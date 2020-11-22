Избиратели в Днепре фотографируют бюллетени: полиция предупреждает об уголовной ответственности. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
По состоянию на 12:00 в полицию Днепра поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Подавляющее большинство зарегистрированных сообщений касалась фотографирования бюллетеней.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас следственно-оперативные группы полиции проверяют каждый факт фотографирования и опрашивают причастных к этому лиц. Если в ходе разбирательства будет установлено, что избиратель обнародовал фото своего бюллетеня с отметкой о голосовании, следователи будут регистрировать такие факты в Едином реестре досудебных расследований и открывать уголовное производство.
В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Украины нарушение тайны голосования карается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
Полиция предупреждает: фото и видеофиксация избирательных бюллетеней, разглашение результатов волеизъявления является нарушением избирательного законодательства и предусматривает уголовную ответственность.
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Проблема не в тому, що фотографують, а в тому - для КОГО і для ЧОГО вони це роблять.
Треба брати за горлянку цього КОГО і судити за те для ЧОГО.
Ну тоді вже відповідай -КИМ? "...що виразилося в розголошенні змісту..." А ким там не написано, от я так розумію що якщо сторонній розголосить то да уголовка, а якщо сам виборець розголосить то нічого.
Это фотоотчеты - в надежде получить вознаграждение
ты то сам где живешь ? ( понятно не ответишь ) школота