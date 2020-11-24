Через 8-10 дней после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не заразен, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО
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Заболевший коронавирусом человек через 8-10 дней после проявления симптомов уже не является заразным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram "Коронавирус.Инфо", об этом сообщил эксперт Минздрава Сергей Дубров.
"COVID-исследования показывают, что через 8-10 дней после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не является заразным, даже если при ПЦР-тестировании обнаружают фрагменты вируса", - отметил Дубров.
По словам эксперта, 10 дней это уже тот срок, когда можно говорить, что переболевший человек не является контагиозным (заразным. - Ред.).
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Он сча всю аферу спалит.