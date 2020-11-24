Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спецназовцы Военной службы правопорядка прошли углубленный курс подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Владислава Назаркевича для АрміяInform.

"Это углубленный курс охраны особо важных персон, - рассказывает заместитель начальника Учебного центра Военной службы правопорядка во Львове майор Александр Борщевский. - Мы проводили его с коллегами - инструкторами военной полиции армии Литвы. Курс включает модули "Выживание и действия в экстремальных условиях", "Кинология", "Углубленная топография", "Поведение в плену", "Взаимодействие с вертолетом". Длится он месяц. Прошли его 16 офицеров подразделений спецназначения Военной службы правопорядка ВСУ".





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Обучение включало три этапа: теория, практические занятия и завершающая полевая фаза. Последнюю проводили на полигоне на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск. По сценарию - слушатели должны были попасть в тыл противника и встретить там "особо важную персону" - например, военнопленного, гражданина в опасности, информатора.

Задача группы на этом этапе - незаметно выйти на встречу с VIP-персоной в определенное место. Дальше - якобы противник выявляет спецназовцев и важную персону и берет их в плен.

"Во время модуля "Поведение в плену" обучаем слушателей вести себя так, чтобы остаться в живых и при этом выдать как можно меньше секретов, - говорит руководитель группы украинских инструкторов. - Осуществить побег, получить важную для себя информацию даже в плену. Тематика модуля включает все эти и другие необходимые знания и навыки".

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Уже "в плену", с мешком на голове, без верхней одежды, слушатели должны применить все, чему научились. Одна из задач - в считанные секунды увидеть карту, выделить важнейшие отметки и запомнить их.

"Каждый военнослужащий изучает во время своей карьеры топографию. Однако спецназовцам этих общих знаний мало, - продолжает руководитель группы украинских инструкторов. - На модуле "Углубленная топография" мы обучаем больше. Эти навыки помогают слушателям очень быстро видеть важное на картах и ​​лучше ориентироваться на местности".

Далее по сценарию - побег из плена.

"Все понимают, что у беглеца не будет ни обуви, ни верхней одежды, ни еды, ни денег, - говорит один из инструкторов курса. - Но есть достаточно способов, чтобы найти себе хоть какую-то одежду. И мы рассказываем на занятиях о каждом из них. Дальше уже дело слушателя, что именно выбрать, чтобы одеться. Так и с обувью. Ее, кстати, можно сделать даже из пластиковых бутылок".

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На этом этапе слушатели должны применять все знания, полученные во время модуля "Выживание и действия в экстремальных условиях".

Несколько дней слушатели жили на природе. Обустраивали место для ночлега, разжигали огонь, фильтровали грязную воду для питья, используя мох, песок и уголь, искали пищу.





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Еще один интересный момент - преодоление водной преграды. Слушатели делали плот и весло для плотины. Также группам пришлось и бежать от преследования противника с использованием служебных собак.

"Противостоянию служебным собакам посвящен модуль "Кинология", - говорит руководитель группы украинских инструкторов. - Главный его принцип - знать все приемы из арсенала кинологов и их собак. И тогда пробовать использовать их слабые места, чтобы запутать след или победить собаку в схватке".

В конце учений слушатели должны были выйти на место встречи с вертолетом и эвакуироваться с помощью системы "Канат 1".

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