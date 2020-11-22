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Полиция Киева о штрафах за отсутствие масок: Сотрудники больше нацелены на профилактическую работу, а не наказание. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Согласно изменениям в законодательстве по штрафам за отсутствие масок, с 21 ноября полицейские имеют право на месте выносить соответствующие решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сотрудники полиции в составе мобильных групп, которые осуществляют проверку соблюдения карантинных ограничений, прежде всего нацелены на проведение профилактической работы среди граждан. Такие проверки проводят в общественных зданиях и общественном транспорте", - отмечается в сообщении.

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В рамках профилактических мероприятий правоохранители:

- разъясняют новые требования законодательства,

- подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.

- раздают гражданам защитные маски тем, у кого их нет.

"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - констатировали в полиции Киева.

Напомним, с 21 ноября в Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие маски.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Полиция Киева о штрафах за отсутствие масок: Сотрудники больше нацелены на профилактическую работу, а не наказание - Цензор.НЕТ 4921
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22.11.2020 06:42
+8
Якщо це буде саме так, як написано у статті, це добре. Ми ж не тварини якісь, треба розуміти елементарні речі та поважати здоров'я оточуючих нас людей. Ніхто ж не може бути впевненим у тому, що він здоровий та не заразний до перших проявів симптомів. Носіть маски та не видригуйтесь, а до антиковідників карма сама прийде.
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22.11.2020 02:45
+5
А як на мене баранів як раз роблять із нас, коли примушують бездумно носити намордники чи виконувати інші команди тих псевдо-керівників, які намагаються нами керувати
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22.11.2020 07:13
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Правила форума Совет форумчан
киевляне - ховайтесь за вами идут-звонок в дверь?
маску на хлебало и хер бы с ней с той яишницей,,,,
мусора превентируют....
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22.11.2020 02:20 Ответить
Та не усугубляй... -- ты шо, нас не знаешь -- похерим любэ! *)
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22.11.2020 02:46 Ответить
Полиция Киева о штрафах за отсутствие масок: Сотрудники больше нацелены на профилактическую работу, а не наказание - Цензор.НЕТ 4921
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22.11.2020 06:42 Ответить
лучшая профилактика - штраф 200 гривен на месте!
это даже лучше чем дать пациенту понюхать нашатырного спирту ! Поліція Києва про штрафи за відсутність масок: Співробітники більше націлені на профілактичну роботу, а не покарання - Цензор.НЕТ 2422
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22.11.2020 13:49 Ответить
а еще недавно киздили в парках без масок и просто за то, что в парке, и ловили плавцов в Днепре, за то, что без маски как дельфины, гады, плавают!!!)) неужели реформы начинаются на 6-м году реформирования??
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22.11.2020 08:41 Ответить
Профилактика?Профилактика ДО а не после и вовремья мора,сейчас обязано проводится лечение тех кто даже подозревается в инфекции не принудительная ,,самоизоляция,,без контроля и убытков для группы риска на что правительство забило большой и толстый создавая всевозможные препятствия здоровым людям наказывая их штрафами и безработностью и повышая тарифы на жизнь.
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22.11.2020 09:20 Ответить
руки мыть надо всегда, родной !!!!
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22.11.2020 14:03 Ответить
Мою да еще и спиртом,к сожалению употреблять этот антисептик на работе очень даже очень нежелательно,а дома уже пользуюсь натуральным домашним вином.
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22.11.2020 14:09 Ответить
Профілактика по українськи.Знищили заборонами малий бізнес тепер планомірно знищують середній.
По всім прийнятим мірам проти пандемії всі мають значне обмеження окрім великих супермаркетів в яких ,,дотримуються всі необхідні предостороги,, але це маячня.
Середній бізнес працює по кварталах міста і там отоварюються в більшості одні і тіж люди де за годину проходять декілька сотень людей і при зараженні легше виявити вогнище зарази але їх держава придушила загнавши людей із різних районів міста в супермаркети які тепер за годину відвідують тисячі та ніхто не знає із яких районів міста.Достатньо одного хворого щоби рознести вірус неконтрольвано по цілому місту.Це виглядає не боротьбою із вірусом а лобіруванням інтересів власників великих торгових центрів.
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22.11.2020 09:43 Ответить
Якщо це буде саме так, як написано у статті, це добре. Ми ж не тварини якісь, треба розуміти елементарні речі та поважати здоров'я оточуючих нас людей. Ніхто ж не може бути впевненим у тому, що він здоровий та не заразний до перших проявів симптомів. Носіть маски та не видригуйтесь, а до антиковідників карма сама прийде.
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22.11.2020 02:45 Ответить
Беда в том, что не Зеля дурак, а украинцы инстинк самосохранения потеряли где-то... -- в Голодоморе, наверное?
-- но хрен вам! -- ваши бабы вам украинцев не нарожают -- токо кацапов за 250 гривников, разве шо... -- за ночь.
Германия рядом!!! -- це ж точно Европа!!! -- и тут лучше, чем у всех -- в плане ношения масок и последствий.
Шо, трудно вести себя, как немцы? -- как будет по-украински: феррюкте лёйтэ? -- так ото ж...
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22.11.2020 02:53 Ответить
не шуми, если честно тебе и мне немного легче чем киевлянам...
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22.11.2020 03:17 Ответить
Ну, каждый не только кузнец своего счастья, но и плотник своего гроба... -- ну давай пожалеем их за то, шо они такие.

