную онкологическую лабораторию в стране, которая давно нуждается в ремонте. Но вместо лаборатории ремонтировать решили дороги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

В Национальный институт рака в Киеве пациенты съезжаются со всей Украины. Врач и заведующая лабораторией Наталья Храновская показала лабораторию.

"Здесь более 30 лет не было ремонта. Мебель, все устаревшее, оборудованию - более 10 лет ", - рассказала Наталья в комментарии телеканалу "Настоящее время".

Именно здесь проводят основную диагностику рака. Многие исследования делать совсем не могут, потому что нет необходимого оборудования. То, что есть, куплено преимущественно за счет спонсоров.

"Мы очень его бережем и поддерживаем, но все остальное, вы видите, оно уже не выдерживает критики, ну вот ... все говорит само за себя", - говорит Храновская.

Еще в 2017 году власти пообещали провести реконструкцию этой лаборатории. Подготовили проект, из бюджета выделили более 3,5 миллиона долларов, но из-за бюрократии работы до сих пор не начались, говорит Храновская: "Лаборатория такого уровня в Национальном институте рака сейчас держится исключительно на энтузиазме сотрудников этой лаборатории, фанатов и специалистов своего дела, настоящих специалистов своего дела, которые просто хотят делать свою работу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав

В октябре этого года в правительстве решили, что, поскольку деньги не использовали, основную часть отдадут на ремонт дорог и на реконструкцию монастыря во Львовской области и местного университета.

Известная украинская журналистка Янина Соколова поборола рак, в 2018-м она проходила лечение в этом институте.

"Вот у нас сейчас кажется, что ковид - это ад, но онкосфера - это ад еще больше. Мне очень хочется, чтобы те, кто перераспределил эти деньги, просто съездили на экскурсию в Институт рака", - говорит она.

По словам Соколовой, в плачевном состоянии там не только лаборатория. В отделениях ломается оборудование, палаты без ремонта, медикаментов не хватает.

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"Я прошла четыре курса химиотерапии, я прошла 30 курсов лучевой терапии, - рассказывает она. - И лучевая терапия за счет государства существовала, потому что есть аппарат, куда ты приходишь, и иногда там люди стоят в очереди по 6 часов. Только одну химию мне предоставило государство, остальное я покупала за свои деньги".

В пациентских организациях заявляют, что эти деньги должны были оставить, если не в самом институте, то хотя бы отдать другим медучреждениям.

"Министерство здравоохранения, по идее, должно сделать все, чтобы эти деньги остались в медицинской сфере, в идеале - в той же онкологии, то есть никуда не пошли. И мы видим, на что эти деньги могли быть потрачены. Они могли даже не покидать стены Института рака", - говорит Вячеслав Быков, исполнительный директор фонда "Таблеточки".

В Минздраве отвечают, что деньги забрали, потому что их не потратили в самом институте: не провели тендеры, не сделали документацию. А по закону, выделенные деньги нужно потратить до конца бюджетного года. Объясняют такое решение и депутаты провластной фракции.

"Они не подали эти запросы, и деньги были бы просто распределены, в любом случае, на другие статьи. Единственная проблема, что не подумали с имиджевой точки зрения в Кабмине, что можно было их распределить просто на разные медицинские потребности. Просто контраст между онко и дорогами очень большой", - говорит Алексей Жмеренецький, депутат фракции" Слуга народа ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в следующем году, - Кабмин

В Институте рака не согласны, что они виноваты в сложившейся ситуации. Говорят, что они - авторы проекта реконструкции и без качественной лаборатории функционирование такого медучреждения практически невозможно.

"С юридической точки зрения, Институт рака не является заказчиком работ. Заказчик работ - государственное предприятие "Укрмедпроектбуд" МЗ. Они выполняют все работы", - говорит сотрудница Института Наталья Храновская.

