Проект "Без цензуры": Кто против достоинства? ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Трэш от пропаганды, покаяние от Ильи Кивы и плач дочери колхозника на Ньюсване - где-то так выглядела годовщина Революции Достоинства на каналах Медведчука.
Марина Данилюк-Ярмолаева посмотрела хроники этого информационного киллерства и... все равно исполнена оптимизма относительно будущего Украины!
Седьмая годовщина Революции прошла в карантинном режиме, а еще - на информационном фоне новостей о ГБР, которое расследует производство о государственном перевороте. А еще, конечно, - под нарекания российской пропаганды от телеканалов Медведчука на Евромайдан.
Почему не стоит называть себя участником "государственного переворота" даже в шутку? Как упыри паразитируют на нашем государстве? Кто на самом деле является воинственным меньшинством в Украине? Но как российская пропаганда исчерпала сама себя?
Друзья, как думаете, почему украинцы недооценивают изменения, которые запустил Евромайдан?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
Пожалуйста, подождите...
Українською- ГІДНІСТЬ, а кацапською- достоинство, яке ж самі узькомовні і "склоняют на всех падежах".
Нахріна вам чужий язик, майте гідність, вчіть мову.
У бізнесах по різному.
от поковирали і насмерділи лишній раз. не варто.
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
О_О, Доктор, вы его аккаунт то не захватывайте и не пишите тут ничего, ибо этого поциента вSSSе посылают тут обратно в палату
и побольше ему галоперидола, а так же чтобы прикован был подольше, ибо ваша лечебница, а вместе с ней и вы.... выглядит как материал какого-то скульптора
Вибачай за повторення, але мені треба донести до моїх читачів, що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш...
я бы тя "на более суровый режим" перевел. если дураки немцы такое еще лечат то
потерпи трохи...поки я буду доносити Правду до Людей: що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш... А якщо тобі надоїло читати Правду...ти можеш поїхати на раSSію до скабєєвої або до кіSSільових.... там тобі білше заплатять...
даже Путин гораздо адекватней. на месте немцев я бы на тебе иSSSпытывал чет что ли. пользы от визгуна и так - минуSSS
потерпи ще трохи, потерпи ...поки я буду доносити Правду до Людей: що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш...
А в ідеалі за подібні зашквари (хоч рівня ківи чи петушарія, хоч дорофєєвої) має бути розплата у вигляді відправки до бузини та кобзона.
(расово неповноцінну нігерську хвойду бейонсе теж було б справедливо пристрелити за наругу над пам'яттю Білих астронавтів... Але то ґамериканська справа)
Точно!
Так же было "зокрема" и в 32-33-х. Вы настоящий .... революционист.
Только не всегда вы будешь расстреливать, неужели Сралин это не вдолбил в башку? Найдутся и "более лучше" хотящие трудиться на этой почве и вот - ты скулишь: а минятосашто?, а те в ответ - "за дело, сынок, за дело".
и я бы только посмеялся, над ..... бывшим расстрельщиком.