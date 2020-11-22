Гражданин Беларуси Лукашук около семи часов простоял на коленях возле посольства РБ в Киеве. ВИДЕО
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Антон Лукашук уехал из Беларуси несколько дней назад. 21 ноября он около 7 часов простоял на коленях и в наручниках перед белорусским посольством в Киеве в знак солидарности с репрессированными соотечественниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.
По словам Лукашука, цель его акции - привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к царящему в Беларуси беззаконию и попросить упростить пребывание белорусских граждан в Украине.
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Мужчина занимался компьютерной графикой в Беларуси и был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку его персональные данные были обнародованы - он сотрудничал с одним из запрещенных telegram-каналов в Беларуси.
Лукашук обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.
Отметим, что в данный момент белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.
Пожалуйста, подождите...
не в Киеве под посольством торчать надо
а в белорусских кустах под резиденцией лукашенка с заряженной СВД .
они же с самого начала сказали, что не майдауны
Понимаешь, Антош. Мы внимательно наблюдаем за тем "беззаконием", которое творится в твоей стране. Даже более внимательно и с большим сочувствием, чем следовало бы. Исходя из того, как вы, беларусы, "наблюдали", "поддерживали" и "сочувствовали" нам, когда 7 лет назад у нас на Майдане убивали/калечили сотни людей..... Жаль, конечно, смотреть на то, как садисты гемселят ваших женщин и стариков. При наличии крепких беларуских парней.... Но для того, чтобы "вести диалог" с узурпатором, не нужно "ждать его звонков". Нужно просто "пригласить его на коктейль". За вас этого НИКТО не сделает!
И да. В Украине принято преклонять колени перед Героями, а не перед узурпаторами. Тянет постоять на коленях? Сходи на Крещатик. Встань на колени перед образом своего соотечественника Жизневского- Героя, отдавшего ЖИЗНЬ за Свободу чужой страны.... Перед ним преклоняют колени даже наши президенты.
дружньої) країни луко -*****.
Кто каждый деньидет за них на бой.
(с) Гёте
разве может свободный человек так свой протест выражать?
если флэш-моб, то хватило бы и пары минут, а так... какая-то рабская психология выходит
И этот туда же - где сраке теплее.
При этом 0 ментальности современного человека Запада...
Ххххххххххххххххххх
Бунтовал наверное?
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.
("Марш УПА" - Гімн ОУН). Він (білорус) хоче щоб зеленский вирішив проблеми білорусів? Рабска псіхологія. Краще би брав в руки зброю. Що в московіі , що в білорусіі , вони раби, а раб не може по іншому думать, вони впевнені що іхні проблеми буде хтось вирішувать.
Осмысленный и всещадящий!
В стране, где грунт созрел для хунт,
Он видится ненастоящим.
упростить получение гражданства, да его и так почти даром можно получить. как и раньше....
(www.svoboda.org/a/30953316.html)
То есть начнется реальный террор - с убийствами, как в Чили.
Словесные провокации есть уже сейчас: «Если бы кого-то из той же альфы убили бы с особой жестокостью».
- В ответ за каждого своего - убьют нескольких заложников - сфабрикуют причастность.
Начнется эскалация, и обычная гражданская война. При этом «любой сотрудник понимает, что совершено огромное количество преступлений», и для них «назад дороги нет». Но есть надежда потопить в крови - они вооружены и контролируют все ресурсы. - Пиночет 15 лет держался. Ему помогали немногочисленные инструкторы ЦРУ. Но Лукашенко будут помогать многочисленные «волонтеры» из РФ.
Опасно продолжать ограничиваться протестами - озлобление и мстительность растет у обоих врагов. § Что делать? - быстро организовать западную помощь:
1. E-голосование белорусов за Переходное правительство.
Находиться оно будет за границей, работать - онлайн.
2. Петиции, акции, чтобы западные правительства объявили:
a. Об аресте счетов организаций и людей в том числе из РФ, которые продолжат сношаться с террористами и их организациями.
b. Что преступления против народа не имеет срока давности. И что от конфискаций могут пострадать семьи террористов тоже.
3. Подпольный путь эмиграции силовиков. Объявить амнистию для тех, кто воспользуется этим путем прежде крови.
Остаются не потому что «назад дороги нет», а потому что с «предателями» расправляются еще хуже, и даже в Британии.
4. Договориться онлайн с родственниками силовиков, чтобы развернуть «разделение силового блока с народом».
С 2-й стороны, если белорусы победят до 2024, то Путину будет выгоден турецкий гамбит - плебисцит Карабах-наш.
Я предлагаю новую внешнюю политику для США - "виртуализацию" ее:
1. Прекратить использовать физические войска за границей - как правило.
2. Активизировать действия - через Интернет.
США отстали от России в военной политике.
Россия использует "танки", а США используют "кавалерию" против "танков".
Сегодня психологические действия более эффективны, чем физические действия.
США необходимо перейти от пассивной обороны против вмешательства в выборы и т.п. в США - к Активным действиям - в государствах, которые представляют угрозу для США.
