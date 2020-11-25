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военные учения (3283) Херсонщина (3521) Наев (334) операция Объединенных сил (4182)

"Главная задача - уничтожить морской десант противника", - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

На одном из полигонов боевой подготовки, на Херсонщине, состоялись практические меры проверки боевой готовности передовых авиационных наводчиков, экипажей вертолетов армейской авиации и мобильных резервов десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

- Основной задачей для наших военнослужащих стал поиск, обнаружение и уничтожение авангарда морского десанта условного противника, - отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - В частности, передовые авиационные наводчики продемонстрировали свои умения и навыки по предоставлению указаний вертолетам по уничтожению врага и определению мест для десантирования, непосредственно с "поля боя".

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По словам командующего, для военнослужащих, несущих службу на южном направлении - это стало не только хорошей проверкой, но и возможностью усовершенствовать слаженность экипажей вертолетов и взаимодействие с другими подразделениями родов войск.

Вместе с тем, вертолетчики отработали упражнения по стрельбе в полете на малых высотах по уничтожению наземных целей условного противника.

- Проверка - это всегда хорошо, ведь мы можем оценить реальное положение дел в группировке войск, которая подчинена нашему Командованию. Как командующий могу сказать, что действиями подчиненных доволен, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев. - Большинство военнослужащих имеют не одну ротацию в район проведения операции Объединенных сил и огромный боевой опыт. Проверка показывает, что они становятся искусными в военном деле, а также практически передают свой опыт молодым членам экипажей и боевым побратимам.

