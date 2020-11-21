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Водитель забыл поставить Ford на стояночный тормоз, тот выехал с парковки и попал в ДТП, - патрульная полиция Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве владелец автомобиля Ford сообщил в полицию о похищении своего автомобиля. Но позже выяснилось, что он забыл поставить машину на стояночный тормоз и выехала со стоянки и вызвала аварию.

Как сообщает пресс-служба киевской патрульной полиции, случай произошел на проспекте Науки, передает Цензор.НЕТ. Владелец оставил автомобиль у магазина и отошел по делам. Когда он вернулся и не обнаружил авто на месте парковки, вызвал полицию.

После того, как патрульные прибыли на место происшествия, они получили от дежурного офицера информацию о том, что подобный автомобиль стал причиной аварии с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo. Как выяснили правоохранители, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз, в результате чего "Ford отправился в самостоятельное путешествие проспектом и попал в ДТП".

На водителя автомобиля был составлен протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
дятел
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21.11.2020 21:03
+15
очень интересная новость в масштабах страны. держите в курсе как говорится
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21.11.2020 21:07
+11
ручник ручником,но передачу то воткнуть уже чисто на рефлексе
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21.11.2020 21:13
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дятел
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21.11.2020 21:03 Ответить
а вдруг *********...
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21.11.2020 21:16 Ответить
хороший вопрос!
никогда не задумывался как правильно называется самка дятла?
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21.11.2020 21:17 Ответить
дятлуха
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21.11.2020 22:41 Ответить
Дятлиха
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22.11.2020 10:50 Ответить
Або думав про *********... Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 9302
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21.11.2020 21:47 Ответить
Интересно, как он права получал?
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21.11.2020 21:06 Ответить
очень интересная новость в масштабах страны. держите в курсе как говорится
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21.11.2020 21:07 Ответить
Думаю,це не настільки новина,як попередження - будьте уважними !
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21.11.2020 23:41 Ответить
Заводы Форда насторожились!
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21.11.2020 21:12 Ответить
Как выяснили правоохранители, водитель, ВЕРОЯТНО, не поставил автомобиль на стояночный тормоз...

похоже, что угнали и сразу же устроили дтп...
не евробляха?
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21.11.2020 21:13 Ответить
На видео все видно, сам покатился.
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21.11.2020 21:36 Ответить
все меньше доверия ко всякого рода видосикам...
зеленского насмотрелись...поверили и что?
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21.11.2020 21:52 Ответить
ручник ручником,но передачу то воткнуть уже чисто на рефлексе
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21.11.2020 21:13 Ответить
Причем здесь ремень грм ?
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21.11.2020 21:44 Ответить
С передачи она может соскочить+недозатянутый ручник - результат на видео.
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21.11.2020 21:48 Ответить
С 86 года стаж вождения, машин была куча,но ни разу не помню что бы хоть одна соскочила с передачи. И да,ручником вообще не пользуюсь.
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21.11.2020 23:29 Ответить
На передаче под уклоном нагружается ремень грм, что плохо сказывается на его долговечности. Но если у вас лохматые жигули с моторной цепью, то не страшно.
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22.11.2020 05:54 Ответить
Нагрузки круче чем при движении? Где вы эти мифы берете?
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22.11.2020 07:19 Ответить
при движении кратковременные нагрузки, при стоянке давит продолжительно в одно место.
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22.11.2020 07:28 Ответить
не давит, а тянет
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22.11.2020 07:29 Ответить
Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 2624 Кратковременные при кратковременной езде. При езде постоянно меняются обороты и ремень прекрасно с этим справляется. При стоянке на скорости усилие на ремне ничтожное. Открою секрет - если убрать ремень и поставить авто на скорость, то она никуда не поедет.
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22.11.2020 08:20 Ответить
чушь...
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22.11.2020 08:22 Ответить
имею ввиду сказанное Яременком...
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22.11.2020 08:24 Ответить
если мотор изношен и слабая компрессия, то поедет. Ремень грм тоже берет на себя часть нагрузки и при стоянке на скорости будет в натяге.
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22.11.2020 08:53 Ответить
Дело не в компрессии, а в пружинах клапанов. Ремню это всё пофегу в сравнении с нагрузками при езде.

