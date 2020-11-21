РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11910 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
46 058 479
Порошенко (19362) провокация (1443) титушки (506) Европейская Солидарность (998)

Под домом Порошенко акция протеста. В "ЕС" заявили об участии платных провокаторов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Под домом лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в Козине в канун годовщины Революции Достоинства состоялся митинг. У пятого президента заявляют о том, что это была проплаченная акция.

Об этом сообщает ветеран АТО, депутат Киевсовета Александр Погребиський. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ

Один из парней подумал, что общается с заказчиками акции, и показал сообщение, в котором отмечалось, что за участие в "акции" готовы платить 250 гривен.

Под домом Порошенко акция протеста. В ЕС заявили об участии платных провокаторов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне годовщины Майдана Офис Президента готовит провокации против Порошенко и "ЕС", - Арьев

Под домом Порошенко акция протеста. В ЕС заявили об участии платных провокаторов 02

"Два автобуса массовки нагнали в Козин. Сегодня здесь собирается митинг за деньги. Они не едут в Рената Кузьмина, они не едут в Зеленского спрашивать, почему разрушается армия. Они идут на заказ за деньги домой Порошенко, чтобы переключить внимание", - отмечает Погребиський.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+93
Как только всплывает очередная афера, попадается на взятках или воровстве очередной "слуга народа", Зеленский вытягивает портновский конспект и начинает туманно намекать на "госпереворот на Майдане".Происходит смена информационных акцентов и реальные преступления власти отходят с линии внимания. Законность постмайдановской власти подтверждена решениями конституционного большинства Верховной Рады, актами проведения двух туров общенациональных выборов и целой чередой международных договоров. Признание этого всего незаконным - это прежде всего признание незаконным нынешней власти пришедшей к власти на основании решений "незаконной власти". Потому совет - давайте вернемся к коррупции власти, противодействию Зеленского и его окружения борьбе с коррупцией, разграблению бюджета, хищениям на таможне и в Госрезерве.
показать весь комментарий
20.11.2020 22:47
+86
Возвращаемся в 2013 год. Вы нагнули Украину вместе, зебилы.
показать весь комментарий
20.11.2020 22:47
+68
Власть тупых гопников во всей красе. Снова титушки. Все повторяется. Судьба Овоща Зелю и его холуев ничему не научила.
показать весь комментарий
20.11.2020 22:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Поради я завжди даю тому , кому вважаю за потрібне ,, а хочеш ти цього , чи ні , мені пох.. .! Ферштейн , мудило ? Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 1241.
показать весь комментарий
21.11.2020 10:32 Ответить
То навмисно, ждуть поки їх "догонять" рейтинги Зеленського.
показать весь комментарий
21.11.2020 10:23 Ответить
оплата евро в час, и за такое пацаны готовы на криминал по сути. Беня так обнищал или организаторы жадные?
показать весь комментарий
21.11.2020 09:07 Ответить
Мощное ЗЕК стало шкетнопацанским ЗЕ - оттака пародія хлопчики й дівчатка . Оте ЗЕ висміювало усіх окрім ЗЕКа, а чому так? Данбасс-КрівойРОГ транзіт ? Який там афоризм -Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы? У нашому випадку - це гидотна пародія на пройдисвітів.
показать весь комментарий
21.11.2020 09:36 Ответить
По цій жадібності легко вирахувати організатора - (па-бам) це сам Петя. Захотів про себе нагадати.
показать весь комментарий
21.11.2020 11:57 Ответить
Автобуси з номерами, шукайте походження, потім робіть висновки.
Десть так...
показать весь комментарий
22.11.2020 17:21 Ответить
А они большего не стоят... Я уверен, что половину этого биомусора, вообще, кинут с оплатой...
показать весь комментарий
22.11.2020 20:11 Ответить
Подібне бидло за 200 грн матір рідну продасть
показать весь комментарий
21.11.2020 09:16 Ответить
ЗелеОжопі зібрались проти Пороха за те, що він заставив бидлокторат голосувати за ВАЗеленського. Ганьба
показать весь комментарий
21.11.2020 09:20 Ответить
Цирк а не протест . Як і все зараз ,в країні .. Взагалі то , це -логічно ,, циркачі крім цирку , нічого більше створити не в змозі . Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6969 .
показать весь комментарий
21.11.2020 09:22 Ответить
варианта 2 - идиотизм или....... поднятие рейтинга.....
показать весь комментарий
21.11.2020 09:22 Ответить
Очень знатно Луганский потролир Арестовича , который начинал с того что, 25 порохоботов дерутся с приехавшими 150 протестующими , а закончил тем, что эти ужравшиеся к третьему заезду с попыткой зажечь шины были закуплены самим Порохом.
показать весь комментарий
21.11.2020 09:23 Ответить
Обісралась масовка..!
показать весь комментарий
21.11.2020 09:28 Ответить
ссуться кремлєблді від Пороха... ох ссуться, а ще жлобяться - всього 2 автобуси?
Витратитились не дуже
показать весь комментарий
21.11.2020 09:51 Ответить
Клоун вирішив скотитись до анти-Майдану?
Ми це вже проходили.
Скоро почуємо блеяніє з Ростову про "Астанавітєсь"
показать весь комментарий
21.11.2020 09:58 Ответить
Толку с этого никакого. Зато у чертей денег чуток убавится. И народ подзаработает. Они не со зла....
показать весь комментарий
21.11.2020 10:07 Ответить
чи є межа жалюгідності у зеклоуна ?
показать весь комментарий
21.11.2020 10:23 Ответить
А против чего, собственно, эти продажные мудаки протестуют?
показать весь комментарий
21.11.2020 10:47 Ответить
Ні проти чого - Петі рейтинг підіймають. Погребинський зізнався, що його визнали як замовника акції, але відморозився.
показать весь комментарий
21.11.2020 12:01 Ответить
Прямо так и орут "мы протестуем против ничего"?
показать весь комментарий
21.11.2020 12:19 Ответить
То шо, цю акцію не з охвістя д'Єрмака замовили, а від твого мертвечука? Ти точно знаєш, що Погребинський розплачувався?
показать весь комментарий
21.11.2020 20:25 Ответить
Спасибо зрителям квартала, за сцыкуна из сериала!!!!

