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зарплата (2303) врачи (1453) Степанов Максим (2061)

Зарплата врача в 2021 г. должна стартовать от 22-25 тыс. грн, чтобы наши медики не выезжали за границу, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В госбюджете на 2021 правительство обязано заложить адекватный размер зарплаты для врачей — не менее 22-25 тыс. грн, чтобы медики не выезжали за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире регионального ток-шоу "Страна" ("Країна") на "5 канале".

По словам Степанова, необходимо создать условия, чтобы украинские врачи и медицинские работники не выезжали за границу. В частности, в Польшу, где власти рассматривают возможность упростить процедуру трудоустройства для медиков из других стран.

"Один из главных факторов – это заработная плата. Не может страна платить заработную плату такую, как у нас в стране в течение 29 лет – в среднем 8 тысяч гривен заработная плата врача", – подчеркнул Степанов.

"Это же не только Польша, это же и другие страны: и Чехия, и Германия – они все снижают барьеры в отношении этих специальностей, как врачей, так и медицинских сестер", – рассказал министр.

"Именно поэтому мы и настаиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год – чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов для прекращения отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", – подытожил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 34 тысяч, - Степанов назвал количество уволившихся с начала пандемии медработников
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Топ комментарии
+10
Запитай у лікарів скільки їм платять. Казковий ДЛБ.
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25.11.2020 09:53
+10
Пусть у учителей с 4 тысяч долларов возьмут )))
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25.11.2020 09:55
+9
Признайтесь честно, вы за Зеленского и Слуг голосовали?
Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 1272
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25.11.2020 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Запитай у лікарів скільки їм платять. Казковий ДЛБ.
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25.11.2020 09:53 Ответить
більшість лікарів застрягли у совку і відстали від ******** медицини,дуже багато непорядних які наживаються на епідемії.
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25.11.2020 09:55 Ответить
Других лікарів для вас немає. Є такі які є. Від медицини понімаєш ******** відстали. То вони ще у МРТ мають за свої купити?
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25.11.2020 09:59 Ответить
я до того що якщо навіть платити їм по 30 тис толку не буде, хіба що за хабарі будуть призначати липових лікарів.треба втримувати молодь наприклад пільгові кредити на житло.
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25.11.2020 10:06 Ответить
Ну не знаю, как у вас там. Но с зарплатой в 30 тыс можно неплохо жить в арендном жилье даже в Киеве. И без ваших кредитов.
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25.11.2020 10:08 Ответить
Степанов бреше, зарплати лікарів мають бути значно вищі, бо зараз лікарі зароблять в рази більше ніж 900 дол. на місяць. Кожен лікар має фінансову винагороду від пацієнтів і розмір цієї винагороди досягає кількох тисяч доларів на місяць, а в деяких лікарів доходить до десятків тисяч доларів на місяць. За ці неоподатковані гроші купляються квартири, машини, бізнеси! Не потрібно казати що 20 тис. грн буде достатньою платнею для медиків - не буде! Ми розбалували своїх медиків, особливо хірургів, особливо в великих містах і тому потрібна більш складна мотивація ніж просто гроші. Потрібно створювати медичну вертикаль, щоб кращих медиків визначали, давали їм в рази більші зарплати 50-100 тис. грн, запрошували на медичні форуми за кордон, освітлювали їх роботу в медичних та наукових виданнях і тоді вони будуть лишатись в Україні. Гарних лікарів дуже мало і платити їм потрібно в рази більше, щоб в них вичлись всі інші, в яких зарплати по 20-25 тис. грн і тоді з них можливо виростуть найкращі медики! А просто дати всім по 20-25 тис. грн це не підхід, це ідіотизм! Але Степанов цього не розуміє, бо він не на своєму місці, він не має до медицини та науки жодного відношення!
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25.11.2020 15:29 Ответить
В гінєкологи зібрався?)

Ті що гребуть бабло від пацієнтів, за кордон не тікають. Тікають ті, хто отримує по 5-7 тис. грн.
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25.11.2020 16:01 Ответить
Закордон дає іншу якість життя, від якої за 20тис люди не відмовляться, тому орієнтуватись на зарплату 20 тис. грн це тупо! У нас немає зараз грошей на такі зарплати, тому зарплати мають лишитись такі як були, але кращим лікарям з високими результатами потрібно дійсно піднімати зарплати в потолок до 50-100 тис. грн.
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25.11.2020 16:07 Ответить
Ті, що отримують 5-7 тис., це не лікарі.
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25.11.2020 16:57 Ответить
Саме так. Нам потрібно не піднімати зарплати за рахунок бюджету а просто навести лад. Державні лікарні (безкоштовні) мають залишитись для бідних (а по суті для жебраків) там мають працювати інтерни і ті, хто не здатний нормально заробляти. Решта мають піти у приватну медицину. І мати те, що мають зараз, але легально із сплатою податків. А щоби це було посильно народу, потрібно вводити приватне медичне страхування.
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25.11.2020 16:56 Ответить
Тем что уже пора на пенсию конечно без толку,но может кто то из молодых не уедет в чехию.все равно надо с чего-то начинать
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25.11.2020 11:20 Ответить
без промисловості та с/г ніколи не буде якісної медицини все інше профанація або друкування тугриків
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25.11.2020 11:24 Ответить
Когда у тебя зарплата в Киеве 8000 гривен, и ты за свой счет покупаешь от перчаток до халата, а еще нужно платить за арендное жилье, то говорить о ******** медицине как бы неудобно.
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25.11.2020 10:03 Ответить
може ти і 8 тис не відробляеш.
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25.11.2020 10:07 Ответить
Знакомая врач-инфекционист в киевской больнице столько получает. Нахера было столько лет учится если кассир в атб больше получает?!
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25.11.2020 10:10 Ответить
у мене у батька був спазм сосудів через день вони "всрались" і запросили мене за ним доглядати через три я його забрав з лікарні тому що він там регулярно мерз (помістили біля чорного хода мало того що холодно ще дверима регулярно гупають не дають навіть передрімати так за що вони отримують зарплатню?
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25.11.2020 10:20 Ответить
За отопление отвечает местная власть которую вы выбрали.
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25.11.2020 11:24 Ответить
це було у серпні Жорік.це приміщення взагалі не треба було використовувати як палату.(до речі вільні місця в інших палатах були) в Сумах влада норм але облгази фірташа.
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25.11.2020 11:26 Ответить
Кому Лисенко норм- тому й Зеленський президент.
І в серпні опалювальний сезон ще далеко не розпочався.
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25.11.2020 11:33 Ответить
1.не бачу зв'язку між Лисенком та Зеленським рябуха від слуг з тріском пролетіла і я не чув щоб вона закликала голосувати за Лисенка.
2. так я ж за те і кажу ти уважніше читай а не ляпай.
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25.11.2020 12:16 Ответить
Лисенко від жЮльки. Ти не місцевий?
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25.11.2020 14:43 Ответить
І що що від юльки? навіть у петра лексіовича в партії є порядні люди Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 7557
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25.11.2020 15:21 Ответить
навіть у петра лексіовича в партії є порядні люди

