Проект "Без цензуры": Зе-реванш. Как из-за импотентности Зеленского недобитки Януковича переписывают историю. ВИДЕО
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Как регионалы и пятая колонна Кремля хотят отменить Революцию Достоинства? Почему им это позволяют сделать Зе-власть и даже те, кому Евромайдан подарил их должности?
И действительно ли это сборище реваншистов имеет шансы обнулить революцию? Смотрите в новом выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Если вы думали, а что падкая до жестокого символизма русская пятая колонна выкинет накануне годовщины Революции Достоинства, то вот оно! ГБР по заказу Андрея Портнова и Рената Кузьмина открыло уголовное производство по государственному перевороту во время Майдана! А еще - СБУ пришла с обысками в Музей Революции Достоинства.
Так что же произошло? Что происходит с Музеем Революции Достоинства?
Как главный юрист Януковича - Андрей Портнов - с разрешения власти в который раз плюнул в лицо всей патриотической части общества? Но почему реваншисты и экс-регионалы обречены на провал и снова проигрывают?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.
Читайте на Цензор.НЕТ: Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской
Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.
Также на Цензор.НЕТ: Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"
Также правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
Пожалуйста, подождите...
Я ждал, что он обоснует, почему обвинения со стороны СБУ в адрес руководства музея - несостоятельны, фактов, доказывающих невиновность... вместо этого исключительно слова про "реванш".
Обвинения власти в том, что Кузьмин и Портнов не сидят. Так приведи конкретные факты, за которые их можно посадить, потому что "принадлежность к прошлой власти" - это не основание для посадки, а основание для последующего проигрыша Украиной судов в международных инстанциях и выплаты миллионных компенсаций из бюджета! Нельзя просто так взять и посадить в цивилизованном государстве человека, даже если он занимал высокий пост при старой власти!
Буткевича возмущает, что по заявлению Кузьмина открыто уголовное производство? Так требуй от депутатов БПП инициирировать отмену украинского УПК, который обязывает правоохранительные органы открывать уголовные производства и проводить следственные действия даже по бредовым заявлениям.
Это - азы юриспруденции, которые не хочет понимать Буткевич. Потому неудивительно, что в свое время его выставил на посмешище Шарий, устроив развод-провокацию. И точно так же неудивительно, что пророссийская пропаганда успешно влияет на людей не только в восточной Украине, но в странах ЕС. Может, пора проукраинской пропаганде менять таких как Буткевич на профессионалов, которые бы успешно продвигали нашу позицию?
Ясна!
А як же ваша Люля Ладіміровна ? Багіня.
Шо, вже не висуваєте її кандидатуру ?
Законність постмайдановської влади підтверджена рішеннями конституційної більшості Верховної Ради, актами проведення двох турів загальнонаціональних виборів і цілою низкою міжнародних договорів. Визнання цього всього незаконним - це перш за все визнання незаконним нинішньої влади, яка прийшла до влади на підставі рішень "незаконної влади".
Зе-нарик - ПРЕДАТЕЛЬ и АГЕНТ КРЕМЛЯ!
Старая система сломала Зе,...и тот сел со своей командой на старые схемы коррупции.
Вместе с ручной прокуроршой прогнившой Венедиктовой, коррумпироваными судами в стране.
навіть ЦВК змінили, бо клюєв не був зареєстрований депутатом. Там ще портний шупортається,
земельну реформу ще не скасував і приватбанк не забрав назад. Не складаться його Ігор Валерійович відправить на свалку історії.