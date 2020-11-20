Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в среднем лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Если мы сейчас говорим, сколько в среднем стоит лечение одного больного, то это 38 тысяч грн. Это не считая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", - рассказал он.
Ляшко отметил, что сейчас Национальная служба здоровья Украины несколько иначе оплачивает этот тариф.
"Она оплачивает сначала 1,2 млн грн для подготовки больницы, чтобы больница закупила лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения, и в дальнейшем платит 170 тысяч грн на медицинскую бригаду, к которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться", - пояснил Ляшко.
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Средства защиты - - - Съели МЫШИ..
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как 2700 вагонов зерна в госсрезерве.
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мда ... цинизм просто зашкаливает, этот утырок намекает, что лечение идет за бюджетные средства? он сможет показать хоть одного пациента, кроме главаря его банды и подельников, который бесплатно отлежал в больнице с ковидом, да в принципе все равно с чем, хоть с орз, но бесплатно.
А вот где посадки, про которые так кричал зелупа это другой и не менее серьезный вопрос, что-то я ни одного паскуды-взяточника в белом халате не вижу на скамье подсудимых, однако это не означет, что их нет, а как раз наооборот, их давно подавляющее большинств, и это знает каждый, кто посещал больницу.
Медицинская мафия ворует бюджетные деньги, не занимаясь лечением людей!
А тем временем Ляшко в который раз сообщил, что что деньги на лечение государство выделяет. Если верить Вам, медицина получает 38 тыс. грн от родственников и ещё 38 тыс. грн от государства. На форумах люди справедливо возмущаются этим вымогательством, но никто не задаёт себе вопрос о том, что вымогатели существуют, пока есть желающие добровольно удовлетворять их растущие аппетиты.
На феованию из бюджета выделяют 422.7 миллионов гривен в год.
На всю медицину Житомирской области 367 миллионов гривен в год.
Сидите в феофании конченные "элиты".
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf