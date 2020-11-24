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Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция. ВИДЕО

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В собственном интернет-магазине мужчины продавали контрафакт под видом продукции известных украинских производителей. В результате противоправных действий правообладателям нанесен ущерб более чем 3 миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции НПУ, правоохранители разоблачили двух человек в незаконном использовании товарных знаков.

"Установлено, что двое мужчин наладили производство фальсифицированных продуктов питания. В цехах и складских помещениях незаконно изготавливали специи, дрожжи, кондитерские и макаронные изделия. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных украинских производителей. Для реализации такой продукции мужчины создали собственный интернет-магазин. Кроме этого, фальсификат продавали на интернет-площадках объявлений. По предварительным подсчетам, фигуранты нанесли правообладателям более 3 миллионов гривен убытков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели десять санкционированных обысков по местам проживания правонарушителей, в их автомобилях и по месту изготовления и хранения фальсифицированной продукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата выявлен в Чернигове, изъято "товара" на 3,5 млн грн, - СБУ

В качестве вещественных доказательств изъяты более 11 тонн сырья для изготовления контрафакта, упаковки с логотипами украинских торговых марок, оборудование для фасовки и готовая к продаже поддельная продукция.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Чистый аккуратный цех. Ни следа антисанитарии... Но! Видно с полицией или прокуратурой не поделились! Забавно, как на видео полицай выбивает пробойником сендвич-панель пластиковой двери, а потом за ручку открывает дверь - ну дебилы! Еще один забавный момент - вооруженные до зубов полицаи в тяжелой экипировке идут брать штурмом коммерсов вся вина которых - выпуск специй под чужой торговой маркой! Они не убийцы, не насильники, даже не грабители!!! Чуваки просто работали!!! Эти придурки от Авакова еще бы с танком приехали на задержание! Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара - капец какое тяжелейшее преступление!!!
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24.11.2020 17:50
+4
Конечно тяжкое. Они ведь с ними не делились, а без мусорской "крыши" работать - тягчайшее преступление.
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24.11.2020 18:23
+2
І заради цього нам треба кібермусарню утримувати?
Простий мусор не може викрити таких страшних злочинців?
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24.11.2020 19:57
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"А потом кто-то стукнул,и огрёб я квадратик всего ."(с) Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 6867 Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7971
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24.11.2020 17:35 Ответить
Но вот однажды к нам прислали очень честного, Чекиста Вергова из оргыска известного. Мы все порюхались и всю нашу малину В сибирь в столыпинских на каторгу свезли.
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24.11.2020 17:43 Ответить
В оригіналі було

ЧЕКИСТА ВЕРНОГО И ЗОРКОСТЬЮ ИЗВЕСТНОГО
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24.11.2020 18:51 Ответить
По какой статье чалились? Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 172
Я всю жизнь знала что верного и зоркого. Но тут решила проверить себя и нате вам.

Токарев Вилли «Держи вора». Видно после развала СССР Вергова поставили.
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24.11.2020 19:16 Ответить
просто колись на цих, тоді ще підпільних, піснях ціле покоління виросло, і лунали вони з дуже багатьох магнітофонів, не обов'язково й сидіти було...
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25.11.2020 06:39 Ответить
і що таке "оргыска"? Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж на 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 6348
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25.11.2020 06:41 Ответить
душат малый бизнес
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24.11.2020 17:44 Ответить
Чистый аккуратный цех. Ни следа антисанитарии... Но! Видно с полицией или прокуратурой не поделились! Забавно, как на видео полицай выбивает пробойником сендвич-панель пластиковой двери, а потом за ручку открывает дверь - ну дебилы! Еще один забавный момент - вооруженные до зубов полицаи в тяжелой экипировке идут брать штурмом коммерсов вся вина которых - выпуск специй под чужой торговой маркой! Они не убийцы, не насильники, даже не грабители!!! Чуваки просто работали!!! Эти придурки от Авакова еще бы с танком приехали на задержание! Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара - капец какое тяжелейшее преступление!!!
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24.11.2020 17:50 Ответить
Конечно тяжкое. Они ведь с ними не делились, а без мусорской "крыши" работать - тягчайшее преступление.
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24.11.2020 18:23 Ответить
Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 3909 наладили производство фальсифицированных продуктов питания

Вони були неякісні ?
Докази!
Погано розфасовані ? По обладнанню та іншому -ні !
Чим вони були гірші від продукции известных украинских производителей ?
Таки Україні до Китаю ще розвиватися та рости Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7266
Там просто виготовляють речі високотехнологічні та пишуть на них назву бренду Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2888
Та ,деколи проблеми по якості є ..., але по ціні Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2032бренд не цікавий.
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25.11.2020 00:07 Ответить
І заради цього нам треба кібермусарню утримувати?
Простий мусор не може викрити таких страшних злочинців?
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24.11.2020 19:57 Ответить
 
 