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В медучреждениях Киева сегодня лечатся 1966 больных COVID-19, из которых 730 - тяжелые, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В стационарах столичных медучреждений сегодня находятся 1966 больных коронавирусом. В тяжелом состоянии - 730 пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"К сожалению, в столице и дальше увеличивается количество больных на коронавирус, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1966 больных. Из них 24 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 730 пациентов. Кислородную поддержку получают 1035 человек. На аппаратах ИВЛ - 35 больных", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Киеве умерли 33 человека, выздоровели - 376, выявлен рекордный 1 391 случай, - Кличко
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В медучреждениях Киева сегодня лечатся 1966 больных COVID-19, из которых 730 - тяжелые, - Кличко - Цензор.НЕТ 6101
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20.11.2020 13:52 Ответить
 
 