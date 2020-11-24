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Денисова (994) жилье (878) Донбасс (26945) переселенцы (517)

Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье, 27% - опасаются выселения из-за невозможности платить за аренду, - Денисова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

По оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% внутренне перемещенных лиц в Украине, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По приблизительным оценкам, при государственной поддержке жилье получили около 1% ВПЛ. В то же время, по оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% ВПЛ", - сказала Денисова во вторник во время презентации своего спецдоклада "Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем она подчеркнула, что на государственном уровне до сих пор нет официальных данных касательно потребностей ВПЛ в жилье. При этом отсутствует информация о количестве ВПЛ, которым жилье было предоставлено при поддержке государства или органов местного самоуправления.

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"За все время внутреннего перемещения ни на общегосударственном, ни на местном уровне так и не введено средне- и долгосрочных решений, необходимых для решения жилищных проблем граждан, ставших жертвами конфликта… Около 60% живут в арендованном жилье, из них по крайней мере 27% отмечают риски выселения в связи с невозможностью платить арендную плату", – заявила Денисова.

По ее словам, недостаточные объемы адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов проживания "побуждает их возвращаться на территории, где им потенциально может угрожать опасность". При этом Денисова обратила внимание, что около 65% переселенцев, которые вернулись жить на временно оккупированные территории, – это люди старше 60-ти лет.

Она также попомнила, что 1,5 миллиона граждан Украины (около 3%) были вынуждены оставить места своего проживания и переселиться в другие регионы страны в связи с вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Топ комментарии
+11
Предлагаю быстрое и кардинальное решение вопроса. Которое, кстати, восстановит справедливость и выполнит желание многих украинцев. Отобрать жилье у коллаборантов, звавших Путлера, и отправить их в объятия "руськавого мира". Начать например, с экс-мерши Нельки Штепы
Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье, 27% - опасаются выселения из-за невозможности платить за аренду, - Денисова - Цензор.НЕТ 1665
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24.11.2020 12:47
+10
Пусть ишачат, как все, кто приезжает в крупные города из провинции и платят, как все, из зарплаты за аренду, если нет своего жилья. А нет - никто не держит.
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24.11.2020 12:44
+10
Знаємо цих переселенців. В 14 році ходили по місту і реготали з вивішених на балконах українських прапорів.
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24.11.2020 12:59
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Пусть ишачат, как все, кто приезжает в крупные города из провинции и платят, как все, из зарплаты за аренду, если нет своего жилья. А нет - никто не держит.
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24.11.2020 12:44 Ответить
Зараз ці переселенці з ОРДЛО поїдуть в ЄС, якщо МВФ не дасть черговий транш. Перестануть сплачувати допомогу по безробіттю та соціальні виплати і всі ці біженці потягнуться в Європу! І влада України має це популярно пояснити директорам МВФ та Євросоюзу!
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24.11.2020 12:47 Ответить
в ЕС у меня лично уже несколько знакомых с Донбасса перебрались. Два программиста, и семья врачей. Семья врачей отлично устроилась в Польше - они там нарасхват. Патриоты Украины, стояли на луганском майдан. при разгоне им здорово досталось. Уехали, т.к. родной стране врачи оказались не нужны. А в ЕС - очень нужны.
Программисты выехали сами и жен и детей вывезли.Один в Голландии, двое - в Берлине.
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24.11.2020 12:53 Ответить
А на фронт, кто вместо них пойдет?
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24.11.2020 13:44 Ответить
Майже 70% переселенців потребують житла, 27% - побоюються виселення через неможливість платити за оренду, - Денісова - Цензор.НЕТ 5318
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24.11.2020 14:47 Ответить
вы что - работаете на Ольгино всей толпой? как вы думаете - что думают об Украине переселенцы, а вернее, беженцы из Луганска, когда их поносят последними словами? оказывается, они все звали Путина. Так что - у нас гражданская война? а я думал, все таки Путин напал на Украину.
Не?
фотки с бабулями возле танков и плакатами "не хотим кормить нахлебников из ЕС" распространять не надо. Лишний раз спалишься как российской пропагандист - для того эти фотки и снимались.
