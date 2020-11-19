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майдан (4138) музей (700) обыск (1844) Пошивайло (34) Музей Майдана (61)

Директор музея Революции Достоинства Пошивайло об обысках: Говорю: "Ребята, у нас 30-е годы?" А они: "Тридцатые-тридцатые". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни-Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что его дом обыскивали сегодня два часа, но в итоге изъяли только жесткий диск.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что у него дома с самого утра проходил обыск с участием сотрудников полиции и СБУ на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 2 ноября.

"Они искали документы, связанные с сооружением мемориала Героев Небесной сотни", - сказал Пошивайло.

По его словам, ситуация странная, потому что любые документы, связанные со строительством мемориала, проектно-сметная документация, находится у генподрядчика.

"Музей не получал ни устного, ни письменного запроса на предоставление такой информации, и странно, что все происходит в такой форме", - заявил Пошивайло.

Также он добавил, что у него дома обыскали все, что можно и изъяли его частный носитель – жесткий диск, на котором хранит всю историю создания музея еще от общественной инициативы Музей Майдана - Музея Свободы.

"И очень странно было, потому что это тоже с одной стороны не является законным, поскольку в постановлении написано об изъятии документации, связанной с финансовой деятельностью, а электронные носители до конца не являются документацией", - сказал Пошивайло.

По его словам, обыск в квартире длился два часа.

"Я хотел юриста. Говорю: "Ребята, у нас 30-е годы?" А они, полушутя: "Тридцатые-тридцатые". Везде смотрели все, рыскали, все вынимали два часа... и ничего не нашли, кроме частного носителя информации", - рассказал директор музея.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни
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Топ комментарии
+42
На следующий день после озвучивания астрономического воровства в Укравтодоре СБУ приходит с обысками куда? Правильно, в музей...
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19.11.2020 15:28
+28
Ой доиграется ******** Зе...
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19.11.2020 15:25
+27
Тупое криворогульное чмо за 1.5 года своего бездарного правления, списдило с подельниками 300 млрд гривен. И где полиция, где сбу?!
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19.11.2020 15:28
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Мусора довольні, що гірше людям, то краще їм живеться.
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19.11.2020 16:09 Ответить
Сплотімся вокруг нашего Рейгана!
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19.11.2020 16:10 Ответить
Зе НКОЛИ не був на Євромайдані - і цим все сказано!
Не брав участь у Революції Гідності, ховався від повісток... Хіба свідомим українцям такий лідер нації потрібен?
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19.11.2020 16:15 Ответить
Сегодня, 19 ноября, согласно опросу группы "Рейтинг", рейтинг доверия к Зеленскому пошел вверх, отмечается, что гаранту все еще не доверяет 51% украинцев. Наибольший антирейтинг доверия по-прежнему у Петра Порошенко. Также высокий рейтинг доверия у спикера Дмитрия Разумкова. Об этом передает Диалог.UA со ссылкой на "Рейтинг". Опрос проводился с 15 по 17 ноября среди 3 тыс. человек, статистическая погрешность в районе 1,8%. Отмечается, что Зеленскому доверяет 46% респондентов, а Разумкову 32%, однако 26% не знают о существовании такого политика. 25% людей в опросе доверяют Юлии Тимошенко, а не доверяют 72%. Петру Порошенко не доверяет 74%.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219346_1605789990
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19.11.2020 16:45 Ответить
хороший опрос - главное,правдивый.. Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 574 Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 574 Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 574
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19.11.2020 17:34 Ответить
Знаєте, Скоропадський, Петлюра, Бандера і Шухевич якось не дивилися на рейтинги...
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19.11.2020 19:50 Ответить
До чого цей спіч? Мова про крадіжку грошей на самою святому- памяті народу?.
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19.11.2020 17:08 Ответить
А ви уважно вчитайтеся в новину: якщо мала місце крадіжка, то з боку підрядника, який отримав гроші. Музей тут до чого???
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19.11.2020 19:57 Ответить
Як показали вибори, потрібен 73%. А страждають всі.
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19.11.2020 19:30 Ответить
Все тут же начинают кричать о репрессиях власти а не обьяснять почему работы за которые были уплачены деньги еще в 2018 так и не были выполнены.
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19.11.2020 16:23 Ответить
Ну так може треба це питання задавати тим, хто отримав гроші і не виконав роботи з 2018, а не працівникам музею? Чи це працівники музею мали штукатурити і класти цеглу?
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19.11.2020 19:58 Ответить
А ти послухай, що про це Пошивайло говорить: на ділянку РЕГУЛЯРНО НАКЛАДАЛИ АРЕШТИ, ЩО В СВОЮ ЧЕРГУ БЛОКУВАЛО РОБОТИ НА НІЙ. ЧИТАЙ І СЛУХАЙ УВАЖНО ПО-СКЛАДАМ.
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19.11.2020 20:56 Ответить
Тому що генпрокуратура заявила, що під час розслідування справ Майдану на території будівництва виникла потреба провести додаткові слідчі експерименти щодо розслідування протестувальників. Улітку 2018 року Генпрокуратура наклала арешт на ділянку, де мав би бути меморіал.

