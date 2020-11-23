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Проект "Без цензуры": Кто против достоинства? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Трэш от пропаганды, покаяние от Ильи Кивы и плач дочери колхозника на Ньюсване - где-то так выглядела годовщина Революции Достоинства на каналах Медведчука.

Марина Данилюк-Ярмолаева посмотрела хроники этого информационного киллерства и... все равно исполнена оптимизма относительно будущего Украины!

Седьмая годовщина Революции прошла в карантинном режиме, а еще - на информационном фоне новостей о ГБР, которое расследует производство о государственном перевороте. А еще, конечно, - под нарекания российской пропаганды от телеканалов Медведчука на Евромайдан.

Почему не стоит называть себя участником "государственного переворота" даже в шутку? Как упыри паразитируют на нашем государстве? Кто на самом деле является воинственным меньшинством в Украине? Но как российская пропаганда исчерпала сама себя?

Друзья, как думаете, почему украинцы недооценивают изменения, которые запустил Евромайдан?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+20
Ось вам і якравий приклад різниці між УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ та узкім язиком.
Українською- ГІДНІСТЬ, а кацапською- достоинство, яке ж самі узькомовні і "склоняют на всех падежах". Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 6791
Нахріна вам чужий язик, майте гідність, вчіть мову.
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23.11.2020 10:33
+14
Це лише в кацапів , достоінство асоціюється з статевим органом Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 3420 .. Тому що достоінство в них , по суті , таким і є . Яка країна таке і її достоінство . Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 3420.
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23.11.2020 11:11
+12
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.11.2020 10:54
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Це лише в кацапів , достоінство асоціюється з статевим органом Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 3420 .. Тому що достоінство в них , по суті , таким і є . Яка країна таке і її достоінство . Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 3420.
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23.11.2020 11:11 Ответить
Каждый думает о других в меру свой испорченности
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23.11.2020 10:13 Ответить
Каждый думает о себе.
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23.11.2020 10:28 Ответить
Ось вам і якравий приклад різниці між УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ та узкім язиком.
Українською- ГІДНІСТЬ, а кацапською- достоинство, яке ж самі узькомовні і "склоняют на всех падежах". Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 6791
Нахріна вам чужий язик, майте гідність, вчіть мову.
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23.11.2020 10:33 Ответить
Треба запровадити щоб без знання української не брали на роботу і держслужбу, як у Польщі, Німеччині і усіх розвинутих країнах. Тоді Україна процвітатиме. Бо ці гойдання ні дочого доброго не призводять.
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23.11.2020 11:12 Ответить
На держслужбі вже давно.
У бізнесах по різному.
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23.11.2020 11:28 Ответить
так воно і є - не так страшні українські воші, як московські гниди...шелупонь, ведшая Украину в никуда и продавшаяся кацапам, снова мутит воду... так каналы медведчука, шария, дебилинского необходимо не просто закрыть, а закрыть через суд с запретом вообще иметь в своих руках масс-медиа...они же напрямую призывают к развалу Украины...
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23.11.2020 10:34 Ответить
ну не варто ковиряти палкою це гівно, цих смердючих, рашапоїдних ригоублюдків і просто кончаних придурків на зразок ківи, шарика чи паламар і їм подібних.
от поковирали і насмерділи лишній раз. не варто.
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23.11.2020 10:45 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.11.2020 10:54 Ответить
ужас
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23.11.2020 11:00 Ответить
Больше чем 10 слов высрал???
О_О, Доктор, вы его аккаунт то не захватывайте и не пишите тут ничего, ибо этого поциента вSSSе посылают тут обратно в палату Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 8302
и побольше ему галоперидола, а так же чтобы прикован был подольше, ибо ваша лечебница, а вместе с ней и вы.... выглядит как материал какого-то скульптора
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23.11.2020 16:45 Ответить
Ватан, заспокійся... ти прочитав, ЦЕ: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали, - дякую! запам`ятай і зроби РЕПОСТ...
Вибачай за повторення, але мені треба донести до моїх читачів, що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш...
