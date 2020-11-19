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Если вы не верите в COVID-19, то не обращайтесь к врачам: просто умирайте дома, синея, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Минздраве попросили людей, которые не верят в коронавирусную болезнь не обращаться к медикам за медицинской помощью.

Врач-анестезиолог, профессор и эксперт Минздрава Сергей Дубров попросил "атеистов коронавирусной болезни COVID-19", не обращаться к врачам, а "просто умирать дома". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале МЗ "Коронавирус_инфо", передает Цензор.НЕТ.

"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии", - сказал Дубров.

Он отметил, что "рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала".

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"Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что "атеизм ковидный" пройдет очень быстро. И большая просьба к "атеистам COVID-19": наверное, не обращайтесь за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирайте дома, синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - отметил он. 
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Топ комментарии
+29
А мені сподобалось. Жорстко, але упороті антиковідники дістали вже.
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19.11.2020 11:29
+17
А ты трутень где находишься? У меня дочь в больнице работает так рассказывает что все так и есть. Больница полная каждый день мрут и лежат уже не только старики но и молодые. А ты козлина здыхать будеш не лезь в больницу,не занимай кого-то нормального место.
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19.11.2020 11:49
+16
А этого эксперта часом не из Квартала вытащили?
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19.11.2020 11:30
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Правила форума Совет форумчан
Да молчали бы со своими врачами - во время эпидемии кори 2 года назад ваши врачи у моей жены бронхит лечили 3 дня, пока ее не обсыпало....
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19.11.2020 11:28 Ответить
упоротим дурантинофілам(думаю,вони ще є).
оскільки ви не вірите у серйозність Ковід,будьте послідовними..
Направте відмову від госпіталізаціїу випадку інфікування Ковід "заказним листом".ВЖЕ. Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 5552
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19.11.2020 12:00 Ответить
Павел, я не боюсь смерти ))) ведь она настанет рано или поздно, а по факту ковид есть , но я не о нем постил, а о том , что уж очень большая доля врачей некомпетентны - они и корь не могли диагностировать. Что они лечить то смогут?
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19.11.2020 12:23 Ответить
Ну так и не обращайся к "некомпетентным врачам", в статье про это и написано!
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19.11.2020 12:26 Ответить
погоди , а у них на лбу написано о компетенции Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 1688, или скорая тебя к компетентным повезет, а может из-за некомпетенции смертность людей, с чьих налогов плотят зарплату , вырастет?
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19.11.2020 12:38 Ответить
А я и отказался. Лечился сам. Потому как врачи в 95% случаях некомпетентны! Остается уповать на свой иммунитет и Бога!
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19.11.2020 12:37 Ответить
врачи соседа сначала лечили от воспаления легких, потом от туберкулеза, вгатил кучу денег ,родные извелись все , в итоге умер от инфаркта
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19.11.2020 18:19 Ответить
А мені сподобалось. Жорстко, але упороті антиковідники дістали вже.
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19.11.2020 11:29 Ответить
Де? У Франції? Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 50
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19.11.2020 11:37 Ответить
По всьому світу.
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19.11.2020 11:57 Ответить
І тут теж 😒.
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19.11.2020 13:35 Ответить
але упороті антиковідники

Имхо, более подходящее слово - ковидиоты.
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19.11.2020 11:55 Ответить
А у меня вопрос. Много ли ты их видел?
Любые твои россказни будут чушью ибо в Киеве их реально - ну сотня-полторы. Такие шо на протесты ходят на эту тему. И они пока... никто не заболел. Я в курсе.

Теперь. Долгие годы всевозможные твари разрушали нашу систему здравоохранения. В том числе уроды вроде этого. В том числе застройщики - когда возводили ***** жилые кварталы и плевали на нормы градостроительства в результате чего... все лечатся в совковых еще поликлиниках и больницах. За малым исключением.

