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Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Ракета Falcon 9 в субботу успешно вывела на штатную орбиту научный океанографический спутник Sentinel-6A Michael Freilich.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - сообщила компания.

Как отмечает Интерфакс-Украина, запуск ракеты со спутником был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Через 53 минуты полета космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich вышел на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Он является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий. Аппарат войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 через 8 минут 19 секунд после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадке на базе Ванденберг.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+40
Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана - Цензор.НЕТ 6984
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21.11.2020 21:31
+19
От тебе и БАТУТ .... Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана - Цензор.НЕТ 4142
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21.11.2020 21:30
+19
Тем временем в вЯЯличайшей космическо-энергетической дЯЯржаве - треть поголовья отправляет естественные нужды в дырку в земле.
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21.11.2020 21:34
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От тебе и БАТУТ .... Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана - Цензор.НЕТ 4142
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21.11.2020 21:30 Ответить
аха!!и меня впечатлило!!но немного огорчает то что ракеты амеры не запускают по ,,старинке"батутами пользуются!!если бы ракеты запускали смотриш и с кацапами бы поровнялись.(сарказм) Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 9826 Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 7226
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21.11.2020 21:44 Ответить
Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана - Цензор.НЕТ 6984
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21.11.2020 21:31 Ответить
Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана - Цензор.НЕТ 3892
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21.11.2020 21:32 Ответить
Овощная...
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21.11.2020 21:35 Ответить
В "Старкрафте" она уже есть!
Даже не база, а целая колония.
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21.11.2020 21:42 Ответить
И музыкант
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 824
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21.11.2020 21:55 Ответить
Вас можеть не зовсім зрозуміти. Більшості українців невідомо, що Рогозін, - видатний "поет-пєсєннік". Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 5855
Адже на сайті Роскосмоса є кілька його віршів, і, здається, навіть одна пісня на його текст. Після критики в інтернеті, замість того, щоб видалити цю графоманську х...ню, туди додали відомий совковий шлягер "Зємля в акумуляторє..." )))
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21.11.2020 22:07 Ответить
Совкодрочеры-хуйлолюбы , атас
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21.11.2020 21:32 Ответить
боль мира, де ти, друже?
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21.11.2020 21:39 Ответить
Welt Schmerz, почуй оце, друже
https://www.youtube.com/watch?v=Q7z16zo0h3I
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21.11.2020 21:53 Ответить
Тем временем в вЯЯличайшей космическо-энергетической дЯЯржаве - треть поголовья отправляет естественные нужды в дырку в земле.
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21.11.2020 21:34 Ответить
Так это вполне отработанная технология!
Зачем от нее отказываться?
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21.11.2020 21:36 Ответить
Млин, септик танк. Мой дом построен на участке, где первый дом был построен в 1929 году. Сохранился фундамент из дикого камня и....аж 2 септик танка, каждый 10х5 футов, 10 в глубину, толщина заливки - 2 фута. В одном я погреб оборудовал, другой - в стадии раскопок( оба были засыпаны щебнем)
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21.11.2020 21:46 Ответить
Может в результате раскопок, артефакт времен гражданской войны найдешь!
Часом не Пенсильвания или Мерилэнд?
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21.11.2020 21:58 Ответить
Рiдна Пеннсiлванщiна, 10 мин. на автiвци вiд того самого лагеря Континентальной Армии, где они зимовали в 1777-78, Valley Forge National Park.
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21.11.2020 22:02 Ответить
Вообще супер!
Шансы найти в яме "Гэтлинг" довольно высоки!
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 5047
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21.11.2020 22:23 Ответить
Хотя я немного сбился, это уже война за Независимость...
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21.11.2020 22:24 Ответить
Та ничoго...Гатлинг калибра 45-70 в хозяйстве сгодиться. Нехай буде - чи я кудись пiду, чи до мене хтось прiйде...такое. Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 3563
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21.11.2020 22:27 Ответить
А можно просто тупо купить. $60 тысяч.

