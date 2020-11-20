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Кузьмин (582) майдан (4138) Портнов (629) ГБР (2546) Музей Майдана (61) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Зе-реванш. Как из-за импотентности Зеленского недобитки Януковича переписывают историю. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как регионалы и пятая колонна Кремля хотят отменить Революцию Достоинства? Почему им это позволяют сделать Зе-власть и даже те, кому Евромайдан подарил их должности?

И действительно ли это сборище реваншистов имеет шансы обнулить революцию? Смотрите в новом выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Если вы думали, а что падкая до жестокого символизма русская пятая колонна выкинет накануне годовщины Революции Достоинства, то вот оно! ГБР по заказу Андрея Портнова и Рената Кузьмина открыло уголовное производство по государственному перевороту во время Майдана! А еще - СБУ пришла с обысками в Музей Революции Достоинства.

Так что же произошло? Что происходит с Музеем Революции Достоинства?

Как главный юрист Януковича - Андрей Портнов - с разрешения власти в который раз плюнул в лицо всей патриотической части общества? Но почему реваншисты и экс-регионалы обречены на провал и снова проигрывают?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.

Также на Цензор.НЕТ: Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

Также правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
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Один день, одна країна, дві різні цивілізації:
Проект "Без цензуры": Зе-реванш. Как из-за импотентности Зеленского недобитки Януковича переписывают историю - Цензор.НЕТ 9362
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20.11.2020 09:33
+40
Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію - Цензор.НЕТ 8061Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію - Цензор.НЕТ 6626
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20.11.2020 09:53
+35
Мосєйчукча - "Президент має лікуватись як президент, бо якби лікувався як людина, то ми би втратили Зеленського".
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20.11.2020 09:35
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А ще кажу, що дурний народ в переважній більшості, який думає, що він самий хитрий та розумний і який звик жити в рабстві заслуговує на таку владу, яку має. Бо обирають собі подібних і мріють "запанувати" у своїй сторонці над собі подібними.
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20.11.2020 12:43 Ответить
"Мощнейшая" аналитика. "Мрази", "менты" и вишенка на тортике: перевод "уголовного производства" как "кримінальне виробництво" - все это показывает высочайший уровень аналитика.
Я ждал, что он обоснует, почему обвинения со стороны СБУ в адрес руководства музея - несостоятельны, фактов, доказывающих невиновность... вместо этого исключительно слова про "реванш".
Обвинения власти в том, что Кузьмин и Портнов не сидят. Так приведи конкретные факты, за которые их можно посадить, потому что "принадлежность к прошлой власти" - это не основание для посадки, а основание для последующего проигрыша Украиной судов в международных инстанциях и выплаты миллионных компенсаций из бюджета! Нельзя просто так взять и посадить в цивилизованном государстве человека, даже если он занимал высокий пост при старой власти!
Буткевича возмущает, что по заявлению Кузьмина открыто уголовное производство? Так требуй от депутатов БПП инициирировать отмену украинского УПК, который обязывает правоохранительные органы открывать уголовные производства и проводить следственные действия даже по бредовым заявлениям.
Это - азы юриспруденции, которые не хочет понимать Буткевич. Потому неудивительно, что в свое время его выставил на посмешище Шарий, устроив развод-провокацию. И точно так же неудивительно, что пророссийская пропаганда успешно влияет на людей не только в восточной Украине, но в странах ЕС. Может, пора проукраинской пропаганде менять таких как Буткевич на профессионалов, которые бы успешно продвигали нашу позицию?
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20.11.2020 12:42 Ответить
Справжні революції гідності закінчують стовпами та стінками, на яких знищують своїх ворогів, а не зеленками і смітєвими баками. Бо так вам швидко вороги влаштують котли, де знищать вже вас.
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20.11.2020 13:52 Ответить
Респект і уважуха Рома, розкатав асфальтним катком зе-мразоту. Ну що зе-біли, ви "зробили Україну, ***, - разом!!!"
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20.11.2020 14:59 Ответить
Всі хто називає себе "слугами народами" - малюйте зеленкою хрестик на лобі.
Ясна!
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20.11.2020 17:43 Ответить
Із-за імпотентності Зе, По до сих пір не за гратами. Це - головний провал Зе, і саме із-за цього, жодних перспектив у нього нема.
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20.11.2020 18:22 Ответить
лапоть, не скигли
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22.11.2020 00:22 Ответить
...кац, вали на рашу.
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22.11.2020 12:51 Ответить
зеленський це ПОЛІТИЧНИЙ ПАСИВНИЙ ГЄЙ, ото і весь висновок з його міжнародної діяльності і показник авторитету у світі серед глав провідних держав
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20.11.2020 19:00 Ответить
Кого обиратимем на дострокових?
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20.11.2020 20:12 Ответить
Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію - Цензор.НЕТ 3844

А як же ваша Люля Ладіміровна ? Багіня.
Шо, вже не висуваєте її кандидатуру ? Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію - Цензор.НЕТ 3844
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21.11.2020 00:21 Ответить
вчора у Шустера "твая памаладевшая Бахиня" такі компліменти зелейолопам розповідала,що самі зелебобіки офігівали...
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21.11.2020 09:44 Ответить
Як тільки спливає чергова афера, попадається на хабарі або крадіжці черговий "слуга народу", Зеленський витягує портновський конспект і починає туманно натякати на "державний переворот на Майдані". Відбувається зміна інформаційних акцентів і реальні злочини влади відходять з лінії уваги.
Законність постмайдановської влади підтверджена рішеннями конституційної більшості Верховної Ради, актами проведення двох турів загальнонаціональних виборів і цілою низкою міжнародних договорів. Визнання цього всього незаконним - це перш за все визнання незаконним нинішньої влади, яка прийшла до влади на підставі рішень "незаконної влади".
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20.11.2020 21:50 Ответить
Зе-нарик НЕ импотент.
Зе-нарик - ПРЕДАТЕЛЬ и АГЕНТ КРЕМЛЯ!
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20.11.2020 22:05 Ответить
так холуй кремля коррупционер Ренат Кузьмин не должен был вообще стать депутатом, его не было в стране 5 лет! Он был в розыске полиции, а когда тот вернулся ничего ему не предьявили, все на верху коррумпированые барыги Кузьмин, мудак Аваков порешали! а Зеленский такой же мудак и чмо. Ни рыба ни мясо президент, марионетка олигархата.

Старая система сломала Зе,...и тот сел со своей командой на старые схемы коррупции.

Вместе с ручной прокуроршой прогнившой Венедиктовой, коррумпироваными судами в стране.
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21.11.2020 02:18 Ответить
у Януковича були три андрії та ринат. (клюев,портний,богдан і кузьмін) . Вони вільно призначали конституційний,верховний суди. тактику виробили на Вовці - п....лу. Він був перший, призначений по безпределу. І його треп в кабінеті порушив таємниці. А потім були Юля,Юра та багато інших.
навіть ЦВК змінили, бо клюєв не був зареєстрований депутатом. Там ще портний шупортається,
земельну реформу ще не скасував і приватбанк не забрав назад. Не складаться його Ігор Валерійович відправить на свалку історії.
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22.11.2020 18:52 Ответить
Майдан не чіпай ,думаю,ти там не був і не маєш права,от куди насрав Порох то це тобі в штани.Мізки ж тобі засрали клоуни і аферисти .
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21.11.2020 09:40 Ответить
Какой кричащий заголовок. ЗЕнедобитки будут в трауре. Потому что своей статьей вы заденете их недобитковатые ослабленные мозги и у них будет вава.
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21.11.2020 22:10 Ответить
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