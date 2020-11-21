Эффективен или нет карантин выходного дня, поймем через две недели, - Степанов. ВИДЕО
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В Украине очередной антирекорд больных COVID-19 - количество новых выявленных больных уже приближается к 15 тысячам в день. А результат от карантина выходного дня ожидается минимум через две недели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении на Фейсбуке.
"У нас COVID-19 развивается бешеными темпами. Сегодня очередной антирекорд по количеству больных - мы уже приближаемся к 15 тыс. больных в сутки. Ковид-скептиков становится все меньше. Ковид уже подобрался к их семьям, к их друзьям. И это уже все чувствуют", - сказал Степанов.
Он подчеркнул, что единственный путь остановить распространение COVID-19 - выполнение противоэпидемических мероприятий.
"Все противоэпидемические мероприятия разработаны профессионалами - лучшими эпидемиологами нашей страны. Их осталось немного. Сейчас ковид показал, что они нам очень нужны и надо учить новых эпидемиологов. Поэтому, сегодня у нас с 00.00 часов действует карантинное ограничение - это уже второй выходной оно будет действовать", - сказал министр.
Степанов указал, что в прошлые выходные соблюдение карантина выходного дня не было совершенным, и добавил, что очень важно выполнять все правила карантина выходного дня.
"По нашим расчетам, мы таким образом можем остановить и стабилизировать ситуацию. Когда у нас есть карантин выходного дня, работают исключительно продуктовые магазины или аптеки, поэтому вы проводите эту субботу-воскресенье с семьей, никуда не выходя. Так мы рассчитываем уменьшить контакты и как следствие уменьшить процент больных", - подчеркнул Степанов.
Пожалуйста, подождите...
тут понятно.
посмотрите на Чехию например
в ети выходные - Березняки, в следующие Дарница, потом Оболонь, Чоколовка, та мали пока до Борщаги доберуться....
ВОЗ предупреждает, что дед Мороз в этом году может занести в дом не только подарки
у них там в Лапландии есть хто без мурашек?
Степанов: В Ізраїлі карантин вихідного дня збив хвилю COVID на 20%
В Ізраїлі експеримент із карантинним вікендом розпочали 17 липня. Тоді уряд на весь тиждень зобов'язав ресторани працювати лише на виніс, а спортзали - тільки для підготовки атлетів до змагань. Основні обмеження стосувалися вихідних, коли мали закритися магазини та ринки (крім тих, які продавали товари першої необхідності), салони краси, музеї з бібліотеками, зоопарки та атракціони, а також басейни (крім розташованих у готелях). Обмежувались і масові зібрання - до 10 людей у приміщеннях та до 20 на відкритому повітрі. Через тиждень до цього додалась заборона на відвідування пляжів. Проте вже після третіх вихідних уряд вирішив скасувати такі заходи через їхню не ефективність - як свідчать дані сайту Worldometers, у період з 17 липня до 5 серпня захворюваність трималась на рівні 1700-1900 випадків на добу, а в деякі дні була вищою, аніж у тиждень перед введенням карантину вихідного дня. http://tvoemisto.tv/news/izrail_indiya_ta_pakystan_de_shche_u_sviti_vvodyly_karantyn_vyhidnogo_dnya_i_chy_spratsyuvav_vin_115032.html