Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали в пропуске на территорию Украины российскому видеорежиссеру, ранее посещавшему временно оккупированный РФ Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины.
"Гражданин РФ, один из участников съемочной группы, прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время мер контроля было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года выявлены почти 7000 фактов правонарушения въезда и выезда на временно оккупированную территорию.
Пожалуйста, подождите...
Сколько лет дают за незаконное пересечение границы? На копростане - 5 лет!
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А шо таке "відєорєжісьор"? Я, наприклад, тоже можу клепати на компутері відєороліки. Виходить, я тоже "відєорєжисьор"?
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/22/119469/ssha-i-turtsiya-otrabotali-masshtabnyj-udar-po-rossijskoj-aviabaze-khmejim-v-sirii.shtml
Помните вот это: "Кабінет міністрів дозволив використовувати 100 млн гривень бюджетних коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для виробництва патріотичних серіалів.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
"100 млн грн на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти", - зазначив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко"?
И, кажется, я знаю, о чем идет речь.
Оригинальное название: Ангелы
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевик, детектив, криминал
Выпущено: Украина, Продакшен студия "SFERA FILM" по заказу телеканала 2+2
Продолжительность: 16 x ~ 00:40:00
Язык: Русский
Бойцы некоего суперподразделения за 5 серий (там я уже понял, что больше не выдержу даже из исследовательского интереса и, даже, под виски) просрали 3 операции из 4 и потеряли 2 человек из 6. О...енный результат, то есть. В свободное от этого достойного (на самом деле - нет) занятия время они занимаются истериками и склоками внутри коллектива. В целом - полная х...ня.
Добавлю, что вы ни за что не угадаете, в какой стране происходит действие: все признаки удалены. Зато одного из погибших бойцов его начальник, произносящий тост, называет истинным патриотом своей страны. Той самой страны, которую вы не угадаете по этому сериалу, явно снятому с прицелом на российский прокат. И я не удивлюсь, если именно за деньги коронавирусного фонда.
P.S. Что такое SFERA FILM и кому принадлежит - не нашел. Если кто-то сможет - буду благодарен.
P.P.S. Нет, я не удивлен. У меня даже в мыслях не было, что канал, принадлежащий Коломойскому и Медведчуку (24,51% акций) снимет действительно патриотический сериал о войне, идущей 7-й год. А вот про ментов и продать в Россию - да, вполне в их духе.
Сергей Стеценко
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/22/119470/rossijskie-zhurnalisty-uchastvovali-v-ubijstve-ranenogo-plennogo-azerbajdzhanskogo-soldata-video.shtml
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/21/119467/groznye-rossijskie-iskandery-ne-smogli-porazit-ni-odnu-tsel-v-vojne-v-karabakhe.shtml
https://charter97.org/ru/news/2020/11/23/401648/
https://charter97.org/ru/news/2020/11/23/401650/
@newkc14
В России умерло на 120 тысяч человек больше за время пандемии, чем обычно за тот же период. К такому выводу пришла «Медиазона», проанализировав данные Росстата по смертности.
В Карелии первая же группа школьников, посетившая бутафорский концлагерь в деревне Ватнаволок, забаррикадировалась внутри и отказывается возвращаться обратно. Дети пребывают там уже третьи сутки и утверждают, что эта территория благоустроена значительно лучше, чем их поселки и кварталы.
Группа из 40 школьников, привезенная позавчера двумя автобусами из Кондопоги и нескольких деревень с целью «патриотического воспитания», прогнала с территории концлагеря взрослых и забаррикадировала ворота. Поскольку перед этим дети успели прослушать лекцию экскурсовода, они уже избрали вертухаев и пытаются пустить ток по колючей проволоке. По некоторым данным, их поддержала молодежь из Ватнаволока, которая теперь достраивает лагерь при помощи подручных материалов.
На место происшествия прибыли полицейские, педагоги и родители. Они уговаривают детей вернуться обратно, однако те игнорируют их воззвания. Новые обитатели лагеря после длительных переговоров согласились пустить внутрь только группу журналистов. С момента их входа прошло уже более суток, из трубы лагерной котельной начал идти густой дым.