ЦИК крутит членами избирательных комиссий, как цыган солнцем, - Филатов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр Днепра Борис Филатов высказался об одной из главных проблем, которая возникла на местных выборах в части постоянной замены членов избиркомов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Фмлатов заявил: "В принципе есть сейчас одна из основных проблем с членами комиссий, но я не согласен с тем, что парламентские партии держат, скажем так, марку сейчас. Парламентские партии тоже постоянно меняют членов своих комиссий направо и налево. Вот Юлия Владимировна пусть не обижается (обратился Филатов к присутствующей в студии Юлии Тимошенко) в первом туре предстваитель от "Батькивщины" госпожа Александрова в городской ТВК была от "Батькивщины". Во втором туре она уже представляет партию "За майбутнє" Коломойского".
Он продолжил: "И тогда, если мы уже говорим об ответственности комиссий давайте говорить и об ответственности Центральной избирательной комиссии, которая политически мотивирует, крутит членами избирательных комиссий, как цыган солнцем. Вот напимер есть такая госпожа Гатаулина, секретарь ЦИК от "Слуги народа". Когда надо, она меняет членов ТВК по щелчку пальца. А когда ей это не надо, она требует документы и может не проводить решение неделями. И я готов ответственно абсолютно об этом говорить и передаю ей привет из прямого эфира, чтобы она это услышала. Поэтому давайте называть вещи своими именами".
"Это действительно проблема... Но в этой проблеме виноваты все - начиная от Центральной избирательной комиссии и в то числе парламентские партии, которые по своей квоте, под каждого своего нужного кандидата передают свою партийную квоту во всех территориальных громадах по стране", - резюмировал Филатов.
Пожалуйста, подождите...
А ещё напомню , как самый принципиальный Боря переманил мэра Черкас Бондаренко , который до этого 10 лет был не рядовым из "Батькивщины" , а лидером партячейки .
Правда Бондаренко решил если уж продаться , то конктертно и конкретному пацану из "Майбаха" -- но это уже как гориццо : совсем другая история .
А от Юли убегают в "Майбах" потому , шо у Юли нет своих каналов , нет богатых спонсоров .
А с Юлей такая история, шо у неё в "Батькивщине" многие десятилетиями работают .
А как убегают , так сразу начинают "ходить по рукам" . Даже кровавый пастор -- не избёг такой участи : 16 лет в "Батькивщине" , а за последние 6 лет сменил три списка .
Портнов , Королевская , Уколов ("педофил") ?! Хто из названных включая моего любимца пастора может собрать на выборах хоть 2% -- хто кроме Юли .
Раззуйте очи , Юлю "сбитым льотчиком" ещё с 2002 года все кому не лень обзывають ... А причина всего одна -- как она без своих олигахов , без их (к)аналов сможет раскрутиться . Но у неё выходит по-разному Ибукович й Манафорт неплохо потрудились , шобы почти её выкорчевать из медиа простора и таким образом из политики . 4 года поливали без возможности самой ответить , как она умеет !
Кстати , насчёт коляски и Майдана . Так Петю освистывали на Майдане не меньше , а один раз чуть не сволокли с бульдозера . Кличка облили пожарной пеной . Петю потом другие (причём ватники в первую очередь) выбрали на Банкову -- потому шо юхофастоку обещал за 3 недели войну закончить . Откройте сайт ЦВК . Не смотрите не "Социс" - не "ПОЦис" .
Сайт ЦВК , вообще-то очень холодный душ для иллюзионистов . Потому шо опросы заказчики покупают . А на сайте ЦВК как на табло Валерия Васильевича -- счёт !
Так вот в 2014 году смотрим сайт ЦВК - Педро в первом туре выиграл исключительно за счёт 60% в харковской области , в Донецькой , в Луганской , в Одессе и вообще на юго-востоке ... Правый берег , конечно , тоже голосовал за него . Но там у Юли было гораздо больше чем в среднем . А на юго-востоке нуль . Фейк про "колючюю проволку" до сих пор работает и больше чем фэйк про "мацковская зозуля" ... А за Петю там откровенно топили , шо мол он ведь у Пахла был министером . Так было в апреле-мае 2014 .
А на предмет "счёта на табло" эт касается и выборов 2020 года . Вот этот счёт :
(посчитанно 40694 мандатов из 43122 итого 94.35%)
"БАТЬКІВЩИНА" - 4225 мандатов - 2-й результат (10.4%)
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" - 3680 мандатов - 5-й результат (9.2%)
Таки ихто у нас "сбитый лётчик" ?!
