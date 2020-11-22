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МВД (9221) Минздрав (4828) трансплантация (152) Геращенко Антон (1438)

МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко. ВИДЕО

Министерство внутренних дел подпишет меморандум с Министерством здравохранения о предоставлении самолетов и вертолетов стуктур МВД для медицины катастроф.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что речь идет о срочной транспортировке участников ДТП, получивших тяжелые травмы, о транспортировке донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было в недавней ситуации с пересадкой сердца Борисом Тодуровым, о которой сообщил Геращенко.

"В прошлую пятницу, всего за 4 часа удалось обеспечить экстренную транспортировку Бориса Тодурова из Мариуполя во Львов для пересадки сердца от внезапно появившегося донора (человека, личности, жизнь которого, к сожалению, подошла к концу) 36-летнему жителю Хмельницкой области, который умер бы в ближайшие недели, если бы ему не был вставлен в грудь новый "мотор".

Военные летчики на вертолете, перебросили Бориса Тодурова из закрытого для гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье. Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где экипаж патрульной полиции максимально быстро доставил хирурга в госпиталь, в котором готовилась операция по трансплантации сердца", - рассказал Геращенко подробности.

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"В том числе и с этой целью Министр МВД Арсен Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter, которые покроют всю территорию Украины и будут спасать жизни людей, как в случае чрезвычайных происшествий и катастроф, так и оказывая помощь при срочной транспортировки людей и грузов в медицинских целях", - подытожил Геращенко.

МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко 01
МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко 02
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Топ комментарии
+8
МВД надасть не свій авіапарк а державний бо придбаний не аваковим і геращенком а на кошти платників податків. Геращенку слід відокремлювати свою шерсть від державної. МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2659
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22.11.2020 10:43
+7
Таке враження що спілкуюсь з дебілом.Нема різниці на яку структуру були придбані ці гелікоптери бо вони придбані на наші кошти а не на кошти даних структур і тому мають бути використані там де треба для людей котрі їх придбали, а не по забаганках високих мусорів.Бо вони зміняться а техніка лишиться в державі.
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22.11.2020 11:00
+6
Ща прям расплачусь! Антоша, боров ты наш спасательный. Это можно было бы сделать тихо, а не ради пиара. А не демонстрировать, что страна нищая, Минздрав голимый, а страна полицейская. и свой авиапарк, как у Люфтваффе. Чем ты козыряешь, тем что все бабло идет на МВД, а народу болт? На то бабло, что вы с шефом скрысятничали на закупках, полицейские должны не штрафовать за отсутствие маски, а ходить и их раздавать....
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22.11.2020 11:27
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хто ж це у хмельницькій області став вартий такої движухи?...
стефанчуки крають область, як заманеться...путають волинь з поділлям
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22.11.2020 10:33 Ответить
Цікаво, чого у медиків немає свого власного авіапарку? От наочний факт, що для зеленої влади влади є прерогативою. І це нездоров'я громадян.
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22.11.2020 10:33 Ответить
Авіа парк придбали за порошенка тож не треба ля ля.
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22.11.2020 10:44 Ответить
По перше, навчися гулити m.youtube.com › watch
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МВС придбало 55 гелікоптерів для потреб рятувальників та ...
По-друге, изто заважав Зєлєнскому перекидати гроші е на потреби МВС, дороги і іншу чухню, а на потреби Мінздоров'я. Хт заважав у піку Порошенку придбати гелікоптери для потреб медицини? Півтори року було.
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22.11.2020 10:52 Ответить
Таке враження що спілкуюсь з дебілом.Нема різниці на яку структуру були придбані ці гелікоптери бо вони придбані на наші кошти а не на кошти даних структур і тому мають бути використані там де треба для людей котрі їх придбали, а не по забаганках високих мусорів.Бо вони зміняться а техніка лишиться в державі.
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22.11.2020 11:00 Ответить
У мене е враження. Я таки спілкуюся з дебілом. Чому наші гроші у проекті нового б'юджету на потреби МВС збільшені, а на армію зменшені? Це ж наші гроші. Чи ми маємо платити так як білоруси - поліцаям, які будуть рлзганяти наші протести? І головне. То чому Зєлєнскій за 1,5 року нічого не зробив для медицини за наші гроші?
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22.11.2020 11:08 Ответить
Читай внимательно и думай и всё поймёшь
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22.11.2020 11:30 Ответить
Ви маєте претензії до моїх роздумів? 😮
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22.11.2020 11:58 Ответить
Я що дійсно спілкуюсь з дебілом? Я що тобі депутат що приймав той бюджет? Я так само невдоволений тим як приймаються бюджети і не тільки цей а й попередні бо попередня влада так само забезпечувала мусарню прокуратуру і суддів як і теперішня,і в мене теж є питання до зеленського чому такий розподіл.Надія лише на те що не втече і буде відповідать але разом з попередником.
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22.11.2020 11:30 Ответить
Не звізди. Ти задоволений, бо захищпюаєш і Зєлєнского і його зелений каал, а отже несеш пряму відповідальність за всі рішення, цієї влади. І за перекидання грошей з антиковідного фонду на асфальт, і за аз по 20 гривень. І не кажи що при Порошенку газ теж коштував 8,66. Бо рошлю тебе знову гугл ти, скільки у світі коштував аз у 2018 році і скільки зараз. Якщо хочеш бути схожим на людину, у якої є совість, краще покайся.
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22.11.2020 11:57 Ответить
У нас так спокійно пересаджують серце?
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22.11.2020 10:42 Ответить
МВД надасть не свій авіапарк а державний бо придбаний не аваковим і геращенком а на кошти платників податків. Геращенку слід відокремлювати свою шерсть від державної. МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2659
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22.11.2020 10:43 Ответить
А звідки у МВД гелікоптери,адже,по їх же словах,всі вертолети закупленні у Франції передані МЧС.Тільки чомусь на світлинах та коментарах СМІ чомусь в Мукачево прилетіли Нацгвардійці на французькому гелікоптері чомусь придназначеному для МЧС.
Та і яким боком МВД до єпідемії як що це діло МОЗ та МЧС?
Все як завжди,МВД зайсається медициною,СБУ бомжами та проституцією а МЧС охороною заповідників де розташовані дачі ,,впливових,,чиновників.
А медицина?А при чому тут медицина,скажете,,адже ,,членів,,і так в Україні не лікують.
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22.11.2020 13:38 Ответить
МВС,МЧС ,нацгвардія і прикордонна служба підпорядковані міністру внутришніх справ
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22.11.2020 13:51 Ответить
Возможно,но целевое предназначение вертолетов,если помните было предназначено для МЧС.Тем более что,как я думаю,этой структурой МЧС должна управлять структура 104,так как у нас нету 911.
А теперь к нам так несходительны менты которые к спасению людей ничего общего не имеют так как их обязанность ограничивается на соблюдении правового порядка в стране а не к спасению пострадавших.
У нас как всегда не соблюдается структурное строение ветвей власти.
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22.11.2020 14:05 Ответить
Спасали пациентов от COVID-19, а себя не уберегли: истории врачей, погибших от коронавируса в Украине https://www.obozrevatel.com/society/spasali-patsientov-ot-coviv-19-a-sebya-sberech-ne-smogli-istorii-vrachej-pogibshih-ot-koronavirusa.htm
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22.11.2020 10:44 Ответить
Красивый жест, конечно...
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22.11.2020 10:45 Ответить
Вы о чьем и о каком жесте говорите, все имеет свою ценУ. Клан тодуровых рулит.Сходите почитайте https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/12/7206431/
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22.11.2020 11:28 Ответить
Жест, даже красивый, не то же самое что поступок. Об этом и речь.
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22.11.2020 13:45 Ответить
упс, значит кваковская банда будет драть три шкуры с медицины тоже, а ведь прикроеться велики целями - спасением жызни человека.
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22.11.2020 10:55 Ответить
За чей счет будет тот банкет? коммерческое предложение минздраву интересное... на дополнительные премии верхушка мвд может подзаработать...
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22.11.2020 11:00 Ответить
"Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter..." То де ці гелікоптери, коли вони будуть в Україні і чи взагалі колись у нас будуть?
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22.11.2020 11:03 Ответить
Ьудут, попизжее.
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22.11.2020 12:43 Ответить
А почему МВД?Ведь закуплена же Украиной целая армада вертолетов у Франции для МЧС или их по назначению не существует?
Или МЧС не предназначены для помощи народу?
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22.11.2020 11:11 Ответить
Ща прям расплачусь! Антоша, боров ты наш спасательный. Это можно было бы сделать тихо, а не ради пиара. А не демонстрировать, что страна нищая, Минздрав голимый, а страна полицейская. и свой авиапарк, как у Люфтваффе. Чем ты козыряешь, тем что все бабло идет на МВД, а народу болт? На то бабло, что вы с шефом скрысятничали на закупках, полицейские должны не штрафовать за отсутствие маски, а ходить и их раздавать....
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22.11.2020 11:27 Ответить
Блин. Только, сейчас прочитал, что ходят, и раздают.
Тебя услышали. МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5457
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22.11.2020 12:22 Ответить
https://kurs.com.ua/novost/243533-policija-kieva-vmesto-shtrafov-razdaet-maski?source=ukrnet
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22.11.2020 12:27 Ответить
АВАКОВА -- В ОТСТАВКУ!!!
ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ №1222 УЧАЙКИНА -- ПРИНЯТЬ НЕМЕДЛЕННО!!!
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22.11.2020 12:25 Ответить
 
 