Активные действия должны заключаться в контрпропаганде направленной на жителей России и подобных ей стран. В 1-ю очередь - на Беларусь.
Активные действия должны иметь приоритет не только над военными действиями, но и над санкциями и принуждением к выполнению договоров подобных СНВ-3. § Пересадить "кавалерию" на "вертолеты":
Я предлагаю не создавать новые подразделения, а переориентировать уже существующие департаменты, включая военные департаменты.
Это предотвратит снижение финансирования военного персонала в США, и снизит их сопротивление новой внешней политике США.
Напротив, это даже упростит рекрутирование рекрутов для армии США. - "Игры" вместо личного участия в убийствах сделают военных США более привлекательными для молодежи. § Не использовать солдат США за границей:
Вместо солдат США необходимо использовать местных друзей США в целевых странах.
Надо передавать друзьям США - высокотехнологическое оружие, желательно не-убивающее.
Если это оружие попадет в руки врагов США, то оно будет бесполезным, поскольку его главные компоненты - это коммуникационные сети и Программное обеспечение.
Солдаты США также будут участвовать, но только - дистанционно.
Ливия и Ирак - есть примеры неэффективности военной политики 19-го века. - США не были успешными там.
Вчера США потеряли Донбасс в Украине, но после применения психического AI - ориентированного на психику человека - США проиграют США. § Контрпропаганда:
Контрпропаганда направленная на жителей России должна быть конструктивной.
Необходимо:
1. Показать, что причиной того, что, например, полиция в России является криминальной мафией - есть отсутствие демократии - подчиненность полиции не местным жителям, а Кремлю.
2. Предложить жителям России доступные действия для повышения качества их жизни - через демократизацию России.
Демократическая Россия не только сохранит триллионы долларов США, но также позволит демократическим США выжить.
Movement for People's Party (MPP) есть в США
Они декларируют:
"Большинство людей в США не чувствуют себя представленными ни Демократической, ни Республиканской партиями.
2/3 американцев сейчас призывают к созданию новой крупной партии.
Конгресс выполняет приказы Уолл-стрит, корпораций и миллиардеров - независимо от того, какая партия находится у власти". (https://peoplesparty.org/our-plan)
"Мы используем децентрализованную и горизонтальную организационную структуру
- "Self-organizing systems (SOS)". (https://peoplesparty.org/about/organizational-structure)
Однако эта SOS похожа на "Демократический централизм" КПСС: § "Coordinators":
Подводят итоги работы, набирают новых волонтеров, помогают подбирать волонтерам Роли в их Рабочих группах, планируют и организуют встречи.
Представляют мнения членов своей Рабочей группы в кругу координаторов, который собирается для принятия решений по общей стратегии и инициативам. § Roles:
Каждый человек в Рабочей группе или Круге будет иметь одну или несколько Ролей, за которые они несут ответственность (Роли сопоставляют людей с задачами)".
(https://peoplesparty.org/about/organizational-structure)
Self-organizing на самом деле должна быть децентрализованной - инициатива должна исходить только снизу, Координаторы ничего не должны решать. IT-процедуры горизонтально согласованные участниками должны выполнять роль Координаторов.
"Помощь Координаторов в подборе волонтерам Ролей" и т.п. обычно становится властью Координаторов.
Если лидеры "Народной" партии не заинтересованы в монополизме своей власти, то где web-страницы с контактами рядовых активистов?
"Народная" партия будет такой же "народной", как "Китайская народная республика". § "Канализация" активности американцев:
Не предлагаются альтернативные структуры для решения объявленной проблемы - "Партии истеблишмента не имеют внутренних демократических механизмов… они непроницаемы для внутренней демократии на фундаментальном структурном уровне".
Упоминаются только "Консультативный совет экспертов и влиятельных лиц,… Планирование событий с союзниками и спонсорами".
По-видимому, эта деятельность полностью отдана Координаторам.
Деятельность же обычных участников сводится к "баннеры, флаеры, арт, световые проекции".
Таким образом, как всегда исполнители заманиваются правдивым лозунгом - для канализации их активности в "канализацию".
Однако при применении психико-ориентированного AI - будут унесены в "Канализацию Истории" - сами США.
Исходной деятельностью участников должны быть поиск и экспериментальная проверка социально-политических дизайнов альтернативных тому, при котором "конгресс выполняет приказы Уолл-стрит". § Между 2-х огней:
"Гарантия труда, прожиточного минимума, жилья, здравоохранения, соц. обеспечения, образования и свободы от монополий и недобросовестной конкуренции каждому американцу" - это хорошо.
Но не будет ли гарантом бюрократический класс - в дополнение к классу миллиардеров?
Надо гарантировать не столько благосостояние - сегодня, сколько - выживание американцев - завтра.
Даже если американцы добьются социальных гарантий сегодня, то уже через 30 лет эти гарантии начнут деградировать по причине резкого совершенствования манипуляций мнением американцев, с которыми они не смогут ничего сделать. § Оптимальны - истинные демократия и либерализм:
Надо искать возможность снижения экономической поляризации - с помощью либеральных и демократических методов, а не бюрократических.
