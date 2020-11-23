"Ток напряжением 50 тысяч вольт действует 5 секунд. Резкая боль и спазм обездвиживают полностью", - в Нацполиции подготовили закон о применении электрошокеров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В Нацполиции подготовили закон, который разрешит полицейским использовать электрошокеры и устанавливает правила его применения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
В полиции говорят, что применение такого оружия менее травматично, чем даже устройства для отстрела резиновых пуль, и намного эффективнее.
"Из прибора вылетят две стрелки, которые подсоединяются к правонарушителю. По ним передается ток напряжением 50 тысяч вольт. Этот ток воздействует на правонарушителя 5 секунд. Этого достаточно, чтобы дать правонарушителю понять, что с ним что-то происходит не так и в большинстве случаев это приводит к тому, что люди сдаются", - говорит мастер-инструктор компании производителя.
Электрошокер вызывает у нарушителя резкую боль, мышечные спазмы, судорги и полностью его обездвиживает. Действие прибора на себе испытал главный украинский патрульный, полковник полиции Евгений Жуков во время стажировки в США.
Пожалуйста, подождите...
Они там совсем поехали?! Что за лобби настолько агрессивное. Почему с таким упоиством шркеры добывают? Ведь это же инструмент запугивания населелния! Почему вообще этот закон рассматривают при наличии такого количества преступлений в органах правопорядка?! Кагарлык, похищение, разбой и вымогательство...
При этом отказываются с таким же упортсвом предоставлять гражданам право на самооборону, на защиту и охрану себя и своего имущества. Опричина но уже официально??
Давно надо начинать качественный превентивный террор против собственного народа. Желательно массовое, повсеместное и расширенное применение электрошокеров без всяких унизительных условностей. Ведь только-только начали выстраивать полицейское государство... А тут еще столько внутренних врагов.
Хххххххххххххххххх
В свое время в Кривбассе бьіли т.н. "бегуньі" район на район(квартал) набегали с мордобоями. Особо упоротьіе придумали "бурячек"(самодельньій взрьівпакет) с "присоединяющимися стрелками", а говоря проще обматанньіми и примотанньіми к взрьівпакету рьіболовньми крючками...
Я так понимаю тут технология такая же только "стрелки присоединяются" под кожу. А ето уже минус електрическое сопротивление кожи.
Ети ушлепки что, думают что врачам нехер делать когда при електротравме они сердце проверяют?
Плять, как только у первого чела остановится от етого шокера сердце, Авакова с Геращенко надо будет на вильі поднимать.
синуса... тока может достигать 50000 вольт
Ну знову ж - електрошокери будуть використовувати проти звичайних людей на Деу і Хюндаях, а проти жирних мажорів на Гелентвагенах і Лексусах не будуть, бо це хвантастика