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Госпогранслужба (5407) Крым (26017) оккупация (9513) Россия (91279)

Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали в пропуске на территорию Украины российскому видеорежиссеру, ранее посещавшему временно оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины. 

"Гражданин РФ, один из участников съемочной группы, прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время мер контроля было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года выявлены почти 7000 фактов правонарушения въезда и выезда на временно оккупированную территорию.

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Топ комментарии
+33
Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6624
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23.11.2020 15:16
+26
"Нехай щастить!" !!!)))
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23.11.2020 15:05
+6
Надо пускать!
Сколько лет дают за незаконное пересечение границы? На копростане - 5 лет!
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23.11.2020 15:10
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"Нехай щастить!" !!!)))
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23.11.2020 15:05 Ответить
цікаво, а нахєра йому замалювали пику? може це співробітник сбу, який прикидається "расєйским рєжисером"?
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23.11.2020 19:48 Ответить
Надо пускать!
Сколько лет дают за незаконное пересечение границы? На копростане - 5 лет!
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23.11.2020 15:10 Ответить
Саме так!! А декому і по 20+ давали !!)))
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23.11.2020 15:13 Ответить
Просто это не зелин знакомый.
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23.11.2020 15:13 Ответить
российскому видеорежиссеру
*******
А шо таке "відєорєжісьор"? Я, наприклад, тоже можу клепати на компутері відєороліки. Виходить, я тоже "відєорєжисьор"? Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7479
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23.11.2020 15:14 Ответить
Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6624
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23.11.2020 15:16 Ответить
некуй шастать
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23.11.2020 15:17 Ответить
Треба було відкóпати (наголос для кращого розуміння) , справедливо покарати за злочин проти країни і держави , а тоді можливо було б поміняти на українських заручників в терористів ...
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23.11.2020 15:19 Ответить
**** вони всі сюди сунуть свої іплєти?
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23.11.2020 15:19 Ответить
США и Турция отработали масштабный удар по российской авиабазе «Хмейим» в Сирии

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/22/119469/ssha-i-turtsiya-otrabotali-masshtabnyj-udar-po-rossijskoj-aviabaze-khmejim-v-sirii.shtml
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23.11.2020 15:21 Ответить
Фейк.
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23.11.2020 15:23 Ответить
Кацап?
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23.11.2020 15:25 Ответить
Фейк ? Давай доказательства , что это фейк
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23.11.2020 15:28 Ответить
Кавказцентр
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23.11.2020 18:41 Ответить
Чмырят ************ по полной Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 8073
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23.11.2020 15:24 Ответить
Патріотичного кіна вам у стрічку

Помните вот это: "Кабінет міністрів дозволив використовувати 100 млн гривень бюджетних коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для виробництва патріотичних серіалів.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"100 млн грн на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти", - зазначив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко"?

И, кажется, я знаю, о чем идет речь.
Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5686
Оригинальное название: Ангелы
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевик, детектив, криминал
Выпущено: Украина, Продакшен студия "SFERA FILM" по заказу телеканала 2+2
Продолжительность: 16 x ~ 00:40:00
Язык: Русский

Бойцы некоего суперподразделения за 5 серий (там я уже понял, что больше не выдержу даже из исследовательского интереса и, даже, под виски) просрали 3 операции из 4 и потеряли 2 человек из 6. О...енный результат, то есть. В свободное от этого достойного (на самом деле - нет) занятия время они занимаются истериками и склоками внутри коллектива. В целом - полная х...ня.

Добавлю, что вы ни за что не угадаете, в какой стране происходит действие: все признаки удалены. Зато одного из погибших бойцов его начальник, произносящий тост, называет истинным патриотом своей страны. Той самой страны, которую вы не угадаете по этому сериалу, явно снятому с прицелом на российский прокат. И я не удивлюсь, если именно за деньги коронавирусного фонда.

P.S. Что такое SFERA FILM и кому принадлежит - не нашел. Если кто-то сможет - буду благодарен.