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24.11.2020 12:50 Ответить
Просто становится интересно ,когда их маленькие дети ,даже на приеме у врача,рассказывают,что их папа остался дома убивать фашистов)
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24.11.2020 13:02 Ответить
Ольгинская ложь, направленная на раскол Украины.
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24.11.2020 13:10 Ответить
Сам ты ольгинская ложь,моим соседям по даче в 2014м те переселенцы всю дачу ,куда их сердобольно поселили,дерьмом измазали -жируете,а у нас война
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24.11.2020 13:17 Ответить
Сама придумала или в методичке написано?
А у меня знакомые переселенцы первыми в добробаты вступили.
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24.11.2020 13:22 Ответить
Вот поэтому и говорю,что жилья достоин 1 из 100,я ,лично,ни одного нормального не видела -если на работу устроился уже хорошо
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24.11.2020 13:25 Ответить
В добробаты повступали мизерный процент переселенцев. Основная масса разъехалась по Украине.
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24.11.2020 13:27 Ответить
Как то нам до фени что "думают об Украине переселенцы". Для них важнее что о них думают коренные жители тех мест где они расселились. В Киеве это капец, особенно в местах их компактного проживания. В том числе дети их выделяются характерным поведением сызмальства (гены пальцем не раздавишь) Майже 70% переселенців потребують житла, 27% - побоюються виселення через неможливість платити за оренду, - Денісова - Цензор.НЕТ 9448
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24.11.2020 13:29 Ответить
Ні, просто у нас є память. Ми не забули, як вони вітали російських окупантів і своїх зрадників України, годували їх, здавали позиції української армії. Це їх діти присягали на вірність путіну і лугандонії, стріляли в нас, збили літак із десантниками в Луганську. Це їх дітей зі збоєю в руках зараз називають другою стороною. Самі по собі вони, як військова сили нічого не варата, однак росіяни без них теж на Донбасі ніхто. Хтось скаже, що в цьому винна країна, але немає виключень коли мова йде про державну зраду. Тепер частина із них прозріла і хоче переселення в Київ, Львів, Дніпро, Ужгород, але чомусь не в Попасну, Лисичанськ, Кремінне. ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ ЗВІЛЬНЯТИ СВОЇ МІСТА, ВОНИ ХОЧУТЬ ЗДАТИ РОСІЇ І НАШІ, ЯК ЗДАЛИ СВОЇ. Я знаю цей так званий народ Донбасу, я народився і виріс серед них, я один з них. Колись вони планували дійти до Києва, поставити нас на коліна і ростріляти, як бандерівців, а тепер я повинен перейматись їх житловими проблемали. Ви дійсно вважаєте нас дурнями?
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24.11.2020 13:33 Ответить
Те,кто"приезжает в крупные города из провинции"-как вы пишите-ничего не терял.У них остались в провинции дома,мебель,бытовая техника вещт,одежда.Вы не знаете,что значит с сумочкой выйти с дома и все-больше у тебя ничего нет.
Те кто остались под оккупацией-предатели,сволочи.Те,кто выбрали Украину,потеряв все в жизни-тоже сволочи,валите назад...
Смотрите,чтоб вам не пришлрсь пережить потерю имущества.Иногда случаеться...у особо борзых.
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24.11.2020 22:08 Ответить
в 14 году они как раз первыми и свалили. Путина звали 10 бабушек на камеры - специально для репортажей Раша-ТВ.
Сейчас у эителей Луганона, понятно, в головах насрано. Но весной 14 года луганчане 99% луганчан сидело дома, и ждало смотреть по телику шоу зачистки Альфой здания СБУ. Не дождались и свалили.
И правильно сделали.
В Луганске остались те кому ехать ну совсемуж некуда. Так что, учитывая, что государство не может помочь переселенцам (и понятно -у нас тяжелая ситуация) никто не имеет права упрекать тех кто там остался.
А тем кто уехал надо помочь.
а то когда я читаю, какие все "луганчане плохие" и только и делали что "звали Путина", можно подумать что у нас реально гражданская война, а не война Украины с армией России, посланной Путиным.