После скандала в Министерстве здравоохранения пообещали выделить деньги уже со следующего бюджетного года и сразу же начать ремонт.
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Топ комментарии
+37
Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 7373 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Зебилы, вас будут лечить асфальтом Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 7373 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238
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19.11.2020 10:44
+24
Как же красиво преЗЕрвативы натягивают лохов, которые за них проголосовали!
73% - разве нужно лечить короновирус? Нет! Распилим деньги на дорогах!
73% - разве нужно лечить онкологию? Нет! Еще распилим бабла! Лох должен страдать - именно это девиз зеленского и его команды!
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19.11.2020 10:48
+21
нам не зрозуміти вашу зебільну логіку.
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19.11.2020 10:49
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Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 7373 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Зебилы, вас будут лечить асфальтом Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 7373 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238
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19.11.2020 10:44 Ответить
клізму їм асфальтову будуть робити. Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 9526
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19.11.2020 10:46 Ответить
не факт что тот асфальт вообще есть...
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19.11.2020 15:56 Ответить
Помогать лечить будет Кияшко - тесть Зеленского шлаком для дорог Мариупольского меткомбината, Вам не смешно дебилы - это же Украина.
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20.11.2020 00:33 Ответить
звісно, якщо дебілізм не лікується, то тобі медицина і не потрібна.
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19.11.2020 10:46 Ответить
Еще в 2017 году власти пообещали провести реконструкцию этой лаборатории. Подготовили проект, из бюджета выделили более 3,5 миллиона долларов.

Порошенко выделил, а Зеленский украл. Но виноват Порошенко. Смотри не перепутай.
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19.11.2020 10:54 Ответить
Вони борються і вірять... усі вірять, що на дороги покладуть новий асфальт?
Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 4103
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19.11.2020 10:45 Ответить
Как же красиво преЗЕрвативы натягивают лохов, которые за них проголосовали!
73% - разве нужно лечить короновирус? Нет! Распилим деньги на дорогах!
73% - разве нужно лечить онкологию? Нет! Еще распилим бабла! Лох должен страдать - именно это девиз зеленского и его команды!
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19.11.2020 10:48 Ответить
...а все тому, що головний засіб виробництва їх розумінь "як-у-світі-жити" зараз не завод-фабрика-дорога, а телеящик

Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 6049
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19.11.2020 10:54 Ответить
На превеликий жаль, через 73% дибілів, вони натягнують і нормальних людей в тому числі. Якби ж тільки зебіли страждали - було б просто чудово. Така собі наука. Хоча, як показують опитування, половина з цих 73% просто невиліковна. Єдиний вихід для країни - позбавлення права голосу, якщо IQ менше 100.
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19.11.2020 14:21 Ответить
вся беда в том,что с долбодятлами страдают и адекватные онкобольные
у меня в семье трое,с апреля хоть мамограмма должна была стать б/платной,но куда там!клован рулит,онкобольные ВСЁ оплачивают сами.чтоб вам скотам повыздыхать всем
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19.11.2020 20:01 Ответить
Новость то что называется в "тренде". НО! Больница для сотен (возможно тысяч) людей. Дороги для миллионов. Что важнее? Деньги раскрадут что на ремонте, что на дорогах. Нам "приятнее" если украдут на больницах?
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19.11.2020 10:48 Ответить
нам не зрозуміти вашу зебільну логіку.
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19.11.2020 10:49 Ответить
Слово "вашу зебільну" лишнее.
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19.11.2020 10:54 Ответить
Та щось не схоже..
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19.11.2020 10:56 Ответить
Что, конкретно, в моем посте для тебя не очевидно?
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19.11.2020 10:58 Ответить
У вас есть близкие больные на рак?
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19.11.2020 11:12 Ответить
дієздатний ти чи ні.
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19.11.2020 13:28 Ответить
підсудний чи ні? Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 3942
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20.11.2020 03:21 Ответить
Когда твоему близкому человеку понадобятся деньги на лечение, ті предпочтешь их потратить их на ремонт в квартире?
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19.11.2020 12:19 Ответить
ну да, понятна логика преЗЕрвативов:" если мы не украдем деньги на стройке, то эти деньги украдут другие, которые прийдут после нас."
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19.11.2020 10:51 Ответить
Ты хоть само поняло что написало?
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19.11.2020 10:56 Ответить
Если бы деньги не украл Зеленский, их бы украл Порошенко. Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 5360
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19.11.2020 10:58 Ответить
При Порошенко - Гройсмате экономика росла, а при дебилах идёт в пике
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20.11.2020 00:36 Ответить
Ова, у вас есть близкие родственники больные на онкологию?
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19.11.2020 11:11 Ответить
Один умер. У второй 4-я стадия. И какое это отношения имеет к моему посту? Я думаю в топике речь о государственных интересах, а не о личных, шкурных. Нет?
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19.11.2020 11:17 Ответить
А простое. Вы, тут такой умные, поэтому не тратьте денег на его лечение. И не отправляйте его в больницу. Отдайте деньги на строительствао дорог. Ведь, как вы говорите дороги для миллионов, а он у вас один. Вот и сделайте, как вы тут другим советуете.
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19.11.2020 11:22 Ответить
И интересы вы свои шкурные, личные, в его лечении, поставьте в плоскость государственных интересов.
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19.11.2020 11:23 Ответить
Так, что, Владимир, как теперь вам ваша же логика в применении к вашему близкому с 4 стадией онкологии?
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19.11.2020 11:36 Ответить
Сообщаю, что ремонт в больнице (о котором шла речь в статье) ему не помог.
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19.11.2020 18:29 Ответить
Оно и понятно, что ни ремонт палаты, ни ремонт дороги в данном случае не помогут. Но всё таки вы отвезли его в больничку, а не на дорогу. Неувязочка получается.
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19.11.2020 18:38 Ответить
"Неувязочка" в ваших манипуляциях. Я не призывал закрывать больницы. И не призывал их не ремонтировать. Согласны?
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19.11.2020 19:27 Ответить
Минуточку, где вы увидели манипуляцию? Разве не вы призываете и даже пытаетесь нас убедить, что важнее дороги, а не больницы?
Vladimir T fd7dc273

