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Житель Белой Церкви сорвал и сжег государственный флаг с памятника Небесной Сотне, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Белой Церкви (Киевская область) полиция розыскала вандала, сорвавшего флаг Украины с памятника Героям Небесной Сотни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 4 на 5 ноября в Парке Славы неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни - сорвал со скульптуры государственный флаг Украины. Памятник Героям Небесной Сотни в городе Белая Церковь был установлен в 2016 году на средства общественных активистов и городских жителей. Автором работы стал белоцерковский скульптор, который был активным участником Революции Достоинства.

В результате следственно-оперативные мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель, который неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.

Житель Белой Церкви сорвал и сжег государственный флаг с памятника Небесной Сотне, - Нацполиция 01

Злоумышленник, находясь в Парке Славы в состоянии алкогольного опьянения, сорвал Государственный флаг возле инсталляции, посвященной Героям Небесной Сотни, а потом его сжег.

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Житель Белой Церкви сорвал и сжег государственный флаг с памятника Небесной Сотне, - Нацполиция 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Следователи Белоцерковской полиции сообщили фигуранту о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Смотрите: Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+55
Все лайно повилазило.
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19.11.2020 19:55
+40
Таким уродам надо по полной давать.
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19.11.2020 19:55
+31
Ватное уе...ще расейскоязычной нациАнальности.
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19.11.2020 20:18
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Все лайно повилазило.
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19.11.2020 19:55 Ответить
Ватное уе...ще расейскоязычной нациАнальности.
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19.11.2020 20:18 Ответить
не похоже на засланца из мордора, это обычный местный алколоидно-уголовный элемент
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20.11.2020 11:38 Ответить
Таким уродам надо по полной давать.
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19.11.2020 19:55 Ответить
И рыло не замыливать!
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20.11.2020 10:02 Ответить
у 3,14дарка гинекомастия.. его будут трогать за грудь и просить "исполнить" регулярно..
чувак заработал "секс-круиз" на ближайшие четыре года..
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19.11.2020 20:00 Ответить
Но сначала нужно запихнуть флагшток ему в жопу.
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19.11.2020 20:09 Ответить
любишь своего фюрерка, руснявое?
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19.11.2020 20:04 Ответить
"Рабинович, сволочь, стрельнул и промазал..."
Тебе тролик израильский флаг больше бы пошел, хотя лучше кацапский , неча землю обетованную позорить.
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19.11.2020 20:05 Ответить
а ты как с бутылки слез "канадец"?
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19.11.2020 20:06 Ответить
Этага ,,Канатца,, завут Праскофья из патмаскофья.
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19.11.2020 20:14 Ответить
Идиот? Музею до сих пор не выделили землю под собственно Музей. Деньги выделенные до сих пор лежат на счету. Расследование инициировано свол"чью Портновым.
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19.11.2020 20:09 Ответить
Чого цій падлі рило замазали? Країна повинна знати своїх ''хероїв'', щоб йому пір'я в горлі виросло.
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19.11.2020 20:01 Ответить
А чего морду заретушировали? на чурку похож может поэтому
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19.11.2020 20:02 Ответить
Угу. На чурку. На русского.
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19.11.2020 20:05 Ответить
Все чурки живут за паребриком.
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19.11.2020 20:16 Ответить
А кто ж тогда за Монику голосовал?
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19.11.2020 20:16 Ответить
Только Моника знает ответ.
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19.11.2020 20:19 Ответить
Правда? Насколько я помню, за монику проголосовало 73% избирателей. Вот Вам и процент чурбанья в Украине.
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19.11.2020 20:23 Ответить
Чел решил подкопить коллекционных звиздюлей?
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19.11.2020 20:08 Ответить
Хвора тварина..
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19.11.2020 20:11 Ответить
Вот почему это лайно не лишить гражданства Украины и отправить на родину в московию ?
И земле украинской была бы польза и воздух чистый бы был и людям бы легче бы было без лайна .
Она толко и всем польза от того что этого лайна не будет в Украине.
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19.11.2020 20:12 Ответить
Лишать гражданства и за паребрик. Слабое никчёмное государство, жует сопли. У такого государства нет будущего.
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19.11.2020 20:13 Ответить
На моськовській дає поясненя-скоріше за все прибічник "русскаАва мира"
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19.11.2020 20:13 Ответить
ЕС предостерегает Венгрию от использования российской вакцины от COVID-19. Она опасна