Ігор Пошивайло на брифінгу розповів, що гроші підряднику перерахували, адже планувалося відкриття у 2019 році, але через арешт ділянки цього досі не сталося.
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20.11.2020 00:42 Ответить
Так радуйся что ничего не нашли !!
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19.11.2020 16:31 Ответить
Так силовики выполняя заказ высшего руководства ,обычно это "НИЧЕГО" и не ищут!!!А ищут(на вдруг) незарегистрированное оружие и "непонятные"деньги-ведь это верная быстрая криминальная статья!!!А работа с "ничего" ,это долгая и часто безуспешная тягамотина!!! Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 8895
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19.11.2020 18:38 Ответить
Осел пошел ва-банк !!!!! Не получится, за все придётся ответить !!! И за cоvid фонд, и за олигархов и за цену на газ и свет !!!!
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19.11.2020 16:48 Ответить
Ну свет и газ не дороже чем были при Пете, если кому и отвечать за многократный рост так это ему.
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19.11.2020 16:55 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·17 мин

Воруют везде и на всем. Но в этом случае явный мертверчуковский запашок. Политический заказ. ФСБУ таможню не хочет потрусить? Там млрд$ разворовываются!
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19.11.2020 16:52 Ответить
Ага значит 111 млн это мелочи, можно и внимания не обращать, патриотам воровать можно.
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19.11.2020 16:56 Ответить
Так тож своїм!
Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 3271
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19.11.2020 17:01 Ответить
Хотелось бы увидеть список неприкосаемых и от какой суммы можно начинать трусить а на что и закрывать глаза.
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19.11.2020 16:59 Ответить
Получите.

Кукловоды-олигархи зеленого Буратины.
Сам Зеля.
Офис преЗедента.
Депутаны монокоалиции.
Родственники, друзья, партнеры по бизнесу Зели и всех зеленых шишек.

Суммы воровства не имеют значения. Им прощают любые.
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19.11.2020 17:37 Ответить
Генпрокурор и ее муж.
Баканов.
Аваков.

Список не окончательный.
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19.11.2020 17:38 Ответить
у нас 30-е годы
А у нас 2020.
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19.11.2020 16:59 Ответить
Слідкуємо за руками:

1. Генпрокурорша заявила, що для розслідування справ Євромайдану тре скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.

2. Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича.

3. СБУ приходить з обшуками у Музеї Революції Гідності.

Бо:

а. Генпрокуратура заарештувала ділянку, на якій має будуватися Меморіал Героїв Небесної Сотні;

б. Музей Майдану перераховував авансові платежі підряднику згідно із результатами тендеру та укладеними угодами та з огляду на письмові обіцянки Генпрокуратури зняти арешт через тиждень-місяць-півроку-рік.

в. Через те, що Генпрокуратура жодного разу не дотрималася своїх публічних обіцянок і не зняла арешт та не дозволила будівництво, гроші "зависли", а меморіал так і не був збудований у 2019 році.

Ось і весь "склад злочину", наскільки можна зрозуміти уривчасту інформацію, яка на цю хвилю стала відома.

Тобто за те, що Генпрокуратура, конкретно - спецслідчий Горбатюк - заблокували будівництво Меморіала Небесної Сотні СБУ пред'явила претензії директору Музея Майдану.

Хочеться передати пані Закревській і решті фанклубу Горбатюка полум'яний привіт! В результаті їх бурхливої і безтолкової діяльності нема: ані завершення слідства, ані Меморіалу, ані, щоправді, і самого Горбатюка. Останнього - не шкода.

Я попереджав що так буде? Так і сталося. Але от щоб на річницю Майдану таке учудити - мені б таке в голову не прийшло!