ЗЫ: руль надо выворачивать на стоянках с уклоном. Желательно в бордюр. Чо, щас этому уже не учат?
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22.11.2020 10:04 Ответить
В каком ПТУ образование получали?
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22.11.2020 13:56 Ответить
Не знаю, всё время пользуюсь стоячным тормозом, на скорость ставлю только если под горку. На платной стоянке хранения, вообще не ставлю на ручник. не рекомендует администрация
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21.11.2020 22:30 Ответить
тогда нужно чисто на рефлексе не забывать выжимать сцепление при старте двигателя, иначе впечатаетесь в ближайший лексус или крузак на стоянке.
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22.11.2020 07:27 Ответить
или бугатти
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22.11.2020 07:55 Ответить
Атак оно и должно быть. И стартёру легче крутить без коробки. Скажу вам по секрету - в коробке все шестерни крутятся даже на нейтралке. Ну кроме двух, не, трёх.
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22.11.2020 10:08 Ответить
Скорее это:
Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 24
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21.11.2020 21:47 Ответить
в жизни никогда ручным тормозом не пользовался - брешет водила..
если на нейтралку вместо паркинга поставил - тогда верю....
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21.11.2020 21:19 Ответить
Вася шо ти гонишь, там механика и нет никакого "паркинга", пятиступенчатая коробка.
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21.11.2020 22:38 Ответить
ванек, видимо вадила думал так же...
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21.11.2020 22:44 Ответить
Дубль два для тех у кого особый путь развития - на єтой модели нет автомата и тем более положения кпп "паркинг".
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21.11.2020 22:45 Ответить
псих, отвянь и етого предитора с собой забери - по лайку каждому за закрытый рот.
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21.11.2020 22:55 Ответить
Дубль три для особо одарённых - при чём тут "паркинг" если его нет в этой модели.Учи матчасть, болван.
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21.11.2020 23:49 Ответить
сорри на чиповне не езжу потому и не знаю - ты мне еще про тормоза на инвалидной коляске расскажи - с нетерпением жду....
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21.11.2020 23:56 Ответить
Попроси свою маму пусть запрос в гугль сочинит - и ждать тебе не придётся.
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22.11.2020 00:01 Ответить
ты уже, казел потный, перешел грань,
поетому сщитаю нужным тебе сообщить - пока ты у своего папы не отсмокчешь - дела не будет....
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22.11.2020 00:06 Ответить
Так єто тебе надо а не мне(ждать). Так шта.. сасать тебе палюбасу.
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22.11.2020 00:25 Ответить
Лохъ-несс, ты уже отстёгиваешь янки за кредит на термитный курятник?
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22.11.2020 00:27 Ответить
**** с психа взять? - недолеченый...
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22.11.2020 00:30 Ответить
ты же психованнее на порядок..
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22.11.2020 01:12 Ответить
Блондинка...
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21.11.2020 21:23 Ответить
блондинистая дятлуха.
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21.11.2020 22:48 Ответить
🤑🤑🤑
Що і обіцяв ...
😁
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22.11.2020 00:07 Ответить
Картинок не вижу.
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22.11.2020 00:29 Ответить
🤑🤑🤑
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22.11.2020 00:32 Ответить
полосы какие то.
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22.11.2020 01:43 Ответить
Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 6505
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21.11.2020 21:46 Ответить
- ваш трахтомобиль скатился и попал в дтп.
- та как же так я и ручник воткнул и ети поколесники поставил, все меры принял....
- ну и кто из нас *******?
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21.11.2020 21:56 Ответить
А на первую передачу не пробовал ставить после выключения движка?

Я ручникам никогда не доверял.
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21.11.2020 22:11 Ответить
тогда вам сюда - https://www.youtube.com/watch?v=bALgB5XMg_U
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22.11.2020 07:21 Ответить
Классику Вам не понять
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22.11.2020 12:32 Ответить
Можливо, було б краще, щоби викрали. Менше клопоту.
А зараз у даній ситуації доведеться три машини рихтувати.
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21.11.2020 22:17 Ответить
Отделается трёшником зелени.
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21.11.2020 22:51 Ответить
..блондин.. Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 9982
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21.11.2020 22:59 Ответить
блондинистый дятел.
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22.11.2020 00:03 Ответить
шо попало ....
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21.11.2020 23:12 Ответить
Утром проснулся, а "Ладушки" нет, через неделю в болоте нашли...
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21.11.2020 23:52 Ответить
А лады уж нет.
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22.11.2020 00:02 Ответить
Ждем обвала акций Форда.
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22.11.2020 05:26 Ответить
если бы у него была акпп такого бы не случилось
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22.11.2020 08:00 Ответить
Это фигня...в совке умудрялись МАЗ и КрАЗ на спуске ставить на скорость поломанном ручнике.... Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 4494 Потом другой водятел в него въезжал сзади... И машина заводилась...
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22.11.2020 08:43 Ответить
Вот зебил....
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22.11.2020 17:47 Ответить
 
 