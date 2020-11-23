Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Глава патрульной полиции Евгений Жуков протестировал действие электрошокера на себе и заявил, что все время был в сознании и мог свободного дышать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не причиняет опасных ранений", - говорится в сообщении.
Аваков опубликовал видео, на котором Жуков демонстрирует на себе работу электрошокера.
Жуков рассказал, то Taser автоматически записывает время, место и длительность каждого использования.
"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины", - отметил руководитель патрульной полиции.
"Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли", - сказал Жуков после того, как на нем испытали электрошокер.
Пожалуйста, подождите...
А что у полиции есть "приятные" процедуры? Это наверное те что были задействованы во Врадиевке и Кагарлыке к барышням, но тогда не понятно а чем они остались недовольные!?
для американских полицаев это обязательное упражнение - перед получением допуска на использование тейзера
Давайте поробуем на ком-то менее здоровом, я вот к примеру знаю одного нарколыгу, котоый утвердил текущего министра авакова, давай на нем протестируем, но без этих двух попукаев и коврика
https://www.facebook.com/dstasb/videos/2944284552292779/
Так как он сопротивлялся, как только мог, полицейский применил против него электрошокер, от чего 56-летний мужчина уже не оправился. В полицейском автомобиле он потерял сознание и вскоре умер по прибытии в больницу.
Прокуратура ведет расследование этого происшествия.за последние 20 лет лишь в США вследствие применения электрошокеров погибли в общей сложности около тысячи человек. При этом в 153 случаях результаты экспертизы указывали на смерть от последствий удара или ударов током - без влияния на организм каких-либо дополнительных факторов.
мнению представителей организации, с момента появления этих аппаратов у стражей порядка число случаев применения насилия и пыток со стороны полиции возросло.
Они использовать летальные средства не могут по НАЗНАЧЕНИЮ, а тут СВОБОДА (мнимая)!
Давно надо начинать качественный превентивный террор против собственного народа. Желательно массовое, повсеместное и расширенное применение электрошокеров без всяких унизительных условностей. Ведь только-только начали выстраивать полицейское государство... А тут еще столько внутренних врагов.
Вы б еще дубинку друг на друге опробовали, дуболомы...
Навіть не смішно, навіть не сарказм, тяжка дійсність(
Ні. Мєнт не став поліцейським. Не при цьому міністрі.
Й,так розумію, для затримання правопорушника потрібно мінімум троє : двоє тримають,один стріляє ?