https://www.rkguns.com/colt-1877-bulldog-gatling-gun-45-70-government-five-barrel-tripod-model-colcgg1877.html
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21.11.2020 22:33 Ответить
Хорошая мясорубка!
Но в Украине, дешевле и проще будет купить четырехствольный авиационный пулемет ГШГ...
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 7082 Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 2602
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21.11.2020 22:50 Ответить
!929 год - Великая депрессия. Септик.... Тогда септик был под каждым под кустом))) (ссылочка)
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21.11.2020 23:17 Ответить
Другая треть - в ближайшем подъезде.
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21.11.2020 21:46 Ответить
Может, этот спутник обнаружит глубоководную океанскую группировку российских спутников "ГЛОНАСС"?
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21.11.2020 21:34 Ответить
Дима, где "Роскосмос" похоронили? Куда цветы нести?
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21.11.2020 21:45 Ответить
чушь собачая - чушь кацапская!..
при сборке на космодроме Гвианского космического центра, при монтаже двигателя в корпус ракеты ВЕГА, местными инженерами был перепутан провод вектора тяги..
украинский двигатель работал штатно!..
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21.11.2020 21:46 Ответить
Рукажопы французские. Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 5707
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21.11.2020 21:52 Ответить
кацапские,кацап
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21.11.2020 22:05 Ответить
славно, так и нужно - меньше слов - больше дела....
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21.11.2020 21:40 Ответить
Не имеющая аналогов нано-техническая кабина экипажа космического корабля "Союз"

Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 3746

Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 5415

а это кабина Crew Dragon

Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 3798

Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 9072
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21.11.2020 21:45 Ответить
Каменный век эти союзы .
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21.11.2020 21:47 Ответить
Свою функцию они исполняют.
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21.11.2020 23:05 Ответить
Ну телеги тоже могли бы свою функцию до сих пор выполнять. Но почему-то на автомобилях все ездят.
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22.11.2020 00:41 Ответить
Телеги уступают автомобилям в скорости, Союзы мало в чём уступают Драконам.
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22.11.2020 01:23 Ответить
они просто в два раза дороже
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22.11.2020 02:47 Ответить
Союзы уступают Драконам как минимум по двум параметрам - вместимости и комфорте. Возможно еще в стоимости. Возможно и надежности. Последнее должно подтвердиться временем.
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23.11.2020 09:37 Ответить
Союз двухкомнатный, над головой космо/астронавтов люк в более комфортный бытовой отсек.
Дракон превосходит Союз в основном многоразовостью, ну и грузоподъёмностью/вместительностью, но на то он и выводится более мощной ракетой.
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23.11.2020 09:57 Ответить
Ну полагаю, что за счет многоразовости и возможности брать до 7 человек цена одного запуска в пересчете на человека по идее должна выходить меньше. И не понятно почему в двухкомнатном союзе космонавты как кильки в банке при старте находятся.
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23.11.2020 11:10 Ответить
Ну такая конструкция - несколько минут при старте и спуске приходится сидеть в тесноте в наиболее защищённом отсеке.
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23.11.2020 12:20 Ответить
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 6886 Ну вот и у телеги была такая конструкция, что нужно было больше времени затратить чтобы из точки А переместиться в точку Б. Но основную то функцию суто перемещения тела из точки А в точку Б она же выполняла ведь. Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 7706
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23.11.2020 12:28 Ответить
Маск проходил стажировку.... На Байконуре.
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21.11.2020 23:20 Ответить
Ну че, нормально так для времен "Битлз" и Элвиса!
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 812
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21.11.2020 21:52 Ответить
Скафандры грязные, зачуханные, сама кабина тоже. Все какое-то засаленное... И это при том, что зарабатывали миллионы на доставке американских астронавтов.
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21.11.2020 21:53 Ответить
Это похоже астронавты и сидят. Справа точно американец.
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21.11.2020 22:25 Ответить
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 8178 Союз виглядає домашніше і затишніше. Dragon - холодно і занадто *******.
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22.11.2020 13:07 Ответить
Русня тоже много чего океанографического с Байконура запустила. Причём ни на какую-то там орбиту, а именно к месту исследований.
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21.11.2020 21:48 Ответить
😁😬
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21.11.2020 21:50 Ответить
Нут так правильно: надо быть рядом с объектом исследования!
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 8437
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21.11.2020 21:53 Ответить
кстати маск уже тестирует старлинк, это десятки мегабит в плохих условиях и сотни в хороших, например есть видео 150 на прием и 20 на отдачу... но в безлиме скорость видимо ограничат до 10 мбит, зато в любых е-нях. комплект стоит 400 баксов но планируют удешевить до 100-200. пацан сказал пацан сделал
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21.11.2020 21:49 Ответить
а 5G вообще 2Гигабита, зачем такие скорости нельзя пока представить
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21.11.2020 22:06 Ответить
ПаРашники ,забудьте о космосе. Ваш путь - через тернии в жопу!
А че, ви вже там, дааавно..
🤣🤣
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21.11.2020 21:51 Ответить
Per aspera ad......куди, куди???
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21.11.2020 23:30 Ответить
они упорно создают черную дыру...у себя в стране
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22.11.2020 08:20 Ответить
отстают пока, у коцапов уже целая группировка изучает океан
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21.11.2020 21:55 Ответить
мигами 29ми? - те знатные ныряльщики...
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21.11.2020 22:04 Ответить
пока маск играется, коцапы строят овощную базу на луне, а из гнилой капусты будут вырабатывать газ и передавать га землю
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21.11.2020 22:20 Ответить
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 8482
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21.11.2020 22:28 Ответить
А лапті запустили коров"ячу лєпьошку далі всіх. Шах вам і мат. Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 7441
Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 7424
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21.11.2020 22:32 Ответить
Ты про американцев? Именно в США проводится ЧМ по метанию коровьих лепешек
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21.11.2020 23:01 Ответить
Выходит даже здесь русня у американцев идею украла Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 8761
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21.11.2020 23:04 Ответить
Выходит
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21.11.2020 23:19 Ответить
Inside the World Championships of Cow Chip Tossing

Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану - Цензор.НЕТ 3481
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22.11.2020 00:08 Ответить
А лапті кидають далі всіх. Читай що я писав.
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22.11.2020 00:24 Ответить
А пузатий касаб, він же головний па їхньому коцмасу, він же кацміческій пает казав, що у амєрікосов пасадка здійснюється тільки в океані, куди спєціально підганяють плавучу посадкову платформу. А тут, на тобі Ванденберг, "сідають" на землю. Ніколи не вірте мацкалям.
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21.11.2020 23:29 Ответить
А в это время "супер-развитая, в космическом отношении," Рашка скромно доедала в стороне х.й без соли. Рагозин, мля.
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22.11.2020 01:33 Ответить
Ну может наконец то они увидят движение воды .....через ядро Земли. Да, да, движение мертвой воды Осириса. Таймлапс системы наиболее точно описан в книге мертвых древнего Египта. Вода стекает в Атлантическом океане к ядру планеты и вытекает в Тихом, точь в точь, как в манускрипте Войнича и в храме Хартхор в Дандере. Именно поэтому этой водой так легко!!...управлять, для этого используют спутник планеты, вращающийся(обязательно!) ТОЛЬКО одной стороной к планете. Излучая из него определенную частоту гравитационной волны(моду) вы моделируете режим реактора, в ядре планеты, то нагревая, то охлаждая, то создавая турбулентности(вихри). Таким образом моделируется климат....ЛЮБОЙ! планеты, и... уничтожаються ненужные вам формы жизни на ней......включая ...вас самих, наивные Фомы неверующие.
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22.11.2020 07:39 Ответить
Я не знаю причин истерии по спейсХ и аккумуляторных Тесла, но был тот, чье величие не имеет равных в истории планеты. Это канечно ...Имхотеп. создав из ничего, на пустом песке цивилизацию(как гундосит один зеленый в Кремле) его имя останется навечно... в наших сердцах. Но!...но!....был еще кто то оставшийся неизвестным, которому удалось его переплюнуть. Это создатель Ангкор Ват. Используя систему куполообразных, а не рупорных антенн, и тоже создав антенное поле, этот Создатель добился гораздо большего эффекта. Чего стоит только один саркофаг, уже имющий линзу в вершине и отверстие у основания. Т.е это было нечто вроде домны, машины с непрерывным циклом по производству оксида трития. И самое главное этот Создатель ..уже!!! тогда использовал гравитационное линзирование, ставшим известным только сейчас. Мало того, перед постройкой Ангкор Ват этот гений смоделировал храм в уменьшенной форме, т.е использовал по сути некий АвтоСАD. Жаль, что его имя останется неизвестным, по тем же причинам, ...описанным выше.
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22.11.2020 08:13 Ответить
 
 