А мы им хто тогда? -- нас они не пожалеют ... -- мыж тут сало з мэдом йисымо...*)
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22.11.2020 03:23 Ответить
***** я циник, но ты так шо та особенога...
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22.11.2020 03:36 Ответить
Ну извини...*)
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22.11.2020 03:37 Ответить
та нормальный пароход....
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22.11.2020 03:40 Ответить
Короче, я не знаю, как ты и все остальные киевляне -- маски у меня 3 штуки на день. Две из них сам сконструировал -- типа респираторов. Пять штук в Китае заказал по Али Экспресс. -- это уже другой уровень защиты.
В всех моих машинках дезинфекторы и протирочный материал. На велике отдельно то же самое...

По хате -- в белых тапках хожу...*)

Где я мне ещё легче, чем киевлянам? -- шо я такой дурной киевлянин, но в Германии?
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22.11.2020 03:34 Ответить
ты под себя ответил, но дело не в етом...
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22.11.2020 03:46 Ответить
Здаля завжди легше Україну любити
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22.11.2020 08:27 Ответить
Посмотрел я на графичек - даже хуже нашего на сейчас выглядит. Ещё догоните и перегоните.

Масочники хреновы
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22.11.2020 09:57 Ответить
А в чём? -- киевляне думают, шо спасение утопающих -- дело рук спасательной станции!
Так хто им доктор? -- а я ж только уролог, да и то, бывший...
Ты свою Американскую жизнь сам поднимал, или полностью на Государство положил?
-- я, сам... ...например... -- и так везде! *)
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22.11.2020 03:51 Ответить
ты опять под себя но я понял - я свою Америку зубами грыз...
приехал с долгом за билеты - жены, сына и свой - работал и учился...
как понял шо пора подниматься - поднялся .
не уверен шо смог бы етот подвиг сотворить еще раз...
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22.11.2020 05:45 Ответить
А и зря!
Пока не начнут бить баблом по карману до баранов не дойдет
И, кстати, это касается не только наших баранов.....
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22.11.2020 05:26 Ответить
А як на мене баранів як раз роблять із нас, коли примушують бездумно носити намордники чи виконувати інші команди тих псевдо-керівників, які намагаються нами керувати
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22.11.2020 07:13 Ответить
от тут все не так ---- вдягай маску візде - і даже в ....де. Поки твоїх родичів не торкнуло, то ти ґґ -- сміливий.
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22.11.2020 08:44 Ответить
Мене самого торкнуло. Я перехворів. Коли я був активним носієм, я сидів вдома. Зараз в мене є тест на антитіла. Носити намордник для мене - це безглуздя, бо я не можу бути носієм. Як і для тих, хто думає, що їх намордник захистить від носія. З таким ж ее успіхом можна носити намисто з зубів лева чи заряджену воду
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22.11.2020 14:08 Ответить
Розумієш, друже, COVIDу все одно, бран ти чи я, чи Зе, чи Бе. Можливо хтось і руки не буде мити, бо його "цар" потискав, але до рота нести заразу не потрібно. Вмирають усі майже однаково, але мене точно у Феофанії не бдуть лікувати. А тебе будуть?
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22.11.2020 12:58 Ответить
Я дома перехворів з 37,1
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22.11.2020 14:05 Ответить
