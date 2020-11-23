РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5695 посетителей онлайн
Новости Видео Общество
10 228 64
Аваков (3444) оружие (9389) патрульная полиция (1791) Жуков Евгений (36)

Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Глава патрульной полиции Евгений Жуков протестировал действие электрошокера на себе и заявил, что все время был в сознании и мог свободного дышать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не причиняет опасных ранений", - говорится в сообщении.

Аваков опубликовал видео, на котором Жуков демонстрирует на себе работу электрошокера.

Жуков рассказал, то Taser автоматически записывает время, место и длительность каждого использования. 

"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины", - отметил руководитель патрульной полиции.

"Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли", - сказал Жуков после того, как на нем испытали электрошокер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Маршал, ты не сравнивай себя, парня которого взяли в спецуру ВДВ и пересичного украинца. Я прекрасно помню какой процент ребят у меня с потока в школе в военомате получили СО0. Аж один тип с потока, где около 190 человек было.

Давайте поробуем на ком-то менее здоровом, я вот к примеру знаю одного нарколыгу, котоый утвердил текущего министра авакова, давай на нем протестируем, но без этих двух попукаев и коврика
показать весь комментарий
23.11.2020 17:13
+17
Дебилы *ля (с)
показать весь комментарий
23.11.2020 17:03
+14
На Геращенко прверьте.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебилы *ля (с)
показать весь комментарий
23.11.2020 17:03 Ответить
такие и бронежилеты выстрелом в себя проверяют
показать весь комментарий
23.11.2020 17:04 Ответить
Тут другой вопрос:
А что у полиции есть "приятные" процедуры? Это наверное те что были задействованы во Врадиевке и Кагарлыке к барышням, но тогда не понятно а чем они остались недовольные!?
показать весь комментарий
23.11.2020 17:21 Ответить
нет - не дебил
для американских полицаев это обязательное упражнение - перед получением допуска на использование тейзера
показать весь комментарий
23.11.2020 17:38 Ответить
этот жуков, скорее всего, пищал как баба
показать весь комментарий
23.11.2020 19:54 Ответить
бруківка в голову продажному ментярі набагато надійніше та ефективніше. Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 9899
показать весь комментарий
23.11.2020 17:44 Ответить
В Америке полицейские тоже дебилы по твоему? Они тоже на себе проверяют работу Тазера чтобы иметь представление что это за оружие.
показать весь комментарий
23.11.2020 18:15 Ответить
Аваков тоже на себе будет тестировать?
показать весь комментарий
23.11.2020 17:03 Ответить
Ага, щасс...
показать весь комментарий
23.11.2020 17:04 Ответить
Не будет. Он уже староватый. Может и помереть при тестировании на себе.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:08 Ответить
Ну не дебил?
показать весь комментарий
23.11.2020 17:04 Ответить
А ти постав ще собі кардіостимулятор і перевір.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:07 Ответить
три дні тому в польші українця електрошокер згубив наглою смертю - не витримало серце
показать весь комментарий
23.11.2020 17:20 Ответить
щось мені підказує що у людини у якої кардіостимулятор не сильно фізично зможе бикувати...
показать весь комментарий
24.11.2020 09:50 Ответить
Щось мені підказує, що для застосування спецзасобів достатньо бикування ментів.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:47 Ответить
сивуху в джинсах. на лавочке. как мальчика в трусиках. распяли и шокером пытали. штаны промокли, смартфон пробило )))
показать весь комментарий
23.11.2020 17:08 Ответить
Оператор от бога, нихрена ж не видно куда попал и вобще попал или нет...
показать весь комментарий
23.11.2020 17:08 Ответить
Что то очень быстро оклемался...походе что все это видео туфта..
показать весь комментарий
23.11.2020 17:10 Ответить
посмотрите как амерские полицаи тестируют на себе
показать весь комментарий
23.11.2020 17:46 Ответить
сам захотел
показать весь комментарий
23.11.2020 17:11 Ответить
Маршал, ты не сравнивай себя, парня которого взяли в спецуру ВДВ и пересичного украинца. Я прекрасно помню какой процент ребят у меня с потока в школе в военомате получили СО0. Аж один тип с потока, где около 190 человек было.

