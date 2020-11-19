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У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В России заговорили о заражении коронавирусом президента России Владимира Путина после того, как он раскашлялся во время совещания по ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с совещания приводит российский ресурс в своем Телеграмм-канале.

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После огласки видео журналисты начали интересоваться, не подхватил ли Путин коронавирус, на что получили ответ от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что здоровье президента РФ "абсолютно нормальное".
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Топ комментарии
+36
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19.11.2020 11:55
+29
Не підведи нас ***** вонюче!
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19.11.2020 11:57
+22
Не поможет, там еще 5 двойников у него))) Но есть надежда, что в бункере они нычкуются вместе У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7222
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19.11.2020 11:57
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19.11.2020 11:55 Ответить
Не поможет, там еще 5 двойников у него))) Но есть надежда, что в бункере они нычкуются вместе У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7222
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19.11.2020 11:57 Ответить
це воно надсилало сигнал своїм прихільникам, що його тримають в неволі і не хочуть відпускати, прикриваючись ним для здійснення усіляких підлих дій по всьому світу... а воно хоче пробіжатись по травичці, скинути рубаху з якого-небудь хлопчика і залобизати йому животика
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19.11.2020 12:13 Ответить
Есть надежда, что при выборе замены вся кремлевская шобла перегрызется, как пауки в банке.
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19.11.2020 12:35 Ответить
так і буде! пуйло своєю тупістью створило вакуум влади в непорозумінні під назвою ереф!
немає жодного іншого лідера, маючого хочаб схожої с пуйлом ваги серед свінособак.
тому, після того, як воно здохне, до влади будуть намагатися проштовхнутися десятки претендентів і вони повбивають один одного
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19.11.2020 17:06 Ответить
Гей-вечеринка? Может туда НеЛоха для подтанцовки отправить?
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19.11.2020 12:37 Ответить
этого?
У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 7180
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19.11.2020 12:38 Ответить
Какая отвратительная рожа (с).
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19.11.2020 13:50 Ответить
чаек с полонием должен вылечить дьявола
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19.11.2020 12:31 Ответить
ЗДОХНИ! ХУ#ло!
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19.11.2020 15:02 Ответить
Надеюсь, что это не коронавирус. Легочная форма сибирской язвы или чумы. *****, держись там.
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19.11.2020 11:56 Ответить
Я за то, чтоб у ***** оказались все три варианта сразу!
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19.11.2020 12:29 Ответить
по вай фай прилетело.... У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 3046
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19.11.2020 12:35 Ответить
Есть еще саркома легких.
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19.11.2020 12:36 Ответить
Не підведи нас ***** вонюче!
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19.11.2020 11:57 Ответить
У вируса побочные Явления у всех людей разные .Говорят с психика страдает . А если человек псих в Квадрате , - то какие еще будут неадекватные Заявления? Жесть.
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19.11.2020 11:58 Ответить
А як же спутнік-5? Не допоміг?
Це ж "передова найкраща вакцина", аналогів якої нема ніде у Світі..
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19.11.2020 11:58 Ответить
Давайте новое ***** это подыхает по-ходу
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19.11.2020 11:58 Ответить
Уже и кашлянуть нельзя обычному человеку ху#лу, да? У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 1106 У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7602 Про чьхнуть и перднуть я ваще молчу У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7895
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19.11.2020 11:58 Ответить
"Про чьхнуть и перднуть я ваще молчу"
То вже "атіпічная діаррєя".
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19.11.2020 12:03 Ответить
дайте ему пурген, не надо гадать!
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19.11.2020 11:58 Ответить
Ну буде дійсно смішно! У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 8009
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19.11.2020 12:04 Ответить
пусть вызовет скорую из Феофании.. через месяц доедет..
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19.11.2020 11:59 Ответить
Дай бог здоровья вирусу.
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19.11.2020 11:59 Ответить
Він добре грає, не ведіться
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19.11.2020 12:00 Ответить
та там тех ******, как собак недорезанных. главное, шоб у старшего ***** хворь приключилась, а не у клонов )
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19.11.2020 12:01 Ответить
это диарея - боится кашлянуть, что-бы не обосраться
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19.11.2020 12:02 Ответить
перимидону, перимидону ему! срочно!
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19.11.2020 12:02 Ответить
Є шанс, що здохне?
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19.11.2020 12:02 Ответить
такая гадость не здыхает ..
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19.11.2020 12:18 Ответить
Не с нашим счастьем ...
