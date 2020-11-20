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Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599)

Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в среднем лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Если мы сейчас говорим, сколько в среднем стоит лечение одного больного, то это 38 тысяч грн. Это не считая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", - рассказал он.

Ляшко отметил, что сейчас Национальная служба здоровья Украины несколько иначе оплачивает этот тариф.

"Она оплачивает сначала 1,2 млн грн для подготовки больницы, чтобы больница закупила лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения, и в дальнейшем платит 170 тысяч грн на медицинскую бригаду, к которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться", - пояснил Ляшко.

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Топ комментарии
+12
Брат переболел со всей семьей из пяти человек. Государству это обошлось 0 гривен 00 копеек. Ему+ооочень дорого. Зеленые твари совсем врут не стесняясь и воруют не скрываясь
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20.11.2020 10:56
+8
Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7444
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20.11.2020 10:23
+8
Мєні не можно хворіти-пенсія 3100гр,хату/хатинку ніхто нє купить,ваз уже продав щоб віликувати жінку(два роки тому),маю пса щоб сплатити за газ.Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4779
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20.11.2020 10:33
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38 тис. це довезти до моргу, а так щоб вилікувати?
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20.11.2020 10:21 Ответить
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20.11.2020 12:28 Ответить
Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7444
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20.11.2020 10:23 Ответить
Цим концентратором тільки рибкам в акваріум кисень роздавати,😁параметри потоку 1л/хв і тільки 90%кисню😁 понакупляють 2шт.такої х..ні до шпиталю привезуть, сфотографуються, ну і Зелю з його асфальтом не злим словом згадають
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20.11.2020 10:32 Ответить
В найпростіших концентраторах потік три літри.І якщо людина купила для лікарні два концентратори і піариться,що ж,це її право.Купи й ти і зелю добрим словом згадай.
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20.11.2020 12:44 Ответить
C каждным днем хфамилия Ляшко становится все нарицательной и нарицательной Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8422 Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8422 Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8422
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20.11.2020 10:24 Ответить
Так это меньше, чем содержать главсанврача. А если сократить весь МОЗ, то вот и деньги найдутся.
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20.11.2020 10:29 Ответить
круто . а 38 000 это если в Феофании или в больнице Конотопа ? Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1051
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20.11.2020 10:31 Ответить
Це усюди, крім феофанії, і в приватних така ж ціна, правда за добу)))
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20.11.2020 10:34 Ответить
Какая разница .
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20.11.2020 10:34 Ответить
Обходиться кому, больному? Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5265
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20.11.2020 10:32 Ответить
А все из-за того , что в начале ЭПИДЕМИИ ---
-
-
Средства защиты - - - Съели МЫШИ..
.
.
как 2700 вагонов зерна в госсрезерве.
.
.
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20.11.2020 10:33 Ответить
Мєні не можно хворіти-пенсія 3100гр,хату/хатинку ніхто нє купить,ваз уже продав щоб віликувати жінку(два роки тому),маю пса щоб сплатити за газ.Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4779
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20.11.2020 10:33 Ответить
Можна хворіти ковидлою лише судям КС суду, у них пенсія 250 000 грн, тобто вони працювали з інтенсивністю 86 разів більше за всіх інших. Ви в ночі спали, а суддя - працював, тому і пенсія така їм призначена на прохання 17 олігархів України за рахунок звісно бюджету. Країна стає все більше кукукнута.
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20.11.2020 11:02 Ответить
Теперь понятно почему Ляшко не смог переизбраться в Раду недавно. Ему не повезло быть однофамильцем этого объекта.
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20.11.2020 10:34 Ответить
2 ляшка - це перебор.
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20.11.2020 10:40 Ответить
