ПЦР остается главным методом выявления коронавируса, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что тестирование методом полимеразной цепной реакции в Украине остается основным методом диагностики COVID-19.
Об этом Ляшко сообщил в обращении на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ПЦР-тесты остаются основными именно для лабораторной диагностики коронавирусной болезни.
"Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней", - отметил Ляшко.
Он также призвал украинцев при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу, а в случае отказа в проведении тестирования звонить на горячую линию 0800 60 20 19.
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