А теперь твари вроде этой - перекладывают свою вину... на полторы сотни здоровых людей. Вину за то, что 80% и более больных ковид (скока их там? с полляма) - выполняли их рекомендации, т.е. маску к примеру носили всегда или почти всегда. Так что нехрен со здоровой головы перекладывать на больную.
Красть надо меньше. Уклоняться от налогов меньше. Выполнять социальные обязательства - больше. И уродов которые их не выполняют... к ногтю... - тоже надо больше. И будет вам счастье.
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19.11.2020 12:20 Ответить
А этого эксперта часом не из Квартала вытащили?
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19.11.2020 11:30 Ответить
Вот ты и перестилай их. И слуг народа пригласи. А также волонтеров от структур Ахметова и Коломойского. Медведчука пригласите к сотрудничеству. А лучше сам посиней.
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19.11.2020 11:32 Ответить
Если верю, а эксперты несут пургу или ложь - отстреливайте таких экспертов. Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6578
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19.11.2020 11:35 Ответить
Нарешті розумні слова. Поважаю
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19.11.2020 11:38 Ответить
Да наш мудрый нарид достоен этого. Шарятся по генделям да по церквам типа херня все это а потом в больницу бегут ,иди **** до попа и лечись водкой,нет же лезут в больницу .
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19.11.2020 11:45 Ответить
И в чем он не прав? Те, кто не верят в Ковид, пренебрегают средствами безопасности, и несут угрозу окружающим, находясь в общественных местах без масок. А потом бегут лечиться и занимают койки тех, кто верит в Ковид и каким-то образом заразился, но старается соблюдать все рекомендации.
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19.11.2020 11:43 Ответить
масочный режим не работает, по факту ковида нет, врачам даю на руку если нужен нормальный тест.... проблема в том, что тем у кого плановые операции теперь только к частникам идти... сделали медицину еще хуже, чем раньше была, коломойскому ахметову сдавать тест не надо....
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19.11.2020 11:49 Ответить
Ну так про таких как ты и пишут. Раз нет Ковида, лечись и умирай дома!!!!
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19.11.2020 11:53 Ответить
Кстати к ковидиотам относятся и такие как вы, паникёры, с коронапсихозом!
Не все заболевшие умирают. Более того, достаточно легко переносят большинство.
ПыСы а я и лечился сам, а не обращался к таким вот врачам-долбодятлам. К тому же схемы лечения НЕТ!!!
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19.11.2020 12:41 Ответить
Уровень смертности в Украине видел? Для тех у кого есть мозг
Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 3169
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19.11.2020 12:42 Ответить
"старается соблюдать все рекомендации и каким-то образом заразился" - так получается, что рекомендации нерабочие. Зачем такие рекомендации?
"А потом бегут лечиться" - имеют право, как и все плательщики налогов на которые живут врачи.
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19.11.2020 17:46 Ответить
Чучело, хватит *******. Где эти больницы, в которых аж из окон торчат? Покажите. Не кого-то в белом халате, которая в скверике рассказывает, и не брехуху голубовскую. Покажите эти больницы, эти палаты, эти горы трупов.
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19.11.2020 11:45 Ответить
А ты трутень где находишься? У меня дочь в больнице работает так рассказывает что все так и есть. Больница полная каждый день мрут и лежат уже не только старики но и молодые. А ты козлина здыхать будеш не лезь в больницу,не занимай кого-то нормального место.
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19.11.2020 11:49 Ответить
Та мне похер, что она рассказывает, и что ты, мудак, перебрехиваешь. Слышали. Я тебе что угодно расскажу.
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19.11.2020 11:51 Ответить
Та мне похер что ты троляка тут копытами кнокаеш,и что ты там в Ольгино слышало,а тем более что ты кацапа мне можешь рассказать.
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19.11.2020 11:56 Ответить
уже было видео и фото из Купянска с больными растыкаными по коридорам, мало?
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19.11.2020 12:07 Ответить
Из-за поребрика оно вещает.
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19.11.2020 11:54 Ответить
Я вірю, що доктор Ральф Барік за гроші Білла і Мелінди Гейтс зробив добре свою справу, він створив штам вірусу з фрагментами Уханьского кажана, Малайзійського панголіна і СНІДУ людини, як він про це і писав в 2015 році, Що саме він(а не Китай) ..."посилив функції (gain-of-function) шилоподібного S-Білка коронавірусу, отриманий від кажанів і за своєю природою не здатні заражати людину, з метою надання такого коронавірусу здатності інфікувати людей. Цей вірус є настільки високопатогенний, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 году, и препарати ZMapp, використовувані для Боротьба з *****, що не здатні нейтралізувати и контролювати цей конкретний вірус. Мене дивує інше чому всі уряди світу засунули язики в пряму кишку і не вимагають в ООН сторити комісію і встановити яка країна є автором цієї бактеріологічної зброї, адеже майже всі країни підписали конвенцію щодо не розповсюдження бактеріологічної зброї в тому числів і Україна? Чому уряд України мовчить чому отримує хабарі від США нібито на бородьбу з ковидом коли та США ще більш хвора?
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19.11.2020 11:45 Ответить
О а вот и кацапа нарисовалась ,что Михалкова наслушалось и приползло сюда его гавно раскидывать?
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19.11.2020 11:52 Ответить
При наймні я не якась недотьопа я деякі ? Я даю Вам і всім панам зацікавленим в істині посилання на науковий журнал США за 2015 рік на статтю доктора Баріка"
https://www.nature.com/articles/nm.3985.
SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence" набирайте і обрящете. Жадоба пожади поглинула світ еліт від США до РФ.
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19.11.2020 12:22 Ответить
Ну перестилать то можно, а какая зарплата за это? Может если свой доход пообещал, то и атеисты и не атеисты нашлись бы на это место. А так за то что прохвесор поумничал деньги ему. а работать кому попало за впечатления от палат. И интересно врачи щас приносят там какую то клятву типо Гипократа или ещё какую, судя по отношению этого якобы врача к возможным пациентам у нас какая то клятва у врачей о банковской тайне.
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19.11.2020 11:52 Ответить
Уверен, что большинство тех, кто здесь пишет--ковида нет, это тролли из-за поребрика, которые заинтересованы в ухудшении эпидситуации у нас.
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19.11.2020 12:13 Ответить
это местные голодранцы, на маршрутку домой зарабатывают. На большее не хватает, вот и прикрываются тем, что Ковида нет.
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19.11.2020 13:09 Ответить
Угу. То есть все эти годы ты существовал на выделенные с моих налогов деньги а теперь "умирай дома"???
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19.11.2020 12:15 Ответить
Если ты не соблюдаешь меры предосторожности, не носишь маску, тусишь на всяких мероприятиях с массой людей, пропагандируешь что Ковида нет, то да, умирай дома!!!!
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19.11.2020 12:18 Ответить
А давай он тогда всю зарплату, с моих налогов полученную за все эти годы - возвернет. И я пойду нахрен тогда. Будет справедливо.
А то как денежки платить так все едины. А как потом получать за что платил...

