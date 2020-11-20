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Двое местных депутатов на "Гелендвагене" штурмовали ступеньки крыльца многоэтажки на Львовщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Местные депутаты от "ЕС" Пущак и Жидачек пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под самый подъезд многоэтажки в Путостомытах. Когда машина наконец взобралась по ступенькам, оказалось, что в ней невозможно открыть дверь.

Видео инцидента опубликовал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как внедорожник пытается взобраться по ступенькам под самые двери подъезда. Когда машина преодолевает преграду, оказывается, что ограждение заблокировало дверь, и выйти из автомобиля нельзя. Водителю приходится сдать назад. Из автомобиля выходят люди и снимают с него номера.

"Полиция, конечно, привлекла к ответственности и оштрафовала двух не вполне в своем уме, прости-Господи, депутатов, но здесь, мне кажется, нужна также помощь психиатра. Кстати, они не дети. Одному 34 года. Второму - 36", - написал Геращенко.

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По данным издания Zaxid.net, таким необычным образом новоизбранный местный депутат от "ЕС" Николай Пущак доставил домой своего коллегу Андрея Жидачека.

"На правах анонимности один из жителей рассказал, что кроме Андрея Жидачека, в автомобиле был его однопартиец, депутат местного совета Солонковской ОТО Николай Пущак. Жидачек уже связался с жителями и признал свою вину. Он пообещал восстановить уничтоженную лестницу, а также приобрести пять огнетушителей или камеры наблюдения в качестве моральной компенсации за ущерб, поэтому жители в полицию заявлений не писали", - утверждает издание.

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Пущак отрицает свою причастность к инциденту.

"Я не понимаю, о чем идет речь", - сказал он журналистам.

По данным Zaxid.net, автомобиль Mercedes G 500 с номером ВС0900ВС зарегистрирован на Пущак Любовь Михайловну 1958 года, родственницу депутата.

Двое местных депутатов на Гелендвагене штурмовали ступеньки крыльца многоэтажки на Львовщине 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
накурене порошенківське бидло
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20.11.2020 19:48
+26
Ну что тут скажешь... "Птенцы" Порошенко пробуют стать на крыло
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20.11.2020 19:52
+24
Ти хоч прочитай уважно. Депутатки то від поросєнка
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20.11.2020 19:59
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Три дебила - это сила!
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20.11.2020 23:06 Ответить
А до того ж якщо вони зебіли.
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21.11.2020 17:58 Ответить
Антонина традиционно брешет Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині - Цензор.НЕТ 820 Нормально там двери открылись, выйти можно было. Человек просто клиренс посмотрел, и решил съехать назад Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині - Цензор.НЕТ 1791
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20.11.2020 23:14 Ответить
Вот выйдите из лифта, а там "Гелик" на Вас клиренс решил проверить.
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21.11.2020 19:43 Ответить
.. а кубик красава...))) одно жаль- шо у таких рошеновских долбаков их не изымают...(((
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21.11.2020 00:45 Ответить
Ты нам Валерка лучше про величие руSSкого мира что не будь поведай, а то давно не смеялись
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21.11.2020 09:25 Ответить
Быдло
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21.11.2020 09:17 Ответить
Два ЗЕбила-это сила...
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21.11.2020 16:38 Ответить
это вообще то от партии Пороха. Методички весь мозг съели?
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21.11.2020 16:55 Ответить
Значить зебіли пробралися частково і у наші лави.
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21.11.2020 17:57 Ответить
2 дебіла🤦‍♂️.вигнати їх нах¥# з партії,позбавити мандатів і забрати права у водія.долбой@би неадекватні 😡🤬
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21.11.2020 10:10 Ответить
Стою на асфальте у лыжи обутый, то ли лыжи не едутто ли я е@анутый!!!
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21.11.2020 12:36 Ответить
Здобули.
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21.11.2020 14:26 Ответить
Да что они там "штурмовали" ?
Никакого разгона не взяли, даже до лифта не доехали.
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21.11.2020 15:58 Ответить
Ніякі вибори нічого не змінюють. Депутати =злодії в законі.
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21.11.2020 16:42 Ответить
Надо закон соответствующий издать, чтобы были обязательно пандусы для авто. А то шож получается, нельзя на гелике в собственный подъезд заехать. Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині - Цензор.НЕТ 557
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21.11.2020 18:04 Ответить
Банальщина, они от всех партий так делают! Там почти все шваль и мразь!
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21.11.2020 19:25 Ответить
на "Гелендвагене"
По аналогии: не на "Гелендвагене", а в "ГелендЕвагене". *)
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21.11.2020 19:38 Ответить
Депутат то потвора. А тим більше депутат від зграї ЄС.
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21.11.2020 20:30 Ответить
Не ну не сволота ж, нах? Понастроили дурацких многоэтажек с их идиотскими лестницами где ни попадя - нормальным народным избранникам от Порохатого Барыги на беспонтовом «Гелике» разогнаться негде.
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21.11.2020 21:16 Ответить
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