Под домом Порошенко акция протеста. В "ЕС" заявили об участии платных провокаторов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Под домом лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в Козине в канун годовщины Революции Достоинства состоялся митинг. У пятого президента заявляют о том, что это была проплаченная акция.
Об этом сообщает ветеран АТО, депутат Киевсовета Александр Погребиський. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Один из парней подумал, что общается с заказчиками акции, и показал сообщение, в котором отмечалось, что за участие в "акции" готовы платить 250 гривен.
"Два автобуса массовки нагнали в Козин. Сегодня здесь собирается митинг за деньги. Они не едут в Рената Кузьмина, они не едут в Зеленского спрашивать, почему разрушается армия. Они идут на заказ за деньги домой Порошенко, чтобы переключить внимание", - отмечает Погребиський.
Пожалуйста, подождите...
Десть так...
Витратитились не дуже
Ми це вже проходили.
Скоро почуємо блеяніє з Ростову про "Астанавітєсь"
...
А вы его лицом об стол!
Ну выразился невнятно, ну риторику не изучал.
На имбецильность даже главЗЕбил не тянет, так на легкую степень олигогофрении - ЗЕбилизм)
Проиграл президентские ,парламентские и в добавок местные выборы. К нему титушки?
Самореклама,и к тому же неудачная.Заказал бы акцию в 95-квартале,ему бы слепили такую конфетку... Но как всегда денег жалко.
Під Києвом, у смт Козин приїхало кілька автобусів з хлопцями спортивної статури. Вони намагалися прорватися до будинку п'ятого Президента України Петра Порошенка. Їм на заваді стали учасники АТО-ООС, а також кілька кордонів поліції.
Відзначимо, що є факти, що молодь, яка приїхала на автобусах у смт Козин отримала гроші за свій приїзд і участь в масовці.
Дістали, пдц😡
кожен народ гідний свого правителя. Наш нарід гідний зеків та клоунів..
Тільки одного?
Вам рошенка впоперек горла встала?
Ковтніть роси у фірташа.
старых политиков ( всех ) надо гнать поганой метлой , возможно такой и у нас появится