Новость то что называется в "тренде". НО! Больница для сотен (возможно тысяч) людей. Дороги для миллионов. Что важнее? Деньги раскрадут что на ремонте, что на дорогах. Нам "приятнее" если украдут на больницах?
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19.11.2020 19:49 Ответить
"Вопрос" и "убедить", это совершенно разные вещи. У меня в посте содержится только одно утверждение, что деньги украдут (что там что там). С этим согласны или спорить будете? Если я правильно понял лично вашу позицию, то вы должны были ответить: Для меня важнее, если деньги украдут на ремонте онкобольницы (а не на дорогах).
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20.11.2020 11:12 Ответить
Поясните вот это ваше, - НО! Больница для сотен (возможно тысяч) людей. Дороги для миллионов. Что важнее?
Для меня важнее больницы, а для вас получается дороги.
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20.11.2020 11:15 Ответить
Поясню. Есть такой закон диалектики: Любой социум строится на приоритетности потребностей большинства. Это приводит к конфликтам, т.к. "потребности большинства" очень часто противоречат этическим и моральным принципам этого самого большинства. Вот и у вас (и у многих комментаторов) возник когнитивный диссонанс: Вы же прекрасно осознаете, что дороги для миллионов, а больницы для сотен. И приоритетность для социума, казалось бы очевидна. НО! Это же больница! Онкология, человеческие жизни и т.п. Как можно это сравнивать? Это же кощунство! Вот вам и конфликт.

Пост мой был, на первый взгляд, провокативный. Но это не так. Ответ прост: Перестаньте эмитировать "борьбу с коррупцией". Начните с ней бороться по настоящему. И я вас уверяю, что деньги сразу найдутся и на больницы и на дороги. А выбор "или больницы или дороги" - это полная варварская дичь!
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20.11.2020 11:35 Ответить
У вас когнитивный диссонанс.
Вы и сравниваете. Вы и дороги в приоритет ставите. Если вы считатет, что я не прав, тогда выражайте свои мысли более понятно и конкретно, а не, как негр умирающий от жажды, который попросил у джина в пустыне, что бы его сделали белым, было много воды, и он всю свою жизнь видел женские прелести. И джин превратил его в унитаз, в женском туалете.
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20.11.2020 11:51 Ответить
Главным в моем посте было не сравнение, а воровство денег. Но вы увидели главное для себя - "сравнение, казалось бы не сравнимых вещей". А месседж о "воровстве" как бы не заметили. Увы, но таких как вы, большинство. Поэтому у нас так популярен "популизм". Давайте воровать деньги на ремонтах больниц - пипл схавает. Это же больницы ...