а недавно було 20...асфальт знаєте подорожчав Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5570
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20.11.2020 10:35 Ответить
гешефтмахерство
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20.11.2020 10:38 Ответить
Попереджає, що лікування ковидли коштує стільки як лікування тяжкого перелому ноги в автоаварії з протезуванням.
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20.11.2020 10:46 Ответить
какие оказывается украинцы богатые, могут себе позволить заплатить в больнице 38 тысяч гривен, а говорят плохо живем...
мда ... цинизм просто зашкаливает, этот утырок намекает, что лечение идет за бюджетные средства? он сможет показать хоть одного пациента, кроме главаря его банды и подельников, который бесплатно отлежал в больнице с ковидом, да в принципе все равно с чем, хоть с орз, но бесплатно.
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20.11.2020 10:49 Ответить
А Вас не посетила мысль о том, что люди отдают свои деньги за лечение в руки медикам, которые уже получили или получат в ближайшее время эти деньги от государства? А если они говорят, что не получают от государства деньги, и требуют деньги у людей, то это обращение не по адресу и называется вымогательством?.
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20.11.2020 11:17 Ответить
Контужений ? Іпанутий ?
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20.11.2020 17:29 Ответить
Схоже, у тебе поєднання негативного тесту IQ з позитивним тестом на COVID викликає сплутаність свідомості.
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20.11.2020 20:44 Ответить
Я допускаю, что 1-3 тысячи могут действительно выделятся из бюджета, но 38 тысяч на больного, это брехня. Выделинные бабки пилят на каждом уровне: министр-министерство-обласнрй департамента-глав врач отдельно взятого учреждения- заведующий отделением-врач. Про то, что бедные гипократы, за дарма там вкалывают, за 10 тысяч зарплаты, это тоже такой же степ как и 38 тысяч выделинный из бюджета.
А вот где посадки, про которые так кричал зелупа это другой и не менее серьезный вопрос, что-то я ни одного паскуды-взяточника в белом халате не вижу на скамье подсудимых, однако это не означет, что их нет, а как раз наооборот, их давно подавляющее большинств, и это знает каждый, кто посещал больницу.
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20.11.2020 17:53 Ответить
Если учесть, что 80 процентов больных ковидом лечатся дома, можно представить о какой сумме деребана идет речь
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20.11.2020 10:53 Ответить
Брат переболел со всей семьей из пяти человек. Государству это обошлось 0 гривен 00 копеек. Ему+ооочень дорого. Зеленые твари совсем врут не стесняясь и воруют не скрываясь
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20.11.2020 10:56 Ответить
Ан нет-извините. Один из первых тестов сдал условно бесплатно. Но результаты получил через две недели. Действие никак не меняющее ситуацию.
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20.11.2020 11:00 Ответить
вот это дерибан .просто ужасающий .сам же и признался .в основном дома отлеживаютсялюди после тестов а они эту статистику загоняют в выдиление денег на лечение тем кто даже дома лечится
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20.11.2020 10:59 Ответить
Всё за деньги болящего. Тест на Ковид 1500 гривен. И так далее.
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20.11.2020 11:17 Ответить
Коррупция очевидна. Когда пару дней назад женщина писала, что ее мать умерла и ей выдали тело и кулек с нераспечатанными лекарствами даже, то о каком лечении (я о процессе) может идти речь? Таких случаем много в интернете.
Медицинская мафия ворует бюджетные деньги, не занимаясь лечением людей!
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20.11.2020 11:21 Ответить
Совесть таки осталась, если отдали кулек с лекарством.
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20.11.2020 11:34 Ответить
А як перевірити на кого ви "слуги" списали державні кошти? Будете списувати на померлих? Чи будете списувати все на віртуальних Іванових? Ось де поле маневрів і відмивання коштів на "крові" мільярдами і нацсуки та інша падаль мовчать і поховалися десь під плінтус.
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20.11.2020 11:26 Ответить
Років п'ятнадцять тому у сусідньому селі жив дід,ветеран війни.Здоров'я мав відмінне,в лікарню ніколи не звертався.Але роки беруть своє і дід все ж таки занедужав.З міста приїхав син і вирішив відвезти батька до районної лікарні на огляд.В реєстратурі,на превелике здивування і діда і сина,їм видали товстелезну амбулаторну картку.Згідно записів,дід щороку по двічі,а то й тричі "лікувався" на стаціонарі,а до того ж кожного року "їздив" до санаторію.
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20.11.2020 12:56 Ответить