Давайте поробуем на ком-то менее здоровом, я вот к примеру знаю одного нарколыгу, котоый утвердил текущего министра авакова, давай на нем протестируем, но без этих двух попукаев и коврика
показать весь комментарий
23.11.2020 17:13 Ответить
В данном случае стоит выбор что нанесёт меньше последствий тайзер или дубинка по спине, голове, вывернутый сустав, скрученная шея, пулевое ранение.
показать весь комментарий
23.11.2020 19:29 Ответить
...або смерть.Нелегкий вибір.
показать весь комментарий
23.11.2020 21:55 Ответить
Смерть может наступить в результате любого из применённых методов. Последние протесты в Америке тому подтверждение.
показать весь комментарий
24.11.2020 08:37 Ответить
у нас презЕдент все на себе пробует, чего его забыли?
показать весь комментарий
23.11.2020 17:14 Ответить
В США эту штуку мудро выдают только тем, кто на себе попробовал, потому обычно его получают бабы полицейские, как более злобные.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:14 Ответить
И вот применение, смотреть до конца.
https://www.facebook.com/dstasb/videos/2944284552292779/
показать весь комментарий
23.11.2020 17:16 Ответить
На Геращенко прверьте.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:17 Ответить
Электрошокер не так безобиден, как это пытаются представить его производители. Что в очередной раз продемонстрировал случай в городке Пирмазенс на юго-востоке Германии. Человека с психическим расстройством необходимо было доставить из его собственной квартиры в больницу.

Так как он сопротивлялся, как только мог, полицейский применил против него электрошокер, от чего 56-летний мужчина уже не оправился. В полицейском автомобиле он потерял сознание и вскоре умер по прибытии в больницу.
Прокуратура ведет расследование этого происшествия.за последние 20 лет лишь в США вследствие применения электрошокеров погибли в общей сложности около тысячи человек. При этом в 153 случаях результаты экспертизы указывали на смерть от последствий удара или ударов током - без влияния на организм каких-либо дополнительных факторов.

Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно" - Цензор.НЕТ 3491
показать весь комментарий
23.11.2020 17:18 Ответить
А тортури і гвалт у відділку поліції на собі не хоче випробувати ?! Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно" - Цензор.НЕТ 564
показать весь комментарий
23.11.2020 17:19 Ответить
Международная неправительственная организация Amnesty International указывает на то, что во многих странах полицейские применяют шокеры даже против людей в наручниках, находящихся в тюремных камерах.
мнению представителей организации, с момента появления этих аппаратов у стражей порядка число случаев применения насилия и пыток со стороны полиции возросло.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:24 Ответить
Давать в руки мартышек, находящихся на обочине цивилизованного мира, этот инструмент - преступление!
Они использовать летальные средства не могут по НАЗНАЧЕНИЮ, а тут СВОБОДА (мнимая)!
показать весь комментарий
23.11.2020 17:41 Ответить
Й головне: ЗАКОННО ! Відпаде потреба в перетиснутих протигазах,підвішуванні "на ласточку",гвалтуванні різними предметами !
показать весь комментарий
23.11.2020 21:51 Ответить
Так то "процедуры" приятные, а копы, как настоящие джентельмены, на себе испытывают только неприятные процедуры.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:28 Ответить
Правильное решение.

