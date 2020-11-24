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ПЦР остается главным методом выявления коронавируса, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что тестирование методом полимеразной цепной реакции в Украине остается основным методом диагностики COVID-19.

Об этом Ляшко сообщил в обращении на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ПЦР-тесты остаются основными именно для лабораторной диагностики коронавирусной болезни.

"Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней", - отметил Ляшко.

Он также призвал украинцев при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу, а в случае отказа в проведении тестирования звонить на горячую линию 0800 60 20 19.

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Вже хочеться шматком асфальту тріснути цього Ляшка по кабіні, щоб чучерепки луснули. ПЦР остается главным методом выявления коронавируса, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1760
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24.11.2020 12:09 Ответить
"Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней", - отметил Ляшко.

Краще постійте в чергах на вулиці при температурі 0...+2 пару годин, доки здасте тест...
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24.11.2020 12:10 Ответить
Зелена влада не здатна нічого організувати.
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24.11.2020 12:12 Ответить
А потім ще чекайте на результат днів 8, і ніяка швидка до вас вже не поїде, якшо серце рапптом прихвате.
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24.11.2020 12:47 Ответить
Люди, не жмотитесь на ПЦР, благодаря которым вы можете или выздороветь через 3 дня, как Таран, или вообще не заболеть, как Арахамия. Ну, и МОЗу помочь материально тоже надо.
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24.11.2020 12:43 Ответить
 
 