Директор музея Революции Достоинства Пошивайло об обысках: Говорю: "Ребята, у нас 30-е годы?" А они: "Тридцатые-тридцатые". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни-Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что его дом обыскивали сегодня два часа, но в итоге изъяли только жесткий диск.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что у него дома с самого утра проходил обыск с участием сотрудников полиции и СБУ на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 2 ноября.
"Они искали документы, связанные с сооружением мемориала Героев Небесной сотни", - сказал Пошивайло.
По его словам, ситуация странная, потому что любые документы, связанные со строительством мемориала, проектно-сметная документация, находится у генподрядчика.
"Музей не получал ни устного, ни письменного запроса на предоставление такой информации, и странно, что все происходит в такой форме", - заявил Пошивайло.
Также он добавил, что у него дома обыскали все, что можно и изъяли его частный носитель – жесткий диск, на котором хранит всю историю создания музея еще от общественной инициативы Музей Майдана - Музея Свободы.
"И очень странно было, потому что это тоже с одной стороны не является законным, поскольку в постановлении написано об изъятии документации, связанной с финансовой деятельностью, а электронные носители до конца не являются документацией", - сказал Пошивайло.
По его словам, обыск в квартире длился два часа.
"Я хотел юриста. Говорю: "Ребята, у нас 30-е годы?" А они, полушутя: "Тридцатые-тридцатые". Везде смотрели все, рыскали, все вынимали два часа... и ничего не нашли, кроме частного носителя информации", - рассказал директор музея.
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
Пожалуйста, подождите...
Не брав участь у Революції Гідності, ховався від повісток... Хіба свідомим українцям такий лідер нації потрібен?
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Ігор Пошивайло на брифінгу розповів, що гроші підряднику перерахували, адже планувалося відкриття у 2019 році, але через арешт ділянки цього досі не сталося.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·17 мин
Воруют везде и на всем. Но в этом случае явный мертверчуковский запашок. Политический заказ. ФСБУ таможню не хочет потрусить? Там млрд$ разворовываются!
Кукловоды-олигархи зеленого Буратины.
Сам Зеля.
Офис преЗедента.
Депутаны монокоалиции.
Родственники, друзья, партнеры по бизнесу Зели и всех зеленых шишек.
Суммы воровства не имеют значения. Им прощают любые.
Баканов.
Аваков.
Список не окончательный.
А у нас 2020.
1. Генпрокурорша заявила, що для розслідування справ Євромайдану тре скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.
2. Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича.
3. СБУ приходить з обшуками у Музеї Революції Гідності.
Бо:
а. Генпрокуратура заарештувала ділянку, на якій має будуватися Меморіал Героїв Небесної Сотні;
б. Музей Майдану перераховував авансові платежі підряднику згідно із результатами тендеру та укладеними угодами та з огляду на письмові обіцянки Генпрокуратури зняти арешт через тиждень-місяць-півроку-рік.
в. Через те, що Генпрокуратура жодного разу не дотрималася своїх публічних обіцянок і не зняла арешт та не дозволила будівництво, гроші "зависли", а меморіал так і не був збудований у 2019 році.
Ось і весь "склад злочину", наскільки можна зрозуміти уривчасту інформацію, яка на цю хвилю стала відома.
Тобто за те, що Генпрокуратура, конкретно - спецслідчий Горбатюк - заблокували будівництво Меморіала Небесної Сотні СБУ пред'явила претензії директору Музея Майдану.
Хочеться передати пані Закревській і решті фанклубу Горбатюка полум'яний привіт! В результаті їх бурхливої і безтолкової діяльності нема: ані завершення слідства, ані Меморіалу, ані, щоправді, і самого Горбатюка. Останнього - не шкода.
Я попереджав що так буде? Так і сталося. Але от щоб на річницю Майдану таке учудити - мені б таке в голову не прийшло!
Зінченко Олександр
17:46, сегодня
Но при "великом патриоте" порошенко и кролике, имея большинство бпп и нф, а также "патриотичную" БЮТ (в зависимости от географии), в областях Украины.
Где установили памятники Героям Небесной Сотни, Героям АТО?
Уже шесть лет на центральных площадях скинут ульянов-ленин-бланк, и самое большое в этом месте установлен прапор Украины.
