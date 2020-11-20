"Дайте работать!": львовские рестораторы без штанов записали обращение к властям. ВИДЕО

Представители ресторанного бизнеса из Львова призвали власти отменить карантин выходного дня и либо разрешить им работать без ограничений, либо ввести по всей стране полный локдаун на 2-3 недели.

Видеообращение к властям они опубликовали в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

В акции приняли участие владелец сети "Мастерская карамели" Андрей Дзюбан, владелец кофеен "Мир кофе" Маркиян Бедрий, совладелец Театра пива "Правда" Юрий Заставный, ресторатор Вардкес Арзуманян и основатели "Холдинга эмоций! Fest" Андрей Худо и Юрий Назарук.

Они считают, что карантин "убьет бизнес", оставив их сотрудников без работы, но не поможет остановить пандемию.

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Рестораторы требуют начать "реально, а не показательно" контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

"Мы против бессмысленных и показательных решений. Если нужно – вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все и на понятный срок", – заявили рестораторы.

Они подчеркивают, что, пока на выходных закрыты рестораны и кафе, тысячи людей посещают супермаркеты, ездят в автобусах и метро без какого-либо контроля.

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"Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей", – подытожили участники акции.