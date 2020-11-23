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"Ток напряжением 50 тысяч вольт действует 5 секунд. Резкая боль и спазм обездвиживают полностью", - в Нацполиции подготовили закон о применении электрошокеров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Нацполиции подготовили закон, который разрешит полицейским использовать электрошокеры и устанавливает правила его применения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

В полиции говорят, что применение такого оружия менее травматично, чем даже устройства для отстрела резиновых пуль, и намного эффективнее.

"Из прибора вылетят две стрелки, которые подсоединяются к правонарушителю. По ним передается ток напряжением 50 тысяч вольт. Этот ток воздействует на правонарушителя 5 секунд. Этого достаточно, чтобы дать правонарушителю понять, что с ним что-то происходит не так и в большинстве случаев это приводит к тому, что люди сдаются", - говорит мастер-инструктор компании производителя.

Электрошокер вызывает у нарушителя резкую боль, мышечные спазмы, судорги и полностью его обездвиживает. Действие прибора на себе испытал главный украинский патрульный, полковник полиции Евгений Жуков во время стажировки в США. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+38
Закон физики: чем херовее жизнь в стране, тем лучше власть вооружает мусоров. Резюме: никаких улучшений не предвидится. Будет ещё зеленее.
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23.11.2020 14:03
+36
Удар током - наиболее опасная бытовая травма. Даже при кратковременном воздействии электрического тока у человека может наступить остановка дыхания и сердца "Ток 50 тысяч вольт действует 5 секунд. Резкая боль и спазм обездвиживают полностью", - в Нацполиции подготовили закон о применении электрошокеров - Цензор.НЕТ 6095
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23.11.2020 14:08
+25
Они людям кагарлыки,а им электрошокеры,чтоб насиловать было проще.
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23.11.2020 14:07
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23.11.2020 16:27 Ответить
У нас сербечников процентов 30, и это не всегда люди за 30+.
Они там совсем поехали?! Что за лобби настолько агрессивное. Почему с таким упоиством шркеры добывают? Ведь это же инструмент запугивания населелния! Почему вообще этот закон рассматривают при наличии такого количества преступлений в органах правопорядка?! Кагарлык, похищение, разбой и вымогательство...
При этом отказываются с таким же упортсвом предоставлять гражданам право на самооборону, на защиту и охрану себя и своего имущества. Опричина но уже официально??
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23.11.2020 16:38 Ответить
Как в шотландии времен уильяма уоллеса...
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23.11.2020 16:40 Ответить
Ну, против одного можно. А если будет группа правонарушителей, то шокер ничего не даст. Ну, пускай пара полицейских завалит одного-двух, а остальных это ещё больше озлобит.
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23.11.2020 16:51 Ответить
Правильное решение.

Давно надо начинать качественный превентивный террор против собственного народа. Желательно массовое, повсеместное и расширенное применение электрошокеров без всяких унизительных условностей. Ведь только-только начали выстраивать полицейское государство... А тут еще столько внутренних врагов.
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23.11.2020 17:14 Ответить
"Из прибора вылетят две стрелки, которые подсоединяются к правонарушителюИсточник: https://censor.net/ru/v3232662
Хххххххххххххххххх
В свое время в Кривбассе бьіли т.н. "бегуньі" район на район(квартал) набегали с мордобоями. Особо упоротьіе придумали "бурячек"(самодельньій взрьівпакет) с "присоединяющимися стрелками", а говоря проще обматанньіми и примотанньіми к взрьівпакету рьіболовньми крючками...

Я так понимаю тут технология такая же только "стрелки присоединяются" под кожу. А ето уже минус електрическое сопротивление кожи.

Ети ушлепки что, думают что врачам нехер делать когда при електротравме они сердце проверяют?