Дрон. Поинтересуйся исследованиями CDC, на предмет того сколько зараженных маски носили - и подумай, от кого, с бОльшей вероятностью ты заразишься.
От сотни-другой "ковид-диссидентов" на весь Киев? Правда? Или может от 1 из остальных 3млн., натянувших на лицо бесполезную тряпку и думающих что она его защитит?
Во. Наслаждайся. Вот что происходит, когда ты в масочке дышишь. Для наглядности - водно-капельную смесь заменяет дымок. Сильно помогает?
https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g

Подсказка: Просто. Соблюдай. Социальную. Дистанцию. И. Развивай. Иммунитет.
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19.11.2020 12:25 Ответить
Маска все же позитив, в том плане что действительно через нее можно и заразить и заразится из вне, но полученная доза будет в тысячи раз меньше чем доза полученная без маски. Это как например вы сьели таблетку клофелина весом 2 мг и весом 15 мг за раз. Организму легче бороться с минимальным заражением, чем с ударной дозой полученных вирусов
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19.11.2020 12:34 Ответить
Нда? А если ты уже заразен... допустим в твой организм попала малая доза частиц вируса? Но твой иммунитет стойко борется с ними. И пока выигрывает. Это я так пафосно описал первичную стадию воздействия.
И в этот момент ты одеваешь маску. И часть этих самых частиц - выдыхаешь вместе с микрокаплями влаги. Опустим момент что они все уходят в стороны на деле. Малая, ничтожно малая часть остается. Где? В подмасочном пространстве и на внутреннем слое маски. Что происходит когда ты делаешь следующий вдох? Учитывая что воздушно-капельная смесь легче воздуха, имеет меньшую плотность а для диффузии с полотном внутреннего слоя маски прошло очень мало времени, считанные доли секунды?
Куда эти частицы попадут? Обрадуется ли твой иммунитет дополнительной дозе?