...
показать весь комментарий
21.11.2020 10:50 Ответить
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4884 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4884 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4884
показать весь комментарий
21.11.2020 11:19 Ответить
А якби оті чи платні провокатори, чи ідейні протестувальники (нема різниці) да гуртом насрали б Порошенкові під хвіртку, ото б Петро Олексійович зрадів би.
показать весь комментарий
21.11.2020 11:17 Ответить
так насрали собi та тобi в штанцi - Петро Олексійович зрадів
показать весь комментарий
21.11.2020 12:11 Ответить
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
показать весь комментарий
21.11.2020 12:18 Ответить
чи є межа жалюгідності у зенелоха?!
показать весь комментарий
21.11.2020 11:53 Ответить
Два автобуса дебилов. Прямиком их в дурку на принудительное лечение. Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6583 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6583 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6583
показать весь комментарий
21.11.2020 11:53 Ответить
Зеленский - это провокация Порошенко против собственного народа. Сначала довел страну до ручки, а потом ловко подставил нам какого-то клоуна! Владимир вообще не отдупляет, что делать на этом посту, он ни в чем не виноват. Это Порошенко все подстроил, чтобы скрыть свои коррупционные дела. Отсидеться не выйдет, ганьба! Долой Порошенко! Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6961
показать весь комментарий
21.11.2020 11:59 Ответить
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 9923 да ты зачетный имбецил
показать весь комментарий
21.11.2020 12:09 Ответить
Чел привел вариант ответа главЗЕбила!
А вы его лицом об стол!
Ну выразился невнятно, ну риторику не изучал.
На имбецильность даже главЗЕбил не тянет, так на легкую степень олигогофрении - ЗЕбилизм)
показать весь комментарий
22.11.2020 17:31 Ответить
Какой-то бессмысленный треш. Кто сейчас Порошенко, чтобы под его домом митинговать и какие требования к нему можно выдвигать?
показать весь комментарий
21.11.2020 12:06 Ответить
Треш, це ти гриценькуватний
показать весь комментарий
21.11.2020 16:37 Ответить
заплатить налоги и вернуть украденное ранее!!!
показать весь комментарий
22.11.2020 09:06 Ответить
Відчуває зебілятко прихід північного пухнастого ЗВЄРЯ, під ім"ям ПІСЕЦ.
показать весь комментарий
22.11.2020 17:33 Ответить
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 8560
показать весь комментарий
21.11.2020 12:14 Ответить
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2020-11/photo_86659.jpg
показать весь комментарий
21.11.2020 12:28 Ответить
перенаправити цю всю ******** в ЛУГАНДОН на передову, світляками
показать весь комментарий
21.11.2020 12:19 Ответить
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 7286
показать весь комментарий
21.11.2020 12:23 Ответить
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4445
показать весь комментарий
21.11.2020 12:25 Ответить
Какие интеллектуальные рожи..
показать весь комментарий
21.11.2020 12:29 Ответить
Когда засыпает город... просыпается мафия
показать весь комментарий
21.11.2020 12:30 Ответить
Набрали массовку дятлов за 300грн на рыло.Стоят проплаченные муфлоны.
показать весь комментарий
21.11.2020 12:34 Ответить
Кому он нужен этот ,как его,порошенко?
Проиграл президентские ,парламентские и в добавок местные выборы. К нему титушки?
Самореклама,и к тому же неудачная.Заказал бы акцию в 95-квартале,ему бы слепили такую конфетку... Но как всегда денег жалко.
показать весь комментарий
21.11.2020 14:24 Ответить
Весело у вас в Зє-ляндії. Я бачу, "95 квартал" і його любителі вже навчилися хаку танцювать.
показать весь комментарий
21.11.2020 15:50 Ответить
Ванья, go на сри.ру
показать весь комментарий
22.11.2020 17:35 Ответить
Так было уже такое Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 2065

Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 9893
показать весь комментарий
21.11.2020 17:58 Ответить
это Петушки главного Ананиста ОПГ за Жопу кивы с подачи полицаевского Выродка и кгбэшного стукача меРтвечука и с молчаливого согласия малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата, который уже понимает что скоро конец......
показать весь комментарий
21.11.2020 18:02 Ответить
пирожник сам на себя нанял титуханов, а то про него все уже давно забыли.
показать весь комментарий
21.11.2020 18:14 Ответить
Сміття.
показать весь комментарий
21.11.2020 18:23 Ответить
Это типа украинец враг Украины Порошенко пытается украинизировать Украину в НАТО ЕС и ТОМОС....но быдло Ведмедчукка и Путлера сопроотивляется... из последнего советского дохлого танка Т-34 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 631
показать весь комментарий
21.11.2020 18:37 Ответить
а расскажи нам, что делал мертвечук при потрохе? наверное в рашке отсиживался? или на нарах в Украине сидел??? можно подробно про петюнины подвиги против антиукраинских тварей???
показать весь комментарий
22.11.2020 09:09 Ответить
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4243Петр Лексеич перестаньтнее мочить в сортире Норд Ост и Беслан,это РАБссия...Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 1279 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 3564
показать весь комментарий
21.11.2020 18:42 Ответить
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 2125быдло..........
показать весь комментарий
21.11.2020 18:50 Ответить
Там ветераны сейчас кричат "Зеленский - ссыкло!")))
показать весь комментарий
21.11.2020 19:13 Ответить
То что было хорошего, тупые притупые биорганизмы, просто просрали. А теперь просрали не только управляющего но и всю страну. Параше просто вручили. Прикрылись карантином, сейчас локдаун введут на 2 месяцв, разорят и обанкротят страну, а такую страну потом захватить не трудно. А вы дальше про херню рассусоливайте.
показать весь комментарий
21.11.2020 19:33 Ответить
Прочитал десятки коментов-одни вальцмановские сладкоежки изощряются,потрох не только себе под домом лжеакции устраивает но,видно,и по коробке леденцов засылает своим ,,почитателям,,любителям сывочолого мальдивского ,,ГетьМоня,,
показать весь комментарий
21.11.2020 20:03 Ответить
Вартові.Еспресо повідомляють, що 21.11. до будинку п'ятого президента України Петра Порошенка вдруге намагалися прорватися молодики спортивної статури, на заваді яким стали учасники АТО-ООС та поліція (фото)