Зінченко Олександр
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19.11.2020 17:05 Ответить
Ничего нового!Подобный трюк украгенты ФСБ РФ уже проводили при постройке приграничной "Стены"!!!Только начали её строить(освоили только 30 тысяч гривень)-так сразу нашли "офуенные нарушения" в тендерах!!!Стройка "Стены" остановилась...и купленные журналисты стали выть что в этом виноват премьер "Яценюккроликсеня"-это он мол "украл" со Стены,1миллиард грн!!! И в результате и Стену не построили и успешного премьера Яценюка выбросили на полит помойку!!!Это видать теперь и ждёт и музей и его директора Пошивайло!!! Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 8333
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19.11.2020 19:06 Ответить
...а це отвєтка за Стуса

Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 2978
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19.11.2020 17:08 Ответить
Нехай сам повертається в те вонюче лоно!
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19.11.2020 18:46 Ответить
Клован переписує історию...він же сказав недавно, що дві революції організував...
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19.11.2020 17:26 Ответить
У нас зелено-кацапские годы. Березки подрастают.
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19.11.2020 17:27 Ответить
А куда он деньги дел. Надел вышиванку и решил что может делать что захочет?
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19.11.2020 17:28 Ответить
Мусора завжди були на боці ворога України і Людства. Ворога одвічного і довічного.
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19.11.2020 18:02 Ответить
ГБР открыло производство по поводу госпереворота во время Майдана

17:46, сегодня
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19.11.2020 18:38 Ответить
скоро по дитячим садочкам біндерят вязатимуть !
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19.11.2020 18:44 Ответить
Речь идет о смешной сумме в 112млн. бюджетньіх гривен. Понять и простить ?
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19.11.2020 19:06 Ответить
Власть зеленского ватная это понятно и это работа сивох, портнова, фокиных, медведчуков и шуфричей.
Но при "великом патриоте" порошенко и кролике, имея большинство бпп и нф, а также "патриотичную" БЮТ (в зависимости от географии), в областях Украины.
Где установили памятники Героям Небесной Сотни, Героям АТО?
Уже шесть лет на центральных площадях скинут ульянов-ленин-бланк, и самое большое в этом месте установлен прапор Украины.
Всё это происходит, так как порошенко пыль сдувал с пятой колонны кремля.
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19.11.2020 19:20 Ответить
З'явилась інформація про те, звідки у цієї справі ноги ростуть.
Виявляється, то все ПРиги підколочують. Прокремлівський реванш на марші...

Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 3202
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19.11.2020 19:20 Ответить
ЗЕлені відкрили карну справу про "держпереворот" ще 1 жовтня. Але активні дії почали лише сьогодні - за два дні до сьомої річниці Майдану.
Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 3244
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19.11.2020 19:24 Ответить
Текст Соні Кошкіної
*

Sonya Koshkina (official)
ГБР вызывает на допросы лидеров Майдана

В канун седьмой годовщины Революции Достоинства в Музее Революции Достоинства проводится обыск.
Все вы уже видели эту новость.
Думаете, это - п....ц?
Вовсе нет.

Обыск - лишь вершина айсберга.

Истинный п...ц в том, что первого октября досточтимое ГБР возбудило уголовное производство номер 42020000000001885.
По делу о гос перевороте.
В связи с событиями Майдана.
Заявитель ... держитесь крепко... Ренат Кузьмин.

И теперь повестками вызывает на допрос: Турчинова, Парубия, Кличко, Пашинского, Яценюка, Черновол.
Следователь Ковальчук.
Это - только часть фамилий.
Думаю, их гораздо больше.

Да, у каждого из вас своё отношение к этим людям. А у каждого из них - своя судьба и свой политический путь.
Но факт в том, что семь лет тому назад они - наравне с десятками тысяч украинцев, стоявших на Майданах всей страны - приложили серьезные усилия для свержения зэковской шоблы.
Это - исторический факт.
Точка.

И вот проходит семь лет.
У нас демократически избранная, прогрессивная власть, называющая приверженность идеалам Майдана одним из своих приоритетов
Типа независимое ГБР (в котором уже больше года черти что за бардак творится).
При этом, они принимают заявление о том, что Майдан - госпереворот. И не просто принимают, но вприпрыжку бегут расследовать.
Заявитель - один из самых одиозных деятелей режима Януковича, персональный тюремщик Юлии Тимошенко и Юрия Луценко (да, и много кого ещё), экс-замглавы ГПУ, которого этот самый Майдан на пять лет загнал в оккупированный Крым (где он скрывался, вплоть до получения мандата ОПЗЖ).

Ясно же: сегодня - они, завтра - остальные украинцы, рядовые участники протеста.
В-с-е и каждый.
В той или ной форме.