Из всех крупных партий только "Батьківщина" за последние полтора года наростила рейтинг .
Это не заказная проплаченная олигархами-владельцами каналов (Петей , Беней , Мертветчуком ) социология -- эт пресловутый "счёт на табло" !
https://zn.ua/POLITICS/v-tsik-nazvali-partii-lidery-po-kolichestvu-deputatov-v-mestnykh-radakh.html
https://zn.ua/POLITICS/mestnye-vybory-sluha-naroda-poluchila-bolshe-vsekh-mestnykh-holov-no-ni-odnoho-mera-oblastnoho-tsentra.html
Относительно личности , предлагавщей продать собачку бабушке ? Да уж , такое молодое , а уже циничное либерастическое лайно ! Так рассуждать может только тот , у кого "бабло не пахнет" . Понятное дело , шо Соболев для таких "старенький" -- бо ветеран революции на граните . Бо дольше всего в Раде , но судя по костюмам и котлам -- к рукам его ничего не прилипло . А тут козак Гаврилюк всего за одну каденцию на точилу представительского класса заработал . Кстати , Соболев практически ровестник Порошенка ...
По критериям (нормальным) политики ЕС и США практически "молодой политик" .
Любимцу порохоботов Байдену 78 лет . По сравнению с Соболевым он мумия ?!
Насчёт "серости" -- ну да шлёндр не заказывает прям на сессии , в драках не участвует давно . Матом не ругается , на Порше не ездить и не давить прохожих . Собачек не предлагает продавать , лишать материнских прав за бедность -- тоже ...
Токо вот Вы забыли , шо депутат по идее должен законопроекты генерировать и контроль над исполнительной властью осуществлят . Так вот этот "старичёк" в каждом созыве подает обычно сотни законопроектов . Выступает с трибуны регулярно и в десятках громких парламентских расследования учавствовал . Я уже не говорю, что он постоянно (хотя не мажоритарщик) встречается с избирателями в родном Запорожье , но не только там - и принимает от них жалобы и петиции . Пытается им помочь .
Вот и Ваня Крульто -- тоже типа "серый" ? Тоже без драк и матерщины . Яйца не чешет в сессионом зале . Лядей не заказывает ... Серость одна - короче . Токо вот в этой ВР за 3 недели накопал на лярды скруток в качестве главы коммиссии .
"Помаранчева революція", ТЮлька криголам з яйцями, що пре за світле майбутнє? Ні, за маленьке уточнення до конституції де прем'єр вище президента... Ющенко переживає найбільшу трагедію життя- втрата смазливого личика... Баба вже на фініші та вимагає, щоб золота рибка прислужувала на пряму... Розбите корито, Юлі- волю та ТЮлька- йди на пенсію, бо тобі вірять тільки сектанти, тобто фанатики твого безхірургічно- молодильного слизького як видра фейсу, що батьки б не впізнали.
С чего ему бояться проиграть ?
Больше светит фейсом на тех плюсах окромя самого Бори только собственник плюсов (т.е. партнёр собственника) Ігор Палыця .
Конфлик Филатова и Бени дутый и весьма смутный .
Когда Беня кого-то не хочет видеть на плюсах , то снимают целый "Шустер лайф" с эфира .
Так было с 2014 - 2017 с Юлей и Гриценко . Их там просто ниразу не было . И Шустера сняли именно из-за них . А когда Бене нужно было сковырнуть вчерашнего гешефт-партнёра Петю , он тут же в конце 2018 дал эфиры Юле и Толе . Тогда он ещё мало верил , шо "члено-пионист" Вофа серьёзно что-то возьмёт . Так и с Филатовым . Да хозяйничать в Днепре в полный рост не дают Бене .
Но как Пепа с Лерой Инфляцией у Бени Боря ничего не отбирал .
Не банкротил его штучно . Поэтому кофлик с Борей позиционный , а вот с Петя-лерой -- системный . Там баблом пахнет !
но было расплачиваться холуйством и соподчинением метрополии... устоявшаяся за четверть
века система (которую пытался модернизировать петя) не справляется ни с внешними вызова
ми ни с внутринними запросами - она заточена на распилы бюджетов и грандов масштабные
мошейничества и отжатия а без прикрытия властного админресурса прокуратуры и судов это
должно заканчиваться цугундером поэтому за власть они будут драться насмерть.
Крутилка не болит ?
https://www.dw.com/ru/problemy-igorja-kolomojskogo-v-ssha-chto-izvestno-na-dannyj-moment/a-54489683