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19.11.2020 12:02 Ответить
Это оно кашлем скрывало пердёж.
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19.11.2020 12:03 Ответить
Да не, думаю, он разыгрывает спектакль, чтобы другие лидеры стран ему посочувствовали и разглядели в нем "человечность". Типа, вот гляньте, он - тоже человек, у него человеческие заболевания. Не надо прессовать санкциями, дорогой Джо. Просто подожди еще немного, и всё само утрясётся.
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19.11.2020 12:04 Ответить
Піскову збрехать, як дурному з гори збігти. У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 2869
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19.11.2020 12:04 Ответить
А видимо водички со стаканчика, что-бы не кашлять, ему хлебнуть бздошно, бо в стаканчике может быть "новичок" от своих друганов..
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19.11.2020 12:05 Ответить
Ну, покашляло оно, и что? Вообще не понимаю такого пристального внимания к нему и его кашлю. Новость для жёлтой прессы, не более.
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19.11.2020 12:06 Ответить
И супервакцинка не помогла? Раша вперде, как всегда? А как рекламируют!!!
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19.11.2020 12:07 Ответить
Нравится мне общая тональность этих комментариев .
Редкое единодушие .
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19.11.2020 12:08 Ответить
На бутылку его , срочно!! Самое лучшее средство для *****.
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19.11.2020 12:09 Ответить
Ждем-Надеемся-Верим ....
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19.11.2020 12:10 Ответить
То он просто чупа-чупсом слегка подавился. У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 4764
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19.11.2020 12:13 Ответить
скориш за все, під час селекторного совєщанія, натиснув не ту кнопку і йому в жопу встромилася бутилка
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19.11.2020 12:17 Ответить
нужно свечку в храме поставить за его упокой.
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19.11.2020 12:13 Ответить
было бы неплохо, очень даже неплохо, я бы сказал отлично
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19.11.2020 12:14 Ответить
закопать і сжечь! або спочатку сжечь, а потім закопать
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19.11.2020 12:15 Ответить
Ждем..надеемся...верим...
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19.11.2020 12:16 Ответить
А может это и не вирус, вовсе, а просто банальная саркома лёгких, в финальной стадии
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19.11.2020 12:16 Ответить
Вся надежда на ковид
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19.11.2020 12:17 Ответить
Пусть живёт. При его жизни распад рф должен начаться.
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19.11.2020 12:19 Ответить
А где Письков со стаканчиком антивируса "новичок".
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19.11.2020 12:20 Ответить
жаль если эта падла сдохнет и не понесент наказания
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19.11.2020 12:23 Ответить
Не з нашим щастям...Ех...
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19.11.2020 12:24 Ответить
Сейчас у него по традиции выявят ковид и потом он его героически поборет.
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19.11.2020 12:26 Ответить
Не підведи нас
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19.11.2020 12:27 Ответить
Напоите его чаем с полонием. Вирус точно не выживет.
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19.11.2020 12:30 Ответить
Бздыханийо в зобу спьордло...
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19.11.2020 12:35 Ответить
Боже, не дай змарнувати такий шанс.
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19.11.2020 12:38 Ответить
путін стільки раз хворітиме, скільки у нього двійників.
Може інші здохли, раз хворого призначили.
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19.11.2020 12:52 Ответить
То ботокс вилазить після інформації принятого рішення в США.
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19.11.2020 13:00 Ответить
Кто должен сдохнуть, тот не помрет
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19.11.2020 13:03 Ответить
}{уйло- не подведи: я уже 2 баяна купил... У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 3498
У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 5243
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19.11.2020 13:28 Ответить
Да хрен там.Такого чюда не бывает.
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19.11.2020 13:37 Ответить
Що б ти щур мокшанський здихав довго та боляче... !
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19.11.2020 13:58 Ответить
кукла пыня кукла ваша только карлик стало старше лаллаллаллалаллаллала У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 7802
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19.11.2020 14:04 Ответить
"даалєка даарога твояя..."(с) У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 2480 це не гірше за шарфик, кандєлябр чи табакєрку...
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19.11.2020 14:35 Ответить
Почему-то вспомнилось "«Над всей Испанией безоблачное небо»". Может, обнулённый кгб-шник тремя покашливаниями даёт сигнал пятой колонне к активным выступлениям? Успеют.не успеют?

У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 5513
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19.11.2020 14:51 Ответить
Сдох бы уже на благо человечества.
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19.11.2020 15:14 Ответить
Брехня, ***** кашляет когда брешет.
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19.11.2020 15:24 Ответить
Всех ЗАЖОПников срочно уколоть ветеренарной вакциной.
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19.11.2020 15:27 Ответить
Фигня, там двойников вагон еще
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19.11.2020 15:38 Ответить
 
 