P.P.S. Нет, я не удивлен. У меня даже в мыслях не было, что канал, принадлежащий Коломойскому и Медведчуку (24,51% акций) снимет действительно патриотический сериал о войне, идущей 7-й год. А вот про ментов и продать в Россию - да, вполне в их духе.
Сергей Стеценко
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23.11.2020 15:21 Ответить
Ну кацапы туууупыыыыеееееее... Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4966
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23.11.2020 15:21 Ответить
Не знаю когда до этих имбецилов дойдёт, что в Украине им делать нечего
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23.11.2020 15:50 Ответить
Проблема не в том, что они сюда едут. Проблема в том, что их кто-то сюда приглашает.
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23.11.2020 15:21 Ответить
Российские журналисты участвовали в убийстве раненого пленного азербайджанского солдата ВИДЕО

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/22/119470/rossijskie-zhurnalisty-uchastvovali-v-ubijstve-ranenogo-plennogo-azerbajdzhanskogo-soldata-video.shtml
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23.11.2020 15:21 Ответить
Блин, власовцы-лишнехромосомы охотятся за такими, даже "дела" шьют, для обменного фонда, а мы просто не пускаем...
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23.11.2020 15:21 Ответить
Надо же, наш любимый режиссёр.
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23.11.2020 15:21 Ответить
хто цей відєорєжусьор?
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23.11.2020 15:22 Ответить
Грозные российские «Искандеры» не смогли поразить ни одну цель в войне в Карабахе 😂😂😂😂😂😂😂

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/21/119467/groznye-rossijskie-iskandery-ne-smogli-porazit-ni-odnu-tsel-v-vojne-v-karabakhe.shtml
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23.11.2020 15:23 Ответить
Это для усыпления бдительности противника.
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23.11.2020 15:25 Ответить
Российские «Искандеры» оказались бесполезны в карабахском конфликте 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

https://charter97.org/ru/news/2020/11/23/401648/
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23.11.2020 15:24 Ответить
Точно !
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23.11.2020 15:26 Ответить
Революция в Украине сформировала всю геополитику 21-го века

https://charter97.org/ru/news/2020/11/23/401650/
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23.11.2020 15:25 Ответить
А фамилия у этого режиссёра есть ?
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23.11.2020 15:26 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
В России умерло на 120 тысяч человек больше за время пандемии, чем обычно за тот же период. К такому выводу пришла «Медиазона», проанализировав данные Росстата по смертности.
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23.11.2020 15:26 Ответить
Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 5344
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23.11.2020 15:29 Ответить
Школьники, прибывшие на экскурсию в концлагерь в Карелии, отказались возвращаться обратно

В Карелии первая же группа школьников, посетившая бутафорский концлагерь в деревне Ватнаволок, забаррикадировалась внутри и отказывается возвращаться обратно. Дети пребывают там уже третьи сутки и утверждают, что эта территория благоустроена значительно лучше, чем их поселки и кварталы.

Группа из 40 школьников, привезенная позавчера двумя автобусами из Кондопоги и нескольких деревень с целью «патриотического воспитания», прогнала с территории концлагеря взрослых и забаррикадировала ворота. Поскольку перед этим дети успели прослушать лекцию экскурсовода, они уже избрали вертухаев и пытаются пустить ток по колючей проволоке. По некоторым данным, их поддержала молодежь из Ватнаволока, которая теперь достраивает лагерь при помощи подручных материалов.

На место происшествия прибыли полицейские, педагоги и родители. Они уговаривают детей вернуться обратно, однако те игнорируют их воззвания. Новые обитатели лагеря после длительных переговоров согласились пустить внутрь только группу журналистов. С момента их входа прошло уже более суток, из трубы лагерной котельной начал идти густой дым.

Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 1219
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23.11.2020 15:30 Ответить
а дым белый или чёрный? Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 6814
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23.11.2020 15:37 Ответить
Ви наче читали коментарі до цієї новини... )))
Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 8672
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23.11.2020 15:57 Ответить
прут и прут, прут и прут
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23.11.2020 15:37 Ответить
До какой степени нужно быть беспардонным, дурным, чтобы после посещения оккупированного Крыма еще стремится попасть на территорию Украины. Таких необходимо выпроваживать только пинком
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23.11.2020 15:55 Ответить
Ні призвіща, ні фото. Фейк.
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23.11.2020 19:24 Ответить
Шо ты тут забыл вася, после посещения Крыма?
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23.11.2020 19:47 Ответить
а був той вася? чи це просто розмиленний фєйк?!
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23.11.2020 19:50 Ответить
А чего они сюда пруться? Мало им СИбири, и Дальнего Востока? Не пущать! пусть валят в кондопогу
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23.11.2020 20:13 Ответить
"...прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время мер контроля было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули назад" - Куда? В Турцию??? Что за бред.
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24.11.2020 06:40 Ответить
 
 