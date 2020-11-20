Двое местных депутатов на "Гелендвагене" штурмовали ступеньки крыльца многоэтажки на Львовщине. ВИДЕО

Местные депутаты от "ЕС" Пущак и Жидачек пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под самый подъезд многоэтажки в Путостомытах. Когда машина наконец взобралась по ступенькам, оказалось, что в ней невозможно открыть дверь.

Видео инцидента опубликовал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как внедорожник пытается взобраться по ступенькам под самые двери подъезда. Когда машина преодолевает преграду, оказывается, что ограждение заблокировало дверь, и выйти из автомобиля нельзя. Водителю приходится сдать назад. Из автомобиля выходят люди и снимают с него номера.

"Полиция, конечно, привлекла к ответственности и оштрафовала двух не вполне в своем уме, прости-Господи, депутатов, но здесь, мне кажется, нужна также помощь психиатра. Кстати, они не дети. Одному 34 года. Второму - 36", - написал Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пьяный 17-летний парень без прав устроил 2 ДТП и "гонки" с полицией на Львовщине. ФОТО

По данным издания Zaxid.net, таким необычным образом новоизбранный местный депутат от "ЕС" Николай Пущак доставил домой своего коллегу Андрея Жидачека.

"На правах анонимности один из жителей рассказал, что кроме Андрея Жидачека, в автомобиле был его однопартиец, депутат местного совета Солонковской ОТО Николай Пущак. Жидачек уже связался с жителями и признал свою вину. Он пообещал восстановить уничтоженную лестницу, а также приобрести пять огнетушителей или камеры наблюдения в качестве моральной компенсации за ущерб, поэтому жители в полицию заявлений не писали", - утверждает издание.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла. ФОТО

Пущак отрицает свою причастность к инциденту.

"Я не понимаю, о чем идет речь", - сказал он журналистам.

По данным Zaxid.net, автомобиль Mercedes G 500 с номером ВС0900ВС зарегистрирован на Пущак Любовь Михайловну 1958 года, родственницу депутата.