Избиратели в Днепре фотографируют бюллетени: полиция предупреждает об уголовной ответственности. ВИДЕО

По состоянию на 12:00 в полицию Днепра поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Подавляющее большинство зарегистрированных сообщений касалась фотографирования бюллетеней.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас следственно-оперативные группы полиции проверяют каждый факт фотографирования и опрашивают причастных к этому лиц. Если в ходе разбирательства будет установлено, что избиратель обнародовал фото своего бюллетеня с отметкой о голосовании, следователи будут регистрировать такие факты в Едином реестре досудебных расследований и открывать уголовное производство.

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В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Украины нарушение тайны голосования карается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Полиция предупреждает: фото и видеофиксация избирательных бюллетеней, разглашение результатов волеизъявления является нарушением избирательного законодательства и предусматривает уголовную ответственность.