але це не точно... Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 5942
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25.11.2020 15:40 Ответить
У меня дочка увольняется, медсестра в хирургии ставка со всеми надбавками 7630 грязными . Для хирургии это мизер
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25.11.2020 11:26 Ответить
я взагалі не користуюсь послугами "професійних" лікарів "непрофесійні" набагато краще.
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25.11.2020 11:28 Ответить
Правильно делаете,с ветеринарами у нас вроде все нормально.
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25.11.2020 11:38 Ответить
ви звичайно можете придурюватися,але я кажу про нетрадиційну медицину яка дуже мені допомогла
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25.11.2020 12:17 Ответить
Ну ка иди наживись в реанимацию или инфекционку с ковидными больными, ватный длбб
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25.11.2020 10:45 Ответить
спробуй туди потрапити (навіть за гроші не приймають).
такі агресивні лікарі можуть тільки залікувати
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25.11.2020 11:17 Ответить
Брешеш. Навпаки- відправляють примусово.
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25.11.2020 11:34 Ответить
Саме так. Не вистачає ні місць ні персоналу.
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25.11.2020 14:42 Ответить
так при чем тут врачи,если зеленые долб бы не обеспечили открытие новых койкомест с кислородом?или врачи к себе домой должны принимать пациентов?
ты сам ниже это написал
В Сумской области не хватает мест в больницах для ковидных пациентовПопасть на лечение не могут не только тяжелые пациенты, но даже те, у кого есть "связи"Скорая не приезжает на вызов, а в справках о смерти скрывают, что человек умер от COVID-19
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25.11.2020 20:15 Ответить
Мягко сказано!Они по советски злобные(они считают что они работают на государство,а больные только мешаются у них под ногами),по советски воровитые и поражённые манией величия люди!!!Хорошо умеют только по быстрому избавляться от пациента и писать какие то эроглифы на рецептах!!! Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 3499
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25.11.2020 14:12 Ответить
только врачи застряли в совке? а с 73 процентами халявщиков все норм?зебланы в какой дупе застряли когда голосовали?
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25.11.2020 20:02 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Он не сказочный ДБЛ, он сказочный ВОР.
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25.11.2020 09:56 Ответить
🤢🤡 клоунам верить - себя не уважать !😹Степанов , у вас учителя получают уже 4 000💰 ?
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25.11.2020 11:05 Ответить
он же сказал-8тыс.грязными в среднем с ентября.. кстати, хоть его все и парафинят,это первый министр который говорит о необходимости повышения зарплаты. с сентября люди получили доплаты,медсестры около 2тыс.+к минималке на которой они сидели все эти годы и врачам около 3000. так что это не самый худший министр здравоохранения. Скалецкую и Емца вспоминаем если кто забыл.
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25.11.2020 20:08 Ответить
обещалкины вешатели лапши
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25.11.2020 09:53 Ответить
деякі "лікарі" просто зараз заробляють на ковіді шалені статки просто зараз не "помічаючи" ефективних та доступних ліків виробництва США.
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25.11.2020 09:54 Ответить
Должна, но естественно не стартует. Причина банально - Зеленский, Коломойский и прочая олгархично-зеленая шобла всё украли. Ну, и главное, что не "барИга" президент. По приколу, да, ЗеДолбоДятлы?
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25.11.2020 09:55 Ответить
Да, при Баризі лікарі в розкоші купались, не знали куди бабло дівати. Прийшла зелена шмаркля і все у них відібрала
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25.11.2020 10:01 Ответить
Признайтесь честно, вы за Зеленского и Слуг голосовали?
Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 1272
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25.11.2020 10:22 Ответить
Признаюсь чесно. В першому турі голосував за Смєшка, в другому спортив бюлетеня. Для мене зеботи с порохоботами - два сапога пара. Ніякої обєктивності, в чужому оці соринку бачать, а в своєму бревна не помічають.
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25.11.2020 10:26 Ответить
Признайся честно , ты такой феерический с детства?
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25.11.2020 10:30 Ответить
Каждый из нас фееричен с детства в меру своих возможностей и рассуждений. Вы не исключение. Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 3726
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25.11.2020 15:57 Ответить
И подскажите, куда пропали 66 миллиардов из фонда борьбы с ковид-19? Порошенко себе на счета перевёл?
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25.11.2020 10:23 Ответить
Признайся честно , ты- *мудрийнарит*?
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25.11.2020 10:49 Ответить
Пусть у учителей с 4 тысяч долларов возьмут )))
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25.11.2020 09:55 Ответить
Ідіоте зебільний, щоб така зарплата була, в бюджеті не дирище в 300 мільярдів має бути, а доходи. З порожнечі, з повного економічного провалу, з грабунку і дерибану зарплату, ідіоте, не підносять!
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25.11.2020 09:56 Ответить
Ага, учителя уже $4000 получают. Теперь на очереди врачи.
В больнцах кислорода не хватает, люди лечатся за свой счет, а инфекционистов как были копеечные зарплаты, так и остались. Зато зеленский с друганами хорошо прибарахлился на посторойке дорог из короновирусного фонда.
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25.11.2020 09:57 Ответить
Учителя уже полтора года по 4к бакинских получают. а почему врачам всего по 25к гривень? Непорядок! платить так же как учителям! Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 6729
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25.11.2020 09:58 Ответить
Я офигеваю от тупости ЗЕленых , денег нет уже в этом году на сегодняшние зарплаты , а они уже обещают золотые горы в следующем.
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25.11.2020 09:59 Ответить
берут пример с папередников.
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25.11.2020 10:03 Ответить
Папередники хоть что-то делали. Реформа семейных докторов, к примеру, когда врачи начали реально больше получать чем ранее. А зеленые гомодрилы только обещают, а по факту люди становятся еще беднее
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25.11.2020 10:06 Ответить
Ага. Врач семейной медицины 16-20 тисяч, а специалист, к которому он отфутболивает 4-6 тыс. Очень,блд справедливо. У нас в райооной больнице именно при папередниках закрыли инфекционное отделение, теперь возят людей за стопятдесят киломентров, а их там принимать не хотят.
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25.11.2020 10:09 Ответить
А я б Степанова отпустил.
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25.11.2020 10:01 Ответить
- ты же обещал отпустить его... )))))
Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 276