Кстати в эту же тему. Строительная фирма обналила деньги за строительство "Мемориала революции достоинства". Но "мемориал" - это же святое! Зрада! Руки прочь! Пусть воруют дальше?
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20.11.2020 12:03 Ответить
Заметил, заметил. Как не заметить. Откаты родились в 90-е, при папе украинской мафии кучме, но как мне кажеться, откат от больницы всё таки различается от отката с дороги. Согласитесь, если придёт в больницу лекарства для онкобольных и поставщик получит откат (что конечно же мерзко само по себе) это всё таки лучше для больных, чем откат получат с дороги, а больным вообще ни чего.
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20.11.2020 12:20 Ответить
Ну, во-первых, в топика не шла речь о "закупке лекарств". Речь была именно о ремонте. А во-вторых, коррупция она как метастазы рака. Не бывает "чуть-чуть". И если говорить о коррупционных закупках лекарств, то получите полный набор: и лекарства не эффективные (а самые дешевые), и цена у них получится космическая, и получать их будут далеко не все. Поэтому нет смысла обсуждать больницы или дороги. Говорить и бороться надо с главным злом Украины - всепоглащающая коррупция, которая разрушает нашу страну как 4-я стадия рака. Рад что мы с вами добрались до сути. Согласитесь, что не все так очевидно, как на первый взгляд. Вы, из редких людей, которые пытаются до конца разобраться. Рад был с вами пообщаться.
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20.11.2020 13:37 Ответить
Да какая разница о ремонте или лекарствах? И то и другое для больных. Но у вас в приоритете дороги.
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20.11.2020 13:40 Ответить
Ок. Ответьте на один простой вопрос: Потребности большинства в приоритете?
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20.11.2020 13:49 Ответить
В данном, конкретном случае с онкобольными, НЕТ.
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20.11.2020 13:51 Ответить
Фсеее, Вова? Сдулся? Своя жопа выше государственных интересов и дорог для миллионов?
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19.11.2020 12:07 Ответить
ты просто дебил, или врёшь о больных родственниках
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19.11.2020 20:03 Ответить
Возможно два в одном.
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20.11.2020 11:16 Ответить
Відповім ти довбайоб, твоє місце на помийці або за поребриком
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19.11.2020 14:26 Ответить
Так зелені ж у січні звітували, що на дороги в 2020 і так виділили рекордну суму грошей за всі роки незалежності. Їм що мало?


І так, чому не забрати ці 3,5 млн. баксів з коштів на утримання Верховної Ради чи Кабміну, чи Офісу президента, а?
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19.11.2020 14:33 Ответить
Ты знаешь, что тендерная стоимость 1 километра дороги при Зеле 243 миллиона гривен, т.е., около миллиона долларов? При Порохе было 140 миллионов, но то таке.
Так вот: стОит ли 3 километра дороги жизней "сотен(возможно тысяч) людей"?
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19.11.2020 14:47 Ответить
Не надо очевидные вещи превращать в лозунги. Мы не на митинге. В статье речь шла именно о РЕМОНТАХ! Поясни мне, как ремонт в больнице спасает человеческие жизни? Для особо "грамотных" сообщаю, что человеческие жизни спасает квалификация врачей (включая их наличие). Так что если уж говорить о "спасении человеческих жизней", то для начала надо навести порядок в наших медицинских учебных заведениях.
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19.11.2020 18:27 Ответить
На вопрос ответь: что для тебя важнее, 3 километра дороги к даче очередного слуги народа или возможность сделать анализы для тысяч больных граждан страны?
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19.11.2020 19:01 Ответить
На глупые вопросы не отвечаю. Тем более, когда вопрос в виде дешевой манипуляции. Где в статье речь о "даче очередного слуги народа"? Где в статье сказано о том что планировали сделать лабораторию "для анализов для тысяч граждан"?
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19.11.2020 19:31 Ответить
Зеля обіціяв посадити Пєцю, але обіср.вся. Тому вирішив помститись 73%
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19.11.2020 10:49 Ответить
$3,5 млн грн Це як? Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 416
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19.11.2020 10:52 Ответить
Тоже хотел это спросить
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19.11.2020 11:02 Ответить
А це так: Забрали с бюджету $3,5 млн. Записали 3,5 млн. грн. Ризницю поклали в карман Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 9877
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19.11.2020 11:15 Ответить
Очень просто - из закрамов родины взяли $3,5 млн и положили дома в тумбочку, а из тумбочки взяли грн по курсу покупки обменников и отдали асфальто-бетонщиков, от которых потом получили откат % 25-30. Как-то так это устроено, наверное Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 3688
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19.11.2020 11:20 Ответить
А и правильно. Кому эти больные нужны...

