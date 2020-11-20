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"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Под зданием СБУ в Киеве прошел пикет в знак протеста против обысков в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни-Музея Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организатором акции протеста выступили представители научного сообщества.

"Обыск 19 ноября в Музее Революции Достоинства и квартире директора - проявление пренебрежения к ценностям, за которые выходили люди на Майдан, и провокация со стороны правоохранительных служб и попытка дискредитации украинских сил с дальнейшими действиями реванша. Никто не может унижать украинские интересы, за которые выходили люди и защищали свои жизни, никто не имеет права дискредитировать эту страницу нашей истории, и никто не смирится с произволом власти и бессмысленными методами запугивания людей путем обысков", - заявили организаторы акции.

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"Нас возмущает форма получения информации, которая находится в открытом доступе. Мы предоставили вчера несколько бумажек, которые могли отправить почтой, если бы был запрос. Деталей криминального производства мы не знаем, нам никто о нем не сообщал", - рассказал директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни-Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Судебное постановление об обысках приняла одиозная судья Голосеевского райсуда Татьяна Шевченко, которая открывала дела и осуждала активистов Майдана. Это конфликт интересов, потому что она уже предвзято относится к этой теме. Мы с удивлением увидели в постановлении предложение о каком-то сговоре неустановленных должностных лиц, об исчезновении 11 млн, которые были официально перечислены два года назад в соответствии с действующим законодательством на основании проведенной открытой закупки, на основании тендера, который прошел с вмешательством Антимонопольного комитета, который определил победителем того, кто занял второе место. Была перечислена эта сумма авансом на основании постановления Кабмина. Цепочка, где находятся эти средства, полностью понятен и правоохранительные органы это знают. Они находятся на счету генподрядчика, на них закуплены материалы, в частности деревья и белый гранит. Они есть в проектной документации", - отметил он.

Пошивайло напомнил, что музей до сих пор не может начать строительство из-за ареста аллеи Героев Небесной Сотни, а его сотрудники не единожды поднимали этот вопрос и вопрос сохранения закупленных материалов.

К митингующим и журналистам вышел глава СБУ по Киеву и области Олег Головаш. Он заверил в своей приверженности идеалам Революции Достоинства. Однако отметил, что закупленные липы привезены из Италии, а гранит из США и ведомтсво проверит прохождение этих материалов через таможню.

Это СБУ или ФСБ?: в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства 01
Это СБУ или ФСБ?: в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства 02
Это СБУ или ФСБ?: в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства 03
Это СБУ или ФСБ?: в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства 04
Это СБУ или ФСБ?: в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства 05
Это СБУ или ФСБ?: в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства 06
Это СБУ или ФСБ?: в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+15
"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 5476"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8399
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20.11.2020 12:33
+14
"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9157
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20.11.2020 12:30
+13
Так Петро Олексійович не захотів дружити із кремлівським вилупком , який відтяпав Крим і вліз своіми кривавими лапами
на Донбас , ось чому ватани вважажать його своім ворогом !
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20.11.2020 12:42
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Правила форума Совет форумчан
Зелене СБУ керується із московіі , бо якби керувалося із США , то не було би такого бл... дства з обшуками в Музеї Революція
Гідності !
П'ята колона кремля рулить , поки що .... ))
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20.11.2020 12:37 Ответить
спёрли башли и ещё протестуют против расследования?!
а по писдаку не хо-хо ?
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20.11.2020 12:30 Ответить
Откуда знаешь , что спёрли ?
По себе судишь ?
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20.11.2020 12:32 Ответить
ДА ПО СЕБЕ !!!
я бы спёр что бы этим падальщикам не досталось...
(да и ты бы в сторонке не сидел имея ихние полномочия и крышу)
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20.11.2020 12:44 Ответить
На Майдане не был ограблен НИОДИН МАГАЗИН ...
Хотя возможностей было ДОХРЕНА ! .
.
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20.11.2020 13:14 Ответить
До узкоміровца це ніколи не дійде. Генетика інша, кацапська.
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20.11.2020 13:16 Ответить
ты что не понимаешь разницы между частной собственностью магазина которые не грабились и средствами выделенными на ремонт и содержание музея которые были разворованы сытыми жирными патлами?вы в какой класс сельской школы ходите? "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2286 .
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20.11.2020 13:23 Ответить
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7354
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20.11.2020 13:23 Ответить
ЯЗНАЮ Яумный. Ты чей холоп(г**ноед) будешь, путинский, Зе-клоуна или мертвечуковский ?
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20.11.2020 13:04 Ответить
"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9157
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20.11.2020 12:30 Ответить
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4039
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20.11.2020 12:51 Ответить
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7625 "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3925
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20.11.2020 13:17 Ответить
Кац, дістань пляшку зі сраки і повтори, що хотів сказати.
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20.11.2020 12:33 Ответить
так гроші з Музею вкрадені чи на цій темі красти можна?
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20.11.2020 12:31 Ответить
прикриваючись Майданом красти можна що завгодно, що завжди і робили "любі друзі"
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20.11.2020 12:39 Ответить
Алаверди, а що по нормальному не можна зробити розслідування, адже всі фінансові документи є не тільки в музеї , а і в банках, фірмах тощо. Чому ці питання вирішують тупим наздом рекетирів?
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20.11.2020 13:07 Ответить
Київське комунальне підприємство "Житло-Інвест" по 15 років крутить гроші людей, які вклали в квартири і ніхто ніколи їх не обшукував.
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20.11.2020 12:32 Ответить
"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 5476"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8399
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20.11.2020 12:33 Ответить
П'ятий президент Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток великого розколу української державності з-поміж усіх президентів України за всю історію незалежності.
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20.11.2020 12:35 Ответить
Знову Петро тобі в штани наклав?
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20.11.2020 12:38 Ответить
Так Петро Олексійович не захотів дружити із кремлівським вилупком , який відтяпав Крим і вліз своіми кривавими лапами
на Донбас , ось чому ватани вважажать його своім ворогом !
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20.11.2020 12:42 Ответить
Де ви бачили ту державність? "Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 1908 Інша справа, що він не зробив нічого...
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20.11.2020 12:39 Ответить
В клептократическом обществе музеи должны строить только меценаты
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20.11.2020 12:36 Ответить
или волонтеры.
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20.11.2020 13:01 Ответить
ФСБУ
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20.11.2020 12:37 Ответить
"Судебное постановление об обысках приняла одиозная судья Голосеевского райсуда Татьяна Шевченко, которая открывала дела и осуждала активистов Майдана.
Это конфликт интересов, потому что она уже предвзято относится к этой теме.

Мы с удивлением увидели в постановлении предложение о каком-то сговоре неустановленных должностных лиц, об исчезновении 11 млн, которые были официально перечислены два года назад в соответствии с действующим законодательством на основании проведенной открытой закупки, на основании тендера, который прошел с вмешательством Антимонопольного комитета, который определил победителем того, кто занял второе место.
Была перечислена эта сумма авансом на основании постановления Кабмина.

Цепочка, где находятся эти средства, полностью понятен и правоохранительные органы это знают. Они находятся на счету генподрядчика, на них закуплены материалы, в частности деревья и белый гранит. Они есть в проектной документации", - отметил он.

