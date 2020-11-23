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Россия (91279) военнослужащие (5638) Правый сектор (848) добровольцы (1032) Ухман Михаил (234)

"Окопная война": "После того, как я покинул Россию и пробрался в Украину, на меня в Москве открыли несколько уголовных дел", - доброволец Вячеслав Донгузов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В рубрике "Окопная война" беседуем с воином ДУК "Правый сектор" 1-й отдельной штурмовой роты, россиянином псевдоним Кадет.

Вячеслав определенный период времени проживал в России. Однако после начала Революции Достоинства и боевых действий на востоке Украины перешел нашу государственную границу и начал воевать против своих бывших соотечественников, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Что его к этому побудило?

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Парень будучи студентом одного из московских вузов, часто спорил со своими однокурсниками о событиях в Украине. Он доказывал, что у нас не едят русскоязычных детей и не распинают на крестах. Поскольку Вячеслав имел родственников в Украине, поэтому от них получал непосредственную информацию, тогда как большинство москвичей были зазомбированы своими телеканалами и лживой пропагандой.

Однажды, не выдержав морального давления, он на грузовиках, которые направлялись из Москвы в сторону Украины, добрался до Сумской области, нелегально перешел границу. И чисто случайно был задержан миграционной службой, которая возвращалась на пункт пропуска. Это был 2015 год, ворота страны, воюющей с российским оккупантом, были открыты.

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Далее были долгие дни бесед с работниками СБУ и путь в добровольческое подразделение. Прошло уже пять лет, как Вячеслав воюет с россиянами. Хотя здесь будет правильнее написать, воюет с российскими террористами, которые находятся на службе у их главаря Путина.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте самую актуальную информацию о тех, кто воюет за Украину.
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Топ комментарии
+12
Стена не стена а парень молодец!
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23.11.2020 13:20
+5
ГЕРОЮ СЛАВА !!! "Окопна війна": "Після того, як я покинув Росію і пробрався в Україну, на мене в Москві відкрили кілька кримінальних справ", - доброволець В'ячеслав Донгузов - Цензор.НЕТ 8586
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23.11.2020 17:04
+3
Нет, чекисты. В Украине каждому рузькому кто скажет: "путин *****", готовы медаль давать. Только мы так и не узнали кому герой Гадя и хенерал-старлей Рубан-Гарбузяк везли минометы.
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23.11.2020 14:10
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...нелегально перешел границу. И чисто случайно был задержан миграционной службой, которая возвращалась на пункт пропуска.

Короче, опустили украинскую пограничную службу. А шо там непробиваемая сенина стена? Достроили? "Окопная война": "После того, как я покинул Россию и пробрался в Украину, на меня в Москве открыли несколько уголовных дел", - доброволец Вячеслав Донгузов - Цензор.НЕТ 6458
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23.11.2020 13:07 Ответить
Стена не стена а парень молодец!
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23.11.2020 13:20 Ответить
Срочно верните дебилёнка его родителям и залатайте дыру в заборе, а то ведь они все как саранча сюда налезут.
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23.11.2020 13:35 Ответить
сиди там, в заду, макшанчик)))
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23.11.2020 22:12 Ответить
ГДЕ-ТО МЫ УЖЕ СЛЫШАЛИ. "Но работать без подручных - Может, грустно, а может - скучно. Враг подумал - враг был дока, - написал фиктивный чек, И где-то в дебрях ресторана Гражданина Епифана Сбил с пути и с панталыку несовейский человек. Епифан казался жадным, Хитрым, умным, плотоядным, Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем так: подручный Джона Был находкой для шпиона - Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел! "Вот и первое заданье: В три пятнадцать возле бани (Может, раньше, а может - позже) остановится такси. Надо сесть, связать шофёра, Разыграть простого вора, А потом про этот случай раструбят по Би-би-си. И ещё. Побрейтесь свеже. И на выставке в Манеже К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он: "Не хотите ли черешни?" Вы ответите: "Конечно". Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон. А за это, друг мой пьяный, - Говорил он Епифану, - Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!" ...Враг не ведал, дурачина: Тот, кому всё поручил он, Был чекист - майор разведки и прекрасный семьянин."
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23.11.2020 13:39 Ответить
а где его папка и мамка?
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23.11.2020 13:43 Ответить
На Лубянке.
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23.11.2020 13:45 Ответить
тоже правосеки?
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23.11.2020 13:58 Ответить
Правосєком на московії можна бути лише перші пів-року по поверненню з України, а потім втрачаєш зв'язок з реальністю.
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23.11.2020 14:07 Ответить
Нет, чекисты. В Украине каждому рузькому кто скажет: "путин *****", готовы медаль давать. Только мы так и не узнали кому герой Гадя и хенерал-старлей Рубан-Гарбузяк везли минометы.
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23.11.2020 14:10 Ответить
да, это заметил даже я после дела шеремета
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23.11.2020 14:28 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!! "Окопна війна": "Після того, як я покинув Росію і пробрався в Україну, на мене в Москві відкрили кілька кримінальних справ", - доброволець В'ячеслав Донгузов - Цензор.НЕТ 8586
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23.11.2020 17:04 Ответить
 
 