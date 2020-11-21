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Эффективен или нет карантин выходного дня, поймем через две недели, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине очередной антирекорд больных COVID-19 - количество новых выявленных больных уже приближается к 15 тысячам в день. А результат от карантина выходного дня ожидается минимум через две недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении на Фейсбуке.

"У нас COVID-19 развивается бешеными темпами. Сегодня очередной антирекорд по количеству больных - мы уже приближаемся к 15 тыс. больных в сутки. Ковид-скептиков становится все меньше. Ковид уже подобрался к их семьям, к их друзьям. И это уже все чувствуют", - сказал Степанов.

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Он подчеркнул, что единственный путь остановить распространение COVID-19 - выполнение противоэпидемических мероприятий.

"Все противоэпидемические мероприятия разработаны профессионалами - лучшими эпидемиологами нашей страны. Их осталось немного. Сейчас ковид показал, что они нам очень нужны и надо учить новых эпидемиологов. Поэтому, сегодня у нас с 00.00 часов действует карантинное ограничение - это уже второй выходной оно будет действовать", - сказал министр.

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Степанов указал, что в прошлые выходные соблюдение карантина выходного дня не было совершенным, и добавил, что очень важно выполнять все правила карантина выходного дня.

"По нашим расчетам, мы таким образом можем остановить и стабилизировать ситуацию. Когда у нас есть карантин выходного дня, работают исключительно продуктовые магазины или аптеки, поэтому вы проводите эту субботу-воскресенье с семьей, никуда не выходя. Так мы рассчитываем уменьшить контакты и как следствие уменьшить процент больных", - подчеркнул Степанов.
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Топ комментарии
+7
Можна ще перед кожним хворим квадрат намалювати. А потім вписати в нього коло. А потім зафарбувати зеленим... Ідей - море. Ефективність перевіримо потім.
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21.11.2020 12:55
+6
Но запустят "Скотов".... Эффективен или нет карантин выходного дня, поймем через две недели, - Степанов - Цензор.НЕТ 9269
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21.11.2020 13:05
+6
А так! Зелене чмо вводить кврвнтин вихідного дня, не маючи зеленого (каламбур😊) поняття про те, чи буде він ефективним. А на долі людей йому начхати.
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21.11.2020 13:44
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Правила форума Совет форумчан
Как? Есть только одна статистика правильная, количество общих смертей. Вна сайте госстата август. ни по недельно, ни за август и октябрь. Вы там что дебилы не можете умерших посчитать
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21.11.2020 12:54 Ответить
А так! Зелене чмо вводить кврвнтин вихідного дня, не маючи зеленого (каламбур😊) поняття про те, чи буде він ефективним. А на долі людей йому начхати.
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21.11.2020 13:44 Ответить
но на всякий случай очередную зеленую дурку, на 2 недели, вам под кожу загоним...

тут понятно.
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21.11.2020 12:54 Ответить
Можна ще перед кожним хворим квадрат намалювати. А потім вписати в нього коло. А потім зафарбувати зеленим... Ідей - море. Ефективність перевіримо потім.
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21.11.2020 12:55 Ответить
Через две недели овер 20000 в день будет, запомните этот твит.
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21.11.2020 12:58 Ответить
Ватсон,не будет столько, потому как где возьмутся столько тест-систем,это же элементарно ,
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21.11.2020 16:07 Ответить
Эффективен или нет карантин выходного дня, поймем через две недели, - Степанов - Цензор.НЕТ 3586
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21.11.2020 12:58 Ответить
Но запустят "Скотов".... Эффективен или нет карантин выходного дня, поймем через две недели, - Степанов - Цензор.НЕТ 9269
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21.11.2020 13:05 Ответить
а если еще "17 мгновений весны" - и как контрольный - "Время встречи изменить незя" то в ето время и за куском колбасы можно в ближайший супермаркет завернуть с минимальным риском...
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21.11.2020 13:20 Ответить
Эффективен или нет карантин выходного дня, поймем через две недели, - Степанов - Цензор.НЕТ 1198 Сказал, что пока непонятно, нахера мы это делаем.
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21.11.2020 12:58 Ответить
Навіть без сумніву не буде цей карантин працювати, бо нема локалізації інфекції, розповсюдження не контролюється і не локалізується. Без повного локдауна тиждня на три - чотири нічого не буде і краще це зробити зараз, а не тягнути до різдвяних свят, бо воно на то і свято, а не час для ізоляції, але хтож там думає про людей, навіть надії на щось краще не має.
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21.11.2020 13:00 Ответить
Тільки дурні вчаться на своїх помилках..
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21.11.2020 13:04 Ответить
експериментаторы сраные...
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21.11.2020 13:06 Ответить
нужен полный строгий карантин чтобы сбить экспоненциальный рост,