З.Ы.: Даже продвигающие маски адепты и ВООЗ в том числе говорят, что маска от заражение извне - не помогает практически никак. Доля процента.
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19.11.2020 12:42 Ответить
Естественно в таком случае и Вы правы, Я не вирусолог и не могу , ни возразить вам, ни поддержать, для этого должны быть проведены исследовани. С чем согласен с вами это в том что в стране должны быть профессиональные вирусологи и эпидемиологи, и они должны соответственно финансироваться, и это они должны принимать ответственные решения, что делать, а не полуграмотные дети "Сороса" , это будет намного дешевле , чем содержать территорию из кладбищ умерших от пандемии. Хотя и в таком случає доза вирусов будет получена меньше чем без маски.
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19.11.2020 13:12 Ответить
Нда? А если ты уже заразен... допустим в твой организм попала малая доза частиц вируса? Но твой иммунитет стойко борется с ними. И пока выигрывает. Это я так пафосно описал первичную стадию воздействия.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если ты уже заражён,то твоя маска,пусть не на 100%,но частично защищает окружающих тебя людей.
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19.11.2020 14:47 Ответить
Нда?
Шота не видно, судя по тому что 80% зараженных маску таки носили всегда или почти всегда. Следовательно и заразились они от таких же. Просто в силу вероятности встречи.
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19.11.2020 14:50 Ответить
Откуда такие данные.
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19.11.2020 15:01 Ответить
CDC - федеральное агентство по контролю заболеваний, в США находится. Есть отчетик о соотв. исследовании у них.
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19.11.2020 15:02 Ответить
Тяжело сбросить?
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19.11.2020 15:11 Ответить
Не, просто я ж не только тем что тут пишу - занимаюсь.
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19.11.2020 15:13 Ответить
Есть такое федеральное агентство по контролю заболеваний в США. CDC называется. Наш аналог... ну СЭС что ли. Государственная организация, между прочим.
Так вот.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf

Смотрим табличку на странице 4.
Reported use of cloth face covering or mask 14 days before illness onset (missing = 2)

Always 70.6%
Often 14.4%

Суммарно даже не 80, а 85%.
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19.11.2020 15:12 Ответить
https://rus.lb.ua/world/2020/09/17/466209_glavniy_epidemiolog_ssha_dopustil.html

Главный эпидемиолог США допустил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакцины
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19.11.2020 15:24 Ответить
Хм. Он отметил существование научных доказательств. Джонни у тебя есть ключ? Лучше! У меня есть рисунок ключа.
Но я вам его не покажу, в отличие от Воробья, добавил тот самый эпидемиолог.
Как-то так.
А я доказательства обратного - привел. Причем от его же подчиненных)))
Справочно: политики иногда звездят. Цифры... у них с этим сложнее.
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19.11.2020 15:29 Ответить
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/i-wear-a-mask-because.html
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19.11.2020 16:05 Ответить
а теперь найди видосик распространения вируса без маски, и сравни дальность. Если бы было научно доказана бесполезность масок, то их бы не носили сами врачи. Вся современная медицина строится на доказательной основе. А то что ты пропагандируешь - чистое суеверие.
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19.11.2020 12:40 Ответить
Сравнил. Сильно она тебе в маршрутке поможет. Сильно там дальность соблюдается между сидячими местами даже?
Обрати внимание. Я писал:
Подсказка: Просто. Соблюдай. Социальную. Дистанцию. И. Развивай. Иммунитет.



Так я тебе и привожу доказательства. Я вот вчера чисто из интереса дышал так - паром, было холодно. Та же хрень
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19.11.2020 12:44 Ответить
одно не противоречит другому: дистанция+маска. Без маски дистанция должна быть гораздо больше, чем 1.5 метра. Где ВООЗ говорит, что маска это " бесполезная тряпка ", как утверждаешь ты? Прекращай пропагандировать ересь.
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19.11.2020 12:53 Ответить
Изучай:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf

Особенно рекомендую стр. 11.
Там где о проблемах.

