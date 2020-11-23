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Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов отвечая на вопросы о пороге локдауна в Украине постоянно называют разные цифры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявления чиновников отследило издание "Буквы".

Первое заявление Зеленского было сделано 19 октября и порогом локдауна президент назвал цифру в 9,5 тысяч инфицированных ежедневно. В следующем заявлении от 2 ноября Зеленский назвал цифру в 15 тысяч заболевших.

В заявлениях министра здравоохранения Степанова порог локдауна эволюционирует от 20 тысяч заболевших  до 30 000. Первое заявление Степанов сделал первого ноября, а второе - 20 ноября.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+15
Хех! Два брехуна. Хто кого перебреше.
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23.11.2020 11:58
+13
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 8704
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23.11.2020 12:01
+13
19.10.2020, Зеленский: "Жесткий карантин будет введен при 9 500 случаев коронавируса в день"
20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"
30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"
20.11.2020, Степанов: "Будем треьовать локдаун при 30 000 больных COVID в сутки"
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 2149
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23.11.2020 12:02
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Хех! Два брехуна. Хто кого перебреше.
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23.11.2020 11:58 Ответить
Просто так володіють ситуацією...
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23.11.2020 11:59 Ответить
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 8704
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23.11.2020 12:01 Ответить
Зеленський і Степанов постійно називають різні цифри порогу локдауну в Україні - Цензор.НЕТ 8606
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23.11.2020 12:42 Ответить
шапито, да.
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23.11.2020 13:13 Ответить
И мама такая
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23.11.2020 19:39 Ответить
Когда слышу в самом начале разговора "значит так!", - обычно тут же заканчиваю разговор словами "Такать будешь на унитазе!")))
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24.11.2020 00:11 Ответить
Справжня яжмать! Її мальчіка би распять ф трусіках не завадило. Бидло народжує та виховує бидло.
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24.11.2020 00:55 Ответить
ну Степашка говорил что надо максимально отсрочить, вот и будут двигать границу локдауна пока сам по себе шутдаун не звездыкнет!
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23.11.2020 12:08 Ответить
А шатдаун не звизданет никогда.
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23.11.2020 12:15 Ответить
А какая разница?
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23.11.2020 11:58 Ответить
Одне - хрипить
А друге - казиця! 😆
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24.11.2020 00:15 Ответить
В телеге - мешки с нашим баблом.

Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 898
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23.11.2020 11:59 Ответить
Однажды лебедь раком щуку...
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23.11.2020 12:23 Ответить
просто они проходят тему "цифры" а успехи по её изучению у них разные ))
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23.11.2020 12:00 Ответить
у меня два сына и оба синоптики, один говорит будет дождь, другой нет, глядишь кто то и угадает! Одним словом комики оба))
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23.11.2020 12:00 Ответить
Они оба одинаковые цифры.
Цифра "0". Шо одно, шо друое.
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23.11.2020 12:00 Ответить
Голоса в головах у каждого свои. Не в лад глаголят.
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23.11.2020 12:00 Ответить
Полный локдаун будет катастрофой.
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23.11.2020 12:02 Ответить
Я бы посоветовал этим двум пацам-ворам просто самим проехаться по районным и городским больницам. Но трусливость одного и тупость второго не позволяют им этого сделать.
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23.11.2020 12:02 Ответить
19.10.2020, Зеленский: "Жесткий карантин будет введен при 9 500 случаев коронавируса в день"
20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"
30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"
20.11.2020, Степанов: "Будем треьовать локдаун при 30 000 больных COVID в сутки"
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 2149
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23.11.2020 12:02 Ответить
Вимагаємо негайного локдаунів виключно для освіти!!! Промисловість і торгівля нехай працюють!! Досить гнобити українців. Діти в школах і садочках найбільше розповсюджують короновірус
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23.11.2020 12:03 Ответить
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - игроки в спортлото.
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23.11.2020 12:04 Ответить
Все на самом деле очень просто - ОНИ НЕ ПОМНЯТ, КАКИЕ ЦИФРЫ ОЗВУЧИВАЛИ ВЧЕРА!
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23.11.2020 12:10 Ответить
Таке враження чим бiльш помре тим краще.
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23.11.2020 12:10 Ответить
У "Кварталі" це ще б "проконало" - клоуни і обдолбані аморали. Але клоуни біля керма країною - то злочинці, що підлягають... ізоляції.
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23.11.2020 12:17 Ответить
Жратвы нужно всех лишать и одновременно!
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23.11.2020 12:21 Ответить
Жаль что выжил...очень жаль
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23.11.2020 19:37 Ответить
договорятся до накдауна.
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23.11.2020 12:27 Ответить
У каждого своя ромашка, не иначе.
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23.11.2020 12:38 Ответить
Степанов это объясняет "увеличением койко мест". Не ну возможно произошло чудо ( ведь и воду как известно можно таким образом превращать в вино) и у нас за месяц ( первая цифра от Зеленского 9,5 тысяч до " капца" и до нынешних 30 тысячах от Степанова) увеличилось койко мест аж больше чем в ТРИ раза.. Откедова ребята, .. Было бы это смешно если бы не было так грустно.
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23.11.2020 12:51 Ответить
Та койок можна наставити. Але де взяти лікарів?!
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23.11.2020 12:55 Ответить
Кофейная гуща у них разная по сортам кофе.
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23.11.2020 13:02 Ответить
Наконец-то редакция Цензора занялась журналистикой. Такое простое исследование, показательное, действительно.
Думаю, к Новому году будет 30 тысяч, тогда и введут локдаун. А после НГ и Рождества уволят Степанова - чтобы свалить на него вину за смерти. Кстати, на сегодня от Ковида в Украине умерло больше 11 тысяч людей - столько, сколько за весь 14-й года в АТО.
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23.11.2020 13:12 Ответить
Волонтер об обеспечении больных коронавирусом кислородом: А можно просто перестать врать? Ткните кто-нибудь Степанова палочкой
23.11.2020, 11:14 • 652 • 1