"Сотруднікі" налаштовані на те, щоб отримати хабаря за нескладання протоколу
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22.11.2020 07:11 Ответить
Хорошо бы это делать в свете научных дослиджень данцив.- эксперемент 3000 чел эфект от заражением ковида в масках в районе статистической ошибки. Вредность одназначна как зборщика пыли с микробами и выделениями котрые мы вдыхаем обратоно также кожные раздражения.
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22.11.2020 08:15 Ответить
Про чуму теж колись не знали, що її блохи переносять. Так от ж.... до чого я. В нашому підвалі тих бліх повно, бо живуть котики, яких депутити визнали складовою екосистеми.. В мене питання: COVID теж складова екосистеми? Такі да! Але яка зараза пристане до мене, кошенятко чи його блоха з COVIDом, - мені невідомо. Депутати 25 жовтня відбули хто куди, а COVID залишився і вбиває нєпадєцкі
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22.11.2020 13:03 Ответить
вбиває нєпадєцкі - хватит в штанишки от простуд писаться
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22.11.2020 19:05 Ответить
Ну і як вони зібрались штрафувати? Наприклад: людина без маски, без документів, в кишені 40 гривень.
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22.11.2020 08:29 Ответить
знаєте, я б отим свиноподібним, які з маски носа виставляють , наприклад, або заходять в транспорт чи а аптеку чи в магазин без маски,- ото куплю якусь невелику биту в спорттоварах і хоч разів пару в того висунутого поверх маски носяку удолбошу, а там що буде.Гадаю, поліціянти мене зрозуміють і підтримають і ще раз у носяку поверх маски заїдуть.
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22.11.2020 08:49 Ответить
Та вас, таких удолбишей, повний інтернет.
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22.11.2020 09:31 Ответить
А он тебя ножичком, как на россии позавчера. Сатри какая борзая.
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22.11.2020 09:59 Ответить
Якщо поліція не справиться з захворюванням на коронавірус в Україні, то за кожного хворого має нести відповідальність. В такому разі треба подавати на поліцію до суду, якщо хтось захворіє на коронавірус.Також, якщо хворих на коронавірус з кожним днем буде більше, то поліцію треба заборонити за неподобністю. Поліція Києва про штрафи за відсутність масок: Співробітники більше націлені на профілактичну роботу, а не покарання - Цензор.НЕТ 9549
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22.11.2020 09:03 Ответить
нацельте полицаев на наказание...
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22.11.2020 09:38 Ответить
Ничо полицай у нас пешкодралу сделать не может, да и не хочет особо.
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22.11.2020 10:00 Ответить
Ага... именно на профилактику. Мы что, нашу мусорню не знаем.
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22.11.2020 10:11 Ответить
Поліція Києва про штрафи за відсутність масок: Співробітники більше націлені на профілактичну роботу, а не покарання - Цензор.НЕТ 6652https://pbs.twimg.com/media/EnXhhBfXcAQoobB?format=jpg&name=medium
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22.11.2020 10:43 Ответить
хорошо когда не с кем на свидания ходить
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22.11.2020 12:17 Ответить
Как появились денежные знаки, то разъясненье ваше стало им до сраки!!!
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22.11.2020 12:59 Ответить
не одевать намордники и все
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22.11.2020 19:06 Ответить
 
 