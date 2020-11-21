ЦИК крутит членами избирательных комиссий, как цыган солнцем, - Филатов. ВИДЕО

Мэр Днепра Борис Филатов высказался об одной из главных проблем, которая возникла на местных выборах в части постоянной замены членов избиркомов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Фмлатов заявил: "В принципе есть сейчас одна из основных проблем с членами комиссий, но я не согласен с тем, что парламентские партии держат, скажем так, марку сейчас. Парламентские партии тоже постоянно меняют членов своих комиссий направо и налево. Вот Юлия Владимировна пусть не обижается (обратился Филатов к присутствующей в студии Юлии Тимошенко) в первом туре предстваитель от "Батькивщины" госпожа Александрова в городской ТВК была от "Батькивщины". Во втором туре она уже представляет партию "За майбутнє" Коломойского".

Он продолжил: "И тогда, если мы уже говорим об ответственности комиссий давайте говорить и об ответственности Центральной избирательной комиссии, которая политически мотивирует, крутит членами избирательных комиссий, как цыган солнцем. Вот напимер есть такая госпожа Гатаулина, секретарь ЦИК от "Слуги народа". Когда надо, она меняет членов ТВК по щелчку пальца. А когда ей это не надо, она требует документы и может не проводить решение неделями. И я готов ответственно абсолютно об этом говорить и передаю ей привет из прямого эфира, чтобы она это услышала. Поэтому давайте называть вещи своими именами".

"Это действительно проблема... Но в этой проблеме виноваты все - начиная от Центральной избирательной комиссии и в то числе парламентские партии, которые по своей квоте, под каждого своего нужного кандидата передают свою партийную квоту во всех территориальных громадах по стране", - резюмировал Филатов.