«А можно просто перестать врать? Можно не считать койками с кислородом койки, на которых лежат больные с подушками, заправленными в приёмном? Можно не читать койки в палатах на 6 человек и одним концентратором как 6 мест с кислородом? Можно не считать койки, где есть разводка, но её нечем наполнить?
Ткните там кто-нибудь Степанова палочкой. Он жив вообще? Не в горячечном бреду? Он понимает что несёт?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет волонтер Леся Литвинова, информирует UAINFO.org.
«В Киеве не госпитализируют тех, у кого сатурация 90. И не надо говорить, что это одиночные провтыки. В Киеве в 12 больнице человеку с сатурацией 80 дают подышать 30 мин каждые 6 часов. И не надо говорить, что так не бывает. В регионах люди стоят в очереди на госпитализацию неделю и больше.
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Про какие 11 000 свободных коек с кислородом он несет?
Может, вместо того, что б продолжать нести ересь, выйти в паблик и честно сказать:
- Да, я обос*ался. Да, можете вешать меня на фонарном столбе. Но сейчас надо попытаться спасти людей. У нас проблемы тут, тут, тут и тут. Я не могу их решить оперативно. Не ждите, что государство справится. Мы просим помощи у политических оппонентов, у бизнеса, у черта лысого.
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Да, для такого поступка нужны стальные яйца. И засунутые в задницу финансовые интересы и собственные амбиции. Но вдруг, а?
Кстати, есть у меня подозрение, что если те, кому нужен кислород, но нет к нему доступа, банально пересчитаются - цифра выйдет сильно больше чем 11 000...», - констатирует волонтер.
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23.11.2020 13:25 Ответить
Так забыли еще одного рупора - Глав.сан. врача Ляшко ( атамана без войска)! Это специально запрограммированная игра, чтобы уходить от ответственности - в нужный момент идут ссылки на другого автора подобных новостей, а я мол тут не при чем! Вообще уже давно интересует вопрос - если в стране нет СЭС - это огромной санитарной машины, которая собирала и обрабатывала весь массив этих данных, то откуда сегодня появляются эти сногсшибательные и очень сомнительные цифры по заболевшим и как бы оздоровленным и не только по Covid? И тогда возникает второй вопрос - а как может рождаться предел заболевших для "нокдауна", если вообще все эти цифры очень сомнительные и возможно рождаются по утрам после ковыряния в носу тем же Ляшко? Где медицина, как наука, которая базируется на экспериментах и реально полученых статистических данных, собранных специалистами госслужб, подобных разогнанной СЭС? Почему до сих пор никто не пояснил, что это вообще означает "число заболевших" - это число прошедших тестирование, это число положительных тестов, это число положенных в больницы, это число людей в реанимации - что это всё-таки означает??? Тогда ещё вопрос - что это вообще в стране за тестирование, если некоторые люди специально в течение 2-3- дней проходят тестирование в разных конторах и получают разные заключения, при чем за деньги можно получить любое нужное заключение??? Медицину превратили в не слабый бизнес и в это дело для важности втянули Президента!
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23.11.2020 13:28 Ответить
Це зветься "манси". Мойша каже одне, Циля інше, а Сруль Соломонович вже зробив, але третє. ))) Дивно що хтось до них за два роки не звик. Дуже зручно, коли лохторат хоче зробити діаметрально протилежні висновки, але повинен проголосувати за одного ребе...
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23.11.2020 13:43 Ответить
порог локдауна эволюционирует


Дотянутся с локдауном до Бергамо-2.
Весной устроить панику при 300 заболевших, а теперь поплевывать на 13 000.
Бараны...
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23.11.2020 14:08 Ответить
Заврался окончательно. Даже не помнит, что врал вчера. Бессмертная цитата Фаины Раневской: "Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать."
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23.11.2020 14:18 Ответить
да плевали они на нас...больницы и поликлиники переполнены ...жуть...... они думают только о своих карманах и креслах...
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23.11.2020 19:01 Ответить
Ну и морду отъел этот представитель всемирного союза клоунов, и все за деньги нищих пенсионеров...А в голове туман
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23.11.2020 19:35 Ответить
Два дыбила - это сила!
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24.11.2020 00:01 Ответить
 
 