Давно надо начинать качественный превентивный террор против собственного народа. Желательно массовое, повсеместное и расширенное применение электрошокеров без всяких унизительных условностей. Ведь только-только начали выстраивать полицейское государство... А тут еще столько внутренних врагов.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:19 Ответить
Один проверяет на себе ковид, другой - электрошокер...
Вы б еще дубинку друг на друге опробовали, дуболомы...
показать весь комментарий
23.11.2020 17:19 Ответить
Здравствуйте! Я - Ермак, глава аппарата президента, и сегодня я (точнее - мы, со своими товарищами, включая Коломойского) поделимся с вами ощущениями от принятия на себя бремени поглощения государственного бюджета страны. Вот стоим мы... вот перед нами лежит аккуратно нарезанный бюджет... Первым пробует Коломойский! Видите, ему совсем не плохо! Он лежит, переваривая проглоченный кусок. Сейчас попробую и я, а затем - судьи конституционного суда. Мням-ням... Да, я вам скажу, сожрать такой объем денег - непросто, но, как вы видите, мы можем двигаться и готовы к продолжению дерибана. Берегите себя! И платите налоги!
показать весь комментарий
23.11.2020 17:24 Ответить
Як кажуть москалі - ПІЧАЛЬКА(
Навіть не смішно, навіть не сарказм, тяжка дійсність(
показать весь комментарий
23.11.2020 17:44 Ответить
Как смакуют новые гаджеты для издевательств над гражданами, прямо целую пиар компанию затеяли)) Ну мы все рады в восторге я вот дома сижу без работы из-за коронобесия и мне даже как то легче стало и кушать не так уже хочется, знаю что у полиции теперь и шокеры есть для меня вдруг протестовать надумаю с голодухи теперь не дубикой покалечат а деликатненько и интелигентно шокером образумят
показать весь комментарий
23.11.2020 17:27 Ответить
Молодець!! Поважаю!! Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 7359
показать весь комментарий
23.11.2020 17:33 Ответить
Ця вистава для того щоб мати "моральне право" застосовувати цей електрошокер.
показать весь комментарий
23.11.2020 17:34 Ответить
Хотер проржаться, но вспомнив, где "живу", смачно прокривлялся. ну, хотя бі єтому чудаку бі его не в тіл всадили, а куда-то, что как бі можно и скопітится. В Княжичах че біло? плюс видео с КОДР, или как там єтих кадров, біло - престреляли тоже в темноте, но с тепловизорами и/или ночніми визерами - друг друга, реально, так "задерживали" домушников.... єто страшно - да ті хоть жопой сядь на мину
показать весь комментарий
23.11.2020 17:37 Ответить
Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 2226 А чё? Молодец. Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 9742 Где ещё можно увидеть такой "перфоманс", как не у нас? Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 9742
показать весь комментарий
23.11.2020 17:40 Ответить
Каждый полицейский должен опробовать шокер! После 50раз отжаться, сделать "ку" и улыбаться. Получит погоны и звание "жук" .
показать весь комментарий
23.11.2020 17:42 Ответить
Власть испытывает терпение народа, на майдане били дубинками -народ одел каски, стреляли травматами -народ использовал щиты. Гонка вооружений доведёт до гражданской войны, разве это не понятно ?
показать весь комментарий
23.11.2020 17:47 Ответить
В общем хорошая нужная вещь,всё для дорогих граждан и очень своевременно.Вот куда уходят наши налоги.А какие признания можно получать с помощью такого гаджета...
показать весь комментарий
23.11.2020 17:48 Ответить
теперь мусора будут им направо и налево усмирять всех- а шо ж оно несмертельное ..., шо им будет людям то тем
показать весь комментарий
23.11.2020 18:11 Ответить
А чому цю патороч 2 кремезних бика тримало?? Треба було щоб ніхто не підтримував і прибрати матрас, щоб ця паскуда писком в підлогу злегла. А ще краще не в приміщенні цей тест проводити а десь на вулиці, шоб в рилом в асфальт вгристись.
показать весь комментарий
23.11.2020 18:40 Ответить
Евгений, Вас аккуратно положили на мат два лося после выстрела, а ведь применяться он будет на улицах, где бордюры, ступеньки и всякие другие неровности...Ох, не факт, что человечек аккуратно упадет)))
показать весь комментарий
23.11.2020 19:11 Ответить
И зачем второй раз на себе испытывать... Так может и понравиться...)))
показать весь комментарий
23.11.2020 19:12 Ответить
2694 не пролазит, так мы народ током будем *******, вообще кукуху снесло, надо брать альтернативу)
показать весь комментарий
23.11.2020 19:40 Ответить
Мазохізм і залякування. А якщо той кого жухнули током крепкий малий і через 10 секунд встане та як наваляє п***й цим хлопчикам з іграшкою і ще й засуне її в анальний отвір з одночасним застосуванням. От буде весело....
показать весь комментарий
23.11.2020 20:40 Ответить
Полиция использует еще много разных вещей для остановки преступников: дубинка, газовый балончик, пистолет и автомат. Давайте продемонстрируем на этом дебиле весь арсенал полицейского и запишем серию видосиков. Будет прикольно.
показать весь комментарий
23.11.2020 20:45 Ответить
говорят, что и гильотину скоро завезут...
показать весь комментарий
23.11.2020 21:29 Ответить
Це не принизливо,-випробовувати на собі надзвичайно болісне знаряддя,за наказом міністра (особливо коли ти-начальник патрульки країни ) ???
Ні. Мєнт не став поліцейським. Не при цьому міністрі.
Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 1220
показать весь комментарий
23.11.2020 21:41 Ответить
Й головне-МОЗ схвалює.(Очевидно,після такої процедури здоров'я прибавляється).
Й,так розумію, для затримання правопорушника потрібно мінімум троє : двоє тримають,один стріляє ?
показать весь комментарий
23.11.2020 21:46 Ответить
хорошая вещь для успокоения неадекватов.
показать весь комментарий
23.11.2020 22:06 Ответить
На днях видел такое у америкосов, но то вояки были, так они девку держали, ее начало колбасить о они одному по яйлам зарядила в припадке)))
показать весь комментарий
23.11.2020 22:25 Ответить
Довів..не смертельно, і не шкідливо для здоров'я. Тепер електрошокери тестувати на мусорах потрібно щотижня, а краще при кожному виходу на патрулювання...... ну раптом на злочинцю не спрацює.
показать весь комментарий
23.11.2020 22:58 Ответить
Євге́ній (Євген) Олекса́ндрович Жу́ков (15 липня 1986, Коломия, Івано-Франківська область) - український військовик, десантник, поліцейський, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (з вересня 2015), полковник поліції[2]. У минулому - командир окремої розвідувальної десантної роти 79 ОАЕМБр, заступник командира батальйону 79 ОАЕМБр, учасник війни на сході України, «кіборг», позивний «Маршал».
показать весь комментарий
24.11.2020 10:34 Ответить
Для деяких наших дебілів (бандитів) тільки куля є дійовим засобом.
показать весь комментарий
27.11.2020 16:07 Ответить
 
 