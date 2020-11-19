Житель Белой Церкви сорвал и сжег государственный флаг с памятника Небесной Сотне, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Белой Церкви (Киевская область) полиция розыскала вандала, сорвавшего флаг Украины с памятника Героям Небесной Сотни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 4 на 5 ноября в Парке Славы неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни - сорвал со скульптуры государственный флаг Украины. Памятник Героям Небесной Сотни в городе Белая Церковь был установлен в 2016 году на средства общественных активистов и городских жителей. Автором работы стал белоцерковский скульптор, который был активным участником Революции Достоинства.
В результате следственно-оперативные мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель, который неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.
Злоумышленник, находясь в Парке Славы в состоянии алкогольного опьянения, сорвал Государственный флаг возле инсталляции, посвященной Героям Небесной Сотни, а потом его сжег.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Следователи Белоцерковской полиции сообщили фигуранту о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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чувак заработал "секс-круиз" на ближайшие четыре года..
Тебе тролик израильский флаг больше бы пошел, хотя лучше кацапский , неча землю обетованную позорить.
И земле украинской была бы польза и воздух чистый бы был и людям бы легче бы было без лайна .
Она толко и всем польза от того что этого лайна не будет в Украине.
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/19/119466/es-predosteregaet-vengriyu-ot-ispolzovaniya-rossijskoj-vaktsiny-ot-COVID-19--ona-opasna.shtml
То есть могут дать 3 года, а могут дать 15 минут. Прекрасные законы! Тогда не нужно удивляться судам...
Новости космической сверхдержавы со сверхоружием которого нет ни у кого в мире
https://www.chita.ru/news/153059/#sel=3:1,3:1
Як казали в нас у Києві, на Майдані стояли люди з двома дипломами, а на антимайдані- з двома ходками...
Такі при більшовиках розкуркулювали і відбирали останнє у українського селянина