МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство внутренних дел подпишет меморандум с Министерством здравохранения о предоставлении самолетов и вертолетов стуктур МВД для медицины катастроф.
Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что речь идет о срочной транспортировке участников ДТП, получивших тяжелые травмы, о транспортировке донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было в недавней ситуации с пересадкой сердца Борисом Тодуровым, о которой сообщил Геращенко.
"В прошлую пятницу, всего за 4 часа удалось обеспечить экстренную транспортировку Бориса Тодурова из Мариуполя во Львов для пересадки сердца от внезапно появившегося донора (человека, личности, жизнь которого, к сожалению, подошла к концу) 36-летнему жителю Хмельницкой области, который умер бы в ближайшие недели, если бы ему не был вставлен в грудь новый "мотор".
Военные летчики на вертолете, перебросили Бориса Тодурова из закрытого для гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье. Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где экипаж патрульной полиции максимально быстро доставил хирурга в госпиталь, в котором готовилась операция по трансплантации сердца", - рассказал Геращенко подробности.
"В том числе и с этой целью Министр МВД Арсен Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter, которые покроют всю территорию Украины и будут спасать жизни людей, как в случае чрезвычайных происшествий и катастроф, так и оказывая помощь при срочной транспортировки людей и грузов в медицинских целях", - подытожил Геращенко.
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МВС придбало 55 гелікоптерів для потреб рятувальників та ...
По-друге, изто заважав Зєлєнскому перекидати гроші е на потреби МВС, дороги і іншу чухню, а на потреби Мінздоров'я. Хт заважав у піку Порошенку придбати гелікоптери для потреб медицини? Півтори року було.
Та і яким боком МВД до єпідемії як що це діло МОЗ та МЧС?
Все як завжди,МВД зайсається медициною,СБУ бомжами та проституцією а МЧС охороною заповідників де розташовані дачі ,,впливових,,чиновників.
А медицина?А при чому тут медицина,скажете,,адже ,,членів,,і так в Україні не лікують.
А теперь к нам так несходительны менты которые к спасению людей ничего общего не имеют так как их обязанность ограничивается на соблюдении правового порядка в стране а не к спасению пострадавших.
У нас как всегда не соблюдается структурное строение ветвей власти.
Или МЧС не предназначены для помощи народу?
Тебя услышали.
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