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24.11.2020 12:48 Ответить
подскажешь почему тот регион исторически назывался "Лугандой" (по аналогии с африканской Угандой)? Майже 70% переселенців потребують житла, 27% - побоюються виселення через неможливість платити за оренду, - Денісова - Цензор.НЕТ 9957
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24.11.2020 13:31 Ответить
Не знаю, як у Луганську, але в Маріуполі в 2014, із сусіднього будинку на 60 квартир, за Україну була тільки одна моя знайома (виходить менше 1%). Усі інші (більшість пенсіонери) хотіли за ДНР, а потім у Росію. Добре, що вдалося заблокувати проведення його у школах. Прямо ненависті у більшості не було, просто хотілося на шару по багатому. Тому реального підгрунтя для війни не було, була звичайна жадібність та щасливе передчуття дармових грошей. Коли стало видно, що так як хотілося не вийде, то зачаїлися.
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25.11.2020 03:15 Ответить
Ты болен? Речь идет людях, которые, в большинстве, бежали от оккупантов и потеряли жилье и работу. Те кто громче всех орал и звал путина и сейчас в Украине отлично себя чувствуют
Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье, 27% - опасаются выселения из-за невозможности платить за аренду, - Денисова - Цензор.НЕТ 6246
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24.11.2020 12:51 Ответить
таких единицы. и такие как Штепа ТОЧНО не нуждаются в финансовой помощи. Ну разве что госпомощи для содержания в камере общего режима.
А вы тут поносите ВСЕХ переселенцев с Донбасса, которые бежали как раз от российской агрессии.
Так что болен не я, а те кто в ваше говнище верят и хавают за чистую монеты, пропагандон ты ольгинский.
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24.11.2020 12:55 Ответить
Твой трындещь просто умиляет.. терпеть не могу ослов в человеческом облике и лживых подлецов говорящих на белое - черное. Где ты вычитал, урод, что "вы тут поносите ВСЕХ переселенцев с Донбасса". Таким как ты надо морды бить за наглую ложь
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24.11.2020 13:01 Ответить
а что же они все опять (на УКРАИНСКОЙ части Донбасса) выбирают ОПЗЖ и прочее пророссийское дерьмо ?
Так и не поняли кто виноват в катастрофе Донбасса ?
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24.11.2020 21:19 Ответить
вы редкостные мрази даже для Ольгино. Гореть вам в аду.
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24.11.2020 12:56 Ответить
Сиди на бутылке ровно, поджыгатель Майже 70% переселенців потребують житла, 27% - побоюються виселення через неможливість платити за оренду, - Денісова - Цензор.НЕТ 9882
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24.11.2020 13:32 Ответить
вопрос в ином ХВАТИТЬ ГУДЕТЬ ОЙ КАК ПОГАНО.. негде жить они пришли в Украину выбрали УКРАИНУ!!!! и хвала им..но.. вместо констатации факта что все так ...цензура гхм... с жильем пора вспоминать советское время да-да-да субботники воскресники Горьковский методом само-строя ЖСК создавать Жилищно строительные кооперативы подтягивать госбанки и банки под выгодные проценты и программу финансирования и рефинансирования люди молодые средний возраст при внятном закрепленном ЗАКОНАМИ И ДОГОВОРАМИ С ГАРАНТИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА НБУ РАДЫ И ПРЕЗИДЕНТА условия Договоров без изменений с начала и до конца выплат кредита /ипотеки /займа взносов в ЖСК.. то в чем проблема и вопросы- сами люди которые захотят иметь тут в Украине дом квартиру могут и должны сами строить эти дома и квартиры... следить за качеством стройки- сроками- качеством материалов -соблюдением графика стройки-ТУ и ГОСТ и СНИП..
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24.11.2020 13:08 Ответить
Предлагаю быстрое и кардинальное решение вопроса. Которое, кстати, восстановит справедливость и выполнит желание многих украинцев. Отобрать жилье у коллаборантов, звавших Путлера, и отправить их в объятия "руськавого мира". Начать например, с экс-мерши Нельки Штепы
Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье, 27% - опасаются выселения из-за невозможности платить за аренду, - Денисова - Цензор.НЕТ 1665
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24.11.2020 12:47 Ответить
А молодые семьи, снимающие жилье и потерявшие доходы из-за карантина, они тоже опасаются выселения. Но их в расчет не берем?
