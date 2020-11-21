Эффективен или нет карантин выходного дня, поймем через две недели, - Степанов. ВИДЕО

В Украине очередной антирекорд больных COVID-19 - количество новых выявленных больных уже приближается к 15 тысячам в день. А результат от карантина выходного дня ожидается минимум через две недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении на Фейсбуке.

"У нас COVID-19 развивается бешеными темпами. Сегодня очередной антирекорд по количеству больных - мы уже приближаемся к 15 тыс. больных в сутки. Ковид-скептиков становится все меньше. Ковид уже подобрался к их семьям, к их друзьям. И это уже все чувствуют", - сказал Степанов.

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Он подчеркнул, что единственный путь остановить распространение COVID-19 - выполнение противоэпидемических мероприятий.

"Все противоэпидемические мероприятия разработаны профессионалами - лучшими эпидемиологами нашей страны. Их осталось немного. Сейчас ковид показал, что они нам очень нужны и надо учить новых эпидемиологов. Поэтому, сегодня у нас с 00.00 часов действует карантинное ограничение - это уже второй выходной оно будет действовать", - сказал министр.

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Степанов указал, что в прошлые выходные соблюдение карантина выходного дня не было совершенным, и добавил, что очень важно выполнять все правила карантина выходного дня.

"По нашим расчетам, мы таким образом можем остановить и стабилизировать ситуацию. Когда у нас есть карантин выходного дня, работают исключительно продуктовые магазины или аптеки, поэтому вы проводите эту субботу-воскресенье с семьей, никуда не выходя. Так мы рассчитываем уменьшить контакты и как следствие уменьшить процент больных", - подчеркнул Степанов.