Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове. ВИДЕО

Во Львове нетрезвый полицейский разбил три автомобиля и въехал в детскую площадку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель на внедорожнике Volkswagen Touareg сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, потом ударил автомобиль BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda. Эти столкновения не остановили нарушителя, и он заехал на детскую площадку. Там снес на своем пути детскую горку, а остановился в качеле. Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка", - говорится в сообщении.

За рулем внедорожника находился 24-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который имел признаки опьянения.

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"Мужчине предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Он изъявил желание пройти ее в медицинском учреждении. Однако, приехав туда - отказался", - сообщили в патрульной полиции.

"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен", - заявил начальник ГУ Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

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