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24.11.2020 12:52 Ответить
Если я перееду в Киев, это внутренне перемещение!
Значит мне должны дать квартиру?
Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье, 27% - опасаются выселения из-за невозможности платить за аренду, - Денисова - Цензор.НЕТ 7268
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24.11.2020 12:54 Ответить
Из них достоин жилья 1 из 100-общались,знаем
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24.11.2020 12:57 Ответить
Опять кацапская провокация. Как же хочется запоребриковцам разделить Украинцев. Не дождётесь!!!!!
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24.11.2020 13:14 Ответить
Знаємо цих переселенців. В 14 році ходили по місту і реготали з вивішених на балконах українських прапорів.
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24.11.2020 12:59 Ответить
80 процентов первых добробатов были из Донбассцев. Типа не знал? Или ************** стал????
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24.11.2020 13:15 Ответить
а може все таки из Днепра? Майже 70% переселенців потребують житла, 27% - побоюються виселення через неможливість платити за оренду, - Денісова - Цензор.НЕТ 4830
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24.11.2020 13:34 Ответить
Адекватные, патриотичные переселенцы, заслуживающие помощи, поддержки, защиты, как раз, этой помощи и не требуют , и претензий к Украине не выдвигают. Они сами устраивают, КАК ВСЕ, свою жизнь, находят работу, идут воевать на передовую.... А вот совковая , ватная публика имеет очень большие претензии к Украине, недовольна своей участью, и в этом обвиняет патриотов, Майдан, украинский язык, европейский вектор, сопротивление агрессору....И такой тошнотворной ваты - большинство.... Из 10 приехавших в мой город только 1-2 относительно адекватны и неантиукраински настроены...
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24.11.2020 13:24 Ответить
О, ще один порахував. А я кажу, що переважна більшість переселенців зі сходу -- патріоти України.
А твоя методичка вже застаріла.
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24.11.2020 13:29 Ответить
Я бачу тут тараканів зза поребрика набігло. Тк вже ім хочеться розділити українців.
На дочекаєтесь, сволота москальська!!!!!!
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24.11.2020 13:32 Ответить
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вопрос сложный для бедной страны. Программы помощи нужны. Но тупо дать квартиру тоже не справедливо ,
Все печально.
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24.11.2020 13:59 Ответить
Як переселенець скажу,дуже важливо допомогти їм,адже так ми можемо показати всю брехливість кацпропа.Тим більше що упороті сюди не їдуть,їм тут фізично погано.Тільки щоб влада думала про це,а не як зелебобіки,розкрадала все що можна
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24.11.2020 14:16 Ответить
А до чого тут зелебобіки? До 2019 року проблеми з переселенцями не було? Вона тільки зараз встала? Це по-перше. По-друге як бути з іншими українцями, не переселенцями, які також потребують житла і яких, я думаю, не менше. Чи вони якісь інші і їм нічого не потрібно? В нашій країні, так вже склалося, житлові проблеми кожен вирішує сам як може. Багато молодих сімей житло винаймають самі. І їм держава аж ніяк і нічим не допомогає. Я б ще зрозумів що потрібна була допомога перші два-три роки з влаштуванням на новому місці. Ті люди, які на новому місці прожили понад пʼять років, зазвичай повністю облаштовуються. Звісно якщо хотять самі.
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24.11.2020 14:44 Ответить
"Шкурка выченки не стоит". Затрат много, а пользы почти ноль.
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24.11.2020 15:20 Ответить
Ой ***, сейчас расплачусь. В Киеве, 60% жителей - приезжие. Они тоже платят аренду. Кто их обеспечит жильем?
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24.11.2020 14:24 Ответить
Разница в том, тупой ты обмудок, что те о кого ты описал выбрали свою долю самостоятельно - приехать в киев и работать тут, а меня и многих других людей выгнала на мороз чужие войска, смекаешь? Это несколько разные причины, но одно следствие.