Під Києвом, у смт Козин приїхало кілька автобусів з хлопцями спортивної статури. Вони намагалися прорватися до будинку п'ятого Президента України Петра Порошенка. Їм на заваді стали учасники АТО-ООС, а також кілька кордонів поліції.
Відзначимо, що є факти, що молодь, яка приїхала на автобусах у смт Козин отримала гроші за свій приїзд і участь в масовці.
показать весь комментарий
21.11.2020 20:12 Ответить
Вальцман? А ***** не твій рідний тато, кацапе?
показать весь комментарий
21.11.2020 20:50 Ответить
Браття, пора вже реально давати пізд..лей цій зеленій шайці-шапіто. Ну не буде по іншому добра для Країни.
Дістали, пдц😡
показать весь комментарий
21.11.2020 20:55 Ответить
отака ціна теперішнім "активістам". Навіть віриться з трудом, що ще якихось 7 років тому люди на Майдані були готові віддати життя за свою волю та гідність !!
кожен народ гідний свого правителя. Наш нарід гідний зеків та клоунів..
показать весь комментарий
21.11.2020 22:38 Ответить
..і олігархів, типу Порошенка.
показать весь комментарий
22.11.2020 10:37 Ответить
Ви інших не бачите? Мертвечуків, Бень...
Тільки одного?
Вам рошенка впоперек горла встала?
Ковтніть роси у фірташа.
показать весь комментарий
22.11.2020 17:41 Ответить
ні. Для вас Порох то був неочикуваний подарунок. Ви його не гідні. Лише зеків та клоунів. Тож, навіть рота не розівай.
показать весь комментарий
22.11.2020 17:45 Ответить
Влада гнусавых ублюдков... Руки прочь от Порошенка, он еще станцует на ваших могилах!!!
показать весь комментарий
22.11.2020 08:25 Ответить
Разом з Ахметовим і Фірташем.
показать весь комментарий
22.11.2020 10:35 Ответить
а почему против пороха нельзя ? ему то начхать на такие протесты , он неприкасаем , как и вся власть ,возможно сам он енто и организовал
старых политиков ( всех ) надо гнать поганой метлой , возможно такой и у нас появится
показать весь комментарий
22.11.2020 19:44 Ответить
А смысл?
показать весь комментарий
23.11.2020 08:13 Ответить
Як казав Станіславський: "НЕ ВЕРЮ!". Ця ситуація для Зеленського це відро лайна, а для Порошенка це ложечка меду. От і думай і не ведись на істерику зграї корисних ідіотів. Чомусь П"ятий канал, Прямий. волають про зраду в унісон з каналами Медведчука, Рабиновича-дивина, та й годі.
показать весь комментарий
22.11.2020 19:48 Ответить
ПРОСТИТУТКИ СЦЫКЛИВЫЕ !!! НА ЭТИХ ЖЕ АВТОБУСАХ НА ДОНБАСС НА ПЕРЕДОВУЮ ИХ !!!
показать весь комментарий
23.11.2020 14:36 Ответить
Страница 5 из 5
 
 