Полиция Киева о штрафах за отсутствие масок: Сотрудники больше нацелены на профилактическую работу, а не наказание. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Согласно изменениям в законодательстве по штрафам за отсутствие масок, с 21 ноября полицейские имеют право на месте выносить соответствующие решения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Сотрудники полиции в составе мобильных групп, которые осуществляют проверку соблюдения карантинных ограничений, прежде всего нацелены на проведение профилактической работы среди граждан. Такие проверки проводят в общественных зданиях и общественном транспорте", - отмечается в сообщении.
В рамках профилактических мероприятий правоохранители:
- разъясняют новые требования законодательства,
- подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.
- раздают гражданам защитные маски тем, у кого их нет.
"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - констатировали в полиции Киева.
Напомним, с 21 ноября в Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие маски.
Пожалуйста, подождите...
маску на хлебало и хер бы с ней с той яишницей,,,,
мусора превентируют....
это даже лучше чем дать пациенту понюхать нашатырного спирту !
По всім прийнятим мірам проти пандемії всі мають значне обмеження окрім великих супермаркетів в яких ,,дотримуються всі необхідні предостороги,, але це маячня.
Середній бізнес працює по кварталах міста і там отоварюються в більшості одні і тіж люди де за годину проходять декілька сотень людей і при зараженні легше виявити вогнище зарази але їх держава придушила загнавши людей із різних районів міста в супермаркети які тепер за годину відвідують тисячі та ніхто не знає із яких районів міста.Достатньо одного хворого щоби рознести вірус неконтрольвано по цілому місту.Це виглядає не боротьбою із вірусом а лобіруванням інтересів власників великих торгових центрів.
-- но хрен вам! -- ваши бабы вам украинцев не нарожают -- токо кацапов за 250 гривников, разве шо... -- за ночь.
Германия рядом!!! -- це ж точно Европа!!! -- и тут лучше, чем у всех -- в плане ношения масок и последствий.
Шо, трудно вести себя, как немцы? -- как будет по-украински: феррюкте лёйтэ? -- так ото ж...
А мы им хто тогда? -- нас они не пожалеют ... -- мыж тут сало з мэдом йисымо...*)
В всех моих машинках дезинфекторы и протирочный материал. На велике отдельно то же самое...
По хате -- в белых тапках хожу...*)
Где я мне ещё легче, чем киевлянам? -- шо я такой дурной киевлянин, но в Германии?
Масочники хреновы
Так хто им доктор? -- а я ж только уролог, да и то, бывший...
Ты свою Американскую жизнь сам поднимал, или полностью на Государство положил?
-- я, сам... ...например... -- и так везде! *)
приехал с долгом за билеты - жены, сына и свой - работал и учился...
как понял шо пора подниматься - поднялся .
не уверен шо смог бы етот подвиг сотворить еще раз...
Пока не начнут бить баблом по карману до баранов не дойдет
И, кстати, это касается не только наших баранов.....