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24.11.2020 16:18 Ответить
так воюй за свой дом
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24.11.2020 16:49 Ответить
Эти "так называемые жертвы конфликта"" С большим удовольствие ложились под гусеницы наших БТРОВ и ТАНКОВ в 2014 году, топтали и жгли наш украинский флаг, водили по улицам донецка и луганска наших пленных, издевались над ними, а теперь, эти сраные беженцы -патриоты!!!!! А как почувствовали , что можно на дурняк получить огромные выплаты и бесплатное жильё в центральной части украины, так все быстро перекрасились и стали патриотами Украины. блин!! Работать не хотят, учить Украинский язык не хотят, и всё им у нас не так!! Так пуйло ждёт вас всех на своих заброшенных шахтах и рудниках в Магадане или приморье и В СИБИРИ!! Вперёд к Пуйлу на пожизненную ссылку в СИБИРЬ!! Работайте , зарабатывайте и покупайте себе всё сами от квартир до небоскрёбов!!
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24.11.2020 15:27 Ответить
Дурак ты...Те,кто топтал украинский флаг-из донецка не поедет никуда.Выехали проукраинские.В надежде,что злесь единомышленники,а не быдло,пишущее такие вот комменты.Никаких огромных выплат и бесплатного жилья нет .И язык учат,и пашут с утра до ночи.Многие граждане,ничего не терявшие,имеют и жилье,и мебель,и бытовую технику,одежду,вещи-(что переселенцы потеряли) получают еще субсидии на оплату коммунальных.А переселенцы платят полную стоимость плюс за сьем жилья.Годами.Особенно тяжело людям в возрасте-куча болезней,особенно после стрессов,обстрелов,на работу особо не берут ,будущего никакого.Еще и таких вот хамов встречают.
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24.11.2020 22:28 Ответить
Що ж ви не українською пишете, якщо вона вам так важлива?
Житла ніхто нікому не дасть. Бо це гроші, ті в кого вони є, зазвичай не схильні ділитись. А спільні гроші платників податків в Україні не покривають навіть суспільних потреб. Тож до приватних справа ніколи не дійде.
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26.11.2020 22:33 Ответить
Самое интересное - это отношение наших властей к определенным "обделенным" слоям. Дать им беспроцентный кредит на жилье, поставить их на очередь, а остальные "неправильные" украинцы должны жить на общих условиях. У нас что, молодежь живет в своем жилье? Они снимают, платят аренду, пашут, им никто при совке ничего не выдавал. А эти что, особенные? Я служу народу Украины с 2007 года без перерывов, у меня нет ни кола, ни двора, есть жена и ребенок, и служу я не там, где захотелось, а где Родина приказала. Так что, получается, такие как я, лопухи? Нужно было при первом появлении триколора в 2014-м бежать его целовать, чтобы потом стать "особенным"? Эти социальные программы который год показывают, что лучше жить скотиной и тянуть на себя льготы, оплачиваемые простодушными "лохами", чем бороться за Украину и своими силами помогать народу вытягивать свою жизнь
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24.11.2020 18:52 Ответить
Оккупировав Донбасс Путин по неволе отсёк от политики Украины пророссийского избирателя, теперь всю эту быдломассу перемещают в тело свободной Украины чтобы они снова делали своё чёрное дело. Лишение их права голоса это первое что необходимо сделать, потом уже думать об остальном.
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24.11.2020 22:10 Ответить
Вот выехали мы с оккупированной территории.Оставили жилье,вещи,проросиийских друзей,родственников.Все оставили,выбрали Украину.Пособия не брали ни копейки(да и не положено нам-две машины в семье),трудимся,платим налоги,помогаем армии.В 14м нас встретили очень "тепло"-квартиры не хотели сдавать донецким,на работу не брали.Мыкались по обшарпанным углам,за любую тяжелую,грязную работу брались,(у меня два высших)лишь бы выжить.Сейчас все устаканилось,живем хорошо.
Прошло 6 лет.По прежднему слышу-предатели,сволочи,быдло...
Приезжала проведать старенькую мать в Донецк-я там бандеровка,предатель,сволочь.Здесь-тоже.
Спасибо,соотечественники...
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24.11.2020 22:46 Ответить
Это должен оплатить российский оккупант а не жертва.
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25.11.2020 01:18 Ответить
это нахлебники на плечах украинцев, сначала орали Путин приди а когда поняли кто пришел обосрались и решили к вуйкам податься. Это самые что есть кто в реале ненавидит Украину и привык жить всю жизнь на шару!
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25.11.2020 07:37 Ответить
 
 