"Окопная война": "После того, как я покинул Россию и пробрался в Украину, на меня в Москве открыли несколько уголовных дел", - доброволец Вячеслав Донгузов. ВИДЕО

В рубрике "Окопная война" беседуем с воином ДУК "Правый сектор" 1-й отдельной штурмовой роты, россиянином псевдоним Кадет.

Вячеслав определенный период времени проживал в России. Однако после начала Революции Достоинства и боевых действий на востоке Украины перешел нашу государственную границу и начал воевать против своих бывших соотечественников, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Что его к этому побудило?

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Парень будучи студентом одного из московских вузов, часто спорил со своими однокурсниками о событиях в Украине. Он доказывал, что у нас не едят русскоязычных детей и не распинают на крестах. Поскольку Вячеслав имел родственников в Украине, поэтому от них получал непосредственную информацию, тогда как большинство москвичей были зазомбированы своими телеканалами и лживой пропагандой.

Однажды, не выдержав морального давления, он на грузовиках, которые направлялись из Москвы в сторону Украины, добрался до Сумской области, нелегально перешел границу. И чисто случайно был задержан миграционной службой, которая возвращалась на пункт пропуска. Это был 2015 год, ворота страны, воюющей с российским оккупантом, были открыты.

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Далее были долгие дни бесед с работниками СБУ и путь в добровольческое подразделение. Прошло уже пять лет, как Вячеслав воюет с россиянами. Хотя здесь будет правильнее написать, воюет с российскими террористами, которые находятся на службе у их главаря Путина.

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