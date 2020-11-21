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На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня в пункте пропуска "Дольск" в грузовике VOLVO, который следовал на въезд в Украину из Беларуси, пограничники Луцкого отряда обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По документам, гражданин Украины перевозил сельдь, но, осмотрев уже первый ряд ящиков с этим товаром, пограничники обнаружили, что грузовик полностью запакован табачными изделиями.

На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабандные сигареты стоимостью 20 млн грн обнаружены в Одесском торговом порту, - СБУ. ФОТОрепортаж

На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба 02

На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба 03

Также смотрите: На границе с Беларусью в грузовике с пропиленом обнаружены 30 тыс. контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В результате выгрузки и пересчета установлено, что 21-летний украинец незаконно привез из соседней страны 679 ящиков, в которых находилось почти 340 тыс. пачек сигарет белорусского производства. Предварительная сумма оценки товара составляет более 10 млн грн.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
сначала таможенники "выращивают бычка" и позволяют за взятки возить контрабас....со временем "бычок" вырастает и его режут....
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21.11.2020 14:00
+6
На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5117
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21.11.2020 14:15
+5
не повірю, що в нагляк таку партію віз..просто щось пішло не так..
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21.11.2020 13:49
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не повірю, що в нагляк таку партію віз..просто щось пішло не так..
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21.11.2020 13:49 Ответить
сначала таможенники "выращивают бычка" и позволяют за взятки возить контрабас....со временем "бычок" вырастает и его режут....
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21.11.2020 14:00 Ответить
мабуть що так і було..
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21.11.2020 14:04 Ответить
Спалився чувак. Ну як можна було везти оселедця з "морської країни" Білорусі. ))
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21.11.2020 14:18 Ответить
Меня волнует судьбинушка цЫгарок..Неужели пойдут под гусеницы,как на мОрдоре? На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9269
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21.11.2020 18:34 Ответить
Грузовик с селедкой? Селедка белорузкая? А сколько говорили что Беларашка закрыла границу с Украиной. Торговля продолжается бл****. И не только с Беларашкой а и с страной-агресссором- Рашкой. Епицентр и Розетка полным ходом торгуют росийскими товарами. Уже даже бронедвери возят из Рашки.
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21.11.2020 13:52 Ответить
Тебя снова зеленая шмаркля из борделя выпустил,порноактриса? Это же вам грев везли....селедка прикрытие....селедку там друг у дружки деньги в кружку...
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21.11.2020 14:00 Ответить
А ты бульбаш водила того треллера? Что обыдно, да? Теперь домой пешком, еще и п***ды от Луки отгребешь за про*баный товар На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8120
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21.11.2020 14:04 Ответить
тебя бульбаши вижу сильно обидели...не лапти?( иди лучше спать,пьяница...
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21.11.2020 14:25 Ответить
русская водка,чёрный хлеб,селёдка- ну где то так пела кацапка цыганова...
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21.11.2020 16:59 Ответить
Селедку бубочке везли.
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21.11.2020 13:54 Ответить
Тоже об этом подумала🤣
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21.11.2020 13:55 Ответить
А кроме бубочки селедку в Украине ни кто не ест? Воистину, язык без костей!
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21.11.2020 14:02 Ответить
На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5117
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21.11.2020 14:15 Ответить
Так везли ж ...
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22.11.2020 20:26 Ответить
сделайте нормальный акциз, и не будет контрабанды. На нормальном акцизе больше собрать можно, чем на завышенном. На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4355
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21.11.2020 13:55 Ответить
Дайте вгадаю - нормальний акциз це "0" ??
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21.11.2020 14:32 Ответить
могла и транзитом, в венгрию, например...
а сигареты за время в пути прикоптят селедку по-холодному
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21.11.2020 13:56 Ответить
Ну оселедець- то таке. Оселедців в білоруській рср - як грязі. А міг би і з крівєтками та ананасами білоруськими перевозити...
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21.11.2020 13:57 Ответить
В белорусских морях даже тигровые креветки успешно растут....а бульбаши-дехкане давно и польские яблоки выращивают и фуагру и пармезаны-камамберы-рокфоры делают!
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21.11.2020 14:07 Ответить
В якому болоті в Білорусі ловлять сільотку.
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21.11.2020 13:59 Ответить
У нас все свое...даже упаковки,..
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21.11.2020 14:03 Ответить
Мабуть у мокшанському.
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21.11.2020 14:17 Ответить
папироски..10 млн..ладно бы шиколадки...сало..трусы с начесом...пипьки деревянные.. На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5707
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21.11.2020 14:00 Ответить
о, тепер менти накуряться нарешті
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21.11.2020 14:01 Ответить
Оберфюрер лукашенко наколотими цигарками вирішив труїти українців. А скаже, що то українські диверсанти.
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21.11.2020 14:06 Ответить
Хе-хе! Знов КРЕДО. Цей контрабас користується популярністю. Я теж такі шмалю. На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3350
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21.11.2020 14:07 Ответить
а селедка то где????
не могли хоть для запаха с десяток по кузову разбросать )))
хотя....сигареты с запахом селедки ))) то еще удовольствие ))))
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21.11.2020 14:08 Ответить
Люблю селедку колечками, а внутри начинка разная.
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21.11.2020 14:17 Ответить
Смело вез ..... по зеленому коридору. И вдруг облом !?? Начальство решило показать свою профпригодность ? ( А гарантии таки были....)
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21.11.2020 14:40 Ответить
Смачныя цыгарэты напэўна былі.
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21.11.2020 15:08 Ответить
ото ж , нефиг цены гнать на наши сигареты, табак это зависимость и люди которые курили не могут просто взять и бросить. На западе обр. к психологам , противоникотинные средства какие то покупают , а у нас? за какие деньги всё это , за 1712грн пенсии вот и покупают контрабас потому что доступнее (гадостные но дешевле) Да и многие работающие не могут себе позволить пачку нормальных сигарет за 60грн (вместо носков или детям конфетку) В итоге наши фабрики мало выпускают, рабочие места ку-ку и бюджет недополучает. Так что думайте или ниже ЦЕНА и доход , или контрабас (всё равно дырку найдут) .
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21.11.2020 15:49 Ответить
Ну и шо? Селедка тоже имеет право покурить. На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6206
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21.11.2020 16:11 Ответить
а где ж селёдка ? ..в пачках ? На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7280
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21.11.2020 16:21 Ответить
На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4106
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21.11.2020 18:09 Ответить
курить такие сигареты значит автоматически голосовать за Мертвечука
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21.11.2020 21:15 Ответить
агрофюрер зелёному подарок прислал - селёдки и сигареты с шишками.......
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22.11.2020 00:01 Ответить
селедки наколотые где?
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22.11.2020 00:13 Ответить
закрити нахер кордон з Білоруссю. Не імпортувати автобуси на 90% зроблені з расійських комплектуючих, не купляти соляру з москальської нафти, а сфальшовану молочку хай жре таракан уссатий Лука.
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29.12.2020 17:01 Ответить
 
 