Цитирую:
вероятность самозаражения в случае, если влажную или загрязненную немедицинскую маску не заменяют. Данные условия благоприятствуют усилению активности микроорганизма;

Как раз то о чем я говорю. Учитывая, что частички вируса не имеют ни цвета, ни запаха... и ты ну никак не узнаешь...

Да, кстати. Обрати внимание. Там где написано о пользе... написано именно "вероятная" польза. Обрати внимание, что из 4 пунктов пользы (вреда больше намного - чисто по пунктам посмотри) только один имеет хоть какое-то отношение непосредственно к вирусу.
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19.11.2020 13:16 Ответить
Цитирую:
вероятность самозаражения в случае, если влажную или загрязненную немедицинскую маску не заменяют. Данные условия благоприятствуют усилению активности микроорганизма;

Как раз то о чем я говорю. Учитывая, что частички вируса не имеют ни цвета, ни запаха... и ты ну никак не узнаешь...

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


Вирус сам не передвигается,он либо переносится воздушно капельным путём,либо оседает на ...... .
Маска,это скорее ваша социальная ответственность перед окружающими вас людьми.
Да,и правильность ношения маски никто не отменял.
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19.11.2020 14:43 Ответить
Ююю.
Читаем шо умные люди из ВООЗ пишут на тему +/- масок
Потенциальный вред/проблемы

...
ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами,

ЛОЖНОЕ.
)))))))
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19.11.2020 14:52 Ответить
Ложное чувство безопасности,это то, что маска не защищает вас на 100%,возможно и на 10%.Даже респиратор,который даёт 100% защиту не защитит вас,если вы не моете руки.
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19.11.2020 15:07 Ответить
Ну ОК. На 1-2% она возможно и защищает. Медицинская маска, смею заметить - а не вон та тряпочка...
Но вредит при этом (смотрим на списочек от ВООЗ хотя бы по приведенной выше ссылке) куда как больше.
Это не считая того что скажем с мелкими частицами вируса твой организм может и в состоянии справиться. С малым их кол-вом. По принципу так любимых нашими рвачами прививок. А если ты его дополнительно нагружаешь... недостаточным снабжением воздухом... повторно вдыхаемыми частицами,.. сидением дома весной...
То осенью ты за это заплатишь.
Что и доказывает нынешняя статистика.
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19.11.2020 15:17 Ответить
Но вредит при этом (смотрим на списочек от ВООЗ хотя бы по приведенной выше ссылке) куда как больше.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
К любому лекарству есть аннотация и там куда более серьёзные последствия при неправильном применении.Я себе язву заработал цитрамоном.

Да не вредит она при правильном использовании,просто есть категория людей,которые не могут носить маску в следствии каких-то заболеваний.
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19.11.2020 15:38 Ответить
А если ты его дополнительно нагружаешь... недостаточным снабжением воздухом... повторно вдыхаемыми частицами,.. сидением дома весной...
То осенью ты за это заплатишь.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

1,Маска носится только в местах возможной передачи вируса.
2.Маска защищает в основном окружающих.
3.Живите нормальной жизнью,спорт,спирт,секс.
............................................................................................
P.S
"Бережёного Бог бережёт",-сказала монашка натягивая презерватив на морковку.
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19.11.2020 15:50 Ответить
Есть еще один нюанс.
Задумайся. С каждым днем растет кол-во заболевших. И чисто субъективно - растет число тех кто даже на улице носит маску.
Боятся, я понимаю. Из серии про береженого
Хотя должно быть наоборот. Чем больше носят - тем меньше распространение.
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19.11.2020 16:47 Ответить
19.11.2020 14:21

