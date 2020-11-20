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Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана.

Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сообщено о подозрении 37 лицам. Также прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений.

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Также Генпрокурор сообщил, что объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.

По ее словам, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в узурпации власти
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Топ комментарии
+14
Ира, а ваш муж будет ежеквартально увольняться, получать матпомощь и восстанавливаться на должности или помесячно?
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20.11.2020 11:27
+9
и сняли арест с Януковича. Не забываем ваше главное достижение.
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20.11.2020 11:24
+4
объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам - всех приговорить заочно и насыпать соли на хвост, гражданских можно посадить Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам - Цензор.НЕТ 4095
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20.11.2020 11:27
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и сняли арест с Януковича. Не забываем ваше главное достижение.
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20.11.2020 11:24 Ответить
Ризикну провангувати кому будуть вироки... для 8-ми людей. Перепрошую за гіркі жарти. Дуже хочу помилитись.
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20.11.2020 11:25 Ответить
Ира, а ваш муж будет ежеквартально увольняться, получать матпомощь и восстанавливаться на должности или помесячно?
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20.11.2020 11:27 Ответить
"М А Л А Д Е Ц " Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 5874 Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 5874 Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 5874
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20.11.2020 11:45 Ответить
Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 2163
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21.11.2020 10:33 Ответить
Гнати її потрібно, толку з неї 0 без палички!!!
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20.11.2020 11:27 Ответить
объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам - всех приговорить заочно и насыпать соли на хвост, гражданских можно посадить Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам - Цензор.НЕТ 4095
показать весь комментарий
20.11.2020 11:27 Ответить
Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 8188
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20.11.2020 11:41 Ответить
Душимо спамом брехливого подолякового бота бостууга
Ця мразота тільки й того, що провокаціями займається
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20.11.2020 13:09 Ответить
Души "гуся" в трусах, дурень.Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 8400
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20.11.2020 13:32 Ответить
Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 4563
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20.11.2020 11:35 Ответить
Традиция в прокуратуре-с начала подозрение, потом -повышение.
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20.11.2020 12:04 Ответить
Вона не відчиталась, що в число підозрюваних входять і Тетяна Чорновол, Парасюк, Дмитро Ярош та інші активісти Майдану? Нє?
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20.11.2020 13:07 Ответить
Кацапи закрийте пельки.
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20.11.2020 23:19 Ответить
..воровайКа на доверии.. ска продажная..
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21.11.2020 17:10 Ответить
 
 