посмотрите на Чехию например
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21.11.2020 13:14 Ответить
Це нічого не дасть... тільки буде зростання. 3 неділі жорсткого карантину і масове тестування може розірвати ріст
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21.11.2020 13:24 Ответить
а как выход из спора, можна выходной *********** порайонно?
в ети выходные - Березняки, в следующие Дарница, потом Оболонь, Чоколовка, та мали пока до Борщаги доберуться....
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21.11.2020 13:27 Ответить
***
ВОЗ предупреждает, что дед Мороз в этом году может занести в дом не только подарки
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21.11.2020 13:28 Ответить
снегурка давно заносила, а теперь еще и Дед?
у них там в Лапландии есть хто без мурашек?
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21.11.2020 13:36 Ответить
Так значит стройки тоже запрещены? И работа полиции тоже на выходные запрещена?
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21.11.2020 13:37 Ответить
Степанов - реальный дядел! слов нет...
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21.11.2020 13:44 Ответить
Хитросракі кедоносці помітили тенденцію на стабілізацію та зниження захворюваності у західних сусідів та врахувавши наш звичний лаг у два тижні, вирішили влаштувати шоу "Ми пахалі".
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21.11.2020 13:44 Ответить
Ну,так як і заявлено.
Степанов: В Ізраїлі карантин вихідного дня збив хвилю COVID на 20%

В Ізраїлі експеримент із карантинним вікендом розпочали 17 липня. Тоді уряд на весь тиждень зобов'язав ресторани працювати лише на виніс, а спортзали - тільки для підготовки атлетів до змагань. Основні обмеження стосувалися вихідних, коли мали закритися магазини та ринки (крім тих, які продавали товари першої необхідності), салони краси, музеї з бібліотеками, зоопарки та атракціони, а також басейни (крім розташованих у готелях). Обмежувались і масові зібрання - до 10 людей у приміщеннях та до 20 на відкритому повітрі. Через тиждень до цього додалась заборона на відвідування пляжів. Проте вже після третіх вихідних уряд вирішив скасувати такі заходи через їхню не ефективність - як свідчать дані сайту Worldometers, у період з 17 липня до 5 серпня захворюваність трималась на рівні 1700-1900 випадків на добу, а в деякі дні була вищою, аніж у тиждень перед введенням карантину вихідного дня. http://tvoemisto.tv/news/izrail_indiya_ta_pakystan_de_shche_u_sviti_vvodyly_karantyn_vyhidnogo_dnya_i_chy_spratsyuvav_vin_115032.html
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21.11.2020 13:58 Ответить
Читаю и смеюсь. Эти ребята повторяют как мантру " умри ты сегодня а я завтра". Всё бы ничего, но они ведь получают охренительные зарплаты, а за что и сами не знают. Сажайте их в долговые ямы и пока не будет услышан голос разума со дна не выпускайте и не кормите, а иначе нам удачи не видать. Врач должен сидеть или лечить.
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21.11.2020 14:33 Ответить
Ми вже розумієм, що не ефективний... Для чого продовжувати цю практику..?
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21.11.2020 23:07 Ответить
Зато уже давно понятно, что эффективность такого министра, постоянно торчащего в телевизоре заунывной, говорящей головой, равна нулю! Ефективний чи ні карантин вихідного дня, зрозуміємо через два тижні, - Степанов - Цензор.НЕТ 7800
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22.11.2020 03:38 Ответить
.
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22.11.2020 15:53 Ответить
ПЬЯНЫЙ ПРОСПИТСЯ, ДУРАК НИКОГДА !!!
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22.11.2020 23:08 Ответить
 
 