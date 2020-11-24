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Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

Спецназовцы Военной службы правопорядка прошли углубленный курс подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Владислава Назаркевича для АрміяInform.

"Это углубленный курс охраны особо важных персон, - рассказывает заместитель начальника Учебного центра Военной службы правопорядка во Львове майор Александр Борщевский. - Мы проводили его с коллегами - инструкторами военной полиции армии Литвы. Курс включает модули "Выживание и действия в экстремальных условиях", "Кинология", "Углубленная топография", "Поведение в плену", "Взаимодействие с вертолетом". Длится он месяц. Прошли его 16 офицеров подразделений спецназначения Военной службы правопорядка ВСУ".

Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах 01
Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах 02

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Обучение включало три этапа: теория, практические занятия и завершающая полевая фаза. Последнюю проводили на полигоне на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск. По сценарию - слушатели должны были попасть в тыл противника и встретить там "особо важную персону" - например, военнопленного, гражданина в опасности, информатора.

Задача группы на этом этапе - незаметно выйти на встречу с VIP-персоной в определенное место. Дальше - якобы противник выявляет спецназовцев и важную персону и берет их в плен.

"Во время модуля "Поведение в плену" обучаем слушателей вести себя так, чтобы остаться в живых и при этом выдать как можно меньше секретов, - говорит руководитель группы украинских инструкторов. - Осуществить побег, получить важную для себя информацию даже в плену. Тематика модуля включает все эти и другие необходимые знания и навыки".

Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах 03

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Уже "в плену", с мешком на голове, без верхней одежды, слушатели должны применить все, чему научились. Одна из задач - в считанные секунды увидеть карту, выделить важнейшие отметки и запомнить их.

"Каждый военнослужащий изучает во время своей карьеры топографию. Однако спецназовцам этих общих знаний мало, - продолжает руководитель группы украинских инструкторов. - На модуле "Углубленная топография" мы обучаем больше. Эти навыки помогают слушателям очень быстро видеть важное на картах и ​​лучше ориентироваться на местности".

Далее по сценарию - побег из плена.

"Все понимают, что у беглеца не будет ни обуви, ни верхней одежды, ни еды, ни денег, - говорит один из инструкторов курса. - Но есть достаточно способов, чтобы найти себе хоть какую-то одежду. И мы рассказываем на занятиях о каждом из них. Дальше уже дело слушателя, что именно выбрать, чтобы одеться. Так и с обувью. Ее, кстати, можно сделать даже из пластиковых бутылок".

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На этом этапе слушатели должны применять все знания, полученные во время модуля "Выживание и действия в экстремальных условиях".

Несколько дней слушатели жили на природе. Обустраивали место для ночлега, разжигали огонь, фильтровали грязную воду для питья, используя мох, песок и уголь, искали пищу.

Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах 04
Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах 05

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Еще один интересный момент - преодоление водной преграды. Слушатели делали плот и весло для плотины. Также группам пришлось и бежать от преследования противника с использованием служебных собак.

"Противостоянию служебным собакам посвящен модуль "Кинология", - говорит руководитель группы украинских инструкторов. - Главный его принцип - знать все приемы из арсенала кинологов и их собак. И тогда пробовать использовать их слабые места, чтобы запутать след или победить собаку в схватке".

В конце учений слушатели должны были выйти на место встречи с вертолетом и эвакуироваться с помощью системы "Канат 1".

Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах 06

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Маячня якась! Який спецназ? Кого спецназ? Чому вони з мішками на головах? Керівництво військової служби правопорядку потрібно звільнити та примусово лікувати від ідіотизму!
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24.11.2020 18:54
+6
Тобто основна стратегія нинішньої Зебільної влади це здача в полон.
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24.11.2020 18:57
+4
Згода, треба тренуватись допитувати сепарів у їх тилу.
Із досвіду американського спецназу, найдієвіший метод - мотузочка на голову і тихенько закручувати її на палочку
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24.11.2020 19:05
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Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах.
"Это углубленный курс охраны особо важных персон, - Источник: https://censor.net/ru/v3232998

Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах - Цензор.НЕТ 4583 Сказал, что предположительно, особо важные персоны окажутся в тылу врага.
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24.11.2020 18:52 Ответить
Маячня якась! Який спецназ? Кого спецназ? Чому вони з мішками на головах? Керівництво військової служби правопорядку потрібно звільнити та примусово лікувати від ідіотизму!
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24.11.2020 18:54 Ответить
Згода, треба тренуватись допитувати сепарів у їх тилу.
Із досвіду американського спецназу, найдієвіший метод - мотузочка на голову і тихенько закручувати її на палочку
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24.11.2020 19:05 Ответить
Спецназ вже давно не розпалює ніяких багать та вогнищ і не будує ніяких лежаків, бо це демаскує позицію, і залишає сліди. Але схоже що спецназівці військової служби правопорядку в якості навчального пособія використовують фільми про Рембо та в'єтнамські тюрми.
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24.11.2020 20:13 Ответить
Ні, це кацапські техніки ведення підривної діяльності в дебрях Тайги. подивись весь ютуб там такими спецами завалений. Мишибратья. То ж як не перейняти цінний досвід....
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24.11.2020 21:43 Ответить
Чуєш, до то може розвідбат і тренується на вспшниках, як допитувати? Їх рихтують, мішки на голову вдягли, от вони й переймають досвід від тих вояків, котрі їх брали "у полон" п'яними в тилу. Тільки не в тилу ворога звичайно.
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24.11.2020 20:57 Ответить
ВПЕРШЕ!!! вперше я з тобою однієї думки, експерде... от якби ще й на практиці тебе перевірити...
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24.11.2020 19:14 Ответить
я так понял скоро цапов нам предъявят
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24.11.2020 18:56 Ответить
Та не, тут наоборот. Они сами тренируются к предъявлению.
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24.11.2020 18:58 Ответить
зебилы
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24.11.2020 19:03 Ответить
Тобто основна стратегія нинішньої Зебільної влади це здача в полон.
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24.11.2020 18:57 Ответить
Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах - Цензор.НЕТ 2085 Правильно. И само попадание в плен тоже отработать. Чтобы, как по маслу, если доведётся.
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24.11.2020 18:57 Ответить
це доробок і загальновійськова практика для юсаф... до речі ЗАСЕКРЕЧЕНА... а тут що?
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24.11.2020 19:16 Ответить
плен,побег,выживание...должно быть больше активных действий по нейтрализации врага
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24.11.2020 19:00 Ответить
Я б рюзький вивчив тільки б за те- щоб допитувати полоненних..
🤗
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24.11.2020 19:00 Ответить
Они делают свою работу.Вы посто не совсем понимаете что ето за служба.В 2014 весной - к нам приехал майор СП - отслеживали подозрительную машину....тоесть все дороги и перемещения по Украине ета служба взяла под свой контроль.Им нужен спецназ - для обезвреживания диверсантов и т д.
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24.11.2020 19:03 Ответить
Ты юморишь? "Все дороги и перемещения по Украине эта служба взяла под контроль"??? Каким образом это сопоставляется с нахождением в плену (!!?) с мешками на головах? "Они делают свою работу"??? Какую??? Очередную тупейшую показуху? Какой спецназ ВСП "в тылу врага"? Ещё и в плену! Сюрреализм полнейший.
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24.11.2020 20:09 Ответить
Ну ты и наваливаешь! В 14-м году весной ВСП какую-то машину отслеживала! Которую у них же и угнали в Ровном? Кого они отслеживали? Где? Не весели.
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24.11.2020 21:00 Ответить
Это не майор Арестович к вам приезжал? Вы его "забрасывали"?
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24.11.2020 21:04 Ответить
весной 14-го такой службы в помине не было..!!- спалился ты, или тупой совсем...(((
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25.11.2020 02:06 Ответить
Взагалі то ця інфа як і ці світлини мають бути закритою темою ... Не публічною
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24.11.2020 19:12 Ответить
А з чого ж тоді сміятися? Розумієш, що вспшникам і сарматівцям в тому числі самим смішно з цього цирку. А багато тих хлопців, котрі там служать, проклинають цю службу.
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24.11.2020 21:03 Ответить
..угомонись((( всп - всего-то военная полиция и какие там наххх секреты и закрытия...??!!!
..бухих и пьяных развозить..- оххх и тяжко-секрктная работенка...
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25.11.2020 02:09 Ответить
Цирк на дроте. Прям вижу как наши сраные гавнокомандующие дали приказ высадить десант в тылу врага. Скорее нужно спецназ обучать отлавливать в нашем тылу врага.
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24.11.2020 19:16 Ответить
Спецназ Военной службы правопорядка тренируют ?!
А.... !!! мои глаза...!!!!

В Тылу противника !?!?!

Что это сейчас было..?

Эти клоуны - для других задач !!! Вы чего !?

