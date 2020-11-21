Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана. ВИДЕО
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Ракета Falcon 9 в субботу успешно вывела на штатную орбиту научный океанографический спутник Sentinel-6A Michael Freilich.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter SpaceX.
"Вывод спутника подтвержден", - сообщила компания.
Deployment of Sentinel-6 Michael Freilich confirmed pic.twitter.com/1ZsiSOyeaj— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020
Как отмечает Интерфакс-Украина, запуск ракеты со спутником был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.
Liftoff! pic.twitter.com/wnkvwe09Lb— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020
Через 53 минуты полета космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich вышел на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.
Он является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий. Аппарат войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.
Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020
Тем временем первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 через 8 минут 19 секунд после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадке на базе Ванденберг.
Пожалуйста, подождите...
Даже не база, а целая колония.
Адже на сайті Роскосмоса є кілька його віршів, і, здається, навіть одна пісня на його текст. Після критики в інтернеті, замість того, щоб видалити цю графоманську х...ню, туди додали відомий совковий шлягер "Зємля в акумуляторє..." )))
https://www.youtube.com/watch?v=Q7z16zo0h3I
Зачем от нее отказываться?
Часом не Пенсильвания или Мерилэнд?
Шансы найти в яме "Гэтлинг" довольно высоки!
https://www.rkguns.com/colt-1877-bulldog-gatling-gun-45-70-government-five-barrel-tripod-model-colcgg1877.html
Но в Украине, дешевле и проще будет купить четырехствольный авиационный пулемет ГШГ...
при сборке на космодроме Гвианского космического центра, при монтаже двигателя в корпус ракеты ВЕГА, местными инженерами был перепутан провод вектора тяги..
украинский двигатель работал штатно!..
а это кабина Crew Dragon
Дракон превосходит Союз в основном многоразовостью, ну и грузоподъёмностью/вместительностью, но на то он и выводится более мощной ракетой.
А че, ви вже там, дааавно..
🤣🤣