Источник: https://censor.net/ru/v3232266
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20.11.2020 12:45 Ответить
Но в сговоре обвиняют директора музея, который ничего не решал.
Шакалы.
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20.11.2020 12:47 Ответить
как это не решал? На то он и директор, чтобы решать.
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20.11.2020 13:01 Ответить
Демагогия.
Где факты, что именно он давал деньги, а не минфин?
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20.11.2020 13:07 Ответить
"Была перечислена эта сумма авансом на основании постановления Кабмина."
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20.11.2020 13:08 Ответить
директор - это заказчик строительства, который должен был принимать решение о перечислении денег в соответствии с планом строительства, и контролировать выполнение обязательств. Если деньги ушли а стройки как не было так и нет 2 года, то директор отвечал за то чтобы потребовать вернуть предоплату и обратиться в полицию если ее не возвращают.
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20.11.2020 13:05 Ответить
20.11.2020 13:07
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20.11.2020 13:07 Ответить
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5749
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20.11.2020 12:55 Ответить
ну соберите и верните в государственный бюджет 111 000 000. Деньги найти не могут. На строительном участке вагончик и бревна. Хотя деньги перечислили 2 года назад. Не удивлюсь, если эти деньги давно за кордоном. "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3413
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20.11.2020 13:00 Ответить
"Это другое. Понимать надо!".
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20.11.2020 13:02 Ответить
2 года. 111 миллион гривен. Этот "директор" явно в доле.
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20.11.2020 13:22 Ответить
Проводили обыски следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Кроме них, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ, а процессуальное руководство - городская прокуратура.
Не многовато ли для изъятия диска с финансовыми данными ?
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20.11.2020 13:02 Ответить
Я взагалі дивуюсь чому немає кримінальних справ по тим фігурантам що випустили живим топ злочинця Януковича на територію окупантів ?
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20.11.2020 13:20 Ответить
Это оправдывает воровство в музее?
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20.11.2020 13:23 Ответить
А что был суд, доказано что воровство? А СБУ тут при чем, и каким боком? Вам канешно з пиндосии виднее!
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20.11.2020 13:29 Ответить
у ціх "фігурантів" "дах" від переслідування за злочини. Тільки спробували почати розслідування - від "друзів" почувся голос "анал табу".
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20.11.2020 17:10 Ответить
Та що вони там вкрали? 111 мільйонів? Тю, та сеня оно 7 лярдів вкрав і нічого, і ця сума геть нічого не значить
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20.11.2020 13:31 Ответить
для кого как...
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20.11.2020 16:20 Ответить
"Сьогодні, в переддень річниці початку Революції Гідності, режим Зеленського вкотре продемонстрував свою зневагу до її здобутків, в черговий раз поглумившись над подвигом народу, що виборював своє європейське майбутнє", - сказано в зверненні родин Героїв Небесної Сотні.

"Кожен, хто буде сумніватися у вироках, то будуть знищувати проект для нових слідчих дій. Добре, що підрядник не розпочав роботу. Йде перевірка господарської діяльності, якщо нема чого ховати, то проблем немає. Ці кошти реалізуються, коли будуть вироки", - зазначив голова ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" Юрій Аксенин.
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20.11.2020 13:35 Ответить
Нинішня влада звинувачує їх у держперевороті
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2764

ДБР відкрило провадження щодо держперевороту під час Майдану: що кажуть прокурори
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20.11.2020 13:50 Ответить
Почему в Украине буквально все делается через одно место.
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20.11.2020 13:51 Ответить
Насчет СБУ я согласен. Это не они должны заниматься обыкновенной коррупцией.
Их дело террористы, что по ОРДЛО бегают.
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20.11.2020 14:02 Ответить
СБУ Перед выборами обещали не заниматься экономичесими проблемами...
Они (зелюки) много чего обещали...
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20.11.2020 15:14 Ответить
1. Вор должен сидеть в тюрьме
2. Может ли вор работать в музее? А в музее Революции достоинства?

3. Почему СБУ? Руцкие шпионы закончились?
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20.11.2020 14:07 Ответить
Это фсбу. Нариду нравится,судя по опросам
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20.11.2020 14:36 Ответить
Пєця
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20.11.2020 15:05 Ответить
Опять обосрался? Клятый Порох... Все гадит и гадит вам в штаны,сволочь послидовна.
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20.11.2020 15:32 Ответить
та вистругайте йому вже нарешті кляпа - усе засра/в навкруги!
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20.11.2020 17:13 Ответить
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1804
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20.11.2020 15:08 Ответить
а скільки мерзотники вкрали за 7 років ,прикриваючись гаслом "Слава УкраЇні"?Нехай розберуться,якщо вкрали- на нари негідників,чи може вони кристально чесні?
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20.11.2020 15:17 Ответить
То є агенти ФСБ, які годуються за кошти платників податків-українців. А де нацсуки? Агов нацсуки, де ви? Ви ж такі грізні і патрійотичні, чи це вас не стосується? Вам тільки потрібно хаяти було ганятится Порошенко за московські гроші? А де баба Дівуля? Де Толя Ефрейтор? Де еврозатемністи Лєщєнко, Найом, Заліщук, Зімін та інша шобла?
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20.11.2020 15:18 Ответить
Залищук в Америке. С каким-то дедом фоткается.

"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2644
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20.11.2020 16:29 Ответить
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3657 по фейсу та по ріторіке одразу видно - гроші вкрали
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20.11.2020 17:00 Ответить
 
 