...
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25.11.2020 10:23 Ответить
Лікарі ще мають вміти лікувати.
А з теперішнім рівнем освіти це дуже сумнівно..
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25.11.2020 10:03 Ответить
ну... у них же есть интернет )))
(хоть это и не смешно!)
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25.11.2020 10:24 Ответить
Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 2188
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25.11.2020 10:06 Ответить
шо то многовато будет за раз, врачи и так жируют, в отличие от банкиров, да и ульянка такого транжирства не одобрит
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25.11.2020 10:09 Ответить
У цих все у майбутньому - заплануємо, добавимо, закупимо, домовились про постачання - чого ці лікарі не отримують цю зарплатню ще з весни? Щоб люди знали, за що ризикують. А так - 34000 лікарів і медперсонала звільнилися!
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25.11.2020 10:14 Ответить
Пусть бегут.
Нахрен они там нужны - максимум горшки выносить доверят.
Врачей у нас единицы.
95% - долбозвоны уровня Степанова.
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25.11.2020 10:17 Ответить
Заблуждаетесь.. Очень нужны. А вот вас будут лечить те, кто способен только горшки выносить..
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25.11.2020 11:26 Ответить
Не свисти - первое, знание языка страны пребывания.
Второе - сдача экзаменов по специальности.
Для придурков, которые боятся сдавать выпускные тесты в Украине - задача непод'емная..
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25.11.2020 11:30 Ответить
Для умных, на своем примере - выучил англ, сдал собеседование, и за 2 мес выучил разговорный арабский.
Жалею, что вернулся 10 лет тому... Ибо сонм серости не даёт надежд на будущее.
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25.11.2020 13:40 Ответить
С таким финансированием медицины вас скоро будут лечить ветеринары и санитары.
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25.11.2020 11:40 Ответить
Ага. Возьмите из тех 300 ярдов, которых не хватает в бюджете. Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 8921

К Новому году будет еще больше не хватать. Так что берите не стесняйтесь.
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25.11.2020 10:20 Ответить
думаете в 2021 году наполнить так наполнить бюджет обещаниями...
что их (обещаний) на всех хватит??? Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 5899
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25.11.2020 10:29 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !!!
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25.11.2020 10:36 Ответить
Да , на Моржовии уже пора опять начинать строить кАмунизЬм...
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25.11.2020 11:00 Ответить
Помниться, как этот мудило рвал на себе тельник и бил себя в пах пяткой, что с августа повысит з/п на 30%.

Так вот: уже конец ноября... Где бабки, Зин?!
Кормят сказками при том, что бабла нет априори.
Может хватит уже *******? Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 3611
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25.11.2020 10:39 Ответить
Как и большинство недалеких "назначенцев" Степанов не договаривает (если вообще понимает). Все популисты пытаются найти и втюхать электорату некую"волшебную палочку", решающую все проблемы. Но так не бывает! Во всем мире рынок труда работает по принципу "утром деньги - вечером стулья". Т.е. сначала заплати, а потом требуй результат. И вот тут начинается самое интересное: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ наших медиков. И пошло поехало: менеджмент в больницах, КPI, система увольнений, наши, прости господи, ВУЗы и т.д. и т.п. А что касается "уезжают за границу", не надо ля-ля. Уезжает 0,01%. И на общую картину это не влияет от слова "совсем".
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25.11.2020 10:43 Ответить
А з якого лікарі повинні отримувати такі гроші, чому саме таку суму?! Тому що вони медикі і все?!
Я завжди вважав що кожен повинен отримувати від своєї праці, більше і якісніше працюєш - більша зарплата, погано і мало - менша. Совок поганий - ходиш отримуєш зарплату не ходиш не отримуєш, а хочеш більше кради.
Як шкода що Супрун, це прогнивше корито, не встигла до кінця реформувати.
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25.11.2020 10:44 Ответить
за чей счет банкет? откуда бабки?
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25.11.2020 10:44 Ответить
Олигархов будут экспроприировать.
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25.11.2020 11:32 Ответить
Що б такі зарплати були треба що б економіка працювала ,що б олігархи не виводили гроші в офшори і що б менше крали ,чистий популізм ,замість того що б розробити цілісну стратегію по боротьбі короновірусом.
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25.11.2020 11:01 Ответить
Такую зарплату нужно заработать.
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25.11.2020 11:02 Ответить
И доллар 40. И что?

Фантазеры секты зе...
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25.11.2020 11:25 Ответить
Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов - Цензор.НЕТ 9030
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25.11.2020 11:31 Ответить
Фантазія, фантастика, фентезі, фантасмагорія...

Обирайте, панове, кому що подобається!

Зе-банати, ***...
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25.11.2020 11:32 Ответить
Малувато пан Степанов пропонує. Включено грошовий верстат, мо МВФ послало наших туди, куди їх посилав Голобородько і зарплати будуть мільйонними, чи ні?
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25.11.2020 11:59 Ответить
педагогам вже зробили...ну навіщо цей зелений "п..дёж",га?
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25.11.2020 13:32 Ответить
Ага, а скільки продукти коштуватимуть? Вдвічи вище ніж у Польщі при значно гіршій якості?
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25.11.2020 13:39 Ответить
Це не зарплата для лікарів існуючих вже зараз приватних клінік. То може нічого не вигадувати? Просто прибрати державу із цієї сфери?
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25.11.2020 16:38 Ответить
Дадут зарплату в 21-22 тысячи. Остальные, чтоб прожить, выедут за границу. Кого лечить будут наши бравые медики? Нищих пенсионеров?
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25.11.2020 16:57 Ответить
 
 