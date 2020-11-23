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Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Предприниматели промтоварного рынка "7-й километр" перекрывали Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против "карантина выходного дня".

По данным Суспільного, участники акции скандировали "Вместе мы - сила", "Нет геноциду", "Мы хотим работать", передает Цензор.НЕТ.

По словам председателя Всеукраинского профсоюза предпринимателей "Единство" Ольги Костенко, люди требуют отставки президента Украины, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады.

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"Они принимают законы против народа Украины и на его уничтожение. Они являются злостными врагами народа. Никаких локдаунов", - пояснила Ольга.

Женщина объявила бессрочную голодовку, чтобы "отстоять право на труд".

Председатель профсоюза предпринимателей Книжного рынка Сергей Гончарук увидел в соцсетях, что люди перекрыли дорогу и решил поддержать митингующих.

"Люди хотят, чтобы осуществлялось конституционное право на труд. Люди хотят работать и зарабатывать деньги своим семьям. Мы в первую очередь выступаем против "карантина выходного дня", - поделился Гончарук.

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Глава "Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей" Борис Эмельдеш, назвал закрытие рынков "беспределом".

"Мы не понимаем, согласно каким критериям закрываются рынки и какую пользу принесет "карантин выходного дня". Я прошу и президента, и все органы власти наладить контакт с бизнесом, чтобы не заставлять нас выходить на улицу. Мы выходим, потому что нас не слышат и нет никакого диалога", - пояснил Эмельдеш.

Издание отмечает, что 14 ноября из-за "карантина выходного дня" предприниматели рынка "Киевский" перекрыли улицу Академика Глушко в Одессе.

"Полицейские начали уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций. Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге", - сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
" ... требуют отставки Президента ... " - Бачили очі , що вибирали - їжте , хоч повилазьте !
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23.11.2020 02:20
+9
В своё время Меркель заявила шокирующую в своё время новость- "Ковидом переболеет 70% населения земли". Тогда все пересрались от такой большой цифры и не хотели верить. Сейчас очевидно, что она приуменьшила- все 90% переболеют. Поэтому запрещать нет никакого смысла- компенсировать затраты и тянуть карантин нет денег даже у богатых стран. Пусть каждый решает сам- ходить ему в места с большим скоплением людей или нет? Фишка в том, что не ходить, не представляется возможным. Нужно идти в магазин, нужно работать, нужно ездить в метро/маршрутках/автобусах. Так что к чему этот фарс с запретами?
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23.11.2020 03:08
+8
Ага, все отнять и поделить, как по Булгатову. Как бы я не относилась к олигархам, эти коммуняцкие призывы к "национализации" поражают своей тупостью и наивностью. Давайте ваше имущество национализируем под лозунгом борьбы с Ковидом? В доме больных поместим, на машине будем их транспортировать, ну а деньги со счетов пойдут на закупку лекарств. Согласны?
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23.11.2020 06:19
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" ... требуют отставки Президента ... " - Бачили очі , що вибирали - їжте , хоч повилазьте !
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23.11.2020 02:20 Ответить
А преЗЕдент до вас не вийде. Він в домікє! Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 5184
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23.11.2020 02:24 Ответить
Фитиль "Слуга народа" (1991) смотреть онлайн
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23.11.2020 02:44 Ответить
В своё время Меркель заявила шокирующую в своё время новость- "Ковидом переболеет 70% населения земли". Тогда все пересрались от такой большой цифры и не хотели верить. Сейчас очевидно, что она приуменьшила- все 90% переболеют. Поэтому запрещать нет никакого смысла- компенсировать затраты и тянуть карантин нет денег даже у богатых стран. Пусть каждый решает сам- ходить ему в места с большим скоплением людей или нет? Фишка в том, что не ходить, не представляется возможным. Нужно идти в магазин, нужно работать, нужно ездить в метро/маршрутках/автобусах. Так что к чему этот фарс с запретами?
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23.11.2020 03:08 Ответить
Хто такая Меркель? Врач - эпидемиолог? Экономист? Она обычная комсомолка из агентуры путлера. Эта пихва - отработанный кремлевский продукт, как и Шредер.
Фишка в том, что даже у бедной Украины есть возможность терпеть многомесячный локдаун.
Национализация активов Ахметова, Коломойского..... и Зеленского)))
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23.11.2020 04:18 Ответить
Ага, все отнять и поделить, как по Булгатову. Как бы я не относилась к олигархам, эти коммуняцкие призывы к "национализации" поражают своей тупостью и наивностью. Давайте ваше имущество национализируем под лозунгом борьбы с Ковидом? В доме больных поместим, на машине будем их транспортировать, ну а деньги со счетов пойдут на закупку лекарств. Согласны?
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23.11.2020 06:19 Ответить
*Булгакову
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23.11.2020 06:29 Ответить
она говорила что на протяжении года пока сделают вакцину переболеет 75 процентов населения! а бриты говорили что 70-80 процентов. так что не бреши!
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23.11.2020 07:15 Ответить
Правда в Китае получилось.А у нас вряж ли. Хотя Ухань наверно весь переболел. И умерло больше, чем они нам говорили. Но в Ухане больше нет ковида.
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23.11.2020 07:33 Ответить
Страшно поверить , что совсем недавно эти люди все стояли с наклейками ЗЕ и как радовались ,что Сделали Всех Разом
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23.11.2020 05:05 Ответить
Сделали петину шоблу это получилось но не всех с этим промашка кто не пытатся тот не ошибается. Будем работать над ошибками. И нас много 73% Дебил тот кто опустит руки и будет ждать очередного шарлатана. Пора обсуждать суспильный договор если с президнтами не вышло.
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23.11.2020 06:49 Ответить
Специалист по наступанию на грабли. Опять и опять.😂 Но признайте одну ошибку: надо было выбирать Пороха, потому что он и те люди, что оказались рядом в тяжелую минуту надвигающейся оккупации Украины, они выстояли. И показали, что могут справляться с проблемами. И то, что страна не опустилась до продуктовых карточек, а в магазинах есть все, вплоть до бананов и ананасов , это их заслуга . Но вы с Зеленским упорно идете до продуктовых карточек, задержек пенсий, перебоев с коммунальными, . Чтож, подождем.
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23.11.2020 07:40 Ответить
А эти "предприниматели" налоги в бюджет платят?
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23.11.2020 06:34 Ответить
Конечно платят . Это те немногие работоспособные, которые работают по- белому. И не просто платят, а платят авансом вперед. И ЕСВ кстати тоже. Так что если дойдет до массового закрытия патентов, то пенсионный фонд потеряет и этих последних плательщиков.
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23.11.2020 07:54 Ответить
Насколько я слышал из первых рук, весь "7 км" голосовал за Зелю, как и раньше- за ХАМа.
Так что жрите и не обляпайтесь... Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 4928
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23.11.2020 06:51 Ответить
Это именно вас папаша Зели тупыми назвал. И я с ним в этом вопросе на 100% согласен. Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 3516
Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 8138
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23.11.2020 06:54 Ответить
Вот вам ещё на закуску:
По результатам параллельного подсчета голосов избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода впереди действующий мэр Богдан Андреев. Он набирает более 50% голосов, а его оппонент Виктор Щадей - лишь 47%...
Интересно, что Ужгород был единственным в Украине областным центром, где должность мэра мог БЫ Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 4967 занять представитель президентской партии "Слуга народа".
https://vybory.24tv.ua/ru/vybory-mjera-uzhgoroda-2020-jekzitpol-rezultaty-novosti-uzhgorod_n1466466
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23.11.2020 07:02 Ответить
Одесским предпринимателям не дорогу надо перекрывать, а в суд подавать за препятствие работе предприятия. Аренда уплачена, налоги государственные уплачены, ЕСВ в Пенсионный фонд уплачены. А министерство здравоохранения препятствует работе крупного предприятия 7-й километр без серьезных оснований. У нас даже режим ЧП не введен, чтобы вводить тотальный карантин. Пусть вводят адаптивный по областям. Почему предприниматели должны отвечать за скачок заболеваний, который произошел после выборов? Рынки - открытая территория и там заражение затруднено. Посоветуйтесь с врачами Украины.
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23.11.2020 07:29 Ответить
барыги хотят делать деньги на крови,

