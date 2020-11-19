Директор музея Революции Достоинства Пошивайло об обысках: Говорю: "Ребята, у нас 30-е годы?" А они: "Тридцатые-тридцатые". ВИДЕО

Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни-Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что его дом обыскивали сегодня два часа, но в итоге изъяли только жесткий диск.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Он рассказал, что у него дома с самого утра проходил обыск с участием сотрудников полиции и СБУ на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 2 ноября.

"Они искали документы, связанные с сооружением мемориала Героев Небесной сотни", - сказал Пошивайло.

По его словам, ситуация странная, потому что любые документы, связанные со строительством мемориала, проектно-сметная документация, находится у генподрядчика.

"Музей не получал ни устного, ни письменного запроса на предоставление такой информации, и странно, что все происходит в такой форме", - заявил Пошивайло.

Также он добавил, что у него дома обыскали все, что можно и изъяли его частный носитель – жесткий диск, на котором хранит всю историю создания музея еще от общественной инициативы Музей Майдана - Музея Свободы.

"И очень странно было, потому что это тоже с одной стороны не является законным, поскольку в постановлении написано об изъятии документации, связанной с финансовой деятельностью, а электронные носители до конца не являются документацией", - сказал Пошивайло.

По его словам, обыск в квартире длился два часа.

"Я хотел юриста. Говорю: "Ребята, у нас 30-е годы?" А они, полушутя: "Тридцатые-тридцатые". Везде смотрели все, рыскали, все вынимали два часа... и ничего не нашли, кроме частного носителя информации", - рассказал директор музея.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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