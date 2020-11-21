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На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня в пункте пропуска "Дольск" в грузовике VOLVO, который следовал на въезд в Украину из Беларуси, пограничники Луцкого отряда обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По документам, гражданин Украины перевозил сельдь, но, осмотрев уже первый ряд ящиков с этим товаром, пограничники обнаружили, что грузовик полностью запакован табачными изделиями.
В результате выгрузки и пересчета установлено, что 21-летний украинец незаконно привез из соседней страны 679 ящиков, в которых находилось почти 340 тыс. пачек сигарет белорусского производства. Предварительная сумма оценки товара составляет более 10 млн грн.
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+6 Иванов Юрий 9255343a
показать весь комментарий21.11.2020 14:00
+6 Alex Lodje
показать весь комментарий21.11.2020 14:15
+5 Fobos
показать весь комментарий21.11.2020 13:49
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а сигареты за время в пути прикоптят селедку по-холодному
не могли хоть для запаха с десяток по кузову разбросать )))
хотя....сигареты с запахом селедки ))) то еще удовольствие ))))