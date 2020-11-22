Гражданин Беларуси Лукашук около семи часов простоял на коленях возле посольства РБ в Киеве. ВИДЕО

Антон Лукашук уехал из Беларуси несколько дней назад. 21 ноября он около 7 часов простоял на коленях и в наручниках перед белорусским посольством в Киеве в знак солидарности с репрессированными соотечественниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

По словам Лукашука, цель его акции - привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к царящему в Беларуси беззаконию и попросить упростить пребывание белорусских граждан в Украине.

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Мужчина занимался компьютерной графикой в ​​Беларуси и был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку его персональные данные были обнародованы - он сотрудничал с одним из запрещенных telegram-каналов в Беларуси.

Лукашук обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.

Отметим, что в данный момент белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

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