К сожалению МЗУ вообще не проводит разъяснительной работы по поводу принципа работы масок и правильности их использования,а это надо делать каждый день в прайм-тайм.
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19.11.2020 17:11 Ответить
Так они носят просто на улице,а надо там где есть возможность передачи.
А есть такие,что маску пол года носят и одевают исключительно там,где запрещено,можете представить качество этой маски.Песец также тем,кто жрёт антибиотики для прфилактики.
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19.11.2020 17:54 Ответить
Песец еще и тем, кто деткам своим выбивал освобождение от физкультуры, "патамушта деткам тижило, ани устаююют". У деток просажен иммунитет и ... вуаля. Принесла диточка заразу (которую нормальный иммунитет убил бы на стадии заражения)... а там папочка ... пивандрий каждую пятничку посасывающий а то и чаще... да с сигаретками. Хотя не. Пивандрий то в понедельник-чтверг, в ПТ чего потяжелее можно, пятница жиж. И мамочка от него недалеко ушла... она-то сейчас может и фитоняшка, но вот в студенческие годы... вписки там, так называемые... Вот и все. Касса неизбежна. За все надо будет платить.
Так что... Вообще, многим песец. Тем кто жил не правильно. Возможно, мне тоже. И масочки уже до попочки. Поздно пить Боржоми...
А антибиотики да. Читал тут в комментах... тетка одна. Вдумайся. Сбивала температуру в 37,5! Как говаривал один писатель... "3,14здец неизлечим"...
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20.11.2020 09:35 Ответить
1. Тут такое... носить ее по паре часов в метро / магазах / транспорте... ну такое. Долго. См. пунктик о перегрузе иммунитета.
2. Просто посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g
Как она защищает? Никак. Воздушно-капельная смесь (на примере дыма, который еще тяжелее и оседать на внутреннем слое маски должен лучше) просто идет в стороны / вверх и сквозь маску.
3. Спирт - выключить. В остальном более чем поддерживаю))
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19.11.2020 16:50 Ответить
2.1Да идёт,но расстояние имеет определённые границы.Если вы разговариваете,то граница одна,если кричите или чихаете,то другая.К тому же он не дышал,а дул,и даже при этом распространение вперёд значительно меньше.(только №1 мед маска)Вы же при разговоре не смотрите в сторону.
Ему надо было просто курить и дышать,тогда бы это выглядело более правдоподобно.
С гарантией вас защитит,только последний респиратор,но только вас.,женские трусы и строительный от пыли,это ни о чём.(на любителя))).
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19.11.2020 17:43 Ответить
На улице это пофигу потому как объем и расстояние.
В маршрутке это пофигу потому как ... опять же... расстояние и объем помещения.

Меня только мой иммунитет защитит. От любой респираторки. Или НЕ защитит. Если я его угробил. Но тут уж только моя вина.
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19.11.2020 17:50 Ответить
Да, наши маршрутки пожалуй самое оно для рапространения вируса,маемо то шо маемо.
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19.11.2020 17:59 Ответить
Так а выбор? Вот кто готов прое... пролюить свою очередь ради того чтобы сохранить дистанцию?
Иммунитет. Без вариантов. Или ты его угробил и все будет ОК... или нет.
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20.11.2020 09:27 Ответить
Это скорее приговор твоему иммунитету, который ты ему выносишь сам.
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19.11.2020 14:54 Ответить
А от чумы или сибирской язвы у вас есть иммунитет?
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19.11.2020 15:08 Ответить
Неа. А что, эти болезни разве воздушно-капельным путем передаются?
Спойлер: нет в обоих случаях.
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19.11.2020 15:14 Ответить
Вот что пишет ВООЗ: Применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению распространенияряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защи ты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции). Тем не менее самого по себе применения маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты или контроля за источником инфекции, и необходимо принятие других мер... Все правильно пишет.

а далее - Согласно имеющимся данным,передача вирусного возбудителя COVID-19 происходит, воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Передачавоздушно-капельнымпутемпроисходит при нахождения человека в непосредственной близости (в пределах 1 метра) от заболевшего и экспозиции потенциально заразными выделениями в виде капельных частиц из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или общении на близком расстоянии, что приводит к микробному обсеменению мест внедрения инфекции, например, рта, носаили конъюнктивы (глаза)(5-10) .Еще одним фактором передачи инфекции могут стать загрязненные предметы непосредственно окружающей заболевшего обстановки (11, 12).
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19.11.2020 15:18 Ответить
Вот я,к примеру,ковидом уже переболел,хотя маску в общественных местах носил и ношу постоянно! В болезнь эту верил раньше,а теперь,после того как перенес - тем более! Спасло то,что в лёгкой форме.На ПЦР тест даже не направляли:сказали бесполезно - тесты в 30% случаев отрицательные при явном наличии заболевания,самих препаратов не хватает,лаборатории перегружены.Вот так-то...
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19.11.2020 12:43 Ответить
Те ж саме, перехворів в легкій формі вдома, а от ці виродки які кричать що все херня частіше за все хворіють в важкій формі бо без маски хапають ударну дозу вірусу (мала доза локалізується в верхніх дихальних шляхах, велика ж відразу дістається легенів)
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19.11.2020 13:11 Ответить
Вы могли получить заражение через слизистую глаз при общении с заражённым,а если он без маски,то вероятность заражения близится к 100% и ещё через кучу всяких причин,дистанция,гигиена итд.