Всё это происходит, так как порошенко пыль сдувал с пятой колонны кремля.
Виявляється, то все ПРиги підколочують. Прокремлівський реванш на марші...
*
Sonya Koshkina (official)
ГБР вызывает на допросы лидеров Майдана
В канун седьмой годовщины Революции Достоинства в Музее Революции Достоинства проводится обыск.
Все вы уже видели эту новость.
Думаете, это - п....ц?
Вовсе нет.
Обыск - лишь вершина айсберга.
Истинный п...ц в том, что первого октября досточтимое ГБР возбудило уголовное производство номер 42020000000001885.
По делу о гос перевороте.
В связи с событиями Майдана.
Заявитель ... держитесь крепко... Ренат Кузьмин.
И теперь повестками вызывает на допрос: Турчинова, Парубия, Кличко, Пашинского, Яценюка, Черновол.
Следователь Ковальчук.
Это - только часть фамилий.
Думаю, их гораздо больше.
Да, у каждого из вас своё отношение к этим людям. А у каждого из них - своя судьба и свой политический путь.
Но факт в том, что семь лет тому назад они - наравне с десятками тысяч украинцев, стоявших на Майданах всей страны - приложили серьезные усилия для свержения зэковской шоблы.
Это - исторический факт.
Точка.
И вот проходит семь лет.
У нас демократически избранная, прогрессивная власть, называющая приверженность идеалам Майдана одним из своих приоритетов
Типа независимое ГБР (в котором уже больше года черти что за бардак творится).
При этом, они принимают заявление о том, что Майдан - госпереворот. И не просто принимают, но вприпрыжку бегут расследовать.
Заявитель - один из самых одиозных деятелей режима Януковича, персональный тюремщик Юлии Тимошенко и Юрия Луценко (да, и много кого ещё), экс-замглавы ГПУ, которого этот самый Майдан на пять лет загнал в оккупированный Крым (где он скрывался, вплоть до получения мандата ОПЗЖ).
Ясно же: сегодня - они, завтра - остальные украинцы, рядовые участники протеста.
В-с-е и каждый.
В той или ной форме.
Рубрика: здобули.
Мрази.
Они даже не понимают, какой ящик Пандоры открывают
П.с. Если что, копии повесток у меня есть
Единственное, что не нравится, так это то, что щимят только "патриотических" воров. Антиукраинские/прорашистские/сепарские воры могут не волноваться. А должны сидеть. УСЕ. Зеля, как же так?....
Что это за революция, при которой революционеров погибло больше против кого они вели борьбу.
Сергей Дацюк
Этого не было в истории мира.
Судили не старорежимные судьи (януковича).
Во всех странах восставший народ сразу организовывал суды и трибуналы.
Но порошенко, турчиновы, аваковы в сговоре с о*осравшимися рыгами не дали народу шанса. Сейчас совки выступают за уровнять всех. Скоро уровняют януковича и компанию.
Адам Смит@_Smithchenko 2 ч
В Офисе Президента дистанцировались от сегодняшних обысков в Музее Майдана и обвинили следователей (Полиция+СБУ+прокурорские) в том, что в советские времена называли "политической близорукостью". За которую близорукость можно было и без партбилета остаться...
Можливо саме це і шукали а не документи,хочуть знищити інформацію,а потім і сам музей прикриють.
17 травня 2019 року активісти групи С14 знесли паркан, яким було оточено частину алеї Героїв Небесної Сотні задля майбутнього будівництва меморіалу.
Це відбулось вже після виборів у травні 2019 року. І це означає, що реваншисти які привели до влади кремлівську маріонетку Коломойського, заздалегідь планували похоронити проект Музей революції Гідності.
Розслідує справу Майдану Державне бюро розслідувань. Коли директором ДБР стала Венедіктова, то Першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков, який звільнився з займаної посади два тижні тому, - 3 листопада 2010 року. Підрозділ, який розслідує справу Майдану підпорядкований директору ДБР. Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора ДБР у зв'язку з призначенням на посаду генерального прокурора, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков та співробітник СБУ Олександр Соколов.
Но, положа руку на сердце, кажется, что в этом процессе он уже не игрок, а статист. Человек с замашками опереточного автократа, но без способностей в сфере реальной власти.