"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием СБУ в Киеве прошел пикет в знак протеста против обысков в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни-Музея Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организатором акции протеста выступили представители научного сообщества.

"Обыск 19 ноября в Музее Революции Достоинства и квартире директора - проявление пренебрежения к ценностям, за которые выходили люди на Майдан, и провокация со стороны правоохранительных служб и попытка дискредитации украинских сил с дальнейшими действиями реванша. Никто не может унижать украинские интересы, за которые выходили люди и защищали свои жизни, никто не имеет права дискредитировать эту страницу нашей истории, и никто не смирится с произволом власти и бессмысленными методами запугивания людей путем обысков", - заявили организаторы акции.

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"Нас возмущает форма получения информации, которая находится в открытом доступе. Мы предоставили вчера несколько бумажек, которые могли отправить почтой, если бы был запрос. Деталей криминального производства мы не знаем, нам никто о нем не сообщал", - рассказал директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни-Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Судебное постановление об обысках приняла одиозная судья Голосеевского райсуда Татьяна Шевченко, которая открывала дела и осуждала активистов Майдана. Это конфликт интересов, потому что она уже предвзято относится к этой теме. Мы с удивлением увидели в постановлении предложение о каком-то сговоре неустановленных должностных лиц, об исчезновении 11 млн, которые были официально перечислены два года назад в соответствии с действующим законодательством на основании проведенной открытой закупки, на основании тендера, который прошел с вмешательством Антимонопольного комитета, который определил победителем того, кто занял второе место. Была перечислена эта сумма авансом на основании постановления Кабмина. Цепочка, где находятся эти средства, полностью понятен и правоохранительные органы это знают. Они находятся на счету генподрядчика, на них закуплены материалы, в частности деревья и белый гранит. Они есть в проектной документации", - отметил он.

Пошивайло напомнил, что музей до сих пор не может начать строительство из-за ареста аллеи Героев Небесной Сотни, а его сотрудники не единожды поднимали этот вопрос и вопрос сохранения закупленных материалов.

К митингующим и журналистам вышел глава СБУ по Киеву и области Олег Головаш. Он заверил в своей приверженности идеалам Революции Достоинства. Однако отметил, что закупленные липы привезены из Италии, а гранит из США и ведомтсво проверит прохождение этих материалов через таможню.















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.