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/19/119466/es-predosteregaet-vengriyu-ot-ispolzovaniya-rossijskoj-vaktsiny-ot-COVID-19--ona-opasna.shtml
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19.11.2020 20:13 Ответить
долбо ******** ес не указ
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20.11.2020 09:43 Ответить
Срок - до трех лет...
То есть могут дать 3 года, а могут дать 15 минут. Прекрасные законы! Тогда не нужно удивляться судам...
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19.11.2020 20:14 Ответить
Что значит светит 3 года?..так не перевоспитвыют...2 месяца холодного карцера без еды и воды с голой сракой на бетоне...глядишь и врозумеет.
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19.11.2020 20:16 Ответить
Районный суд запретил пользоваться единственным уличным туалетом в школе №57 села Дунаево из-за отсутствия ремонта. Туалет был построен в 1971 году и ни разу не ремонтировался

Новости космической сверхдержавы со сверхоружием которого нет ни у кого в мире

https://www.chita.ru/news/153059/#sel=3:1,3:1
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19.11.2020 20:17 Ответить
та не надо его судить и бабки на содержание на зоне тратить. привести на границу с лугандоном, украинский паспорт на его глазах порвать и пожопниками в лугандон!!! там ему сразу героя луганды сиполным пансионом в тюрьме изоляция дадут.... и это тоже нашилюди а ермак???
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19.11.2020 20:28 Ответить
лишить подонка гражданства Украины и выслать на историческую родину в Сибирь
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19.11.2020 20:29 Ответить
Сибирь - не их историческая родина. Сибирь захвачена у народов Севера. Почитай в инете русско-чукотская война, и все поймешь.
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19.11.2020 20:47 Ответить
выслать в ЛуганДон эту ватную падаль, перед этим лишить подонка гражданства украинского, пусть жрет свой "рузьгемир" ложечкой..
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19.11.2020 20:35 Ответить
Неодноразово судимий - от воно типове ліцо русскава міра!

Як казали в нас у Києві, на Майдані стояли люди з двома дипломами, а на антимайдані- з двома ходками...
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19.11.2020 20:35 Ответить
"Был неадекВатным "- все так говорят когда за задницу берут. На самом деле это ненавистник Украины.
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19.11.2020 20:44 Ответить
Пьяный,судимый-смягчающие обстоятельства?.Штраф нужен тысяч 100-150 .Пусть ему вата собирает.
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19.11.2020 20:52 Ответить
********* в бошку пустую насрала, ушлёпку ватоголовому
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19.11.2020 20:59 Ответить
Раз по пяни сделал то по трезвому замышлял. Влупить падле десятку строгача и без права обжалования и амнистии.
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19.11.2020 21:19 Ответить
Ліцо Руцкого міра - алкаш з буцегарні Житель Белой Церкви сорвал и сжег государственный флаг с памятника Небесной Сотне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5912

Такі при більшовиках розкуркулювали і відбирали останнє у українського селянина
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19.11.2020 21:21 Ответить
Анулювати цієй ваті пожиттєво громадянство України, замість цього картку на проживання на території України без прав голосу і займання держпосад усіх рівнів
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19.11.2020 21:22 Ответить
а навіщо лича закривати "героя" повинні бачити всі. нажаль дибілів по україні багато
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19.11.2020 21:31 Ответить
Революція Гідності змінилася контрреволюцією рагулів
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19.11.2020 21:55 Ответить
таких тварей на флагшток насаживать надо и сжигать нах...
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19.11.2020 23:14 Ответить
Опять здесь около 42-ух рiчний фiгурант... И шо за напасть такая...
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20.11.2020 00:58 Ответить
Как ни зэк то зэбил.
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20.11.2020 00:59 Ответить
Эти похлеще титушни. Титушня хоть под ментами ходит. А эти - оторви и выбрось.
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20.11.2020 01:00 Ответить
Надо фэйс показывать, чтобы все видели этого дебила.
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20.11.2020 05:05 Ответить
І що далі? "Понять и простить?" Бидло, що понаіхало з російських боліт, стал сбе знову відчувати господарями в Украіні. Ну і де ж ті "правосєки" і "нацдружини"? Піз....ти і махати прапорами -оце і все, на що здатні наші патріти, а зламатти руку такій скотині - кишка тонка, бо ми толерантні, бо кацапу буде боліти. Ще так повоюємо, то і не залишиться тих, хто готовиий брати в руки зброю, одні гречкосіі залишатьсяя. щоб було кому кацапам гречку вирощуватии і пшеницю сіяти для чергового голодомору.
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20.11.2020 10:18 Ответить
ТАК ОН КРАСНОПУЗЫЙ !!!
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20.11.2020 12:56 Ответить
 
 