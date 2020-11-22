МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко. ВИДЕО

Министерство внутренних дел подпишет меморандум с Министерством здравохранения о предоставлении самолетов и вертолетов стуктур МВД для медицины катастроф.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что речь идет о срочной транспортировке участников ДТП, получивших тяжелые травмы, о транспортировке донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было в недавней ситуации с пересадкой сердца Борисом Тодуровым, о которой сообщил Геращенко.

"В прошлую пятницу, всего за 4 часа удалось обеспечить экстренную транспортировку Бориса Тодурова из Мариуполя во Львов для пересадки сердца от внезапно появившегося донора (человека, личности, жизнь которого, к сожалению, подошла к концу) 36-летнему жителю Хмельницкой области, который умер бы в ближайшие недели, если бы ему не был вставлен в грудь новый "мотор".

Военные летчики на вертолете, перебросили Бориса Тодурова из закрытого для гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье. Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где экипаж патрульной полиции максимально быстро доставил хирурга в госпиталь, в котором готовилась операция по трансплантации сердца", - рассказал Геращенко подробности.

Читайте также: В Украине необходимо развивать систему посмертного донорства, - Степанов

"В том числе и с этой целью Министр МВД Арсен Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter, которые покроют всю территорию Украины и будут спасать жизни людей, как в случае чрезвычайных происшествий и катастроф, так и оказывая помощь при срочной транспортировки людей и грузов в медицинских целях", - подытожил Геращенко.



