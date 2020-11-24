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Через 8-10 дней после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не заразен, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Заболевший коронавирусом человек через 8-10 дней после проявления симптомов уже не является заразным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram "Коронавирус.Инфо", об этом сообщил эксперт Минздрава Сергей Дубров.

"COVID-исследования показывают, что через 8-10 дней после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не является заразным, даже если при ПЦР-тестировании обнаружают фрагменты вируса", - отметил Дубров.

По словам эксперта, 10 дней это уже тот срок, когда можно говорить, что переболевший человек не является контагиозным (заразным. - Ред.).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
если поциент умер через 11-12 дней после первых проявлений ковид, то нужно ли его тогда хоронить в чёрном полиэтиленовом мешке, при условии если родственники и знакомые, пришедшие на похорона, соблюдают между собой предписанную дистанцию и носят маски?
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24.11.2020 16:09
+7
Кто что хочет - тот то и говорит... Главное - уверенно и с важным видом...
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24.11.2020 16:03
+4
По моему, этот вброс для того, чтобы как-то прикрыть подозрительно быстрое выздоровление Зели. Как с Оманом, долго думали как отмазать, потом что-то промычали.
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24.11.2020 18:14
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І що тепер з цим робити?
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24.11.2020 15:55 Ответить
Кому, что вздумается. Каша в головах!
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24.11.2020 15:57 Ответить
интересно а как заражались врачи и умирали потом от незаразных что за бред....
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24.11.2020 16:55 Ответить
Іноземні дослідження говорять що під час прояву симптомів коронавірус вже не передається, бо живий коронавірус блокує імунну відповідь організму. А якщо з'явились симптоми то вже коронавірус неактивний.
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24.11.2020 21:00 Ответить
але не факт, що виживе...
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24.11.2020 16:00 Ответить
Кто что хочет - тот то и говорит... Главное - уверенно и с важным видом...
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24.11.2020 16:03 Ответить
если поциент умер через 11-12 дней после первых проявлений ковид, то нужно ли его тогда хоронить в чёрном полиэтиленовом мешке, при условии если родственники и знакомые, пришедшие на похорона, соблюдают между собой предписанную дистанцию и носят маски?
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24.11.2020 16:09 Ответить
єто жесть, я участвовал
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24.11.2020 16:11 Ответить
В Киеве вроде запретили даже отпевать в церкви
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24.11.2020 16:42 Ответить
"Послє дєсяті дней болєзні пацієнт уже нє заразний" - сказав експерт Дуб...Потім подумав і глубокомислєнно додав - "но самий нєзаразний пацієнт када он уже в зємлє"...
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24.11.2020 16:56 Ответить
То есть без проявления этих симптомов... больной не заразен вообще?))
Он сча всю аферу спалит.
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24.11.2020 17:12 Ответить
Мне интересно как это проверяли, что пациент уже не заразен. Неужели нашлись добровольцы, которые пытались от него заразиться и ничего у них не получилось?
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24.11.2020 17:26 Ответить
Ну... просили дышать на пробник. С которого потом анализировали микрокапли мокроты. И видели кол-во частиц ковид в них.
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24.11.2020 17:32 Ответить
Интересно чем анализировали. Если ПЦР тестами, то как тогда проверяли на заразность? Если есть другие анализаторы, то почему используют ПЦР тесты?
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24.11.2020 17:39 Ответить
><
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24.11.2020 18:53 Ответить
Зачем проверять на заразность мокроту, если в ней вирус не обнаружен???
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25.11.2020 02:29 Ответить
По моему, этот вброс для того, чтобы как-то прикрыть подозрительно быстрое выздоровление Зели. Как с Оманом, долго думали как отмазать, потом что-то промычали.
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24.11.2020 18:14 Ответить
Зебешник з дєрмаком в Оман літав на кремлядську стрєлку
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24.11.2020 22:02 Ответить
 
 