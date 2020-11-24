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РФ продолжает поставлять вооружение на оккупированные территории Донбасса, - разведка. ВИДЕО

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РФ продолжает поставлять вооружение на оккупированные территории Донбасса, - разведка. ВИДЕО

Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение и другое военное имущество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, с начала ноября с территории РФ железнодорожным и автомобильным транспортом через неконтролируемые Украиной участки границы в соединения и части оперативной группировки российско-оккупационных войск было завезено более 2,5 тыс. тонн горючего.

В то же время противником среди личного состава соединений и частей 1 и 2 АК и населения временно оккупированной территории распространяется ложная и искаженная информация о возможности "масштабного наступления" подразделений Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители оккупированной части Донецкой области получают смс с требованием явиться в "военкомат", - СМИ. ФОТО
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Надо еще дальше с нашей земли отвести ВСУ, да, зельц? Что там козырь ермак приказал?
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24.11.2020 13:21 Ответить
Не надо быть великим разведчиком чтобы это понимать.. иначе бы лугандония уже давно саморозсосалась...
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24.11.2020 13:23 Ответить
Так нужно ж обращаться в ООН, чтобы вместно озабоченности объявили рашке общественное порицание.
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24.11.2020 13:50 Ответить
Кому це цікаво? ЗЕзідент, з холуями, все одно буде торочити про розведення військ, відкриття нових КПП і вільну економічну зону ордло.
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24.11.2020 13:51 Ответить
ото новина. це, може, одне зеленське на всю Україну впевнене, що війна закінчилась й "тасторона" жадає обійнятися, поплакати та "проститьетихукров".
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24.11.2020 13:54 Ответить
И чего в этом ненормального?
Поставляет своим войскам.
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24.11.2020 14:13 Ответить
Ну впрочем ничего нового.
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24.11.2020 19:25 Ответить
вот к примеру до войны в Украине платили хорошии деньги для утилизации старых боеприпасов у Мордора их еще больше и платить не надо а просто скидывать на ордло а деньги предназначеные для утилизации платить пополченцам...это бизнес детка
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25.11.2020 08:50 Ответить
 
 