Лживые Уроды ! В Одессе в городской инфекционнке куда везут в первую очередь ковидных , во первых нет мест и надо " договариваться", а потом все лекарства предлагают покупать родственникам ! А те больные что умирают от того что один дежурный врач на сотню больных и просто некогда уделить какое то персональное внимание, еще за деньги предлагают не писать что был ковид, чтоб не было проблем с похоронами !
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20.11.2020 11:40 Ответить
А кошторис слабо показати? Хоча... папір все витримає.(((
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20.11.2020 11:49 Ответить
Лечение одного больного COVID-19 обходится родственникам больного в 38 тыс. грн
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20.11.2020 12:13 Ответить
кошторис: 37 шляшкУ, штуку на больничку
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20.11.2020 12:32 Ответить
народ лечится за свои, а списывают с госбюджета на карман по 38
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20.11.2020 12:50 Ответить
Под видом правды о фактическом положении Вы внедряете всем мысль о неизбежности за всё платить и безропотно выполнять все хотелки врачей, которые из корпоративной солидарности с фармацевтами выворачивают карманы пациентов. И Вы тому способствуете.
А тем временем Ляшко в который раз сообщил, что что деньги на лечение государство выделяет. Если верить Вам, медицина получает 38 тыс. грн от родственников и ещё 38 тыс. грн от государства. На форумах люди справедливо возмущаются этим вымогательством, но никто не задаёт себе вопрос о том, что вымогатели существуют, пока есть желающие добровольно удовлетворять их растущие аппетиты.
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20.11.2020 12:55 Ответить
Яке може бути "леченіє" хворого на ковід, якщо від цієї напасті немає вакцини? Якщо так, то будь яка інша срачка чи пердячка такаж небезпечна, як і "смертельний" КОВІД Лікування одного хворого на COVID-19 коштує 38 тис. грн, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1402 Лікування одного хворого на COVID-19 коштує 38 тис. грн, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5924 Лікування одного хворого на COVID-19 коштує 38 тис. грн, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4929
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20.11.2020 12:57 Ответить
.....уйло овучило сумму которую нужно держать на черный день и не более того.
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20.11.2020 13:22 Ответить
А социс рисует зе все увеличивающуюся поддержку и безмерное доверие.
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20.11.2020 14:06 Ответить
Зеленського нема у Феофанії - де ж тоді Зеленський?
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20.11.2020 18:46 Ответить
Ляшко, это ты цены на лечение зельца и ермаа назвал?
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20.11.2020 18:57 Ответить
Что за *******? Я сейчас болею с семьей, так я даже тесты делал за свой счет. Ни копейки никто ничего не оплатил со стороны государства. И мне еще врач сказала, что повторный тест не нужно делать. Как??? Ведь не известно, выздоровел ли я или нет.
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20.11.2020 19:13 Ответить
Ляшко БРЕХУН !!! Хворіємо усією сім'єю. Держава заплатила нуль гривень. Тести, ліки все за свій рахунок ! Сімейний лікар не забажала навіть послухати легені, запросила тільки фото тесту щоб лікарняний відкрити.
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20.11.2020 20:10 Ответить
Горіть у пеклі брехуни, недолікарі, недоміністри, недокерівники, недополітики, дилетанти чортові !!!!!
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20.11.2020 20:15 Ответить
докази блеать паскуда!!!
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20.11.2020 21:46 Ответить
Закройтесь в феовании и сидите там.
На феованию из бюджета выделяют 422.7 миллионов гривен в год.
На всю медицину Житомирской области 367 миллионов гривен в год.
Сидите в феофании конченные "элиты".
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20.11.2020 22:11 Ответить
к сожалению страну взяли в оборот худшие представители еврейской национальности
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20.11.2020 22:25 Ответить
Бреше наш сансрач , як дихає , так як самі хворі , які взмозі , оплатити своє лікування , купують ліки !
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20.11.2020 22:49 Ответить
38 000 грн. х 30 хворих = ціна одного лазерного апарату "Геліос", який здатен надавати послуги з лазерної терапії до 500 хворим на добу. 2-4 дні і всі хворі на коронавірус вже здорові. Ось брошура київського лазерного апарату "Геліос" (англійською мовою, бо в Україні він нікому не цікавий):
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf
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21.11.2020 01:31 Ответить
С такими ценами, лучше сразу на тот свет.
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21.11.2020 12:10 Ответить
 
 