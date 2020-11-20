"Дайте работать!": львовские рестораторы без штанов записали обращение к властям. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Представители ресторанного бизнеса из Львова призвали власти отменить карантин выходного дня и либо разрешить им работать без ограничений, либо ввести по всей стране полный локдаун на 2-3 недели.
Видеообращение к властям они опубликовали в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
В акции приняли участие владелец сети "Мастерская карамели" Андрей Дзюбан, владелец кофеен "Мир кофе" Маркиян Бедрий, совладелец Театра пива "Правда" Юрий Заставный, ресторатор Вардкес Арзуманян и основатели "Холдинга эмоций! Fest" Андрей Худо и Юрий Назарук.
Они считают, что карантин "убьет бизнес", оставив их сотрудников без работы, но не поможет остановить пандемию.
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Рестораторы требуют начать "реально, а не показательно" контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
"Мы против бессмысленных и показательных решений. Если нужно – вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все и на понятный срок", – заявили рестораторы.
Они подчеркивают, что, пока на выходных закрыты рестораны и кафе, тысячи людей посещают супермаркеты, ездят в автобусах и метро без какого-либо контроля.
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"Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей", – подытожили участники акции.
Пожалуйста, подождите...
"улюблені ресторатори" Садового...
У 2007 році у Львові на площі Ринок з'явився невеличкий ресторанчик "Біля Діани". А за 13 років із нього виріс величезний "Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".
А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".
Дивним чином зростання цієї бізнес-імперії співпало зі зростанням політичної кар'єри Андрія Садового. Заступивши на посаду мера у 2006-му, він набрав собі радників (багатьох людей із "цікавими" зв'язками, про які розповімо детально далі). А зокрема - прессекретаря Громадської платформи "Пора!" Юрія Назарука. За рік він і заснував холдинг "!ФЕСТ". Разом з двома компаньйонами - Дмитром Герасімовим та Андрієм Худо. Останній, до речі, персона також непроста і не чужа міському голові - член наглядової ради "Галнафтогазу", який належить давньому соратнику і фінансисту Садового, "бензиновому королю" Віталію Антонову.
Всім,думаю,зрозуміло,чому Садовий вирішив торпедувати "карантин вихідного дня" оголосивши(НЕЗАКОННО,хоч і креативно) вихідні робочими днями ?...
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Бари, тренажерні зали, салони караоке, вечірки… ось де відбувалося основне поширення, - розповів BBC доктор Кадзуакі Джиндай
а то в декого сумніви
Але частково вони праві потрібно вернути контроль в супермаркети вчора заходжу в Сільпо там дика черга на касі всі впритул в магазині повно людей, кількість ніхто не контролює..
Пижики забиті стоячими людьми які випадають через двері також контроля немає...