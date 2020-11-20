"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказала НАБУ в проведении расследования о получении взятки народным депутатом из фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном.
Об этом говорится в материале программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Депутатская неприкосновенность в Украине официально отменена с 1 января 2020 года. На практике контроль за судьбой дел против народных депутатов теперь оказался в руках одного человека - генерального прокурора. В данном случае - Ирины Венедиктовой, соратницы Владимира Зеленского.
Еще летом к ней обратились детективы НАБУ с просьбой начать уголовное производство, в рамках которого они собирались зафиксировать возможное получение взятки заместителем главы президентской фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном - поскольку узнали, что он вел переговоры с бизнесменом вокруг одного спора о доступе к государственным земельным ресурсам и в тех разговорах звучали договоренности о деньгах. Но Венедиктова отказала - поэтому спецоперация была сорвана.
Только в результате резонанса и когда это дело начали расследовать "Схемы", Венедиктова позволила начать уголовное производство в отношении Халимона. Но как отмечают журналисты, есть ли в этом смысл сейчас? Когда ключевое негласное следственное действие была сорвано, зафиксировать момент получения средств не удалось, а сам фигурант уже был предупрежден об интересе НАБУ к своим действиям?
И спросит ли об этом Зеленский главу ОГПУ Венедиктову в следующий раз, когда будет требовать отчета об обещанных посадках?
Пожалуйста, подождите...
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Какая разница !. .
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ведь эти взятки - - - НА ХЛЕБ НЕ НАМАЖЭШЬ !,,
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А вам -- КАКАЯ РАЗНИЦА ??!,,
Вы теперь ПРЭЗЭДЭНТ !!,,
И не ЛОХ !,,
Врочем -- КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА !
и не ЛОХИ ..
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Я пишу без персоналий..
Все сложнее охреневать от ленты новостей
Что страна выползает из кризиса! Как же так?! Почему без меня?!
хабарами - по корупції та кумівству барижної влади!
До речі, після звільнення Холодницького з прокуратури особою, яка контролює законність дій Ситника (НАБУ) є не хто інший, як сама бенедіктова. Отака пухня, малята.
Ведь даже Конституционный Суд именем Украины вынес решение, которое фактически означает, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины.
Так, что коррупционеров нельзя трогать, это противоречит Конституции.
Коррупция официально признана легитимным деянием.
То есть, судом теперь разрешено заниматься коррупцией в Украине, а вот бороться с коррупцией запрещено.
ведь КС - - -на хлеб не намажэшь !..
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есть украинцы , а есть росцийсско - -ФАШИССКИЕ
Судили чи ни, брав взятку , чи ни ..
вул - Бандэры- чы Сталина и т д...
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Ведь мы все ПРЭЗЭДЭНТы и не ЛОХИ,,
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Как раз могут
Социология говорит о том,что социально активными являются 10-25 процентов социума. Остальные просто сырковая масса
Все в пределах статистической погрешности
Муж Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч и снова возобновился
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/7273780/
Шайка пришла быстренько "прибарахлиться", как говорил один из них
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слов
И "хатинки" сильно отличаются у некоторых
Президентская программа "Большое строительство", несмотря на ее глобальную задумку обновления и реновации инфраструктуры Украины, может стать памятником коррупции.
https://ord-ua.com/2020/11/18/bolshoe-vreditelstvo-kto-podstavlyaet-zelenskogo-v-interesah-kolomojskogo/
Сядет ли министр Чернышек за «Велике крадівництво?
https://ord-ua.com/2020/11/19/syadet-li-ministr-chernyshev-za-velike-kradivnictvo/
Это абсолютно разные вещи, понятия.
Ну прослушал "записи" эти, где, скажите, там разговор Халимона о взятке или какой-либо незаконной деятельности?? Там же обрывки фраз, иногда по 5 секунд, а где остальное? А в остальном вполне возможно Дмитренко этот, который уже разворовал Ивковцы (что подтверждено заключением аудита), действительно САМ предлагает взятку. Судя по его биографии (почитайте!) он вполне на это способен. А тут жертву из себя строит... По таким "доказательствам" ни один уважающий себя прокурор не откроет производство. Но у меня вопрос к Бутусову, а почему про злоупотребления Дмитренко вы ничего не пишете и не жалуетесь, что он до сих пор не сидит?? Почему не выложили для справедливости заключение аудита по Ивковцам и постановление об отрытии уголовного производства по Дмитренко? Нет у вас? Ну так Халимон даст, попросите...
******* и видосики.