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24.11.2020 10:45 Ответить
ты реально болен. одно и то же как вSSSегда.
я бы тя "на более суровый режим" перевел. если дураки немцы такое еще лечат то Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 2100
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24.11.2020 11:09 Ответить
Ватан, я ж не винуватий, що раSSія і руSSкій мір НЕ хочуть змінюватися...і були, Є і БУДУТЬ, принаймні найближчі 5-6 років лживими Мерзотниками!
потерпи трохи...поки я буду доносити Правду до Людей: що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш... А якщо тобі надоїло читати Правду...ти можеш поїхати на раSSію до скабєєвої або до кіSSільових.... там тобі білше заплатять...
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24.11.2020 19:22 Ответить
ты реально поехавший. одно и то же кривляетSSSя оно(((
даже Путин гораздо адекватней. на месте немцев я бы на тебе иSSSпытывал чет что ли. пользы от визгуна и так - минуSSS
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27.11.2020 12:27 Ответить
Ватан, ти ж знаєш що путін на раSSії це ікона і взірець для любого Злодія з раSSії...
потерпи ще трохи, потерпи ...поки я буду доносити Правду до Людей: що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш...
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27.11.2020 16:42 Ответить
Гімно треба не колупати а виносити з хати і подалі, щоб смороду взагалі не було!!!!!
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23.11.2020 10:56 Ответить
БЛАЗЕНЬ ТО- УОСОБЛЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ГІДНОСТІ А ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВИ МАЄ УОСОБЛЮВАТИ САМУ ГІДНІСТЬ А КОЛИ БЛАЗЕНЬ ЗІБРАВ НА РОЗМОВУ УЧАСНИКІВ МАЙДАНУ ТА ЩОСЬ ЇМ ТАМ РОЗКАЗУВАВ ТО ГИДКО НА НЬОГО ДИВИТИСЬ
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23.11.2020 11:11 Ответить
Дякую за відео. Марина сексі 💛💙
А в ідеалі за подібні зашквари (хоч рівня ківи чи петушарія, хоч дорофєєвої) має бути розплата у вигляді відправки до бузини та кобзона.
(расово неповноцінну нігерську хвойду бейонсе теж було б справедливо пристрелити за наругу над пам'яттю Білих астронавтів... Але то ґамериканська справа)
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23.11.2020 11:27 Ответить
Дурнів треба навчати та перевиховувати. Не вийде усіх дурнів відправити до кобзона.
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23.11.2020 11:31 Ответить
Секси? Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 49
Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 575 Точно!
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23.11.2020 14:38 Ответить
Безвиз согласен, но и он только туристический. А термос вообще какой-то бракованный попался, и врядли это достижение майдана, его вообще под выборы замутили. Так что все достижения ограничиваются неполноценным безвизом который в любой момент могут отменить. Стоило оно того ?
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24.11.2020 01:31 Ответить
Не только. По безвизу можно работать в Польше, до 90 дней. Основная масса гастарбайтеров трудятся по безвизу.
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24.11.2020 14:16 Ответить
Справжні революції гідності закінчують стовпами та стінками, на яких знищують своїх ворогів, а не зеленками і смітєвими баками. Бо так вам швидко вороги влаштують котли, де знищать вже вас.
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23.11.2020 14:58 Ответить
Вот!
Так же было "зокрема" и в 32-33-х. Вы настоящий .... революционист.
Только не всегда вы будешь расстреливать, неужели Сралин это не вдолбил в башку? Найдутся и "более лучше" хотящие трудиться на этой почве и вот - ты скулишь: а минятосашто?, а те в ответ - "за дело, сынок, за дело".
и я бы только посмеялся, над ..... бывшим расстрельщиком.
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23.11.2020 16:49 Ответить
ШАХРАЙКА Лукаш впиваєтся мертвими громадянами України.Вона хоче юридично оформити "законну"смерть українців у своїй кастрюлі.
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23.11.2020 19:28 Ответить
Саме "юристи"Портнов і Лукаш утопили Україну в крові.Саме вони в 2011-2013 роках знівелювали всіх громадян.
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23.11.2020 19:59 Ответить
Портнова в політику привела Тимошенко. Вона його взяла з оточення Коломойського. Він був юристом у Коломойського.
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25.11.2020 02:04 Ответить
Якісний , годний випуск. Сенкс і СУ-ГС!
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24.11.2020 10:19 Ответить
Де та гідність? ЗЕ+КО набагато гірше ніж Яник. Хитріші і підліші.
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25.11.2020 02:02 Ответить
Поющіє труси без розуму та совісті вже показали себе на останньому концерті на День Незалежності. Це була дійсно справжня наруга над всією Україною. То навіть був не концерт, а стриптиз-шоу.
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25.11.2020 02:27 Ответить
 
 