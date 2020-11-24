Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество
Спецназовцы Военной службы правопорядка прошли углубленный курс подготовки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Владислава Назаркевича для АрміяInform.
"Это углубленный курс охраны особо важных персон, - рассказывает заместитель начальника Учебного центра Военной службы правопорядка во Львове майор Александр Борщевский. - Мы проводили его с коллегами - инструкторами военной полиции армии Литвы. Курс включает модули "Выживание и действия в экстремальных условиях", "Кинология", "Углубленная топография", "Поведение в плену", "Взаимодействие с вертолетом". Длится он месяц. Прошли его 16 офицеров подразделений спецназначения Военной службы правопорядка ВСУ".
Обучение включало три этапа: теория, практические занятия и завершающая полевая фаза. Последнюю проводили на полигоне на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск. По сценарию - слушатели должны были попасть в тыл противника и встретить там "особо важную персону" - например, военнопленного, гражданина в опасности, информатора.
Задача группы на этом этапе - незаметно выйти на встречу с VIP-персоной в определенное место. Дальше - якобы противник выявляет спецназовцев и важную персону и берет их в плен.
"Во время модуля "Поведение в плену" обучаем слушателей вести себя так, чтобы остаться в живых и при этом выдать как можно меньше секретов, - говорит руководитель группы украинских инструкторов. - Осуществить побег, получить важную для себя информацию даже в плену. Тематика модуля включает все эти и другие необходимые знания и навыки".
Уже "в плену", с мешком на голове, без верхней одежды, слушатели должны применить все, чему научились. Одна из задач - в считанные секунды увидеть карту, выделить важнейшие отметки и запомнить их.
"Каждый военнослужащий изучает во время своей карьеры топографию. Однако спецназовцам этих общих знаний мало, - продолжает руководитель группы украинских инструкторов. - На модуле "Углубленная топография" мы обучаем больше. Эти навыки помогают слушателям очень быстро видеть важное на картах и лучше ориентироваться на местности".
Далее по сценарию - побег из плена.
"Все понимают, что у беглеца не будет ни обуви, ни верхней одежды, ни еды, ни денег, - говорит один из инструкторов курса. - Но есть достаточно способов, чтобы найти себе хоть какую-то одежду. И мы рассказываем на занятиях о каждом из них. Дальше уже дело слушателя, что именно выбрать, чтобы одеться. Так и с обувью. Ее, кстати, можно сделать даже из пластиковых бутылок".
На этом этапе слушатели должны применять все знания, полученные во время модуля "Выживание и действия в экстремальных условиях".
Несколько дней слушатели жили на природе. Обустраивали место для ночлега, разжигали огонь, фильтровали грязную воду для питья, используя мох, песок и уголь, искали пищу.
Еще один интересный момент - преодоление водной преграды. Слушатели делали плот и весло для плотины. Также группам пришлось и бежать от преследования противника с использованием служебных собак.
"Противостоянию служебным собакам посвящен модуль "Кинология", - говорит руководитель группы украинских инструкторов. - Главный его принцип - знать все приемы из арсенала кинологов и их собак. И тогда пробовать использовать их слабые места, чтобы запутать след или победить собаку в схватке".
В конце учений слушатели должны были выйти на место встречи с вертолетом и эвакуироваться с помощью системы "Канат 1".
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"Это углубленный курс охраны особо важных персон, - Источник: https://censor.net/ru/v3232998
Сказал, что предположительно, особо важные персоны окажутся в тылу врага.
Із досвіду американського спецназу, найдієвіший метод - мотузочка на голову і тихенько закручувати її на палочку
🤗
..бухих и пьяных развозить..- оххх и тяжко-секрктная работенка...
А.... !!! мои глаза...!!!!
В Тылу противника !?!?!
Что это сейчас было..?
Эти клоуны - для других задач !!! Вы чего !?
Да я любому язык развяжу, какая там тренировка "от допроса" !?
Пишущие здесь ответственные за это позорное промо "замполиты" службы - вы с водки перешли на соли?
Или этот "спецназ" охраняет высокопоставленные жопы во время похода в рестораны или другие питейные заведения Сепародонецка?
Чтобы им не зарядили в табло крепкие украинские воины, которые тоже решили немного расслабиться?🤣🤣🤣
(война же у кого-то то в голове давно закончилась).
Может, в Збройных Силах Украины спецназ ВСП (наверное Войска Специального Призначення?😮 Или нет?) для хождения за линию фронта на день по несколько раз?
А может быть для того, чтобы впредь не повторилось 13.05.2019, когда в личном кабинете генерала Криштуна И.Л. был побит полковник Черняк А.И., который получил телесные повреждения от полковника Строканя И.В. (нанес несколько ударов кулаком в левое ухо)?
Вот тут-то бравые парни из ВСП тут как тут!
Налетят, заломают правого-виноватого а опосля разберутся, кто же тут посмел, понимаешь, воинскую дисциплину хулиганить😄!
...И это все за наш с вами, счёт.
А денежное жалование этих..., я думаю, если вам интересно, конечно, вы сможете узнать.