Надо думать не о том, чтобы больше отнять, а о росте демократии.
Надо думать не о противопоставлении власти государства - власти корпораций, а о снижении власти, лоббистских возможностей последних.
Обеспечение социальных гарантий и перераспределение дохода необходимо - не с помощью государства и не через федеральные налоги, а - с помощью прозрачной свободной плоской IT-системы, а также прямым самоуправлением - на месте и на производстве.
Сегодня не нужно вскармливать Пентагон для защиты от русских ракет, - вместо него необходима децентрализованная контрпропаганда.
Иначе по-прежнему "Конгресс будет выполнять приказы Уолл-стрит, корпораций и миллиардеров". § Совещательная сеть:
Лучший способ для этого есть не новая "прогрессивная" партия, а Совещательная сеть - демократическая аналитическая IT-структура, которая будет сама вырабатывать законопроекты, а не выдвигать кандидатов в конгрессмены, выдвижением которых легко будут манипулировать и которых легко купят или обманут в 2050.
Оптимальный метод повышения экономического равенства есть истинный либерализм.
Америка не свободна - в ней сохраняется много монополизма.
Примеры:
- Интеллектуальная "собственность" корпораций (либерализация интеллектуальной "собственности" в фармацевтике эффективнее, чем "Medicare");
- Ограничения профсоюзов (равновесие свободы);
- Ограничения покупки заводов работниками.
При нулевых монополизме и ренте - средняя сверхприбыль миллиардеров стремится к нулю.
Есть "Закон сохранения богатства" - сколько убудет у ренто-получателей, столько же прибудет к разработчикам.
При максимальной свободе экономика будет расти - максимально быстро тоже. § Ответственность американцев:
Американцы и без гарантий живут лучше, чем 90% землян. Именно американцы должны гарантировать выживание Земли.
Надо объяснять техасцам, что политика это не футбол, а Трамп - не рок-звезда. - Американцы несут огромную ответственность за судьбу не только своих потомков, но и за судьбу Земли и смысла Мироздания.
Вред миграции с Юга в Европу (и в США) заключается в том, что миграция снижает уровень демократии в Европе (и в США), в частности провоцирует рост ненависти между расами и религиями. Мультикультурализм слишком труден для европейцев, более эффективно любить - на расстоянии.
Отгораживание от проблемы Стеной есть увеличение проблемы тоже.
Лучшее решение против миграции есть создание удаленных рабочих мест в Африке (в Центральной Америке). § Замкнутый круг нищеты опасен в 21-м веке:
Нео-"либеральная" глобализация - экономическая специализация между странами - лишь увеличивает безработицу и нищету на Юге, поскольку государства Юга не могут конкурировать с демократическими странами Севера.
Безработица и нищета в Африке провоцируют "хищническую экономику" - более выгодно для людей участвовать в войнах и конфликтах вместо мирного труда.
"Хищническая экономика" увеличивает социальную поляризацию в обществе, что в свою очередь увеличивает нищету большинства людей в Африке.
Это, в свою очередь, провоцирует сохранение авторитарных режимов в Африке, и снижает перспективы демократии в мире.
Главным фактором нищеты в Африке является низкий уровень образованности.
Высокая рождаемость в Африке поддерживает низкий уровень образованности, а низкий уровень образованности поддерживает высокую рождаемость.
Возможно, что группы властителей крупных авторитарных государств тоже участвуют в "контрабанде" мигрантов, поскольку они заинтересованы в снижении демократии в Европе. § Для европейцев выгодно:
1. Переориентироваться на глубинное глобальное разделение труда - вместо локального разделения труда - в Европе, и разделения труда между государствами.
2. Проложить высокоскоростные информационные магистрали из Европы в Африку.
3. Организовать создание дистанционных рабочих мест в Северной Африке - для низко-квалифицированных видов работ.
4. Брать в аренду территории на Юге для Свободно-демократических зон, которые будут поддерживать европейцы.
Глубинная глобализация - это глобализация без посредничества коррумпированных правителей. § Факторы оптимальности предлагаемого решения проблемы:
1. Уровень образованности в Европе намного выше, чем в Африке.
2. Коммуникационные технологии быстро падают в цене. § Примеры дистанционных рабочих мест:
1. Социальная работа - присмотр, помощь и общение.
2. Безопасность.
3. Дистанционные водители такси, операторы горнодобывающего оборудования и клининга.
4. Работа на промышленных предприятиях посредством Аватаров.
5. Обслуживание клиентов в заведениях общепита и т.п. § Правовая подготовка:
Для дистанционной работы необходимо предварительно создать правовую базу.
Например, создать межгосударственные правовые процедуры для дистанционных водителей. § Другие преимущества дистанционной работы африканцев в Европе:
1. Культурный обмен без побочных эффектов.
2. Снижение скорости развития психико-ориентированного AI. Африканцы дешевле роботов пока. § Поэтапное развитие и самофинансирование:
После создания рентабельных совместных предприятий, например в Ливии, Ливане, Информационные магистрали могут быть продлены на юг - на принципах самофинансирования этих предприятий.