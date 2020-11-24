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Черниговские пограничники остановили возле границы с Россией грузовик с 800 незаконно срубленными сосенками. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Грузовой автомобиль с 800 нелегально вырубленными молодыми соснами задержан на участке отдела пограничной службы "Горный" Черниговского отряда в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничный наряд в нескольких километрах от границы остановил автомобиль Renault для проверки законности пребывания в пределах контролируемого пограничного района. За рулем грузовика украинской регистрации был житель приграничья. За лобовым стеклом кабины транспортного средства красовались сине-желтые флажки, а на двери виднелись полосы российского триколора. Водитель грузовика сообщил правоохранителям, что перевозит лесопродукцию, но никаких разрешительных документов для проверки предоставить не смог. При осмотре транспортного средства оказалось, что закрытый прицеп заполнен соснами. Всего там находилось 800 молодых хвойных деревьев без необходимых маркировок", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины

Сосны изъяты представителям Национальной полиции, решается вопрос о начале уголовного производства по ст.246 "Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины.

"Стоит заметить, что нелегальные махинации с новогодними деревьями этого года зафиксированы довольно рано - за неделю до начала календарной зимы", - отметили в Госпогранслужбе.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
От сволота!
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24.11.2020 22:00
+7
Какой то же дебил придумал рубить елки на новый год. Ето наверное самая тупая традиция.
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24.11.2020 22:29
+5
Руки порубати мразоті.
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24.11.2020 22:09
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От сволота!
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24.11.2020 22:00 Ответить
до Нового Года как то далековато
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24.11.2020 22:02 Ответить
От мразота...
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24.11.2020 22:04 Ответить
если бы их не срубил житель приграничья, то из них бы выросли корабельные сосны о которых столько говорят члены оп ))
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24.11.2020 22:05 Ответить
Руки порубати мразоті.
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24.11.2020 22:09 Ответить
Скотиняки подвійні ! Перше що порушують єкологію( яка в Украіні йтак слабенька) по друге до Козлостану курва (!) пхали ці сосни (!) руки б повідривати паскудам
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24.11.2020 22:11 Ответить
Ніде буде й москаля повісити,якщо так будуть нищити деревину. Черниговские пограничники остановили возле границы с Россией грузовик с 800 незаконно срубленными сосенками - Цензор.НЕТ 3807
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24.11.2020 22:14 Ответить
Это в Семеновском р-не. Про то что там пилят лес и вывозят в рашку день и ночь, я слышал от местных минимум уже лет 15. По масштабам вывоза ресурсов- не хуже чем янтарная народная республика на Волыни. Только на севере Черниговской области населения в селах кот наплакал и подымать шум особо некому.
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24.11.2020 22:17 Ответить
На Черниговщине СБУ поймали агататора с рф- ячейки словянсского мира ..
.
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24.11.2020 22:20 Ответить
На Черниговщине СБУ поймали агататора с рф- ячейки словянсского мира ..
.
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) - не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи ,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани , и т д..
.
.
.??????????????????????????????????
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24.11.2020 22:20 Ответить
Что за придурок, слишком рано, они бы засохли за месяц.
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24.11.2020 22:20 Ответить
кладуть десь у холодне приміщення, і вони долежують до продажі, так деякі браконьєри і роблять, покі не підсилили охорону лісів. Якщо, сосни в хатах стоять до Хрещення, і ще мають пристойний вигляд, то і ці достоять до продажу.
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24.11.2020 22:26 Ответить
Это "наши" украинские мудаки сначало спиляли украинские сосны, а потом продали зти украинские деревья недойопаным кацапам и еще видимо целовали и облизали кацапам жопу.в надежде, шоб еще раз эти кацапы пришли покупать у продажных сук украинские деревья.
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24.11.2020 22:22 Ответить
Сосонки... От такое от...
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24.11.2020 22:23 Ответить
Какой то же дебил придумал рубить елки на новый год. Ето наверное самая тупая традиция.
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24.11.2020 22:29 Ответить
подожди еще опять будут рынки на каждой улице возле базара и атб а потом кинут все и уедут и выкладут в инсту.фотки ..помню фотал и вылаживал в фейсбук...брошеные елки..и одну нашел и принес домой...цирк...а и вакансии на олх на елки
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25.11.2020 02:01 Ответить
Петро Перший придумав
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25.11.2020 02:54 Ответить
от ***** недоделки
я би усім те що стірчить повідрубав щоб наступного разу не було бажаючих
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24.11.2020 22:31 Ответить
конфисковать все и трусы
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25.11.2020 01:58 Ответить
дп еще вез в парашу типа в параше елки не растут
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25.11.2020 02:02 Ответить
Предлагаю полный Байкот покупки хвои . Мы себя подвергаем к уничтожению , словно варвары на своей же земле.
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25.11.2020 07:51 Ответить
Что же им, своего леса мало?
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25.11.2020 07:54 Ответить
 
 