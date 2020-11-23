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Черновицкая область (854) компенсации (469) паводок (293)

Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В июне в Черновицкой области было масштабное разрушительное наводнение - подтоплены 51 населенный пункт, 1750 жилых домов, 3776 колодцев, затоплены 819 подвалов, 3642 приусадебных участков, повреждены 2818 га сельскохозяйственных угодий.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал Чернівці LIVE.

"В октябре местные топ-чиновники и президент Владимир Зеленский громко заявили о том, что все пострадавшие от стихийного бедствия на 100% получили от государства компенсации. Но так ли это на самом деле? Жители сел Ревна и Стрелецкий Кут Кицманского района, которые летом оказались в эпицентре бедствия, о компенсации от власти ничего не слышали", - говорится в описании к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине

Напомним, интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

2 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
"Какая разница?",- осел оманский Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3199
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23.11.2020 20:50
+7
Зато луганским погорельцам все выплатили.

Для "осла оманского" украинцы из Закарпатья то бандиты, антисемиты, "бандеровцы" и враги. Сорри что написал все вместе, но именно рак думают "зеленские" и их руССкие друзья.
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23.11.2020 20:56
+6
порох прийдэ ,грошей накрадэ и дасть вам компенсацию, а покы смокчить зэлэный льодянык. ДУМАЙТЭ.
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23.11.2020 21:15
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Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 329
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23.11.2020 20:44 Ответить
не будет локдауна. уже второй день снижается количестов заболевших.
тем более еще далеко до 30тыс.
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23.11.2020 21:04 Ответить
а смысл? весной опять смоет. зачем два раза платить?
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23.11.2020 20:45 Ответить
з чого їм мали виплатити? треба було терміново лікувати важко хворого преЗЕдента зі свитою
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23.11.2020 20:45 Ответить
Какие выплаты? В казьне денег нет.
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23.11.2020 20:49 Ответить
денег нет...но вы держитесь
и хорошего всем настроения (с)
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23.11.2020 20:58 Ответить
порох прийдэ ,грошей накрадэ и дасть вам компенсацию, а покы смокчить зэлэный льодянык. ДУМАЙТЭ.
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23.11.2020 21:15 Ответить
"Какая разница?",- осел оманский Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3199
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23.11.2020 20:50 Ответить
Сапоги оказались не по размеру "наполенону". Да и шапка тоже великовата. Она для мозговитых, а тут...Да еще и деньги закончились. Сплошные неприятности.
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23.11.2020 20:50 Ответить
Уже и не выплатят.
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23.11.2020 20:51 Ответить
похоже денежки тю-тю
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23.11.2020 20:52 Ответить
Не горюйте! Ось пігулки випийте!

Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 1521
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23.11.2020 20:54 Ответить
А король-то голый
Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 4369
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23.11.2020 20:55 Ответить
Зато луганским погорельцам все выплатили.

Для "осла оманского" украинцы из Закарпатья то бандиты, антисемиты, "бандеровцы" и враги. Сорри что написал все вместе, но именно рак думают "зеленские" и их руССкие друзья.
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23.11.2020 20:56 Ответить
Бандеровцы на Буковине?)
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23.11.2020 21:11 Ответить
Бандеровцы оні вєсдє...
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23.11.2020 21:32 Ответить
Что не знал, мокша? И про ОУН на Донбассе тоже не слышал? Историю по кинушках учите и сказкам Путлера? Как он с хазарами воевал и за Наполеоном гонялся Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2819
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23.11.2020 23:18 Ответить
***
Desine sperare qui hic intras

что в вольно переводе значит :
оставь надежду всякий ...за говно голосовавший )))
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23.11.2020 20:57 Ответить
Видосики снял беданосец и хватит
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23.11.2020 21:22 Ответить
Все деньги истинным украинцам в донецк ушло. Не хватило.
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23.11.2020 21:26 Ответить
Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию

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А вот мужу прокурорши Венедиктовой 750 000 грн для решения бытовых условий выплатили сразу.
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23.11.2020 21:33 Ответить
Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6376
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23.11.2020 21:37 Ответить
Президент Владимир Зеленский сообщил, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства.
Источник: Офис президента
Прямая речь Зеленского: "Что касается Черновцов, то мы выделили 460 000 000 гривен. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию".Пятница, 2 октября 2020, 22:18
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23.11.2020 21:47 Ответить
так писали шо типа заплочивали или то не им ..ил половину украли
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23.11.2020 22:12 Ответить
Наркократия за любовь не платит Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 361
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23.11.2020 22:14 Ответить
Ну збрехав Осел. Перший раз.
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23.11.2020 22:16 Ответить
Нужно еще больше лес пилить, тогда и компенсации не нужны будут)
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23.11.2020 22:20 Ответить
Вы ж получили Під_особистий_контроль? А виконання це вже вторічно.
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23.11.2020 22:34 Ответить
Бенядиктова уже возбудилась? Тут на Бубочку клевещут, надоть энтим потерпевшим сроки припаять 😁
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23.11.2020 22:40 Ответить
 
 