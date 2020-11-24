"Ужасная вонь, ничего не работает, простыней нет. Украинское наследие усугубилось", - Поклонская о состоянии больниц в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская рассказала об ужасном состоянии больниц в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Поклонской "украинское наследие лишь усугубилось".

"Если просто зайти в ту же евпаторийскую, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую вы увидите, что там, то украинское наследие, которым все возмущаются, оно лишь усугубилось. Еще хуже стало... Запах в этой больнице - это не больница пахнет... Это ужасная вонь, ничего не работает, нет элементарных белых простыней", - заявила Поклонская.

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