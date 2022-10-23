Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают миллионы при увольнении со службы, - СМИ. ВИДЕО

Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен при увольнении со службы.

Об этом говорится в новом расследовании программы "Наші гроші з Денісом Бігусом", информирует Цензор.НЕТ.

Так, бывший начальник Управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении в 2019 г получил 804 тыс. грн;

бывший глава СБУ Василий Грицак – 1 млн 426 тыс. грн;

экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко – 1 млн 897 тыс грн;

экс-министр обороны Степан Полторак при переводе в 2018 г его должности с военной службы на гражданскую получил 1 млн 925 тыс. грн компенсации;

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бывший глава Нацполиции Сергей Князев — 2 млн 366 тыс. грн;

бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров — 2 млн 341 тыс. грн.