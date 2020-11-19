У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В России заговорили о заражении коронавирусом президента России Владимира Путина после того, как он раскашлялся во время совещания по ситуации с коронавирусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с совещания приводит российский ресурс в своем Телеграмм-канале.
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После огласки видео журналисты начали интересоваться, не подхватил ли Путин коронавирус, на что получили ответ от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что здоровье президента РФ "абсолютно нормальное".
Топ комментарии
+36 vitaliymkua
показать весь комментарий19.11.2020 11:55
+29 саша паламарчук
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+22 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.11.2020 11:57
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немає жодного іншого лідера, маючого хочаб схожої с пуйлом ваги серед свінособак.
тому, після того, як воно здохне, до влади будуть намагатися проштовхнутися десятки претендентів і вони повбивають один одного
Це ж "передова найкраща вакцина", аналогів якої нема ніде у Світі..
обычному человекуху#лу, да? Про чьхнуть и перднуть я ваще молчу
То вже "атіпічная діаррєя".
Редкое единодушие .
Може інші здохли, раз хворого призначили.