В больницах Киева, Харьковской и Черкасской областей недостаточное количество коек с кислородом, - Степанов. ВИДЕО
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В Киеве, Харьковской и Черкасской областях в больницах недостаточное количество коек с кислородом. В целом в Украине 12 168 таких коек.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в Украине введены 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27 792 (около 52%). При этом доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25 996 коек.
"Да, у нас есть регионы, где достаточно напряженная ситуация по количеству свободных коек. В целом по стране у нас 12 168 коек с кислородом, но есть регионы где ситуация достаточно напряженная. Это Киев, Черкасская, Харьковская область. Мы считаем, что там недостаточное количество", - сказал Степанов.
Он заверил, что у правительства есть четкое понимание, в том числе и с местными властями, по увеличению количества коек с подведенным кислородом.
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Про що говорять цифри про заповненість?Ліжка з підключеним киснем постійно заповнені на 100% ,а ліжка без кисню (їх більшість) для важких хворих звільняються швидко бо люди вмирають.