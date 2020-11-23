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В день голосования в днепровских маршрутках можно было ездить за селфи на участке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Об акции частных перевозчиков в день повторного голосования за мэра рассказал представитель департамента городского совета Иван Васючков.

Чиновник отмечает: перевозчики устроили акцию по собственной инициативе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Мол, чтобы горожане имели возможность проголосовать.

По словам председателя областного профсоюза автоперевозчиков Михаила Тонконогого, их заставили возить людей бесплатно.

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"Буквально во вторник будет конкурс на 22 маршрутах. Все остальные, более сотни, они ездят по временным договорам, и у них большие шансы эти маршруты потерять. На следующие 3 месяца будет другой перевозчик, если какой-то перевозчик что-то не согласится делать, что департамент им укажет", - отмечает Михаил Тонконогий.

За этот день, говорит председатель областного профсоюза, автоперевозчики могут потерять около 500 тысяч гривен прибыли.

По словам юриста Вячеслава Шестирикова, такая акция не нарушает избирательное законодательство. Если же где-то будет сообщено о перевозках в привязке к определенному кандидата, и это сообщение не будет оплачено из избирательного фонда, то это будет прямым нарушением.

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Наш нарід, шоб на халяву проїхатись у маршрутці і голяка б сфотографувався з бюлетенем. Це ж порушення і за це карають. Тоді навіщо провокують людей, не розумію.
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23.11.2020 01:16
+2
Штраф и так есть - 5 лет под властью упырей. Не говоря уже о финансовых потерях.
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23.11.2020 02:26
+2
там трошечки не так (халяву дійсно обожнюють усі)))) але фото мало бути біля дільниці, щоб на ньому була "вивіска" і "халявщик" )))) ..тобто на вулиці, не в приміщенні (але ж любителі халяви такі дрібниці не вичитували і з впевненністю можно сказати що пробували фоткатися і на самій дільниці))))
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23.11.2020 09:34
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так вот зачем бюлетени фотографировали!(само по себе ,я считаю,это вообще не правонарушение)
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23.11.2020 00:50 Ответить
А не легше штрафи вести, за не голосування на виборах.
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23.11.2020 01:06 Ответить
Штраф и так есть - 5 лет под властью упырей. Не говоря уже о финансовых потерях.
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23.11.2020 02:26 Ответить
Наш нарід, шоб на халяву проїхатись у маршрутці і голяка б сфотографувався з бюлетенем. Це ж порушення і за це карають. Тоді навіщо провокують людей, не розумію.
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23.11.2020 01:16 Ответить
там трошечки не так (халяву дійсно обожнюють усі)))) але фото мало бути біля дільниці, щоб на ньому була "вивіска" і "халявщик" )))) ..тобто на вулиці, не в приміщенні (але ж любителі халяви такі дрібниці не вичитували і з впевненністю можно сказати що пробували фоткатися і на самій дільниці))))
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23.11.2020 09:34 Ответить
Зрозуміла. У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці - Цензор.НЕТ 4512
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23.11.2020 15:30 Ответить
до речі... і про голяка (майже) Ви знову не помилилися )))
отаке було))) (кажуть що коли схопили за спробою сфоткатись, то запхав телефон і бюлетень у...білизну, а коли почали...діставати докази))) то помчав вулицею))) невдало і недалече))))
У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці - Цензор.НЕТ 1711
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23.11.2020 15:42 Ответить
У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці - Цензор.НЕТ 6632
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23.11.2020 16:07 Ответить
Нуууу, а вечно ноют что тарифы маленькие и надо поднять проезд...
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23.11.2020 07:24 Ответить
филатов всех купил, у него билет в космос есть В день голосования в днепровских маршрутках можно было ездить за селфи на участке - Цензор.НЕТ 7608
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23.11.2020 07:24 Ответить
организовал как раз таки загид краснов ( у него это фишка перед каждыми выборами запускать несколько маршруток по 1 грн....ну а тут видать пошел ва-банк))))
а во вторых - фото должно было у вывески избирательного участка (а голосовал или просто сфоткался - то уже Ваше дело)))))
У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці - Цензор.НЕТ 6981

...
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23.11.2020 09:31 Ответить
 
 