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Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 01
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 02
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 03
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 04
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 05
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 06
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 07
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 08
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 09
Главная задача - уничтожить морской десант противника, - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине 10
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Топ комментарии
+9
Проверка - это всегда хорошо она даёт возможность оценить реальное положение дел в группировке войск и при необходимости подкорректировать подготовку подразделений.
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25.11.2020 15:17
+7
Даже на старенькой технике наши воины-умнички показывают замечательные результаты. МОЛОДЦЫ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! С такими бойцами УКРАИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ коварную прожорливую паРашу!!!
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25.11.2020 10:19
+3
теперь граница точно на замке, та и мацкали теперь не сунутце, а то поглушат их там, як рыб
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25.11.2020 10:17
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Над донбабве треба тренуватись.
Там де кацапські снайпери тренуються
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25.11.2020 09:34 Ответить
Для відбиття морського десанту гелікоптери не підходять, бо ворожі кораблі будуть їх збивати корабельними системами ППО, які діють в радіусі 75-150 км від корабля. Якщо корабель підійшов до берега на 30км, він може ще на 120км над берегом збивати гелікоптери та літаки ЗСУ і це головна проблема при відбитті морського десанту! Атакувати ворожі кораблі потрібно з штурмовиків Су-25 керованими ракетами X-25МЛ які мають дальність 2,5-10км. Штурмовики мають підпускати кораблі ворога безпосередньо до берега, заходити на ціль на гранично низьких висотах, перед запуском керованої ракети збільшувати висоту і атакувати, відразу зменшуючи висоту і заходячи на друге коло для атаки нової цілі. Іншого способу знищувати ворожі кораблі у нас немає! Крім атаки ворожих кораблів штурмовики Су-25 мають знищувати підрозділи ворога які вже висадились на берег.
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25.11.2020 14:45 Ответить
Не спешите, я записываю тактику и стратегию.
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25.11.2020 20:59 Ответить
Не поспішайте, дозволяю Вам перечітати кілька разів поспіль
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26.11.2020 19:55 Ответить
на этих вертолетах на рыбалку летать.
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25.11.2020 09:37 Ответить
клоун от хлопка в штаны делает
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25.11.2020 09:52 Ответить
))) Я об этих учениях рассказывал полтора месяца назад))) Даже я есть в одном кадре))
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25.11.2020 10:16 Ответить
теперь граница точно на замке, та и мацкали теперь не сунутце, а то поглушат их там, як рыб
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25.11.2020 10:17 Ответить
Там еще было несколько танков и в три раза больше БТРов) По чем они должны были там стрелять??? По трем селам находящимся в радиусе километра?
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25.11.2020 10:31 Ответить
Я повторюсь))) Я наблюдал это все с небольшего расстояния) Даже в одном кадре на видео я есть) Это не полигон... Это готовые позиции на подходах к Крыму... То что вам чего то не показали на видео(танки, бтр), совсем не значит, что его там нет))) Вам показали только то, что хотели показать) У моего помощника, видео этих учений намного красивей и эффектней) Оно не из центра событий)
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25.11.2020 11:12 Ответить
Павел, готов вам поверить. Но если, как вы говорите, проблема не в учениях, то проблема в самом ролике! Это просто подарок рос.пропагандистам! Зачем? Почему?
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25.11.2020 11:26 Ответить
Честно, не увидел в ролике ничего плохого) Вертолеты последней модернизации, десантные(на видео хорошо видно маркировку). И только сейчас рассмотрел, что там видно и тягачи для перевозки танков)
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25.11.2020 21:29 Ответить
Если бы не война с рашкой и, как бы это по мягче сказать, плачевное состояние нашей армии, то ролик был бы ниче так. Но не в такой ситуации выпускать ТАКИЕ ролики. Вы, просто для примера, посмотрите репортажи/ролики с учений в мордоре. И получим картину "слон и моська". Но одно дело, когда "моськой" нас безосновательно называет руспропаганда, и совсем другое дело, когда мы сами это подтверждаем подобными роликами.
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26.11.2020 09:00 Ответить
на 0:20 ? трактор твой?
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25.11.2020 20:24 Ответить
Ага)
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25.11.2020 20:31 Ответить
А на пару недель раньше(показанного в видео) были учения, на десяток км восточнее, с боевыми стрельбами, в том числе и вертолеты и самолеты) Местная вата кипешевала, что рано утром и никто не предупредил) А здесь вертолеты сначала высадили десант, по очереди прикрывая друг друга, а потом отработали несколько заходов для удара на одну точку, с разных сторон)
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25.11.2020 10:57 Ответить
Даже на старенькой технике наши воины-умнички показывают замечательные результаты. МОЛОДЦЫ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! С такими бойцами УКРАИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ коварную прожорливую паРашу!!!
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25.11.2020 10:19 Ответить
Старенькую только показали) Там и новенькой было много)
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25.11.2020 10:32 Ответить
И это особенно радует, что Армию не обижают новинками военной техники. А то все полиции да полиции!
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25.11.2020 11:12 Ответить
Я близко не подходил, мы как раз сеяли там) Но половина тягачей для танков была новых, БТР все новые) Новых моделей) Вроде четверки, но могу и ошибаться)
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25.11.2020 11:21 Ответить
Я искренне рада этому. Мой папа был военным, поэтому я к теме питания и здоровья армейцев, обеспечения техникой, вооружением и боеприпасами отношусь очень трепетно.
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25.11.2020 13:32 Ответить
Наташа, поддерживаю ваш патриотизм, но вынужден разочаровать: С такими "учениями" - не победит.
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25.11.2020 10:59 Ответить
А так хотелось бы!!!
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25.11.2020 11:08 Ответить
Уверен что победим! Но только не надо позориться такими роликами! Эти ролики под микроскопом разбирают в мордоре и лопаются от смеха. И потом, используют их в своих пропагандистских передачах, выставляя наши ВСУ, как "потешные полки".
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25.11.2020 11:22 Ответить
Банковая не там...
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25.11.2020 10:27 Ответить
На учениях в ответ не стреляют.
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25.11.2020 10:50 Ответить
Если это настоящие учения (а не пародия), то стреляют и еще как.
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25.11.2020 10:57 Ответить
Проверка - это всегда хорошо она даёт возможность оценить реальное положение дел в группировке войск и при необходимости подкорректировать подготовку подразделений.
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25.11.2020 15:17 Ответить
????.....а зачем столько людей?? И....вертолетов? Достаточно с беспилотников выяснить зону высадки и....накрыть ее Ольхами и Ураганами.
И в конце концов...что вообще делают Байрактары? Летают кругами между полигонами?
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25.11.2020 19:32 Ответить
Если учитывать общую ситуацию в стране - презедент, опзж , срыв оборонных контрактов - то это всё так наивно.
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25.11.2020 21:02 Ответить
 
 