Слуги, если что, в Феофании или Шарите полечатся, а остальные обойдутся.
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19.11.2020 10:52 Ответить
Рідненькі, колитам вже Майдан? Ну це ж вже ні в які ворота не лізе.
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19.11.2020 11:02 Ответить
зелена мразота лікується в Їзраєлі....навіщо їм гойські лікарні
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19.11.2020 11:04 Ответить
Просто интересно, как Порошенко удавалось восстанавливать ВСУ, строить дороги, вести горячую фазу войны с РФ, повышать показатели ВВП с экономикой и не забирать деньги у сирот и больных. Не иначе сам в бюджет приплачивал, шоб обмануть простой нарид.

И почему у клоуна ЗЕ так не получается...
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19.11.2020 11:04 Ответить
Патамуштам Пеця барИга.
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19.11.2020 11:09 Ответить
+100500.
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19.11.2020 11:59 Ответить
Версия: у Президента Порошенко не было Коломойского и Ко.
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19.11.2020 12:00 Ответить
Не уверен плюс это или минус в глазах зебилов.

Тем более, что на старте у Порошенко Коломойский и Ко были, но как-то так вышло, что с 2016 по 2019 эта гоп-компания только издалека подванивать могла, а о своем премьер-министре Ахметов даже и мечтать не мог.
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19.11.2020 22:21 Ответить
У вас рак? Надо просто перестать болеть.
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19.11.2020 11:08 Ответить
Днище.
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19.11.2020 11:12 Ответить
Сьогодні 9 днів як помер мій дядько. Йому не змогли вчасно надати допомогу 2 стадія раку Врятувати можна було але швидка возила 2,5 години бо в жодній лікарні місць не було. 1 місце знайшлось але там сказали що приймають тільки ковідних
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19.11.2020 11:17 Ответить
Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 2622
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19.11.2020 11:58 Ответить
"более $3,5 млн грн" - так всё-таки, долларов или гривен?
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19.11.2020 11:28 Ответить
Так $ или грн? Идиотизм!
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19.11.2020 11:48 Ответить
В Украине за этот год умерло от онкологии - 50 000 человек. От ковида - 10 000. Зе твари устроили геноцид украинского народа.
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19.11.2020 12:02 Ответить
Так 3 миллиона долларов или гривен?)
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19.11.2020 12:09 Ответить
На строительстве дорог легче украсть,вот они и направляют на дороги столько денег. Во власти безсовестные скоты. Когда нужны деньги на лечение,люди последнее продают,а эти гандоны все в асфальт закатывают. Сами ведь лечатся в "Шаритэ" или в Израиле.
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19.11.2020 12:25 Ответить
Ну надо же тестю Зеленского бабло сбивать как-то.... Не все же на лечение биомассы...
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19.11.2020 12:26 Ответить
Это уже все...
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19.11.2020 12:42 Ответить
Після лікування гудроном:
Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 9711
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19.11.2020 12:52 Ответить
Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 6851 Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 1595
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19.11.2020 13:02 Ответить
Самое хреновое, что теперь воруют нагло и в открытую. Прямо на уровне министерств переправляют деньги в воровской фонд и с концами. Спасибо 73% за это ворьё.
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19.11.2020 13:58 Ответить
$3,5 млн грн... Гривнедолларов?
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19.11.2020 14:03 Ответить








Алька

@springuaa

·1 ч

У нас реально все хватает онкобольным и родственники не продают жилье, что бы купить лекарства или влада пошла уже по черному и на этом решила распилить деньги.
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19.11.2020 14:50 Ответить
понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України.... в Україні бюджетні кошти спрямовуються вже в доларах? Ок, головне щоб не в кацапських рублях
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19.11.2020 16:38 Ответить
"...$3,5 млн грн..."

А це якесь нове обчислення в математиці? Трускавецька новітня теорема... )))
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19.11.2020 17:44 Ответить
А зачем 73% лечить онкологию. Им главное "абынепорох".
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20.11.2020 08:53 Ответить
 
 