Рубрика: здобули.
Мрази.
Они даже не понимают, какой ящик Пандоры открывают

П.с. Если что, копии повесток у меня есть
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19.11.2020 19:32 Ответить
Пусть зеЛя к народу выйдет!его уже на части порвать готовы!
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19.11.2020 19:35 Ответить
Ну, если реально тырили, то должны ответить. Вне зависимости от личностей. И да, кстати. Какого такого "музея"? Мифического, на картинке, создание которого нам обещают 7-ой год???!!!! Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 7148 Может, не просто так он до сих пор "в проекте"? Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 6593

Единственное, что не нравится, так это то, что щимят только "патриотических" воров. Антиукраинские/прорашистские/сепарские воры могут не волноваться. А должны сидеть. УСЕ. Зеля, как же так?.... Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 6368
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19.11.2020 19:51 Ответить
Написал ещё давно.

Что это за революция, при которой революционеров погибло больше против кого они вели борьбу.
Сергей Дацюк

Этого не было в истории мира.
Судили не старорежимные судьи (януковича).
Во всех странах восставший народ сразу организовывал суды и трибуналы.
Но порошенко, турчиновы, аваковы в сговоре с о*осравшимися рыгами не дали народу шанса. Сейчас совки выступают за уровнять всех. Скоро уровняют януковича и компанию.
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19.11.2020 20:44 Ответить
прежде, чем про зраду волать надо узнать, воровали, или нет.
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19.11.2020 20:58 Ответить
пошивайло шмыгаль швондер ......генофонд аднако
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19.11.2020 21:42 Ответить
ОТ СУКИ КАЦАПСЬКІ.... Тобто гроші перерахували ПІДРЯДНИКАМ для виконання робіт і вони їх ВКРАЛИ, але винні чомусь керівники музею???? ДЕ ОБШУКИ У ПІДРЯДНИКІВ???
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19.11.2020 21:50 Ответить
чому тоді НЕ проводять обшуки у підрядників???
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20.11.2020 01:19 Ответить
чому тоді після проведених обшуків І В МУЗЕЇ, І ВДОМА ДИРЕКТОРА МУЗЕЮ НІЧОГО!! НІЧОГО!!! НЕ ЗНАЙШЛИ????
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20.11.2020 01:20 Ответить


Адам Смит@_Smithchenko 2 ч

В Офисе Президента дистанцировались от сегодняшних обысков в Музее Майдана и обвинили следователей (Полиция+СБУ+прокурорские) в том, что в советские времена называли "политической близорукостью". За которую близорукость можно было и без партбилета остаться...
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19.11.2020 22:04 Ответить
изъяли его частный носитель - жесткий диск, на котором хранит всю историю создания музея еще от общественной инициативы Музей Майдана - Музея Свободы.Источник: https://censor.net/ru/v3232079

Можливо саме це і шукали а не документи,хочуть знищити інформацію,а потім і сам музей прикриють.
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19.11.2020 23:02 Ответить
Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 2125 підставою санкціювати такі дії може бути тільки білети до Ростова Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 6648
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20.11.2020 00:19 Ответить
Генпрокуратура наклала арешт на ділянку улітку 2018 року під приводом, що виникла потреба провести додаткові слідчі експерименти щодо розслідування у справі Майдану.

17 травня 2019 року активісти групи С14 знесли паркан, яким було оточено частину алеї Героїв Небесної Сотні задля майбутнього будівництва меморіалу.

Це відбулось вже після виборів у травні 2019 року. І це означає, що реваншисти які привели до влади кремлівську маріонетку Коломойського, заздалегідь планували похоронити проект Музей революції Гідності.

Розслідує справу Майдану Державне бюро розслідувань. Коли директором ДБР стала Венедіктова, то Першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков, який звільнився з займаної посади два тижні тому, - 3 листопада 2010 року. Підрозділ, який розслідує справу Майдану підпорядкований директору ДБР. Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора ДБР у зв'язку з призначенням на посаду генерального прокурора, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков та співробітник СБУ Олександр Соколов.
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20.11.2020 01:11 Ответить
Бабіков звільнився з ДБР 3 листопада 2020 року.
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20.11.2020 01:13 Ответить
Учитывая сегодняшние события с обыском в музее Революции Достоинства и вызовом на допросы лидеров Майдана можно, конечно, считать Зеленского инкарнацией Януковича, человеком которого жмут проукраинские силы и память о Майдане.

Но, положа руку на сердце, кажется, что в этом процессе он уже не игрок, а статист. Человек с замашками опереточного автократа, но без способностей в сфере реальной власти.
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20.11.2020 02:01 Ответить
ТРЕТИЙ МАЙДАН ПОСТАВИТ ВСЕ НА СВОИ МЕСТА !!! ЖЕСТОКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !!!
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20.11.2020 13:08 Ответить
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