Водитель забыл поставить Ford на стояночный тормоз, тот выехал с парковки и попал в ДТП, - патрульная полиция Киева. ВИДЕО

В Киеве владелец автомобиля Ford сообщил в полицию о похищении своего автомобиля. Но позже выяснилось, что он забыл поставить машину на стояночный тормоз и выехала со стоянки и вызвала аварию.

Как сообщает пресс-служба киевской патрульной полиции, случай произошел на проспекте Науки, передает Цензор.НЕТ. Владелец оставил автомобиль у магазина и отошел по делам. Когда он вернулся и не обнаружил авто на месте парковки, вызвал полицию.

После того, как патрульные прибыли на место происшествия, они получили от дежурного офицера информацию о том, что подобный автомобиль стал причиной аварии с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo. Как выяснили правоохранители, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз, в результате чего "Ford отправился в самостоятельное путешествие проспектом и попал в ДТП".

На водителя автомобиля был составлен протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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