Водитель забыл поставить Ford на стояночный тормоз, тот выехал с парковки и попал в ДТП, - патрульная полиция Киева. ВИДЕО
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В Киеве владелец автомобиля Ford сообщил в полицию о похищении своего автомобиля. Но позже выяснилось, что он забыл поставить машину на стояночный тормоз и выехала со стоянки и вызвала аварию.
Как сообщает пресс-служба киевской патрульной полиции, случай произошел на проспекте Науки, передает Цензор.НЕТ. Владелец оставил автомобиль у магазина и отошел по делам. Когда он вернулся и не обнаружил авто на месте парковки, вызвал полицию.
После того, как патрульные прибыли на место происшествия, они получили от дежурного офицера информацию о том, что подобный автомобиль стал причиной аварии с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo. Как выяснили правоохранители, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз, в результате чего "Ford отправился в самостоятельное путешествие проспектом и попал в ДТП".
На водителя автомобиля был составлен протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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никогда не задумывался как правильно называется самка дятла?
похоже, что угнали и сразу же устроили дтп...
не евробляха?
зеленского насмотрелись...поверили и что?
ЗЫ: руль надо выворачивать на стоянках с уклоном. Желательно в бордюр. Чо, щас этому уже не учат?
если на нейтралку вместо паркинга поставил - тогда верю....
поетому сщитаю нужным тебе сообщить - пока ты у своего папы не отсмокчешь - дела не будет....
Що і обіцяв ...
😁
- та как же так я и ручник воткнул и ети поколесники поставил, все меры принял....
- ну и кто из нас *******?
Я ручникам никогда не доверял.
А зараз у даній ситуації доведеться три машини рихтувати.