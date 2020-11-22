На Черкасщине сорвана "сходка" криминалитета, - Нацполиция. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Городище Черкасской области полиция сорвала "сходку" криминалитета в одном из ресторанов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В пятницу, 20 ноября, в 23:00 в полицию поступило сообщение, что в г. Городище одно из заведений работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, в сообщении говорилось о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека.
Полицейские установили, что в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. Злоумышленники праздновали освобождение черкасского "смотрящего" из мест лишения свободы. Правоохранители сорвали уголовную "сходку" и помешали обсудить преступные планы.
В фигурантов оперативники изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.
"Среди присутствующих уже идентифицированы некоторые известные преступники, нынешние "смотрящие" и "положенцы" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями уголовного мира, возможную причастность этих граждан к совершенным преступлениям на территории области, а также для дальнейшего недопущения противоправных действий на Черкасщине", - отметили в полиции.
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Хай живе Україна.
Жаль звонка что настучал - его менты сдадут.
не чеб при задержании всех завалили , ну на крайняк арестовали
вот такие законы приняли наши политики за время независимости
Спасибо реформам МВД, судов, прокуратуре.
в нашей стране воры живут легально и под охраной
Задержали местную шпану, а выдают за подвиг!!!