Дело в том,что медицинская маска вас защищает от заражения частично.
Ваша маска в большей степени защищает окружающих вас людей,она практически не может задержать вирус,но частично задерживает мокроты,которые переносят вирус и существенно уменьшает дистанцию распыления этих мокрот.

К сожалению МЗУ вообще не проводит разъяснительной работы по поводу принципа работы масок и правильности их использования,а это надо делать каждый день в прайм-тайм.
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19.11.2020 14:21 Ответить
Переболел в начале марта, когда слуху от ковидных не было. Было тяжеловато пару дней, никуда не обращался, лежал один раз пол-дня, остальное на ногах пару недель. Что же это было?))) Поэтому намордники носите сами
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19.11.2020 13:16 Ответить
У знакомого... таже ерунда. По классике. Буз вкусов... запахов...
А через пару дней и жена.
Сдали тесты.
Оба - отрицательные.
Ответ врача был фееричен "Я хз шо с вами". Прошло за 2 недели с хвостиком.
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19.11.2020 14:55 Ответить
золотые слова)))
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19.11.2020 13:18 Ответить
Вот действительно здравый совет!!!
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19.11.2020 13:21 Ответить
Коли звідусіль чуєш про те, як не надають відповідної медичної допомоги тим, хто потребує то, залишається тільки хворих звинувачувати. Коли постає питання: а чому ж ви не використали виділені вам кошти для обладнання лікарень та закупівлі ліків? Краще за все перейти в наступ і кричати: тоді померайте вдома.
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19.11.2020 13:56 Ответить
Прав доктор! Нефиг неверующим к врачам бежать. Подыхайте дома потихоньку и не отвлекайте врачей от нормальных людей. Царство вам небесное! Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6006 Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6006 Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6006
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19.11.2020 14:01 Ответить
фейк кукарекай нах..))нема ковида
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19.11.2020 14:03 Ответить
Придурок под ником Дрон,сколько тебе за твою хрень платят,кому ты мозги лечишь?Урод,еще ярлыки вешаешь.Я считаю тебя врагом Украины за то,что навязываешь свое придурковатое мнение и сеешь панику,ты агент ФСБ,потому,что провокатор.
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19.11.2020 14:06 Ответить
это личное дело людей где и как лечиться, лечиться или нет
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19.11.2020 16:21 Ответить
Эксперт, внеси в клятву Гиппократа слова кроме "атеистов". Они наверное налоги не платят.
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19.11.2020 16:47 Ответить
а даже если верят врачам , то не факт что в коридоре на ступеньках не здохнут , примеров масса
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19.11.2020 18:13 Ответить
Для тебя, врачело сектант ковида и верящий в эту заразу больше чем в силу медицины скажу, как перенёсший ковид - меньше бы вы травили людям о том, что от болезни умирает так много, то и народ не сходил бы с ума от этого. Если объективно есть группы риска, то они могут умереть и от гриппа и от бронхита, а вы как бараны загоняете народ в эти маски и прочие примочки. Привет передавайте Зеле и его ОПГ , что-бы выделял деньги на медицину и на нормальные зарплаты, а не делайте дураками простых людей.
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19.11.2020 18:57 Ответить
кстати забыл добавить - переболел ковидом и не обращался в ваши нищебродские, ушатаные шараги.
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19.11.2020 18:58 Ответить
молодец, всё верно.
всяких отрицателей, анти-прививочников средневековых надо лечить по средневековому. постом и молитвой, икона, лучина и лбом об пол, да погромче.
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19.11.2020 20:38 Ответить
 
 