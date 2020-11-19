Контрактник авиационной эскадрильи выращивал дома и продавал коноплю, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Военнослужащего поймали на продаже гражданскому лицу 2,4 гр. каннабиса. Теперь его могут посадить на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере южного региона, информирует Цензор.НЕТ.
Подозреваемый - военнослужащий Одесской отдельной авиационной эскадрильи.
"По данным следствия, указанный военнослужащий-контрактник организовал у себя дома производство и подготовку к продаже значительного количества особо опасного наркотического средства, оборот которого запрещен. 14.05.2020 правоохранители задокументировали факт сбыт им гражданскому лицу 2,4 г. каннабиса", - сказано в сообщении.
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18 ноября дома у военнослужащего и его сообщника провели обыски и изъяли "вещества растительного происхождения".
Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК и собираются отправить его под арест.
Наказание по этой статье - от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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они не наркоманы, но иногда балуются качественным продуктом..
Просто ей никогда не дают вырасти
Позор! за 2.4 гр это примерно коробок спичечный впаять 10 лет с конфискацией. Чушь какая-то. Это оч малое количество за кот админ ответственность предусмотрена.
Весь цивилизованный мир легализует каннабиас а у на с как за убийство дают , по сути знахарю, кот. лекарство продает. И на снимках черт знает что, может какая сверхубийственная заморская трава, от одной затяжки роту вставляет. Но больше похоже на какието ошметки бабкиного веника.
То есть чувак за 2,4 гр бурьяна получит столько же сколько бухое чмо убившее всю семью на столичном шоссе в июле. Занавес.
Позорище.... Стидоба мусорська різношерстна
мені як раз потрібен дім
ДСР
ДБР
а еще есть ДВБ ------ и тут я ржу не могу
это они про два куста конопли шо на фото?