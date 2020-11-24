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Крым (26018) медицина (2451) оккупация (9515) Поклонская (184)

"Ужасная вонь, ничего не работает, простыней нет. Украинское наследие усугубилось", - Поклонская о состоянии больниц в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская рассказала об ужасном состоянии больниц в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Поклонской "украинское наследие лишь усугубилось".

"Если просто зайти в ту же евпаторийскую, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую вы увидите, что там, то украинское наследие, которым все возмущаются, оно лишь усугубилось. Еще хуже стало... Запах в этой больнице - это не больница пахнет... Это ужасная вонь, ничего не работает, нет элементарных белых простыней", - заявила Поклонская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК объявила Поклонской два подозрения по нескольким статьям, также она фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения не объявлялись

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+145
Это не вонь - это руский дух
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24.11.2020 10:18
+113
за шесть лет засрали так, что десятилетиями отмывать придётся.
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24.11.2020 10:15
+102
курва
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24.11.2020 10:14
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Интересно. а до прихода паклонской в больницу там воняло?
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25.11.2020 07:40 Ответить
А причем здесь Украина,ведь как мне помнится Крым был автономной республикой из своим парламентом и бюджетом.Кроме того что ,,большая земля,,посылаля субсидии ни на что влияния не имела.
Так что Украину нехер в чем-то обвинять,создали в Крыму говнобазу сами чиновники а за эти годы уже все засрали.
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25.11.2020 08:13 Ответить
С иконкой оно легче будет.
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25.11.2020 08:18 Ответить
денег нет...! но вы держитесь...! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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25.11.2020 08:46 Ответить
Как это все приятно слышать) Еще камни с неба в родную гавень и полна коробочка)
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25.11.2020 09:43 Ответить
та зовсім не тхне, це не сморід. То просто бюст Миколи ІІ замироточіл.
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25.11.2020 10:17 Ответить
ЭТО У НЕЁ ЗУБ ГНИЛОЙ ВОНЯЕТ, ПОТОМУ ЧТО С ХЙЛОМ ЦЕЛОВАЛАСЬ !)
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25.11.2020 10:40 Ответить
Воняет говоришь...А камни...Пробовали??? "Жахливий сморід, нічого не працює, простирадл немає. Українське спадщина погіршилася", - Поклонська про стан лікарень в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6645
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25.11.2020 10:54 Ответить
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