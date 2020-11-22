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На Черкасщине сорвана "сходка" криминалитета, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Городище Черкасской области полиция сорвала "сходку" криминалитета в одном из ресторанов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В пятницу, 20 ноября, в 23:00 в полицию поступило сообщение, что в г. Городище одно из заведений работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, в сообщении говорилось о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека.

Полицейские установили, что в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. Злоумышленники праздновали освобождение черкасского "смотрящего" из мест лишения свободы. Правоохранители сорвали уголовную "сходку" и помешали обсудить преступные планы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине задержали двух находящихся в розыске криминальных "авторитетов", - Нацполиция. ФОТО

В фигурантов оперативники изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.

"Среди присутствующих уже идентифицированы некоторые известные преступники, нынешние "смотрящие" и "положенцы" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями уголовного мира, возможную причастность этих граждан к совершенным преступлениям на территории области, а также для дальнейшего недопущения противоправных действий на Черкасщине", - отметили в полиции.

Смотрите: В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Сходка опзж ?
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22.11.2020 19:44
+16
Сорвалась сходка... І що з того? Не дали бандитам довечеряти? Вони дуже звичайно від цього постраждали.
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22.11.2020 19:46
+14
розійшлися голодні і злі На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3199 точно когось сьогодні пограбують
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22.11.2020 19:56
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Сходка опзж ?
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22.11.2020 19:44 Ответить
А почему весь криминал на свободе?
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22.11.2020 19:44 Ответить
потому что при зевласти тюрьмы для патриотов
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22.11.2020 20:10 Ответить
Потому, что "барыги" пять лет при власти вместо принятия и исполнения закнов по борьбе с оргпреступностью, защите интересов граждан и государства - только грабили и наживались (роттердам+; женева+; 5 млн. га земель и т.д.). Хотя и настоящие клоуны не лучше.
Хай живе Україна.
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23.11.2020 08:50 Ответить
Сорвалась сходка... І що з того? Не дали бандитам довечеряти? Вони дуже звичайно від цього постраждали.
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22.11.2020 19:46 Ответить
розійшлися голодні і злі На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3199 точно когось сьогодні пограбують
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22.11.2020 19:56 Ответить
В Раде ежедневно совершаются подобные сходки. В администрации президента - тоже. В конституционном суде, в министерствах - всюду. Но задержать нужно только трех урок, собравшихся погудеть в ресторане.
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22.11.2020 19:47 Ответить
Меня ещё поражает тот факт, что у спецназа автоматы трофейные !
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22.11.2020 20:24 Ответить
поцчіму?
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23.11.2020 08:20 Ответить
зачем нам об этом знать?
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22.11.2020 19:48 Ответить
хотим знать преступные планы
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22.11.2020 20:23 Ответить
Просто ураганы, видимо, были без масок, а то как бы их заметили.
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22.11.2020 19:50 Ответить
Уркаганы
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22.11.2020 19:51 Ответить
Конечно, какие сходки в карантин выходного дня.. без масок на рожах бандитских - не порядок
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22.11.2020 19:50 Ответить
- по лесам на пнях надо собираться а не по ресторанам...
Жаль звонка что настучал - его менты сдадут.
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22.11.2020 19:50 Ответить
оштрафовать их на 255 грн. каждого за неношение маски в общественном месте! И расстрелять чтоб ковид не разносили.
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22.11.2020 20:25 Ответить
В итоге владелец ресторана будет оштрафован за нарушение правил карантина, это ж не "Велюр", Перед задержаными извиняться, мол ошибочка вышла, ложное сообщение.
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22.11.2020 19:53 Ответить
нашо..?
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22.11.2020 20:03 Ответить
позорнейшая новость ,
не чеб при задержании всех завалили , ну на крайняк арестовали
вот такие законы приняли наши политики за время независимости
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22.11.2020 20:13 Ответить
Согласен с Андреем: изъяли оружие, ножи, деньги и в результате отработали по базам установили личности.... и это всё? Даже не задержали за оружие, ножи?
Спасибо реформам МВД, судов, прокуратуре.
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22.11.2020 20:33 Ответить
Валера , никто таких людей по базам не отрабатывает , их все опера знают и команды ждут , но ее нет
в нашей стране воры живут легально и под охраной
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22.11.2020 22:45 Ответить
та зброї там щось і не видно, пістолет з дозволом і розкладні ножі, що до холодної не відносяться, хоча при бажанні можна як із Стерненком, де на звчайний ніж зробили експертизу, що холодна зброя, але ж то патріот захищався, а тут "уважаімиє люді"
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23.11.2020 08:23 Ответить
на грушевського слабо з"їздить на сходку...
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22.11.2020 20:21 Ответить
Правоохранители сорвали уголовную "сходку" и помешали обсудить преступные планы. На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5046 На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5046 На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5046
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22.11.2020 20:21 Ответить
поскольку штраф уплачен на месте ..больше не задерживаю ..ну если гривны не фальшивыеНа Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6715
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22.11.2020 20:23 Ответить
"Бригады" в детстве и пересмотрели..
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22.11.2020 20:26 Ответить
Мусора з бандитами столика не змогли поділити?
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22.11.2020 20:27 Ответить
И что дальше? А ничего. Через пару часов повыпускают. Максимум,штраф за нарушение карантина. Для бандюков-чисто поулыбаться.
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22.11.2020 20:28 Ответить
Саакашвілі садив навіть за фотку з "авторітєтом" і поборов їх, а наші шути зірвали вечерю і тішаться.
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22.11.2020 20:30 Ответить
Теперь бандиты больше не встретятся благодаря полицейским
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22.11.2020 20:49 Ответить
от же надо сорвали дружеский ужин, разве ж так можно ?может они решали вопросы кому деньгами помочь а менты сразу у них деньги забрали и меж собой раздербанят!!!
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22.11.2020 21:04 Ответить
Чому вони в природі ще існують.
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22.11.2020 21:05 Ответить
еслиб они так группировку мертвечука задержали ,было бы им больше уважения а эти шо так мелочь по карманам потырить !
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22.11.2020 21:07 Ответить
оце новина так новина... нажаль у зєлєнськага ковід, а то він би... би...
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22.11.2020 21:24 Ответить
Пургена подсыпали в хавчик
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22.11.2020 21:34 Ответить
А мені привиділось підірвали....
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23.11.2020 00:08 Ответить
Э, алё, там поаккуратнее с нашим будущим.
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23.11.2020 01:35 Ответить
Какой успех!!!

Задержали местную шпану, а выдают за подвиг!!!
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23.11.2020 06:28 Ответить
школьники спрятались покурить. их разогнали сознательные граждане. я понимаю так. бред какой то. куча оружия еще хрен знает что за арестованных ничего не пишут. если б не поступило сообщение о нарушении карантина, хрен бы кто что знал. слава авакову
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23.11.2020 08:15 Ответить
 
 