Да я любому язык развяжу, какая там тренировка "от допроса" !?
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24.11.2020 19:20 Ответить
Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах - Цензор.НЕТ 737
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24.11.2020 19:28 Ответить
воопщето они должны следить за формой одежды в увале и пьяных всушников отлавливать....
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24.11.2020 19:29 Ответить
Военная полиция, по-нормальному. Нужен ли им спецназ? Хз, чем они хуже остальных силовиков. Но, похоже руководство конторы таки слишком пересмотрело боевик "Джек Ричер"(с)
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24.11.2020 19:33 Ответить
комрота?
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24.11.2020 19:50 Ответить
Простой вопрос. С военной части сбежали 3 дезертира с оружием.Кто будет их задерживать? Вот вот - за ними отправят Военную полицию.А если сбежали десантники иди морская пехота....Вот для етого военной полиции и нужен спецназ.....Я могу привести еще несколько похожих примеров....А большинство коментаторов что тут сидят могут токо воздух сотрясать.
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24.11.2020 20:09 Ответить
Предполагается, что 3 дезертира с оружием, а также десантники и морпехи будут сбегать в ЛДНР? Поэтому туда предполагается забрасывать спецназ ВСП, который непременно должен попасть в плен сам? Такова логика? Приведите "ещё несколько примеров".
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24.11.2020 20:25 Ответить
..или взвод-рота вдв-морпехов-альфы и иже с ними в самоволовку разом дрыснут...))) Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах - Цензор.НЕТ 8555 = дядьку, не смешите мои тапочки........... Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах - Цензор.НЕТ 8555 = кошка маруська покотилася пузом кверху и мурчачит...)))
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25.11.2020 02:14 Ответить
Очередной треш от командования ВСП. Совковой показухи с "патрулированием" во всей снаряге после введения карантина перешли к очередному этапу перехода на "стандарты НАТО": курсы по охране и сопровождению vip-персон в тылу врага(???) с последующим попаданием (или сдачей) ему в плен.
Пишущие здесь ответственные за это позорное промо "замполиты" службы - вы с водки перешли на соли?
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24.11.2020 20:18 Ответить
Не знаю, возможно у литовских инструкторов и есть личный опыт попадания в плен на неведомых фронтах, которым они теперь щедро делятся, но предпочел бы иное. Например такую подпись к фото с вояками с мешками на головах: Захваченные спецназом ВСУ "языки" противника после дачи сведений готовятся к ликвидации.
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24.11.2020 20:20 Ответить
написали бы.. военная полиция ..что бы люди мозгами не дымели ))
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24.11.2020 20:39 Ответить
Даже так. Но где военная полиция, а где разведка. Бредятина какая-то в статье
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24.11.2020 20:58 Ответить
В Україні маємо вже аж 57 (пятдесят сім!!!) спецназів різних відомств. Тлусті і вгодовані як кабанчики спецпризначенці паразитують на народних коштах і тренуються, тренуються і вже сьомий рік тренуються але ... повний нуль ефективного застосування. Мене особисто подібні повідомлення та "відосіки" дратують до сказу. А тим часом нормальні мужики мисливці їздять "на передок" відстрілювати кацапську шваль власним коштом в вільний від роботи час...
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24.11.2020 20:43 Ответить
Тематика занятий просто супер. В тыл врага и сразу в плен Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах - Цензор.НЕТ 3193. И зачем эти навыки для бойцов занимающихся "охраной особо важных персон"? Неужели Зеленский в разведку собрался ? Тот еще разведчик
Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах - Цензор.НЕТ 6346
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24.11.2020 20:54 Ответить
А этот "спецназ" пьяного командира бригады, который беспредельничает перед строем бригады, скрутит и доставит на Гауптическую вахту для вытрезвления и дачи показаний прокуратуре?
Или этот "спецназ" охраняет высокопоставленные жопы во время похода в рестораны или другие питейные заведения Сепародонецка?
Чтобы им не зарядили в табло крепкие украинские воины, которые тоже решили немного расслабиться?🤣🤣🤣
(война же у кого-то то в голове давно закончилась).
Может, в Збройных Силах Украины спецназ ВСП (наверное Войска Специального Призначення?😮 Или нет?) для хождения за линию фронта на день по несколько раз?

А может быть для того, чтобы впредь не повторилось 13.05.2019, когда в личном кабинете генерала Криштуна И.Л. был побит полковник Черняк А.И., который получил телесные повреждения от полковника Строканя И.В. (нанес несколько ударов кулаком в левое ухо)?
Вот тут-то бравые парни из ВСП тут как тут!
Налетят, заломают правого-виноватого а опосля разберутся, кто же тут посмел, понимаешь, воинскую дисциплину хулиганить😄!

...И это все за наш с вами, счёт.
А денежное жалование этих..., я думаю, если вам интересно, конечно, вы сможете узнать.
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24.11.2020 21:02 Ответить
Адекватно и правдиво. Те полковники уже пропили мозги, раз пиарят такую неоднозначную показуху. Ведь многие же понимают суть происходящего. Это контрпродуктивно и вредно для службы в целом. ВСП - стагнирующее болото.
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24.11.2020 21:12 Ответить
ВСП - військова спілка 3,14дорасів
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24.11.2020 21:47 Ответить
правильно. такие курсы есть в во всех лучших армиях мира.
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24.11.2020 23:48 Ответить
та ладно всп это вертухаи алкашей возить и на вокзале клофелинщиков гонять и срочников бывшаЯ комендатура ..ну тут спецура аля 16год
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25.11.2020 02:08 Ответить
 
 