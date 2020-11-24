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Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Во Львове нетрезвый полицейский разбил три автомобиля и въехал в детскую площадку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель на внедорожнике Volkswagen Touareg сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, потом ударил автомобиль BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda. Эти столкновения не остановили нарушителя, и он заехал на детскую площадку. Там снес на своем пути детскую горку, а остановился в качеле. Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка", - говорится в сообщении.

За рулем внедорожника находился 24-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который имел признаки опьянения.

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Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове 01

"Мужчине предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Он изъявил желание пройти ее в медицинском учреждении. Однако, приехав туда - отказался", - сообщили в патрульной полиции.

"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен", - заявил начальник ГУ Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+32
заголовок мав починатися "пяний мусор...." Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 9770
звідки в 24 річного мусорка Туарег?
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24.11.2020 20:13
+23
в 24 года на Туареге и ещё полицейский?... Очередной пьяный мажорчик, который задержался на службе?
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24.11.2020 20:13
+16
Погойдатись хлопчина їхав !!)))
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24.11.2020 20:11
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Погойдатись хлопчина їхав !!)))
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24.11.2020 20:11 Ответить
в дитинстві не нагойдався Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 4217
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24.11.2020 20:17 Ответить
недоколихане воно. П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 2792
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24.11.2020 21:11 Ответить
гов! видайте бухарю-мусару електрошокєр! ну явно ж видно, що йому його не вистачає
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25.11.2020 00:21 Ответить
Керівництво поліції у Львівській області потрібно змінити, Авакова потрібно відправити у відставку.
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24.11.2020 20:17 Ответить
Садіть мєнтів за грати разом з іншими бандитами. Може хоч це їм розуму додасть..
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24.11.2020 20:22 Ответить
для мусора это будет смерть моментальная. поэтому их и садят на краснные мусорские зоны с судьями и прокурорами вместе. Такого в мире нету , чтобы для мусоров отдельные тюрьмы делали.
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24.11.2020 20:28 Ответить
одна зона у них.Мена.но говорят,и там опускалово присутствует. П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 5917
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25.11.2020 07:54 Ответить
исключительно по любви
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25.11.2020 09:21 Ответить
Авакяна давно уже нары заждались, а он падло, вцепился в своё кресло благодаря зелёному чму. Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 8910
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24.11.2020 20:41 Ответить
на гиляці воно мало було б гойдатись..
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24.11.2020 20:21 Ответить
в 24 года на Туареге и ещё полицейский?... Очередной пьяный мажорчик, который задержался на службе?
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24.11.2020 20:13 Ответить
Туда идут бабки зарабатывать а не служить народу Украины.
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24.11.2020 20:53 Ответить
Американский туарег дорестайл стоит 10-12к. Мажорчик? Вы, нищеброды, совсем уже *********.
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24.11.2020 22:55 Ответить
Это без растаможки он столько стоит. Ты наглый налоговый вор совсем уже ********? П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 3658 А теперь посчитай сколько лет должен откладывать полицейский на должности этого 24-летнего ездюка чтобы скопить даже 10-12 тыс долл! П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 8487 чмо безмозговое П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 3658
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25.11.2020 02:40 Ответить
Дебил, он по кругу столько стоит, с покупкой на Копаете, доставкой в УА, растаможкой и сертификацией и постановкой на учёт.

Я, правда, машины подороже себе покупаю, но цены знаю хорошо.

А вы, патологические нищеброды, для которых десятка зелени - это деньги, никогда жить хорошо не будете, потому что философия ваша нищебродская.

Это ж каким нужно быть чертуганом, чтобы не мочь заработать хотя бы несколько косарей в месяц.
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25.11.2020 10:14 Ответить
заголовок мав починатися "пяний мусор...." Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 9770
звідки в 24 річного мусорка Туарег?
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24.11.2020 20:13 Ответить
В поліціі теж є тепленькі місця для "приблатненних" !!!)))
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24.11.2020 20:15 Ответить
папка купил. многие комерсанты устраивают нерадивых чад в правоохранительные органы.
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24.11.2020 20:36 Ответить
Целочка невинная ?
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24.11.2020 20:19 Ответить
Та ні то з горя,що ЗЕбіли пролетіли над Львовом,як "фанера над Парижем")
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24.11.2020 20:18 Ответить
то мусор не пяний був ,а у нього інсульт стався Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 8799
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24.11.2020 20:16 Ответить
Та нехай би йому свідки зробили крововилив у мозок, якщо він його має.
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24.11.2020 20:25 Ответить
Дякувати богу діти не постраждали. А тварюку-поліціянта нехай спаралізує,щоб за кермо не сів ніколи,лише у інвалідний візок.
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24.11.2020 20:16 Ответить
О це головне,що діти не постраждали !!!))
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24.11.2020 20:20 Ответить
А если б сам сдох, то туда бы ему и дорога.
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24.11.2020 20:46 Ответить
нее он уже не работает в полиции 10 дней )))
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24.11.2020 20:16 Ответить
і то не мусор ,а мусорятко. Мусор-то його тато. Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 9293
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24.11.2020 20:17 Ответить
він просто "шлак" з "мусора"
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24.11.2020 20:18 Ответить
Хоч добре, що на людей не наїхав, а за машини прийдеться заплатити і кар'єрі хана.
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24.11.2020 20:17 Ответить
не факт. "выиграет" в суде админку, а потом восстановится по суду на службе. еще и компенсацию за вынужденный прогул получит. и я в этом уверен на 90 %, так как его начальник уже накосячил вот этой фразой :
"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен". Еще нету результата проверки, а начальник уже сделал выводы. за такую фразу его увольнение в суде помножат на ноль
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24.11.2020 20:39 Ответить
Странно, куда пропали вопли - "Орлы Собакова"?
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24.11.2020 20:17 Ответить
Львов....главное не бубочка....ладно, клоун крякнул, что изменилось ?
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24.11.2020 20:17 Ответить
24 года. туарег

Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 4133
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24.11.2020 20:18 Ответить
Найбагатша людина на планеті!
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24.11.2020 20:19 Ответить
второй. первый - владелец "Амазон"
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24.11.2020 20:25 Ответить
к повышению по службе новый мусор очьень важьно готовится.
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24.11.2020 20:18 Ответить
Аваков! Коли вже у відставку! Чекаєш коли твої мусора людей на вулиці будуть просто вбивати з табельної зброї?
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24.11.2020 20:21 Ответить
Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 3373

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Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 5886

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24.11.2020 20:22 Ответить
у этой мусорилы был пропуск на детскую площадку.
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24.11.2020 20:26 Ответить
угадали! )))
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24.11.2020 20:31 Ответить
Видимо Львов - город пропусков. У кого-то пропуск на въезд на детскую площадку, у кого-то пропуск на въезд на лестницу дома. Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 6344
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24.11.2020 20:40 Ответить
судя по красному цвету тормозной системы это еще и модно прокачанный Туарег П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 8591
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25.11.2020 02:43 Ответить
Главное что не на *евробляхе* а значит все по закону. Ну как вам дало результаты снижение скорости до 50км/час?
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24.11.2020 20:27 Ответить
сейчас антонина расскажет, шо коп ехал на спецзадание!)
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24.11.2020 20:34 Ответить
И при этом его вырвало из контекста, в прямом и переносном смыслах.
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24.11.2020 20:44 Ответить
Лежачий палицай не встретился..
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24.11.2020 20:28 Ответить
это патамушта зарплаты там маленькие!!!
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24.11.2020 20:33 Ответить
просто сын какого то коммерсанта. в 24 года ты в полиции на туарег наколядовать не успеешь
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24.11.2020 20:41 Ответить
обязательно коммерса... П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 6740 .. скорее отродие мусора или прокурора с судьёй ...
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24.11.2020 21:01 Ответить
и такое может быть. но скорее коммерса. делают вывод по своим личным знакомым в ментовке и прокуратуре. прокуроры и менты все таки побаиваются светить свои доходы, покупая отпрыскам элитные тачки (понятно что не все), а вот детям коммерсантов пофуй
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24.11.2020 21:08 Ответить
.. а жёны, а дедушки и бабушки зачем ? ...
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24.11.2020 21:13 Ответить
не исключено
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24.11.2020 21:27 Ответить
не покарають
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24.11.2020 20:34 Ответить
Хто в темі, дайте інфу, плз!
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24.11.2020 20:41 Ответить
Перспективный!!! Пойдет на повышение!!!
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24.11.2020 20:43 Ответить
Дебіл.
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24.11.2020 20:50 Ответить
Тварь сопливая, других слов для этой паскуды просто нету!
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24.11.2020 20:52 Ответить
у тю-тю, он отказался проходить проверку на алкоголь...меня всегда мучил вопрос - а почему любой обдолбаный, пьяный в стельку мусор, да и вообще любая подобная тварь, может вот так легко отказаться..., да вот поэтому - потом пойди докажи, что оно было неадекватное, оно ж отказалось..., когда эта идиотская норма изменится - если что-то совершил - не имеет права отказываться, его вообще спрашивать не надо - проверили, взяли анализы, засняли на камеру и вперед - иди рассказывай в суде, какой ты положительный в душе...
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24.11.2020 20:54 Ответить
Что доказывать? Отказ от сдачи - статья.
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25.11.2020 01:08 Ответить
От лихо-не встиг електрошокер отримати! Ну,нічого-їх там ще багато таких,кадри відбирали ретельно щоб всі як один!
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24.11.2020 20:57 Ответить
гнида мусорская ...
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24.11.2020 20:59 Ответить
Наглый,борзый,явно занимался какими то криминальными делами,либо крышевал какой то нарко бизнес,либо просто брал взятки,обязательно нужно найти того кто его прикрывал и устраивал на работу,тот был в доле.
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24.11.2020 21:02 Ответить
банда полицейских

черные риелторы
Пьяный полицейский
взяточник судья
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24.11.2020 21:21 Ответить
Львовский оффроад-2.
Ждём 3-ю часть.
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24.11.2020 21:28 Ответить
Це такі результати реформи Авакяна. Для мене все стало зрозуміло, коли у серпні 2020 мене зупинили на трасі Жовква-Львів і вперше з часів Революції Гідності сказали дати на каву 200 грн. На моє питання за шо, відповідь була проста - обов'язково щось знайдемо на штраф удвічі більший. Часи ригів повернулися...
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24.11.2020 21:42 Ответить
вот почему шмаркля не подписала уголовку за синьку...
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24.11.2020 21:47 Ответить
а папка у него судья...
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24.11.2020 22:31 Ответить
Надо что бы ксу снял ответственность за пяный рулеж мусорами. И все будет в рамках закона. А терпилы и это будут терпеть
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25.11.2020 07:04 Ответить
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЗА ЭТО РАССТРЕЛ !!! А ТАК ДОЛЖНЫ ПОЖИЗНЕННОЕ ДАТЬ !!!
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25.11.2020 10:13 Ответить
 
 