ничего нового
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23.11.2020 07:31 Ответить
Пафосно как звучит - "мы хотим работать"
Торгашня!
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23.11.2020 07:59 Ответить
А "торгашня" разве не работают?
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23.11.2020 08:05 Ответить
на себя работают. выплачивая 30% налогов от положенных !00%, обдирая тех кто реально платит налоги 100%.
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23.11.2020 08:23 Ответить
Мысль о том, что покупать сейчас приходят именно те, которые уплатили только 30% налогов, в вашу голову не приходит. Впрочем, извините, про мысли и голову это не к вам.
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23.11.2020 08:52 Ответить
торгашне пополам кого обдирать пенсионера или еще кого. После весенней изоляции как сцепи сорвались, хотят за счет населения себе карманы набить своими ценами. Кассовые аппараты их только спасут. А то вы все хитросделанные.
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23.11.2020 10:05 Ответить
Без торговли нет производства. Любое производство работает на продажу . Это же не натуральное хозяйство. И от торговли зависит будет работать производство или будет простаивать без зарплат.
7-й километр - это выход нашей легкой промышленности на рынок. Сейчас нет государственных предприятий легкой промышленности, сейчас все частные. Ну и китайской тоже . Вот такой маленький лиебез для Безродного, который видимо учился в советской школе и до сих пор не знает даже начала экономики.
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23.11.2020 12:35 Ответить
А рабочий на зарплату для себя тоже работает. Ну вы как маленький. Вы же не Павка Морозов чтобы за бесплатно на морозе работать и здоровье терять?
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23.11.2020 12:39 Ответить
Чого це? За даними соцопитування 49 відсотків підтримує "карантин вихідного дня".
Невже "соціологи" маніпулюють? Невже брешуть? А як же тоді з "довірою" до зЕзідента, в 46 %?
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23.11.2020 09:28 Ответить
 
 