На передовой отметили День десантно-штурмовых войск. ВИДЕО

Война на Донбассе доказала, что "единого десантного братства" не стало. Российские десантники - агрессоры, украинские - защищают целостность страны. Поэтому бойцы рады, что дата профессионального праздника не совпадает.

Об этом говорится в сюжете Виктории Ковалевой на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ.

В профессиональный праздник львовские десантники принимают поздравления на передовой. Знаки отличия и слова благодарности получают прямо на позициях. Один из награжденных - защитник с позывным Бонд. Десантником стал по примеру отца.

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За год службы Бонд выполнил шесть прыжков. После второго - получил право носить темно-бордовый берет, символ украинского десанта.

"На данный момент мы не ходим в беретах. Потому что мы на выполнении боевого задания в зоне ООС. Но мы с беретом в сердце. И боевой дух с нами всегда также присутствует. В сердце всегда", - объясняет военнослужащий.

Украинские десантники сменили голубые береты на темно-бордовые три года назад. В разгар российской агрессии на востоке Украина установила новую дату профессионального праздника десантно-штурмовых войск. Теперь это 21 ноября. Командир подразделения рассказывает: радуется, что сейчас даты и символы ДШВ отличаются от российских. То, что боевого братства десантников постсоветских стран не стало - почувствовал на себе летом 2014-го, когда держал оборону Луганского аэропорта.

"В 2012 году заместитель командира 76-й воздушно-десантной дивизии был как гость, как побратим-десантник у нас в бригаде, полка на то время. С началом агрессии он занимал должность командира второго армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации, который находится тут, перед нами", - говорит боец ВСУ Владимир.

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Сейчас подразделение держит оборону Станицы Луганской. На этот участок фронта с начала войны возвращается уже во второй раз. Говорят, по сравнению с началом боевых действий ситуация существенно изменилась.

"Сейчас гораздо тише. Несем службу. Это чувствуется на данный момент. Тогда было гораздо хуже. Конечно, стреляли! И из стрелкового оружия, и артиллерия, все было", - говорит Виктор, военнослужащий ВСУ.

У защитников Станицы с врагом в Луганской области собственные счеты. Подразделение, которое держит здесь оборону, одним из первых стало на защиту страны в 2014-м. На протяжении почти четырех месяцев, в полном окружении, героически удерживало Луганский аэропорт. Сейчас мечтают вернуться - и именно там установить украинский флаг победы.