Плять, как только у первого чела остановится от етого шокера сердце, Авакова с Геращенко надо будет на вильі поднимать.
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23.11.2020 17:16 Ответить
Дайош наградные шокеры херращенке, звездонутому и шкуряку! "Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 2224
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23.11.2020 17:18 Ответить
Ток напряжением 50 тысяч вольт - ??? я понимаю журналисты не технари. Но это физика третий класс. ПОЗОРИЩЕ.
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23.11.2020 17:30 Ответить
Я надеюсь эту статью писала девушка, тогда простительно
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23.11.2020 17:48 Ответить
Многие взрослые и неглупые люди думают что в розетке "один провод это плюс а другой это минус". Так что вполне себе.
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23.11.2020 19:08 Ответить
Нет, в розетке постоянньій ток
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23.11.2020 20:43 Ответить
потому что он там постоянно, пока не отключат
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23.11.2020 20:53 Ответить
Да.
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23.11.2020 21:16 Ответить
нашим ментам,теперішнім понтам, з їхнім рівнем розвитку не те що шокери, а пластикові пстолі давати не можна. ходили з огірком в кобурі, нехай і далі ходять. був початлк реформи, не було професіоналізму, але була якась довіра, а потім всіх ментів перевели в понти і загубили всі надії.
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23.11.2020 17:32 Ответить
Граждане малограмотные журналисты, ТОК, измеряется в Амперах...Напряжение -вольтах а мощность ваттах
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23.11.2020 18:22 Ответить
В амперах измеряется СИЛА тока (по укр. сила струму), вообще-то...
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23.11.2020 23:43 Ответить
Мусора поганые , там половина обиженых на всех и на вся , куда им там думать о индивидуальности каждого в плане токопроводимости , они знают что при убийстве все равно их отмажут мрази в погонах . Как это и происходит .
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23.11.2020 18:23 Ответить
Не исключаю,что в ответ будет применено боевое
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23.11.2020 18:24 Ответить
"Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 3674
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23.11.2020 20:50 Ответить
Ну и идиот же этот Жуков
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23.11.2020 18:28 Ответить
Кацапів накрошив норм. Красава він.
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23.11.2020 19:26 Ответить
Вместе с тобой?
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23.11.2020 20:04 Ответить
??? Sorry mate I don't understand your language. Speck any normal language: Ukrainian, English?
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24.11.2020 09:38 Ответить
Не шифруйся, свинособака)))
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24.11.2020 09:44 Ответить
Не відповідайте Українці тим хто пише вам мовою свинорусів. Не принижуйтесь, хочуть свіноруси спілкування хай вчать нормальні мови.
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24.11.2020 12:34 Ответить
Наконец-то узрим что такое обезьяна с гранатой.
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23.11.2020 18:44 Ответить
ну, тогда в ответ - из боевого.....
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23.11.2020 19:15 Ответить
А у тебя есть?
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23.11.2020 20:51 Ответить
Вот интересно, будут ли на тех к кому применили шокер, автоматом составлять протокол за нецензурную брань в общественном месте.
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23.11.2020 19:18 Ответить
Шокери норм. Але положення застосування **#нати писали, як завжди, проти злочинця котрий погрожує зброєю треба використовувати ЗБРОЮ! Проти особливо небезпечних злочинців треба використовувати ЗБРОЮ!
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23.11.2020 19:24 Ответить
Украинцы соскучились по твердой руке.
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23.11.2020 20:21 Ответить
Давно пора **#шить неадекватов...
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23.11.2020 19:34 Ответить
в военное время значение синуса ... тока может достигать 50000 вольт "Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 7231
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23.11.2020 19:51 Ответить
Ментам из Кагарлыка понравится эта игрушка. Будут приятным бонусом к противогазам.)
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23.11.2020 20:20 Ответить
"хyвала" і "чухуєсть" "найвеличнішому" революційноприйдешньому главмянту авакову! уррря! Все, за класикою: "Наследство их из рода в роды. Ярмо с гремушками да бич"... І "ярма" достатньо (податки, комуналка, ціни і - бескінечність...); і "гремушки" у вигляді засобленозахарканих намордників (у тому використанні, як воно є, то не допомога у боротьбі з ковідом, а - мертвому припарка...); і, тут, самий ціннонезамінний намалювався і "біч" прикупити зібрався, що би показати, раз і назавжди, місце у стайні... страусовод виє десь від своєї безсилої відсутності і повної неспроможності в участі на цьому святі...
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23.11.2020 20:35 Ответить
Аппарат безусловно нужен в Украине, возможно с его помощью министра МВД научат української мови.
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23.11.2020 21:04 Ответить
Логично перенаправить деньги с COVID фонда на закупку Taser и уже ними лечить граждан. Аваков как всегда гениален.
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23.11.2020 21:13 Ответить
Хорошая штука, правильно.
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23.11.2020 21:25 Ответить
Что правильно? Ты знаешь сколько трупов может быть от этой игрушки в руках обезьян.
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24.11.2020 08:04 Ответить
Всё правильно. Вот тебе игрушки в руки и не дадут.
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24.11.2020 13:54 Ответить
В Нацполиции подготовили закон, который разрешит полицейским использовать электрошокеры и устанавливает правила его применения Источник: https://censor.net/ru/v3232662

Ну знову ж - електрошокери будуть використовувати проти звичайних людей на Деу і Хюндаях, а проти жирних мажорів на Гелентвагенах і Лексусах не будуть, бо це хвантастика "Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 3374
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23.11.2020 21:34 Ответить
Будут применять против демонстрантов щенки собакова.На большее ума и сноровки не хватит.
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23.11.2020 22:47 Ответить
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